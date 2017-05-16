20:00 16 мая

Литовцы учат украинских военных защите первых лиц государства

Информационный портал Delfi сообщает о том, что на Украине действуют военные инструкторы из Литвы. В материале сообщается о том, что группой руководит майор ВС Литовской Республики Раймунас Янкаускас. Литовцы ведут обучение украинских военнослужащих в рамках курса с говорящим названием "Защита особо важных лиц". 14 украинских бойцов спецподразделений стали первыми «выпускниками» после прохождения курса на полигоне во Львовской области.

Из заявления майора ВС Литвы Янкаускаса, руководящего группой литовских инструкторов:
В целом этот учебный у нас курс рассчитан на три месяца. Но ваши (украинские) ребята успешно справились с учебной программой всего за четыре недели и продемонстрировали отличный результат, как индивидуальной работы, так и действий в команде.


Литовцы учат украинских военных защите первых лиц государства



Цель данного курса определяется как подготовка военнослужащих спецподразделений для физической защиты первых лиц государства. Это частично функции личных телохранителей, а также функции по планированию различного рода операций, включая разведку на местности, по которой пройдёт кортеж представителя властей; индивидуальные и групповые действия в критических ситуациях, налаживание связи, оказание медицинской помощи.

Ранее в украинских СМИ проходила информация о том, что президент Порошенко принял предложение литовского руководства оказать помощь украинским военнослужащим в плане совершенствования умений организации защиты первых лиц государства. Это говорит о том, что Порошенко есть, чего боятся внутри самой Украины, учитывая открытое высказывание недовольства его деятельностью на посту президента. Уровень общественной поддержки президента Украины находится на отметке 11-12%.

В составе группы литовских военных инструкторов – военнослужащие, которые входили в натовскую миссию в Афганистане. От украинского МО литовские инструкторы получили благодарственные листы.

Использованы фотографии: Игорь Галущак
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Комментарии 22

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:10
    Сдаваться вроде собрались ...Меня эти "курсы" настораживают..)))))
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 18:15
      Цитата: ОТДЕЛ
      Сдаваться вроде собрались ...Меня эти "курсы" настораживают..)))))


      Что и Литва и Украина ? belay laughing
      cniza
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:21
        Цитата: cniza
        Что и Литва и Украина ?

        По ходу так и есть, захват лидеров и сдача , в обмен на жизнь..(думаю желающих обучиться будет много..))) bully
        ОТДЕЛ
        1. cniza Сегодня, 18:26
          Нет уж , пусть сами кормятся ... надо подключать агентуру.
          cniza
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:28
            От украинского МО литовские инструкторы получили благодарственные листы.

            Благодарственные глисты? wassat
            СРЦ П-15
            1. pjastolov Сегодня, 18:52
              ну да - перфорированные request
              pjastolov
        2. Zibelew Сегодня, 18:33
          Шпроты тренируют сало.
          Zibelew
    2. RASKAT Сегодня, 18:23
      Нашли у кого учиться, еще бы Эстонцев позвали.
      Таллико ли то Таллина?
      Уже таллеко. wassat
      RASKAT
  2. Olegater Сегодня, 18:15
    Для главного барана из 404 видать жареным запахло - прямо "шашлыками по киевски", что попросил у "крутых улиток" обучить несколько сотен пушечного мяса для защиты себя "любимого"
    Olegater
    1. svp67 Сегодня, 18:24
      Цитата: Olegater
      что попросил у "крутых улиток" обучить несколько сотен пушечного мяса для защиты себя "любимого"

      У Порошенко есть службы аналогичная нашей ФСО и ею руководит, известный Валерий Гелетей, так что не совсем понятно использование "МР" ВСУ
      svp67
      1. Olegater Сегодня, 18:39
        Ну если охранкой тушки руководит сам гейлетей - то да тушка должна быть "спокойна". По поводу этих охранников может так "шоб було"?
        Olegater
      2. рич Сегодня, 18:48
        Гелетей уже до этого успел два раза побывать на этой должности: в 2007-2009 годах при Ющенко, и с марта по июль 2014 года. Кроме этого умудрился даже посидеть в 2014 году в кресле Министра Обороны Украины.
        рич
      3. Владимирец Сегодня, 18:50
        Цитата: svp67
        не совсем понятно использование "МР" ВСУ

        А с чего Вы взяли, что от ВСУ "МР"? На фото МР литовские, а в статье говорится про украинские спецподразделения. request
        Владимирец
        1. svp67 Сегодня, 18:52
          Цитата: Владимирец
          А с чего Вы взяли, что от ВСУ "МР"? На фото МР литовские, а в статье говорится про украинские спецподразделения.

          Ну у них то же Первое лицо не МР охраняет и вот и не понятно, что по чем... А с чего взял, так про это не только тут новости печатаю:
          На базе Учебного центра Военной службы правопорядка ВС (ВСП ВС) Украины состоялся первый выпуск военнослужащих, прошедших специальный курс подготовки по направлению "Защита особо важных лиц".

          И вот еще...
          В качестве выпускного экзамена участникам курса было предложено спланировать и осуществить операции по защите ВИП-персон. Участников разделили на несколько групп, для каждой был разработан условный сценарий. Кому-то пришлось сопровождать и охранять важную персону в условиях "тыла". Другая группа получила задание осуществить операцию в условном районе боевых действий с повышенной диверсионной активностью противника. Украинские бойцы с задачами справились успешно.
          Очень похоже, что к войне готовятся. Вот только с кем?
          svp67
          1. Владимирец Сегодня, 18:55
            Цитата: svp67
            Первое лицо не МР охраняет

            Это точно. smile
            "Самым памятным случаем был и остаётся разбой, устроенный телохранителем покойного президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса в ресторане национальной кухни в центре старого Вильнюса. Неудовлетворённый обслуживанием, агент шесть раз выстрелил в повара ресторана из табельного оружия.К счастью, он был настолько пьян, что шесть раз промахнулся в цель с трёх метров."
            Владимирец
            1. sabakina Сегодня, 19:42
              Ребят, я ещё раз посмотрел фото и вот чего родилось.
              А - на стене висит герб-трезубец.
              Б- Это Украина.
              А- Четверо с нашивками флага Литвы.(наверное).
              Б- Это посольство украины в Литве.
              А- Вручает грамоту вообще без знаков различия.
              Б- what Это американский инструктор вручает грамоты литовским военным в посольстве Украины.
              А- А нахрена?
              Б-Вот и я думаю, нахрена?
              sabakina
      4. Ин100грамм Сегодня, 19:45
        Цитата: svp67
        У Порошенко есть службы аналогичная нашей ФСО и ею руководит, известный Валерий Гелетей

        Скорее всего не доверяет Гелетею, вот и дублирует
        Ин100грамм
    2. Ныробский Сегодня, 19:34
      Цитата: Olegater
      Для главного барана из 404 видать жареным запахло - прямо "шашлыками по киевски", что попросил у "крутых улиток" обучить несколько сотен пушечного мяса для защиты себя "любимого"

      Если бы сотен.......Всего то на 14 голов денег наскребли и то по сокращённому курсу. Чему можно обучить за 4 недели? Разве что в случае реальной угрозы, застрелить охраняемое тело и тем самым обеспечить себе "амнистию" от самосуда.
      Ныробский
  3. Kenneth Сегодня, 18:17
    Хохлы сумели достать литовцев за 4 недели.
    Kenneth
  4. pjastolov Сегодня, 18:51
    В целом этот учебный у нас курс рассчитан на три месяца. Но ваши (украинские) ребята успешно справились с учебной программой всего за четыре недели и продемонстрировали отличный результат, как индивидуальной работы, так и действий в команде.
    вашши реббяата таак биссттро учаатся, чтооо мы саамми за нимми не успевааем laughing
    pjastolov
  5. faterdom Сегодня, 18:59
    Ну да, не уберегли Януковича - пусть теперь учатся, эти вон Далю уберегли - ее до сих пор никто даже не пытался изнасиловать!
    faterdom
  6. Ferdinant Сегодня, 19:33
    Это очень хорошая новость
    Ferdinant
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