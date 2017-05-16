Литовцы учат украинских военных защите первых лиц государства
Информационный портал Delfi сообщает о том, что на Украине действуют военные инструкторы из Литвы. В материале сообщается о том, что группой руководит майор ВС Литовской Республики Раймунас Янкаускас. Литовцы ведут обучение украинских военнослужащих в рамках курса с говорящим названием "Защита особо важных лиц". 14 украинских бойцов спецподразделений стали первыми «выпускниками» после прохождения курса на полигоне во Львовской области.
Из заявления майора ВС Литвы Янкаускаса, руководящего группой литовских инструкторов:
Цель данного курса определяется как подготовка военнослужащих спецподразделений для физической защиты первых лиц государства. Это частично функции личных телохранителей, а также функции по планированию различного рода операций, включая разведку на местности, по которой пройдёт кортеж представителя властей; индивидуальные и групповые действия в критических ситуациях, налаживание связи, оказание медицинской помощи.
Ранее в украинских СМИ проходила информация о том, что президент Порошенко принял предложение литовского руководства оказать помощь украинским военнослужащим в плане совершенствования умений организации защиты первых лиц государства. Это говорит о том, что Порошенко есть, чего боятся внутри самой Украины, учитывая открытое высказывание недовольства его деятельностью на посту президента. Уровень общественной поддержки президента Украины находится на отметке 11-12%.
В составе группы литовских военных инструкторов – военнослужащие, которые входили в натовскую миссию в Афганистане. От украинского МО литовские инструкторы получили благодарственные листы.
Из заявления майора ВС Литвы Янкаускаса, руководящего группой литовских инструкторов:
В целом этот учебный у нас курс рассчитан на три месяца. Но ваши (украинские) ребята успешно справились с учебной программой всего за четыре недели и продемонстрировали отличный результат, как индивидуальной работы, так и действий в команде.
Цель данного курса определяется как подготовка военнослужащих спецподразделений для физической защиты первых лиц государства. Это частично функции личных телохранителей, а также функции по планированию различного рода операций, включая разведку на местности, по которой пройдёт кортеж представителя властей; индивидуальные и групповые действия в критических ситуациях, налаживание связи, оказание медицинской помощи.
Ранее в украинских СМИ проходила информация о том, что президент Порошенко принял предложение литовского руководства оказать помощь украинским военнослужащим в плане совершенствования умений организации защиты первых лиц государства. Это говорит о том, что Порошенко есть, чего боятся внутри самой Украины, учитывая открытое высказывание недовольства его деятельностью на посту президента. Уровень общественной поддержки президента Украины находится на отметке 11-12%.
В составе группы литовских военных инструкторов – военнослужащие, которые входили в натовскую миссию в Афганистане. От украинского МО литовские инструкторы получили благодарственные листы.
Использованы фотографии: Игорь Галущак
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