21:58 16 мая

Порошенко анонсировал появление возле мемориала "Родина-мать" в Киеве памятника "Агрессия России"

Рядом с монументом Родина-мать в Киеве появится анонсированный Петром Порошенко мемориал участникам АТО с рабочим названием «Агрессия России». Ветераны АТО якобы поддерживают идею увековечить таким образом память, однако в комиссии Киевского горсовета по вопросам культуры думают, что место и время для создания мемориала не самые лучшие. Об этом сообщает украинское издание "Вести" со ссылкой на главного художника музея Анатолия Гайдамаку

Порошенко анонсировал появление возле мемориала "Родина-мать" в Киеве памятника "Агрессия России"


Гайдмака заявил, что название проекта уже утверждено, но пока это рабочая версия. По его словам, мемориал будет находиться возле Верхних московских ворот старой Печерской крепости, которые расположены неподалеку от скульптуры Родина-мать.
Художник пояснил, что сооружение не подразумевает "мемориала в общепринятом понятии о памятниках", а будет содержать много "символов и аллегорий".


Секретарь комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры Александр Поживанов сомневается, что место для установки мемориального комплекса выбрано верно.

Идея создания памятника абсолютно правильная. Но мы же выделили землю возле аллеи Героев небесной сотни для создания Музея Революции достоинства. Мне кажется, на его территории мемориал воинам АТО был бы уместнее. А вообще, я уверен, что мемориалы следует устанавливать после завершения АТО, а не в то время, когда продолжают идти боевые действия и гибнут люди
— рассказал журналистам Поживанов.

Ранее Киев решил не демонтировать памятник "Родина-мать" в рамках закона о декоммунизации, однако распорядился, чтобы советский герб на монументе был срезан или скрыт.

Использованы фотографии: Reuters
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 52

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 100502 Сегодня, 19:58
    Похоже хороший раствор был
    100502
    1. Zibelew Сегодня, 19:59
      Это агония власти.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 20:04
        Понесло хунтят по кочкам..., ситуация будет развиваться очень стремительно.
        cniza
        1. Тралл Сегодня, 20:19
          С нетерпением жду военный парад в Киеве на день независимости. Думаю, эстонский переплюнут smile
          Тралл
          1. BATUHAN Сегодня, 20:35
            Интересно, откат будет? Я имею ввиду продолжающийся съезд в сторону маразма всего населения украины? Они действительно и далее желают быть "независимыми"? Они действительно верят, что есть такая национальность "украинец". Они поймут когда нибудь, что их развели как последних поцев? Англосаксы сподвигли их забыть свое родство. И ради чего весь этот балаган? Они что с этого поимели??? Я про жителей украины. С "руководителями" все понятно - шантрапа и биндюжники.
            Все на самом деле очень грустно. Там ведь русские люди жили. У всех там есть русские корни и родня на Руси.
            Их спасать нужно.
            Иначе они в зеркала скоро плевать начнут....
            BATUHAN
            1. Zibelew Сегодня, 20:37
              Цитата: BATUHAN
              Они поймут когда нибудь, что их развели

              Zibelew
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:15
        Цитата: Zibelew
        Это агония власти.

        Последние попытки на русофобии выбить из США дополнительные деньги..! Пример грузии их не чему не научил увы....Петя мыло и веревку готовь ! (если удастся сбежать , то шарфик шелковый , чтобы был под рукой всегда и длинный..)
        Как бы АЭС не подорвали ,надеюсь наши начеку ..
        ОТДЕЛ
        1. Тралл Сегодня, 20:22
          Даже у Оруэла не хватило фантазии на то , что придумывает укрохунта.
          Тралл
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:48
            Цитата: Тралл
            Даже у Оруэла не хватило фантазии на то , что придумывает укрохунта.

            Оруэл в гробу перевертывается и не раз ,понимая что не все дописал в книге..Столько хероев ,которых он бы смог описать более красочно в своей книге. hi
            Надеюсь уже есть новый Оруэл , который опишет все это для будущих поколений..
            ОТДЕЛ
      3. LostCoast Сегодня, 20:21
        Относительно оригинального рейха свинорейх сразу зародился в упадке.Манкурты и симулякры во власти уже третий год каждый месяц подряд напрягают и чмырят своё население.В ту сторону интересно смотреть только для выявления прочности остатков задела от ссср и скорости убыли населения.Думаю "наши" внимательно за этим смотрят...
        LostCoast
        1. Монос Сегодня, 20:43
          Украина умоется кровью. Бандерлоги просто так со сцены не уйдут,а те, кого там сейчас гнобят, будут злы и неумолимы. Братоубийство будет кровавым.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:54
            Цитата: Монос
            Украина умоется кровью. Бандерлоги просто так со сцены не уйдут,а те, кого там сейчас гнобят, будут злы и неумолимы. Братоубийство будет кровавым.

            Нет ничего хуже , чем человек загнанный в угол - он непредсказуем и беспощаден .
            bouncyhunter
      4. 210окв Сегодня, 20:44
        К сожалению это еще не агония..Вот когда прятаться будут,переодеваться в женское(хотя это по гейропски) и тикать под крыло матрасни-вот это будет агония..
        Цитата: Zibelew
        Это агония власти.
        210окв
    2. Злой543 Сегодня, 20:03
      А чем ещё заняться в стране победившей демократии и противостоящей в одиночку арессору... Дибилоиды...
      Злой543
      1. Ныробский Сегодня, 20:21
        Цитата: Злой543
        А чем ещё заняться в стране победившей демократии и противостоящей в одиночку арессору... Дибилоиды...

        Эти "ваятели" чётко усвоили то, что на теме павших "захисников" ещё можно срубить маленько гривен из стремительно пустеющей казны, а после свалить из нэньки за кордон.
        Ныробский
      2. Терский Сегодня, 20:26
        Цитата: Злой543
        А чем ещё заняться в стране победившей демократии и противостоящей в одиночку арессору...

        Есть у ещё у гарных хлопцев чем заняться, например вот этим -Совет национальной безопасности и обороны наконец-то прислушался к пожеланиям истинных патриотов, пациентам психдиспансеров и зоофилам-веганам и запретил доступ ко всем без исключения веб-сервисам "Яндекса": поисковикам, почтовому сервису, новостийным порталам, веб-картам, справочникам, переводчикам и, главное, прогнозам погоды. "Мэйл.ру", "Одноклассники", "ВК". Веселится и ликует весь народ fool ...
        Терский
    3. рич Сегодня, 20:30
      Порошенко анонсировал появление возле мемориала "Родина-мать" в Киеве памятника "Агрессия России"

      Это ноу-хау. До сих пор никто памятники агрессору не ставил
      рич
  2. oleg-gr Сегодня, 19:58
    Алкач, он и есть алкач. Что возьмешь с убогого.
    oleg-gr
  3. Владимирец Сегодня, 19:59
    "много "символов и аллегорий"

    Даже представить страшно, какие символы и аллегории роятся в Петиной башке. what
    Владимирец
    1. 100502 Сегодня, 20:01
      Я думаю что он такое...
      100502
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:36
        Цитата: Владимирец
        Даже представить страшно, какие символы и аллегории роятся в Петиной башке

        Женя , я начинаю подозревать что там всё вертится вокруг одного - "чё хряпнуть" ... Это уже не в какие рамки ... fool fool fool
        bouncyhunter
    2. Терский Сегодня, 20:16
      Цитата: Владимирец
      Даже представить страшно, какие символы и аллегории роятся в Петиной башке.

      Ему в пору о своем памятнике озаботится на самом захолустном погосте , причем за его оградой, потому что в людном месте свои же "голуби" загадят. И бабке ходить не нужно -в момент анон(с)ирования суфлером у него была явно необычная "белочка" а элитная fool . Евгений, hi !
      Терский
      1. Тралл Сегодня, 20:28
        Монумент на котором изображен Порошенко в образе мадоны топлесс, кормящий одновременно АТОшника, Правосека и евроГомо-сека smile
        Тралл
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 20:21
      Цитата: Владимирец
      "много "символов и аллегорий"
      Даже представить страшно, какие символы и аллегории роятся в Петиной башке. what

      У наших либерастов тоже много идей роятся , пока только ЕБН -центр смогли выбить..(народ плюется по всей России..)..Пока держимся..! soldier
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 20:27
        ОТДЕЛ:пока только ЕБН -центр смогли выбить..(народ плюется по всей России..)..Пока держимся..!

        Где держитесь? В Ельцин-центре? ......????
        рич
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 21:51
          Цитата: рич
          ОТДЕЛ:пока только ЕБН -центр смогли выбить..(народ плюется по всей России..)..Пока держимся..!

          Где держитесь? В Ельцин-центре? ......????

          Да на втором этаже рич ..)))) Тебя ждут... bully
          ОТДЕЛ
    4. Тралл Сегодня, 20:23
      Цитата: Владимирец
      "много "символов и аллегорий"
      Даже представить страшно, какие символы и аллегории роятся в Петиной башке. what

      Вангую карнавал на праздник Голодомора...
      Тралл
      1. Владимирец Сегодня, 20:24
        Цитата: Тралл
        Вангую карнавал на праздник Голодомора...

        Отличная идея good , такому креативному, по-европейски мыслящему человеку, как Вы, нашлось бы место в новой украинской власти.
        Владимирец
        1. Тралл Сегодня, 20:34
          Цитата: Владимирец
          Отличная идея , такому креативному, по-европейски мыслящему человеку, как Вы, нашлось бы место в новой украинской власти.

          Это наврятли, я окончил Донецкоe высшеe военно-политическоe училищe инженерных в войск и войск связи имени генерала армии А. А. Епишева и ненавижу укрохунту...
          Тралл
  4. Ferdinant Сегодня, 20:05
    Плохо человеку
    Ferdinant
    1. Терский Сегодня, 20:18
      Цитата: Ferdinant
      Плохо человеку

      Нет там человека, одна облочка и та вонючая...
      Терский
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 20:29
      Цитата: Ferdinant
      Плохо человеку

      Это Вальцману плохо..? Да ему за это уже накапало столько что две Украины поднять можно было бы..Там уже и земли все проданы (Россия вас спасет и выкупит из кабалы так думают многие там увы..) А потом опять майдан ?
      ОТДЕЛ
  5. Горный стрелок Сегодня, 20:21
    Реально "башню снесло"! Агрессия России, елки -палки. Да зачем там агрессия, когда отряд РЕКОНСТРУКТОРОВ отформатировал ВСУ в лучшем виде wassat когда агрессия - это войска, а когда войска - драпала бы эта хунта до Польской границы наперегонки.
    А насчёт мемориала... Так все равно деньги разворуют... Это как раз и спасает Внакраину от реализации идиотских идей. Стену Яценюка уже забыли?
    Горный стрелок
    1. Терский Сегодня, 20:29
      Цитата: Горный стрелок
      Стену Яценюка уже забыли?

      belay Как можно? В следующем анонсировании он её в "Стену плача" переформатирует, yes
      Терский
      1. Владимирец Сегодня, 20:36
        Цитата: Терский
        в "Стену плача"

        Она как "Стена смеха" востребована. Привет hi
        Владимирец
  6. AlexTires Сегодня, 20:24
    Это не надолго. Власть поменяется и памятник снесут...Или организуют музей Абсурда, как напоминание о периоде массового помешательства..
    AlexTires
  7. кудесник Сегодня, 20:25
    и где же он отсидеться собирается от гнева народа?
    кудесник
  8. pjastolov Сегодня, 20:28
    Художник пояснил, что сооружение не подразумевает "мемориала в общепринятом понятии о памятниках", а будет содержать много "символов и аллегорий".
    символы и аллегории - без проблем, пускай болтаются на виселицах, население хоть будет знать откуда ветер дует good
    pjastolov
  9. sabakina Сегодня, 20:28
    Рядом с монументом Родина-мать в Киеве появится анонсированный Петром Порошенко мемориал участникам АТО с рабочим названием «Агрессия России».

    Америка решила хо хлам памятник подарить?
    sabakina
    1. Комментарий был удален.
  10. Kenneth Сегодня, 20:32
    Шойгу на открытие пригласят?
    Kenneth
  11. sgazeev Сегодня, 20:35
    Не доглядели.Московские ворота не декоммунизировали. fool
    sgazeev
  12. Толстоевский Сегодня, 20:44
    вальцман закоренелый анонсист
    Толстоевский
    1. pjastolov Сегодня, 20:50
      а кто жену обслуживает?
      pjastolov
  13. Incvizitor Сегодня, 20:51
    Пусть этой девке рядом памятник поставят, как современному образу украины.
    Incvizitor
    1. КОТ БАЮН Сегодня, 21:18
      Зачетная картинка, товарищ Инквизитор yes
      КОТ БАЮН
  14. Slon_on Сегодня, 20:56
    А что за мишень не белом флаге намалевана?...или это очко разВАЛЬЦМАНовое?
    Slon_on
  15. Dym71 Сегодня, 21:03
    Художник пояснил, что сооружение не подразумевает "мемориала в общепринятом понятии о памятниках", а будет содержать много "символов и аллегорий".

    Символы и аллегории это замечательно, есть у меня один вариантик, лаконичный bully
    Dym71
  16. Izotovp Сегодня, 21:08
    Не будет там никакого реванша и прихода нормальных​ в нашем понимании сил. Пример Прибалтики вас ничему не научил ? Постепенно оторвутся от Русской цивилизации и забудут что они славяне как забыли это поляки,чехи и болгары и что живут на исконно славянских землях как прибалты или восточные немцы. Будет оголтелое,злое русофобство. Мы столетие за столетием проигрываем Большую Войну с Русским миром. Этот факт мало кем осознаётся. Нас успешно завоёвывают по кускам. И бывшие вчера одним народом становятся злейшими врагами.
    Izotovp
  17. SlavaS Сегодня, 21:25
    Интересно сколько сможет продлиться этот эксперимент?
    SlavaS
  18. APASUS Сегодня, 21:27
    Представляю какие памятники они поставят
    APASUS
  19. parusnik Сегодня, 21:27
    Потрошенко видимо не только пьёт, курит травку, колет тяжелые наркотики, он наверное еще клей нюхает..Его последние решения просто впечатляют...
    parusnik
  20. ВЕРЕСК Сегодня, 21:33
    История их уже не рассудит.Невероятно!До такой степени стать прокладкой.
    ВЕРЕСК
Картина дня