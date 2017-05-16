Литовцы учат украинских военных защите первых лиц государства

В целом этот учебный у нас курс рассчитан на три месяца. Но ваши (украинские) ребята успешно справились с учебной программой всего за четыре недели и продемонстрировали отличный результат, как индивидуальной работы, так и действий в команде.

Информационный портал Delfi сообщает о том, что на Украине действуют военные инструкторы из Литвы. В материале сообщается о том, что группой руководит майор ВС Литовской Республики Раймунас Янкаускас. Литовцы ведут обучение украинских военнослужащих в рамках курса с говорящим названием "Защита особо важных лиц". 14 украинских бойцов спецподразделений стали первыми «выпускниками» после прохождения курса на полигоне во Львовской области.Из заявления майора ВС Литвы Янкаускаса, руководящего группой литовских инструкторов:Цель данного курса определяется как подготовка военнослужащих спецподразделений для физической защиты первых лиц государства. Это частично функции личных телохранителей, а также функции по планированию различного рода операций, включая разведку на местности, по которой пройдёт кортеж представителя властей; индивидуальные и групповые действия в критических ситуациях, налаживание связи, оказание медицинской помощи.Ранее в украинских СМИ проходила информация о том, что президент Порошенко принял предложение литовского руководства оказать помощь украинским военнослужащим в плане совершенствования умений организации защиты первых лиц государства. Это говорит о том, что Порошенко есть, чего боятся внутри самой Украины, учитывая открытое высказывание недовольства его деятельностью на посту президента. Уровень общественной поддержки президента Украины находится на отметке 11-12%.В составе группы литовских военных инструкторов – военнослужащие, которые входили в натовскую миссию в Афганистане. От украинского МО литовские инструкторы получили благодарственные листы.