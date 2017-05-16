ВОЗ: Самая пьющая страна мира - Литва

Это, по новым подсчётам, делает её (Литву) наиболее пьющей страной в Европе, а также самой пьющей страной в мире.

Всемирная организация здравоохранения готова опубликовать таблицу государств по уровню употребления алкоголя на душу населения. Пока сам список в режиме общего доступа не представлен, зато известно, какая страна занимает в нём первое место. Интерфакс сообщает о том, что наиболее пьющей страной мира ВОЗ признаёт Литву. Уровень потребления чистого алкоголя в этой прибалтийской республике достигает 16 л в год.Сегодня такую информацию озвучил директор Департамента неинфекционных хронических заболеваний и укрепления ЗОЖ Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа. Из его заявления, сделанного в Вильнюсе:Итоги Гауден Галеа представил за 2016 год.Нужно отметить, что за последние 10 лет Литва уверенно поднималась в списке самых пьющих стран на планете. По итогам, к примеру, 2014 года ВОЗ объявила о потребления алкоголя в Литве на уровне 12,9 л. За два года – прибавка более 3 л на человека в год. Правда, нужно уточнить, что ВОЗ теперь и подсчёт ведёт по иным методикам, о которых готовы сообщить специалисты организации в ближайшее время.Россия же в последние годы, наоборот, идёт в этом печальном рейтинге, что вселяет определённый позитив, вниз. Наша страна в 2015 году покинула тройку самых пьющих стран мира. По данным ВОЗ, уровень потребления абсолютного алкоголя в России на душу населения - около 10,9 л в год.При этом группа "лидеров" стала выглядеть так (2014-2015): Молдавия, Белоруссия и Андорра, Чехия. Употребление алкоголя примерно на одном уровне с Чехией фиксировалось и в Литве. Теперь Литва – абсолютный лидер, если верить данным ВОЗ.