«Караул! Русские завоевали Арктику!» Немного о том, как военный парад «срывает крышу» у натовских генералов

Сколько уже написано о военном параде в Москве на 9 Мая. С каких только ракурсов ни рассматривали российскую военную технику и вооружение наши "партнеры". Даже инфракрасное излучение боевых машин измерили. Сколько экспертных оценок выложено на страницы СМИ разных стран ведущими специалистами в военной области. Причем оценок самых противоречивых. От страха до полного отрицания. Не удержался от оценок и я. Выводы мы тоже делать можем. И мысли у нас есть. Собственные.Особое внимание западные СМИ уделили новым боевым машинам, которые предназначены для работы в условиях Арктики. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах малой дальности "Панцирь-СА" и "Тор-М2ДТ". Комплексах, которые специально предназначены для работы в суровых условиях северных широт. Обычная техника и вооружение российской армии обязаны работать при температурах от плюс 50 до минус 50. Арктические машины, следовательно, работают при более низких температурах.Кстати, совершенно непонятно, почему именно сейчас поднят такой шум. Говорить о том, что машины особо секретились нашими оборонщиками, глупо. В 2016 году на закрытой экспозиции выставки вооружений "Армия-2016" комплексы были показаны. И даже раскрашены в арктический камуфляж. Да и эмблема, которую увидели зрители парада, медведя, народ ещё в прошлом году окрестил "Умкой".Не секрет, что арктические двухзвенные гусеничные транспортеры "родом" из 80-х годов прошлого века. Именно тогда на Ишимбайском машиностроительном заводе "Витязь" были созданы и даже прошли испытания уникальные машины ДТ-30ПМ. Грузоподъемность 30 тонн. Давление на грунт 0,27 кг на см квадратный. Возможность передвижения на любом количестве гусениц (даже на одной!). А для особо впечатлительных — вообще без гусениц. Правда, скорость будет всего 200 метров в час.А если прибавить к этим характеристикам ещё и возможность в течение 3-х суток сохранять автономность и способность к ведению боевых действий при температурах ниже 60 градусов? Движение практически по любой местности (давление на грунт меньше, чем у человека)? Возможность форсирования водных преград? Поддержание комфортного для жизни экипажа микроклимата при сверхнизких температурах и скорости ветра в 35 метров в секунду? А запас хода в 700 километров по топливу?Но вернусь к тому интересу, который сегодня проявляют наши "партнеры" из НАТО к арктическим успехам российских вооруженных сил. Как-то забылось, что разговоры об Арктике велись ещё десять лет назад. Даже то, что Россия устами своего президента ещё 8 февраля 2013 года озвучила Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.А между тем комплексы, которые мы увидели на параде, всего лишь вооружение, которое будет базироваться не в "чистом поле", а на вполне оборудованных для жизни базах. Позволю себе напомнить читателям о некоторых из них.До конца текущего года в арктической зоне будет введено в строй более 100 объектов! И география этого строительства впечатляет. От Камчатки до Кольского полуострова. Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, мыс Шмидта, острова Котельный и Врангеля. Причем в этих суровых условиях строятся не временные базы, а вполне комфортабельные постоянные базы.Строительство ведется круглогодично! Используются только завезенные с материка стройматериалы. Достаточно сказать, что в ту минуту, когда вы читаете эти строки, более 1000 строителей работают... Более 200 единиц техники работают...А то, что мы, кроме строительства и оборудования новых баз, "чистим" Арктику от мусора прошедших десятилетий... Об этом тоже забыли. Напомню. Собрано более 6000 тонн металлического лома. Снесено 90 брошенных и списанных зданий. Очищено более 160 гектаров.Впечатляют и новые проекты для ВМФ. Боевые ледоколы! Корабль, который способен вести борьбу с морскими, береговыми и воздушными целями. И при этом преодолевать льды до полутора метров толщиной.Говоря об Арктике, нельзя забывать и ещё одну службу, которая также многое делает для освоения просторов русского Севера. Это ФСБ. именно ФСБ строит сейчас пограничные заставы в арктической зоне. Кстати, к предстоящему Дню пограничников обещают сдать первую заставу на Камчатке. А до конца года будут модернизированы и другие, ранее существующие, заставы.Почему же всего этого Запад не видел? И вдруг прозрел. Всё дело в... президенте России Владимире Путине. Одной из черт характера президента, которая очень нравится россиянам, — пробовать всё, что возможно, "на зуб". Проблемы в авиации? Президент в кабине истребителя. ВМФ? Мы видим Путина на палубе военного корабля. Проблемы в каком-то регионе. Опять он там.А теперь вспомним 29 марта этого года. Где был президент в этот день? Где был премьер-министр в этот день? Почему его вскоре "свалил грипп"? Где был министр обороны в этот день?А были высшие руководители России не в Сочи или Крыму, а на островах архипелага Земля Франца Иосифа. Официально Путин, Медведев и Шойгу посетили остров Земля Александры. Следовательно, больше относиться к Арктике как к "медвежьему углу" русские не будут.А вот дальше происходят "чудеса". И чем дальше, тем "чудесатее". Один вопрос, ответ на который шокирует разностью понимания у нас и у них. Для чего русские осваивают Арктику и создают постоянные военные базы для своих арктических подразделений? Для чего строятся новые аэродромы? Кстати, в этом году будет полностью введен в эксплуатацию самый северный в мире (после 80 параллели) аэродром.Для нас, россиян, ответ очевиден. Если в дело включились военные и пограничники, значит, обороноспособность. Тем более что примерно тем же мы уже занимались в сталинские времена. Только аэродромы были плавучими. На льдинах. Но принцип работы тот же. Аэродром подскока для бомбардировщиков.Понятно, что в случае обострения обстановки, аэродромы и инфраструктура в Арктике сыграют важнейшую роль в "успокоении" заокеанского вояки. К достаточно ограниченному числу стратегических бомбардировщиков (Ту-160, Ту-95) сразу прибавятся гораздо более многочисленные Ту-22... Да и ракетам лететь через Северный полюс короче получается. А станции слежения в Арктике практически полностью "покрывают" северную часть американского континента. Не говоря уже о Северном Ледовитом океане. Таким образом, регион практически полностью контролируется Россией.Но такое простое и логичное объяснение для западного прагматичного обывателя не подходит. Какая война? Никто не будет заниматься ерундой. Мы всё время только пугаем друг друга. Русские готовят рубежи обороны? От кого? От нас? Да мы никогда не нападаем на других. Мы агнцы божьи. Вопрос о военном присутствии в Северном Ледовитом океане возникнет перед обсуждением военного бюджета на следующий год.Сегодня используются темы, близкие западному обывателю. Вот что сказал Рекс Тиллерсон, госсекретарь США в правительстве Трампа: "В настоящее время Соединённым Штатам предстоит принять важные решения по ряду вопросов — в том числе какой подход изберёт администрация Трампа к решению проблемы изменения климата. Мы благодарны, что каждый из вас занял позицию по этому вопросу. Нам, однако, необходимо время, чтобы проанализировать ваши опасения. Мы не собираемся действовать опрометчиво и попытаемся найти правильное решение для Соединённых Штатов".Итак, получите порцию американской пропаганды, уважаемые читатели. Уже давно ученые всего мира говорят о глобальном потеплении на планете. (Понимаю, что некоторые сейчас с надеждой на это потепление посмотрели в окно.) И по прогнозам американских ученых к 2030 году Арктика будет практически полностью освобождаться ото льда в летнее время. А это значит, что Россия получит возможность добывать редкоземельные металлы, газ, нефть, золото... Практически всю таблицу Менделеева. А значит, активность России в Арктике вызвана началом борьбы за ресурсы региона!Вот такие интересные выводы можно сделать из обычного прохождения военной технике на параде. Несколько окрашенных в арктический камуфляж комплексов возбудили столько эмоций и столько выводов. Безусловно, западные политики и военные прекрасно понимают, что Россия Арктику не отдаст. Драться за Север? Увы, но в этом регионе сделать это невозможно. Финны, которые до 1944 года воевали с СССР? Да, воевали. Но на своей территории. На океанских просторах им не выстоять. Европейцы вообще? Даже огромный флот будет воевать только до кромки льдов. А дальше что? Смерть от противокорабельных ракет и бомбежек?Очень часто мы не обращаем внимание на действия нашего правительства в сфере обороны. И только по прошествии некоторого времени, когда нам начинают угрожать с какого-либо направления, выясняется, что "ответка" оттуда готова. И готовится она не здесь и сейчас, а уже какое-то время. Мы пока "успеваем на шаг впереди". Сложно, но получается...