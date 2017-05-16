Порошенко анонсировал появление возле мемориала "Родина-мать" в Киеве памятника "Агрессия России"

Идея создания памятника абсолютно правильная. Но мы же выделили землю возле аллеи Героев небесной сотни для создания Музея Революции достоинства. Мне кажется, на его территории мемориал воинам АТО был бы уместнее. А вообще, я уверен, что мемориалы следует устанавливать после завершения АТО, а не в то время, когда продолжают идти боевые действия и гибнут люди

Рядом с монументом Родина-мать в Киеве появится анонсированный Петром Порошенко мемориал участникам АТО с рабочим названием «Агрессия России». Ветераны АТО якобы поддерживают идею увековечить таким образом память, однако в комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры думают, что место и время для создания мемориала не самые лучшие. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на главного художника музея Анатолия ГайдамакуГайдмака заявил, что название проекта уже утверждено, но пока это рабочая версия. По его словам, мемориал будет находиться возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости, которые расположены неподалеку от скульптуры Родина-мать.Художник пояснил, что сооружение не подразумевает "мемориала в общепринятом понятии о памятниках", а будет содержать много "символов и аллегорий".Секретарь комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры Александр Поживанов сомневается, что место для установки мемориального комплекса выбрано верно.— рассказал журналистам Поживанов.Ранее Киев решил не демонтировать памятник "Родина-мать" в рамках закона о декоммунизации, однако распорядился, чтобы советский герб на монументе был срезан или скрыт.