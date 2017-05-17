Средний танк Panzer 61 (Швейцария)



Общий вид танка Panzer 61. Фото Weaponsystems.net



Проекции боевой машины. Рисунок Weaponsystems.net



Танк Pz 61 первой модификации. Фото Weaponsystems.net



Серийный танк в музее г. Тун. Фото Tanks-encyclopedia.com



Pz 61 в бовингтонском танковом музее. Фото Wikimedia Commons



Та же машина, вид на борт и корму. Фото Wikimedia Commons



"Английский" танк на ходу. Фото Wikimedia Commons



Pz 61 в ходе демонстрационных выступлений. Фото Wikimedia Commons



Экспонат из латрунского музея (Израиль). Фото Tanks-encyclopedia.com /center]



В начале шестидесятых годов государственный завод г. Тун построил первый опытный образец перспективной бронемашины. Прототип будущего Pz 61 показал все свои преимущества перед существующими серийными Pz 58, и новая машина была рекомендована к принятию на вооружение. Вскоре появился соответствующий приказ и заказ на производство техники. При этом в ходе испытаний были выявлены некоторые проблемы, устранение которых заняло определенное время. Основная масса недостатков танка была ликвидирована, но часть их сохранялась и в дальнейшем.



Необходимость доводки техники и некоторые другие проблемы привели к серьезному затягиванию работ. Запустить серийное производство новейших танков Pz 61 удалось только в самом начале 1965 года. К этому времени армия уже приняла решение перестроить имеющиеся серийные Panzer 58 по новому проекту и вернуть их к службе. Несмотря на позднее начало, серийный выпуск новой техники достиг весьма высоких темпов. До конца 1966 года силами головного предприятия и нескольких смежных организаций было построено полторы сотни танков. Все они поступили в бронетанковые части швейцарской армии.



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Корма танка. Фото Tanks-encyclopedia.com /center]В начале шестидесятых годов государственный завод г. Тун построил первый опытный образец перспективной бронемашины. Прототип будущего Pz 61 показал все свои преимущества перед существующими серийными Pz 58, и новая машина была рекомендована к принятию на вооружение. Вскоре появился соответствующий приказ и заказ на производство техники. При этом в ходе испытаний были выявлены некоторые проблемы, устранение которых заняло определенное время. Основная масса недостатков танка была ликвидирована, но часть их сохранялась и в дальнейшем.Необходимость доводки техники и некоторые другие проблемы привели к серьезному затягиванию работ. Запустить серийное производство новейших танков Pz 61 удалось только в самом начале 1965 года. К этому времени армия уже приняла решение перестроить имеющиеся серийные Panzer 58 по новому проекту и вернуть их к службе. Несмотря на позднее начало, серийный выпуск новой техники достиг весьма высоких темпов. До конца 1966 года силами головного предприятия и нескольких смежных организаций было построено полторы сотни танков. Все они поступили в бронетанковые части швейцарской армии.[center]



БРЭМ EntpPz 68. Фото Weaponsystems.net



Несколько ремонтно-эвакуационных машин EntpPz 68 осуществляют буксировку техники. Фото Weaponsystems.net



Танк Pz 61 модификации AA9. Рисунок Tanks-encyclopedia.com

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaryfactory.com/

http://tanki-mira.ru/

http://weaponsystems.net/

http://globalsecurity.org/



Подробный фотообзор танка:

http://primeportal.net/tanks/gunther_neumahr/panzer_61/

В первой половине пятидесятых годов прошлого века Швейцария приняла решение о разработке собственного среднего танка. К концу десятилетия на основе собственных наработок и заимствованных идей была создана боевая машина Panzer 58. После нескольких модернизаций она пошла в серию, но была построена лишь одна немногочисленная партия такой техники. В полномасштабное серийное производство теперь предлагалось отправить более новый и совершенный средний танк Panzer 61.Напомним, в начале пятидесятых годов на вооружении швейцарской армии состояли только танки зарубежного производства. В 1953 году началась разработка первой отечественной машины этого класса, получившей обозначение KW 30. Она имела гомогенное бронирование и несла 90-мм пушку. После испытаний первого опытного танка такой конфигурации было принято решение о применении нового орудия калибра 84 мм и спаренной 20-мм автоматической пушки. Вскоре новый прототип успешно справился с испытаниями и был принят на вооружение под обозначением Pz 58. Однако развитие проекта на этом не остановилось. В серийное производство поступила доработанная версия Pz 58, отличавшаяся применением пушки калибра 105 мм.В ходе испытаний двух опытных образцов танка KW 30 / Pz 58 были выявлены некоторые недостатки, подлежащие ликвидации. Кроме того, изучив эту технику, заказчик выразил несколько новых пожеланий. Все это следовало учитывать при создании нового проекта. Уже после начала разработки очередной модификации среднего танка армия получила десять машин Pz 58. Опыт их эксплуатации в строевых частях тоже пригодился при разработке проекта модернизации. Созданием обновленного проекта занималось конструкторское бюро Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (EKW), ранее разработавшего все существующие модификации танка Pz 58.С точки зрения конструкции перспективная бронемашина должна была представлять собой прямое развитие предыдущей. Без заметных изменений оставались общая архитектура танка, основные узлы и агрегаты и т.д. Замене подлежали те или иные системы различного назначения. Все эти изменения были направлены на повышение технических и эксплуатационных характеристик. Кроме того, определенным изменениям подверглась эргономика рабочих мест экипажа.Максимально возможное применение готовых узлов и агрегатов, ранее разработанных для предыдущего танка, положительным образом сказалось на скорости проектирования и выполнения других работ. Уже в начале шестидесятых годов промышленность представила на испытания опытный образец новой машины. После необходимых проверок он был рекомендован к принятию на вооружение. По году официального начала службы машина получила обозначение Panzer 61. Примечательно, что в силу определенных причин серийная техника поступила в войска гораздо позже.Примененный подход к конструированию нового танка привел к сохранению всех основных особенностей предыдущей машины. Новый Pz 61 должен был строиться на основе отработанных решений и с широким применением готовых деталей. Из-за этого новая машина должна была иметь заметное сходство с предыдущей Pz 58 в серийной версии. Вновь предлагалось строительство боевой бронированной машины с литыми корпусом и башней, выполненной по классической компоновке. Основным оружием предлагалось делать 105-мм нарезную пушку. Управлять бронемашиной должен был экипаж из четырех человек.В новом проекте Pz 61 был сохранен существующий броневой корпус с дифференцированной защитой, изготавливаемый методом литья. Максимальная защита обеспечивалась наклонным лобовым участком корпуса, имевшим собственную толщину 60 мм. Бортовые участки корпуса были вдвое тоньше, корма – втрое. Корпус сохранил прежнюю форму. Лобовая часть образовывалась двумя изогнутыми поверхностями; верхняя имела проем для монтажа водительского люка. Боковые части верхнего лобового элемента корпуса частично прикрывали надгусеничные полки, позади них корпус имел характерные скошенные участки. Крыша корпуса плавно сопрягалась с другими элементами и имела наклоненную заднюю часть с крупными проемами для доступа внутрь моторного отсека.Конструкторы EKW нашли способ использовать уже существующую броневую башню сложной формы. Башня имела узнаваемую форму, в основе которой лежала полусфера. Спереди к ней «крепился» выступающий агрегат с креплениями для орудийной установки и прямоугольной маской, наверху располагались конические элементы с люками экипажа, а в кормовой части предусматривалась ниша небольшого объема. Лобовая часть такой башни имела толщину до 80 мм. Толщина бортов и кормы совпадала с параметрами соответствующих элементов корпуса.На внешней поверхности бортов, над надгусеничными полками, сохранились ящики для перевозки различного имущества. Позади них по-прежнему располагались перфорированные кожухи выхлопных труб, также служившие основаниями для установки светотехнических приборов. На верхней лобовой части корпуса было предложено устанавливать невысокий продольный щиток, необходимый для защиты водителя от грязи. На кормовой части башни поместили корзину для имущества.Использовалась классическая компоновка с передним размещением водителя, рядом с которым находилась часть укладок боекомплекта, в центре корпуса помещалось боевое отделение, а корма вмещала двигатель и трансмиссию. Все идеи компоновочного характера полностью заимствовались из предыдущего проекта.Танк Panzer 58 имел силовой блок в виде основного двигателя, вспомогательной силовой установки, трансмиссии и систем охлаждения, смонтированных на общей раме. Последняя в значительной мере облегчала обслуживание и ремонт техники. Имеющийся состав оборудования кормового отсека не в полной мере устроил военных, из-за чего его заметным образом изменили. Теперь в состав силового блока включался восьмицилиндровый бензиновый двигатель фирмы Mercedes Benz 837 с турбонаддувом мощностью 630 л.с. Отдельная силовая установка малой мощности, необходимая для работы электрогенератора, теперь не использовалась. С двигателем соединялись механическая коробка передач и гидрообъемный механизм поворота. Над двигателем, как и у предшественника, находился набор из 20 откидных крышек малого размера, обеспечивавших доступ в моторный отсек.Ходовая часть танка Pz 61 получила некоторые новые устройства и заметно отличалась от агрегатов предыдущей бронемашины. На каждом борту корпуса помещалось по шесть сдвоенных обрезиненных опорных катков с индивидуальной подвеской на балансирах и амортизаторами на основе тарельчатых пружин. Над опорными катками находились три пары поддерживающих роликов. В передней части корпуса находились механизмы натяжения гусениц с направляющими колесами. В корме устанавливались ведущие. Танк получил обновленную гусеницу шириной 500 мм, представлявшую собой дальнейшее развитие существующего изделия.В лобовой части башни монтировалась качающаяся артиллерийская установка, без заметных изменений заимствованная у серийного среднего танка Pz 58. На ней должны были монтироваться два орудия. Основным оружием бронемашины стала 105-мм нарезная пушка Panzerkanone 60 – лицензионная версия британской Royal Ordnance L7. Это изделие оснащалось эжектором и полуавтоматическим затвором. Орудие могло использовать все существующие стандартные 105-мм танковые снаряды различного назначения. В боевом отделении танка Panzer 61 удалось поместить укладки для 52 выстрелов унитарного заряжания.Слева от основного орудия поместили 20-мм автоматическую пушку Oerlikon Panzerkanone 60. Она могла делать до 800 выстрелов в минуту и имела боекомплект в виде 240 унитарных снарядов в одной ленте. Задачей спаренной пушки было уничтожение легкобронированных целей.На левом люке башни предусматривалась установка турели с пулеметом MG 51 калибра 7,5 мм. Это оружие с боекомплектом 3400 патронов должно было использоваться для защиты от нападения с воздуха или в качестве дополнения к двум пушкам. На бортах башни имелись устройства для монтажа шести дымовых гранатометов.На рабочем месте наводчика находились все необходимые приборы для поиска целей и наведения вооружения. Имелись перископический и телескопический прицелы, оптический дальномер, автоматический вычислитель упреждения для стрельбы по движущимся объектам, пульт управления механизмами наведения и т.д. Наведение обеих пушек должно было осуществляться синхронно. Электромеханические приводы наводки обеспечивали ведение огня в любом направлении по азимуту. Имелась возможность стрельбы с углами снижения до -10°.Был сохранен экипаж из четырех человек. Механик-водитель по-прежнему помещался в передней части корпуса в собственном отделении управления. По опыту испытаний и эксплуатации существующей техники было решено изменить конструкцию водительского люка. Теперь он имел только одну крышку, откидывавшуюся назад. При этом сохранились три перископических прибора перед люком. Оснащение рабочего места водителя осталось прежним. На случай экстренной ситуации предусматривался люк в днище корпуса.Трое танкистов находились в боевом отделении. У правого борта помещались наводчик и командир, которым предлагалось использовать общий люк в крыше. Командир мог наблюдать за местностью при помощи небольшой башенки с несколькими перископами по периметру. Слева на крыше находилась башенка со смотровыми приборами и пулеметной установкой, предназначенная для использования заряжающим.Отсутствие кардинальных изменений конструкции привело к сохранению габаритов и массы на уровне существующего образца. Длина танка Pz 61 с пушкой вперед достигала 9,4 м, длина корпуса – менее 7 м. Ширина – 3,1 м, высота – 2,72 м. Боевая масса бронемашины в исходной конфигурации превышала 37 т. Впоследствии несколько модернизаций привели к заметному росту этого параметра. Некоторый рост веса компенсировался увеличенной мощностью двигателя. Как следствие, на шоссе танк мог развивать скорость до 55 км/ч. Топливные баки давали запас хода на уровне 300 км.Швейцария строила новые средние танки только для нужд своих вооруженных сил. Экспортные контракты на поставку Panzer 61 не заключались. Вероятно, это было связано с обстановкой на международном рынке военной техники, давно разделенным ведущими производителями из других стран. В существующей обстановке швейцарская промышленность вряд ли могла подвинуть признанных лидеров и отвоевать заметную долю рынка.Поставки средних танков Pz 61 позволили осуществить полноценное перевооружение сухопутных войск с заменой устаревшей техники. В отличие от предыдущего проекта, на этот раз речь шла не только о качестве новой техники, но и о ее количестве. Вскоре после появления нового проекта появилось предложение о создании новых образцов техники на базе танкового шасси. В 1965 году на вооружение была принята бронированная ремонтно-эвакуационная машина EntpPz 65. Армия получила чуть менее семи десятков таких машин. Через несколько лет было построено 30 танковых мостоукладчиков BruPz 68. Также велась разработка артиллерийской самоходки с гаубицей калибра 155 мм, однако этот проект не продвинулся дальше испытаний опытного образца.В исходной конфигурации танки Panzer 61 эксплуатировались до середины семидесятых годов. В 1977 году стартовала программа модернизация бронетехники по проекту Pz 61 AA8. Обновление машин заключалось в установке новых приборов управления огнем и иных средств связи. Позже был предложен еще один проект под обозначением Pz 61 AA9. На этот раз танк лишался 20-мм спаренной пушки, вместо которой монтировался пулемет винтовочного калибра.Средний танк Pz 61, в целом, отвечал предъявляемым требованиям, однако не был лишен недостатков того или иного характера. В частности, бурное развитие бронетехники и отложенное начало серийного производства привели к тому, что в существующем виде швейцарская машина уже не могла полноценно конкурировать с современными зарубежными образцами. В связи с этим в середине шестидесятых началась разработка нового проекта модернизации. Итогом этих работ стало появление бронемашины Panzer 68, пошедшей в серию в начале семидесятых годов. В этом проекте, при сохранении основных особенностей конструкции, удалось получить определенный рост технических и боевых характеристик.Серийное производство средних танков Pz 68 продолжалось дольше выпуска предыдущего Pz 61 и привело к появлению большего числа боевых машин. Несмотря на поставку значительного количества более новых и совершенных танков, эксплуатация Panzer 61 не прекратилась. В течение длительного времени оба образца бронетехники эксплуатировались параллельно и дополняли друг друга, демонстрируя близкие характеристики.К началу девяностых годов средние танки Panzer 61 успели устареть физически и морально. За четверть века эксплуатации значительное число боевых машин выработало большую часть ресурса, и нуждалось в ремонте с восстановлением технической готовности. Одновременно с этим танки, созданные еще в начале шестидесятых годов, уже не отвечали требованиям времени. В начале девяностых годов средние танки Pz 61 были признаны безнадежно устаревшими и сняты с вооружения. Их место в войсках вскоре заняли основные танки Pz 87 – немецкие Leopard 2.Все имевшиеся в войсках танки были списаны. Часть машин отправилась на хранение, другие пошли на утилизацию. Некоторому количеству танков удалось стать музейными экспонатами. Они находятся как в Швейцарии, так и в нескольких зарубежных странах.Изначальной целью проекта, результатом которого стало появление среднего танка Panzer 61, было обновление существующей бронемашины Pz 58 с повышением основных ее характеристик и приведением их в соответствие с требованиями текущего времени. Следует отметить, что техническое задание на новый проект формировалось в самом конце пятидесятых годов. Конструкторы бюро EKW успешно справились с поставленными задачами и создали обновленный танк с желаемыми характеристики. Однако опытная машина вышла на испытания только в начале шестидесятых, а первые серийные образцы поступили в армию только в 1965 году. К этому времени ведущие страны мира уже начали осваивать перспективные основные танки, имевшие значительные преимущества перед техникой предыдущих классов.Из-за ряда различных проблем новейший танк Pz 61 попал в армию слишком поздно и попросту не успел реализовать все свои преимущества. Как следствие, машина с неплохой подвижностью, а также мощным и универсальным комплексом ствольного вооружения вряд ли могла конкурировать с зарубежной техникой, появившейся в тот период. В дальнейшем к подобным затруднениям присоединились новые проблемы в виде прогрессирующего отставания от других боевых машин зарубежной разработки. Таким образом, танк Pz 61 имел все шансы стать одной из лучших машин своего времени, но в итоге оказался одним из многих образцов, не имевших особых преимуществ перед конкурентами.