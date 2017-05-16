20:02 16 мая

ВОЗ: Самая пьющая страна мира - Литва

Всемирная организация здравоохранения готова опубликовать таблицу государств по уровню употребления алкоголя на душу населения. Пока сам список в режиме общего доступа не представлен, зато известно, какая страна занимает в нём первое место. Интерфакс сообщает о том, что наиболее пьющей страной мира ВОЗ признаёт Литву. Уровень потребления чистого алкоголя в этой прибалтийской республике достигает 16 л в год.

ВОЗ: Самая пьющая страна мира - Литва


Сегодня такую информацию озвучил директор Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления ЗОЖ Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа. Из его заявления, сделанного в Вильнюсе:


Это, по новым подсчётам, делает её (Литву) наиболее пьющей страной в Европе, а также самой пьющей страной в мире.


Итоги Гауден Галеа представил за 2016 год.

Нужно отметить, что за последние 10 лет Литва уверенно поднималась в списке самых пьющих стран на планете. По итогам, к примеру, 2014 года ВОЗ объявила о потребления алкоголя в Литве на уровне 12,9 л. За два года – прибавка более 3 л на человека в год. Правда, нужно уточнить, что ВОЗ теперь и подсчёт ведёт по иным методикам, о которых готовы сообщить специалисты организации в ближайшее время.

Россия же в последние годы, наоборот, идёт в этом печальном рейтинге, что вселяет определённый позитив, вниз. Наша страна в 2015 году покинула тройку самых пьющих стран мира. По данным ВОЗ, уровень потребления абсолютного алкоголя в России на душу населения - около 10,9 л в год.

При этом группа "лидеров" стала выглядеть так (2014-2015): Молдавия, Белоруссия и Андорра, Чехия. Употребление алкоголя примерно на одном уровне с Чехией фиксировалось и в Литве. Теперь Литва – абсолютный лидер, если верить данным ВОЗ.

Использованы фотографии: TTS.lt
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr Сегодня, 19:53
    Вот это да! И даже не РФ. Делаем вывод: все нормальные алкаши живут в Европе. Не зря Поросенко туда отчаянно рвется. Собутыльники хорошие нужны.
    oleg-gr
    1. 100502 Сегодня, 19:56
      Похоже печень у них больная от того и злые такие
      100502
      1. Чёрный Сегодня, 20:00
        А мне за Поросёнка и его подданых обмдно wassat
        Чёрный
  2. Ferdinant Сегодня, 19:55
    Это от жизни литовской,но Украина их скоро обгонит ...поэтому литовцы и тренируют украинских бодигардов
    Ferdinant
  3. Игорь В Сегодня, 19:58
    Они наверняка не считали тот алкоголь, что вывозится из Калининградской области челноками, но зато натовцы им добавили рейтинга. smile Привет литовцам, хоть в чём-то они впереди!
    Игорь В
  4. volodya Сегодня, 20:01
    Молодцы ребята, выбились в лидеры! Так держать!
    volodya
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