07:07 17 мая

Советский Т-64 из Украины неприятно удивил европейских партнёров



Да, странная новость, но факт остается фактом. Несмотря на пятое, предпоследнее место в общем зачете, украинские экипажи доставили немало удивления и волнений западным коллегам. Особенно танк Т-64, который все (в том числе и мы) фактически списали в утиль — как древний и малопригодный для современного боя.

Мы много уделяли внимания этой машине по разным поводам. Т-64 был разработан еще в начале 60-х годов в Харькове и, как показала практика, оказался на тот момент просто шедевральным танком.


Можно, конечно, долго спорить о низком потенциале машины для дальнейшего развития и модернизаций, но… Тем не менее, то, что смогли сделать украинцы на остатках наработок советской эпохи, позволило им выступить в Германии на Strong Europe Tank Challenge 2017.

Т-64 в украинской интерпретации действительно проявил себя далеко не худшим образом. Танки, представлявшие ВСУ, оказались более маневренные, нежели западные. Специалисты сообщают, что по некоторым характеристикам Т-64 в новой модификации оказался лучше французских «Леклерков», немецких «Леопардов», а также американских «Абрамсов».

Американцы даже выразили удивление, вмешанное с недоверием.

Даже главнокомандующий Сухопутных войск ВС США в Европе Бен Ходжес был поражен тем, что такая древняя машина может быть по сей день актуальна и ни в чем не уступать иностранным аналогам. Ну не должно быть так, это же «Сделано в СССР, допилено на Украине»!

Конечно, Т-64 проявили себя просто блестяще для техники, разработанной больше полувека тому назад. Но это отнюдь не комплимент украинским конструкторам, которые выжали все, что можно и нельзя из советского танка.

Это ода в честь именно советских конструкторов и инженеров, создавших уникальную боевую машину, актуальную и в 21 веке. Даже под управлением так называемых «специалистов» и «профессионалов» из ВСУ.

Вообще, сравнивать наш «танковый биатлон» и ихний «Strong Europe Tank Challenge» не совсем корректно.

ТБ — это все-таки именно соревнования, натовские же ежегодные встречи лучших танковых взводов, это учения, в которых просто выставляются баллы. Каждое из мероприятий имеет свою специфику и, соответственно, цели.

Цель ТБ — пропаганда военной мощи через соревнования. Цель натовского мероприятия — оттачивание мастерства, отработка взаимодействия армий союзников и обмен опытом.

Интерес со стороны натовских спецов был. Они действительно хотели посмотреть, как будут действовать украинские солдаты на советской бронетехнике. И вопрос, насколько они смогут переиграть своих коллег из других стран, был отнюдь не академический.

Всю программу учений можно разделить на две части. Первую назовем «танки в бою», вторую — «танки вне боя».

Танки в бою. Боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, вождение боевых машин, определение расстояния до цели, распознавание цели.

Танки вне боя. Выполнение разнообразных упражнений: стрельба из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного танка, физическая подготовка участников, преодоление специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.

Конечно, граница тут условная, и каждый элемент «вне боя» может сыграть важную роль в реальном сражении. Но тем не менее…

В итоге:

Советский Т-64 из Украины неприятно удивил европейских партнёров


1. Австрия (Leopard 2A4).
2. Германия (Leopard 2A6).
3. США (Abrams M1A2 SEP).
4. Франция (Leclerc).
5. Украина (Т-64БВ мод.).
6. Польша (Leopard 2A5).

«Небоевые» упражнения оставим за кадром, а про использование танков немного поговорим.

Несмотря на пятое итоговое место (украинская команда буквально чуток не обогнала французов на «Леклерках»), в боевых упражнениях экипажи 14 мехбригады ВСУ показали себя хорошо (по итогу этих конкурсов были третьими). В итоге они «перестреляли» поляков, французов и австрийцев, уступив лишь последним версиям «Леопарда-2» и «Абрамса». И это при том, что во время упражнения «действия танкового взвода в обороне» вследствие возгорания травы на полигоне сгорело пять мишеней, и их было решено украинским экипажам не засчитывать (!!!).

А еще из интервью с украинскими танкистами следует, что в первый день, когда отрабатывалось упражнение «Танковый взвод в наступлении», они ехали по полигону впервые в жизни. То есть даже без «репетиций». Этого требовали правила.

В то же время германский полигон для натовских танкистов уже давно как родной, что давало им неоспоримые преимущества перед украинскими экипажами.

Если сложить все это воедино, то выходит, что старая добрая «шестьдесятчетверка» в не самой лучшей комплектации фактически на равных выступила с самыми современными натовскими танками.

Пояснения к таблице. Согласно ей, экипажи ВСУ по огневой были даже вторыми, но... в официальном релизе МО Украины они значатся третьими, потому в статье так и написано. Ведь таблицу потом могли и обжаловать. А если бы не пожар, вообще могла быть сенсация.

Забавно, но соревнования выиграли австрийские экипажи, выступающие на самой «древней» модели «Леопарда» из всех участвовавших. Версия «Леопард-2А4» была создана в конце 1980-х и по сути во многом схожа по набору начинки с украинскими Т-64 БВ.

Все остальные версии боевых машин были намного моложе, но почему-то они себя «не проявили» (не считая стрельб).

Выводы можно сделать такие: хорошая и современная техника, это, конечно, хорошо, если техника действительно хорошая. Глядя на результаты, начинаешь поневоле задумываться. И выучка экипажа, как и раньше, стоит на одном из первых мест.

Ничем другим победу австрийских танкистов не объяснить.

Равно как и отнюдь не провальное выступление экипажей ВСУ, которые работали на одном из самых древних современных советских танков.

А значит, не так они уж и плохи эти старые советские танки, как любят об этом говорить наши западные «партнеры».

Вот такие нюансы.

По материалам:
https://slovodel.com/497251-sovetskii-t-64-vyzval-azhiotazh-v-ssha-posle-tankovyh-sorevnovanii-v-evrope
http://naspravdi.info/novosti/t-64-na-biatlone-perestrelyal-tanki-nato-podrobnyy-analiz


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Комментарии 6

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  1. Горный стрелок Сегодня, 06:02
    Впервые видел эту таблицу. А ведь действительно, если исключить стрельбы из личного оружия и кросс, в реальных "танковых боях" Т-64 очень неплохо себя показал. Жаль, что наших не приглашают. Хотя бы на 72Б3. Глядишь, и сенсацией бы "запахло" из натовских штанишек? wassat
    Горный стрелок
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:32
      Цитата: Горный стрелок
      Хотя бы на 72Б3

      Вы совсем не жалеете западных партнеров ! Они еще толком от Т-34 и ИС-2 не отошли, а тут сразу Т-72 !
      Uncle Lee
    2. Titsen Сегодня, 06:38
      Цитата: Горный стрелок
      Глядишь, и сенсацией бы "запахло" из натовских штанишек?


      По этой причине т не приглашают.

      И ещё по причине сильно вероятно провале продаж западной военной техники...
      Titsen
  2. Владимирец Сегодня, 06:55
    "во время упражнения «действия танкового взвода в обороне» вследствие возгорания травы на полигоне сгорело пять мишеней и их было решено украинским экипажам не засчитывать"

    Принцип Fair Play в действии. laughing
    Владимирец
  3. inkass_98 Сегодня, 07:02
    Танки, представлявшие ВСУ, оказались более маневренные, нежели западные.

    Конечно, танк в полтора раза легче при сравнимом соотношении массы к мощности. Наверняка и экипажи послали на соревнования не самые худшие.
    inkass_98
  4. Русский ватник Сегодня, 07:05
    Наши танки создавались и потом обкатывались для боя. И как бы не относиться к первой чеченской, после шапкозакидательства, Т-72 вполне неплохо себя показали даже в городском бою, во взаимодействии с пехотой... Стесняюсь спросить, а где обкатывались и использовались те же леклерки, и Абрамсы в подобных по инетнсивности боях.... Особенно городских... Ирак и Мосул не в счет. Так что украинцев пригласили для ознакомления с техникой, погятно, раз к русским на биатлон страшновато ехать,, но оказалось, что для аналитиков наших заклятых другов теперь непростые размышления... Раз Т-64 так себя показал, то что говорить про Т-72 и Т-90 .
    Русский ватник
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