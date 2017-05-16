19:58 16 мая

Армейская версия дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок.

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Армейская версия популярного дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок. Итальянская компания Benelli объявила о выпуске лимитированной версии ружей M1014, передает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com

Полуавтоматическое ружье M1014 является версией дробовика Benelli M4, адаптированной для нужд американской армии. В 1999 году M1014 поступили на вооружение Корпуса морской пехоты США, а позже их партию закупило командование армии и подразделения спецназа (в том числе, SEAL). После того, как им вооружились американские силовые структуры, Benelli M4 стало популярным среди гражданских стрелков, а также было принято на вооружение в ряде других стран.

Армейская версия дробовика Benelli M4 поступит на гражданский рынок.

Ружье Benelli M1014 Limited Edition



Новая лимитированная серия будет выпускаться в той комплектации, в какой ее получает Корпус морской пехоты США – в 12-м калибре с газоотводным механизмом перезарядки, прикладом, оборудованным «щекой» для более комфортного прицеливания, пистолетной рукояткой, крупными прицельными приспособлениями и планкой Пикатинни на верхней части ствольной коробки. Ружье будет выпускаться в черном цвете с антибликовым покрытием. Единственным отличием от армейской модели станет фиксированный приклад (армейская версия оснащена телескопическим), что связано с законодательными ограничениями, существующими в США.

Особенностью Benelli M1014 Limited Edition станет американский флаг, выгравированный на его ствольной коробке. В компании Benelli указывают, что это дань уважения Корпусу морской пехоты США, поскольку использование этого ружья морпехами сделало ему лучшую рекламу. В США Benelli M1014 Limited Edition начнет продаваться уже в июне этого года. Розничная цена, рекомендованная производителем, составляет $2199.


Использованы фотографии: thefirearmblog.com
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Комментарии 19
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:15 Новый
    Опять жертвы среди афро-американцев начнутся...Теперь я понимаю почему мигранты с Ближнего востока боятся туда эмигрировать..)))
    А ствол зачетный конечно...!
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    ОТДЕЛ
    1. рич Сегодня, 18:58 Новый
      Ружье Benelli M1014 Limited Edition ттх

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      рич
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:12 Новый
        Цитата: рич
        Ружье Benelli M1014 Limited Edition ттх

        Вилы модель 1917г.

        У нас все по прежнему..!
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        ОТДЕЛ
        1. рич Сегодня, 19:18 Новый
          Это - армейская версия вил, а когда наконец наладят выпуск гражданских аналогов? Или опять перенесут на 2020 год? angry
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          рич
          1. Басарев Сегодня, 19:36 Новый
            Единственным отличием от армейской модели станет фиксированный приклад (армейская версия оснащена телескопическим), что связано с законодательными ограничениями, существующими в США.

            А зачем вообще приклад нужен? И из-за чего в США под запретом среди гражданских телескопические приклады?В Штатах даже револьвер можно приобрести вольно и красиво, так зачем извращаться в этом свете с разрешённой длиной длинноствола?
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            Басарев
            1. sabakina Сегодня, 19:47 Новый
              С телескопическим прикладом убойная сила больше. (шутка).
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              sabakina
            2. Владимирец Сегодня, 19:50 Новый
              Цитата: Басарев
              И из-за чего в США под запретом среди гражданских телескопические приклады?

              В каждом штате свои ограничения по обороту оружия и его конструктивных особенностей, приклад-телескоп запрещен не на всей территории, а в ряде штатов.
              Цитата: Басарев
              В Штатах даже револьвер можно приобрести вольно и красиво, так зачем извращаться в этом свете с разрешённой длиной длинноствола?

              В Штатах формально нельзя продавать пулеметы и автоматы, но если они выпущены до 86-го, то могут находиться в частном владении и продаваться-перепродаваться физическими лицами.
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              Владимирец
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:43 Новый
            Цитата: рич
            Это - армейская версия вил, а когда наконец наладят выпуск гражданских аналогов? Или опять перенесут на 2020 год? angry

            Никто не знает , но разработки идут (не имеющие аналогов в мире..)))) bully

            Первые поставки пойдут в Сибирские села и поселки... hi
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            ОТДЕЛ
  2. алекс-сп Сегодня, 18:18 Новый
    думал, что за крутую гравировку задерут цену...но, нет, в пределах средней европейской за это оружие
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    алекс-сп
  3. серж сибиряк Сегодня, 18:24 Новый
    неплохой гаджет.Но стрелок метрах в 5 от мишени,а если в 35-40 метрах и противник в бронике?попадёт ли в голову?
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    серж сибиряк
    1. Владимирец Сегодня, 18:45 Новый
      Цитата: серж сибиряк
      попадёт ли в голову?

      С 40м картечью? Обязан.
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      Владимирец
  4. pjastolov Сегодня, 19:19 Новый
    сайга-12 и мощнее и точнее, а самое главное перезарядка быстрее soldier и не надо флаг гравировать - по компоновке сразу все понятно good
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    pjastolov
    1. Владимирец Сегодня, 19:35 Новый
      Цитата: pjastolov
      сайга-12 и мощнее и точнее

      Оба ружья 12 калибра, под одинаковые патроны, с чего бы это Сайге быть "мощнее и точнее"? request
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      Владимирец
      1. Deck Сегодня, 19:39 Новый
        Потому, что Benelli в руках не держал, а написать что то гадкое хочется :)
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        Deck
        1. pjastolov Сегодня, 19:55 Новый
          у вас все самое лучшее, но есть еще вепрь, сейчас по гуглю из принципа и выложу
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          pjastolov
      2. pjastolov Сегодня, 19:52 Новый
        вот ребята проверили короткоствольное
        https://www.youtube.com/watch?v=1kGsQqWqsqI
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        pjastolov
        1. pjastolov Сегодня, 19:54 Новый
          да кстати сайга еще и под 40 может быть и еще один калибр, не помню какой гуглить лень recourse
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          pjastolov
        2. Владимирец Сегодня, 19:55 Новый
          Цитата: pjastolov
          вот ребята проверили короткоствольное

          А чего видео про танк не выложили? Или самолет? При чем здесь Сайга-308? Какое отношение она имеет к Сайге-12 и Бене М4? request
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          Владимирец
  5. Deck Сегодня, 19:30 Новый
    Цитата: pjastolov
    сайга-12 и мощнее и точнее, а самое главное перезарядка быстрее soldier и не надо флаг гравировать - по компоновке сразу все понятно good

    Почему точнее и почему быстрее перезарядка? Можете пояснить?
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    Deck
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