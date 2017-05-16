Армейская версия дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок.
Армейская версия популярного дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок. Итальянская компания Benelli объявила о выпуске лимитированной версии ружей M1014, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com
Полуавтоматическое ружье M1014 является версией дробовика Benelli M4, адаптированной для нужд американской армии. В 1999 году M1014 поступили на вооружение Корпуса морской пехоты США, а позже их партию закупило командование армии и подразделения спецназа (в том числе, SEAL). После того, как им вооружились американские силовые структуры, Benelli M4 стало популярным среди гражданских стрелков, а также было принято на вооружение в ряде других стран.
Новая лимитированная серия будет выпускаться в той комплектации, в какой ее получает Корпус морской пехоты США – в 12-м калибре с газоотводным механизмом перезарядки, прикладом, оборудованным «щекой» для более комфортного прицеливания, пистолетной рукояткой, крупными прицельными приспособлениями и планкой Пикатинни на верхней части ствольной коробки. Ружье будет выпускаться в черном цвете с антибликовым покрытием. Единственным отличием от армейской модели станет фиксированный приклад (армейская версия оснащена телескопическим), что связано с законодательными ограничениями, существующими в США.
Особенностью Benelli M1014 Limited Edition станет американский флаг, выгравированный на его ствольной коробке. В компании Benelli указывают, что это дань уважения Корпусу морской пехоты США, поскольку использование этого ружья морпехами сделало ему лучшую рекламу. В США Benelli M1014 Limited Edition начнет продаваться уже в июне этого года. Розничная цена, рекомендованная производителем, составляет $2199.
Полуавтоматическое ружье M1014 является версией дробовика Benelli M4, адаптированной для нужд американской армии. В 1999 году M1014 поступили на вооружение Корпуса морской пехоты США, а позже их партию закупило командование армии и подразделения спецназа (в том числе, SEAL). После того, как им вооружились американские силовые структуры, Benelli M4 стало популярным среди гражданских стрелков, а также было принято на вооружение в ряде других стран.
Ружье Benelli M1014 Limited Edition
Новая лимитированная серия будет выпускаться в той комплектации, в какой ее получает Корпус морской пехоты США – в 12-м калибре с газоотводным механизмом перезарядки, прикладом, оборудованным «щекой» для более комфортного прицеливания, пистолетной рукояткой, крупными прицельными приспособлениями и планкой Пикатинни на верхней части ствольной коробки. Ружье будет выпускаться в черном цвете с антибликовым покрытием. Единственным отличием от армейской модели станет фиксированный приклад (армейская версия оснащена телескопическим), что связано с законодательными ограничениями, существующими в США.
Особенностью Benelli M1014 Limited Edition станет американский флаг, выгравированный на его ствольной коробке. В компании Benelli указывают, что это дань уважения Корпусу морской пехоты США, поскольку использование этого ружья морпехами сделало ему лучшую рекламу. В США Benelli M1014 Limited Edition начнет продаваться уже в июне этого года. Розничная цена, рекомендованная производителем, составляет $2199.
Использованы фотографии: thefirearmblog.com