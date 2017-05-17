Порошенко запустил процесс окончательного территориального развала Украины



"Доборолась и Украина до самого края, хуже ляха свои сыновья её распинают"

(Тарас Шевченко)

Президент Украины анонсировал создание Автономии Крымских Татар в составе Украины. Порошенко не был конкретным. Он всего лишь высказал общую идею. Однако, эта идея уже пользуется поддержкой в Верховной Раде, поскольку уже внесён законопроект о создании Крымской Автономии Крымских Татар. Среди 20 депутатов, инициирующих этот законопроект – представители меджлиса, избранные в Верховную Раду по спискам партии «Блок Петра Порошенко». Учитывая нынешние реалии Украины, это автономия может быть образована только за территорией и Херсонской, и Николаевской областей.Реализация этой идеи приведет, во-первых, к тому что на территории будущей Крымской автономии будут расселяться крымские татары, которым придется предоставить для этого расселения земли, а также выделить огромные денежные средства на обустройство. То есть это станет еще одной дополнительной нагрузкой на государственный бюджет Украины, которые и без того трещит по швам. Также, более чем вероятны, локальные конфликты между местным населением Херсонской и Николаевской областей и переселяющимися туда крымскими татарами. Такая ситуация – вполне банальна и традиционна в подобных случаях. Примерам – несть числа. То, что было реальностью в Крыму ещё несколько лет назад – самозахват земли представителями меджлиса, конфликты из-за святых мест, которые можно найти везде при желании – станет такой же реальностью и для Херсонской, и для Николаевской областей.Во-вторых, заявляя о создании Крымской Автономии, Порошенко тем самым ещё больше демонстрирует своё агрессивное отношение к русскоязычному населению. Поскольку он предлагает предоставить крымским татарам такой же статус в этой Автономии, в котором он отказывает русскоязычным в Донецкой и Луганской республиках. То есть, имея полную возможность выполнить минские соглашения – и, тем самым, примирить Украину с Донецком и Луганском – президент Порошенко совершенно сознательно отказывается от реализации этого варианта, демонстрируя тем самым свою приверженность именно крымским татарам. Этим невыгодным контрастом Порошенко ещё более ослабляет и противопоставляет себя русскоязычному населению, которое и без того подвергается дискриминации на Украине.В-третьих, идея Крымской Автономии совершенно противоречит позиции украинских радикальных националистов, считающих, что любая территориальная автономия по определению является угрозой территориальной целостности. Кстати, в этом отношении националисты абсолютно правы. Идее Крымской автономии весьма симпатизирует Турция, у которой побережье Черного моря, входящего в состав сегодняшней Украины, считается Северным Причерноморьем. Территорией, которая была потеряна турками в конце 18 века в результате поражений, понесенных в нескольких войнах с Российской Империей.В-четвертых, создание Автономии Крымских Татар неминуемо вызовет аналогичные требования со стороны венгров Закарпатья и румын Буковины (Черновицкая область), где уже сейчас сильны провенгерские и прорумынский и настроения. И сопротивляться этой инициативе Порошенко попросту не сможет. Так как он не сможет применять жесткое насилие и террор, как это делает в отношении русских на юго-востоке Украины. Европа, которая закрывает глаз глаза на военные преступления официального Киева в Донецке и Луганске, в случае Закарпатья и Буковины этого не потерпит.Кроме того, у самих крымских татар нет приверженности идее/принципу территориальной целостности Украины. Как нет и любви к самим крымским татарам в Украине. Особенно учитывая весьма «своеобразные», так сказать, отношения между Крымом и, собственного, Украиной между 1250–1774 годами. И «проукраинскость» создаваемой национальной автономии вызывает, мягко говоря, большие сомнения.Лидеры меджлиса уже и раньше заявили о намерении создать национальные воинские формирования. Автономия же реализует эту идею напрямую – поскольку подразделения министерства внутренних дел крымско-татарской автономия автоматически станут такими национальными воинскими формированиями. И здесь возникает более чем риторический вопрос: а будет ли новая автономия лояльна Украине или же – при первом удобном случае – поспешит вернуться под крыло Турции?