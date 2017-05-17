Лёгкая тактическая снайперская винтовка для бесшумной стрельбы ДВЛ-10 М1 «Диверсант»

ДВЛ-10 М1 обр. 2017 г., фото: lobaevarms.ru

ДВЛ-10 М1 обр. 2017 г., фото: lobaevarms.ru

ДВЛ-10 М1 обр. 2017 г., фото: lobaevarms.ru

ДВЛ-10 М1 обр. 2017 г., фото: lobaevarms.ru

ДВЛ-10 М2 «Урбана» образца 2017 года, фото: lobaevarms.ru

Источники информации:

http://lobaevarms.ru

http://kbis.su

http://zonwar.ru/news5/news_895_DVL-10_Saboteur.html

Материалы из открытых источников

Частные оружейные компании, которые в состоянии создавать эффективные, качественные и высокоточные стрелковые системы без многомиллионных вливаний из бюджета страны, в России можно пересчитать по пальцам. Среди них еще меньше тех, которые в состоянии создавать и производить не только образцы оружия, отвечающие средним в своем классе характеристикам, но и по-настоящему выдающиеся образцы. Одним из удачных примеров частных российских оружейных компаний является корпорация Lobaev Arms, которая специализируется на выпуске дальнобойных и высокоточных снайперских винтовок.Lobaev Arms — это бренд, принадлежащий «Конструкторскому бюро интегрированных систем» (КБИС) — одному из лидеров в области разработки и выпуска уникальных дальнобойных и высокоточных снайперских винтовок. В портфеле разработок КБИС насчитывается уже более 40 моделей стрелкового оружия и комплексов, в том числе перспективных. Свои разработки компания активно продвигает на мировом рынке, подкрепляя успехи мировыми рекордами. В частности в 2015 году компания установила мировой рекорд по дальности стрельбы из винтовки — на 3400 метров. Согласно информации с официального сайта компании, Lobaev Arms планирует улучшать данное достижение и замахнуться уже на 4000 метров.Винтовка СВЛ (снайперская винтовка Лобаева) состоит на вооружении службы безопасности президента Российской Федерации. Также эксплуатантом данной винтовки являются Объединенные Арабские Эмираты, в этой стране оружие выпускалось подразделением TADS (Tawazun Advanced Defense Systems) под обозначением TADS KS-11.Одной из моделей, созданных специалистами компании Lobaev Arms, является легкая тактическая винтовка для бесшумной стрельбы ДВЛ-10 «Диверсант». Данная модель является развитием разработки компании «Царь-Пушка» (КБИС, входящее сегодня в корпорацию Lobaev Arms, ведет свою историю именно с этой небольшой компании) 2009 года. Компактная, легкая и бесшумная винтовка, разработанная под существующие и новые дозвуковые боеприпасы, была создана специально для решения различных служебных задач, которые предполагают особую точность стрельбы и достаточную дальность поражения цели. Существовавшие на рынке модели не обеспечивали требуемых характеристик, в первую очередь по дальности и кучности стрельбы из бесшумного оружия. Именно так и родилась концепция винтовки ДВЛ. Об окончании разработки винтовки ДВЛ-10 «Диверсант» компания-производитель объявила в апреле 2014 года.Винтовка ДВЛ-10 «Диверсант» была построена на магазинной затворной группе COUNT с продольно-скользящим затвором, который обеспечивает достаточную жесткость конструкции и возможность использования магазинов. Новая затворная группа расположена на небольшом алюминиевом шасси и компаунде, улучшая, таким образом, виброгасящие свойства оружия. Снайперская винтовка ДВЛ-10 была снабжена складным прикладом, унифицированным с другими моделями СВЛ. Наличие складного приклада позволяет уменьшить длину винтовки при транспортировке с 1004 до 730 мм. Данная модель комплектуется матчевым стволом LOBAEV Hummer Barrels, выполненным из нержавеющей стали. При этом при производстве применяются только стволы базовых спецконтуров. По заявлению производителя, винтовка ДВЛ предлагается и в гражданской версии под сверхзвуковые патроны с индексом «С», одной из модификаций данной винтовки является представленная недавно версия ДВЛ-10 М2 Urbana.В 2017 году компания Lobaev Arms представила обновленную версию своей легкой, компактной и бесшумной винтовки под новые и существующие дозвуковые патроны, созданной для решения специальных служебно-боевых задач. Новая версия получила обозначение ДВЛ-10 М1 образца 2017 года. На сегодняшний день данная снайперская винтовка обладает самой большой дальностью стрельбы в мире среди всех подобных образцов стрелкового оружия под дозвуковой боеприпас — 600 метров на дозвуке. В исполнении в калибре .338 Fed, дальность достигает 400 метров на дозвуке и 800 метров на сверхзвуке. Благодаря своим характеристикам винтовка ДВЛ-10 в умелых руках может стать очень универсальным и грозным оружием.Производитель отмечает, что модель образца 2017 года полегчала практически на килограмм без ущерба для характеристик и дальности стрельбы. Новая версия в служебном исполнении приобрела более эффективный ПБС (прибор бесшумной стрельбы) и полностью новую затворную группу, а также шасси и новый приклад. С винтовкой применяются магазины, рассчитанные на 5 и 10 патронов. В базовой комплектации идет магазин на 5 патронов (магазин 10 патронов — опционально). Заявленная на сайте производителя стоимость — 388 тысяч рублей (более 6850 долларов по текущему курсу). Продажи версии винтовки образца 2017 года стартовали в России 9 марта.Для использования с винтовкой производитель предлагает специальный дозвуковой патрон .40 Lobaev Whisper (10,3х45 мм) .40 Lobaev Whisper (.40LW) — это отечественный дозвуковой винтовочный патрон центрального воспламенения, созданный специалистами компанией Lobaev Arms в 2012 году специально для семейства легких тактических бесшумных снайперских винтовок ДВЛ. Данный патрон был создан на основе финского винтовочного патрона .338 Lapua Magnum. От последнего российская версия отличается длиной гильзы, которая была уменьшена на 25 мм, массой пороха и более тяжелой пулей калибра .408CT.Патрон .40LW рассчитан на ведение скрытной высокоточной снайперской стрельбы на дистанции до 600 метров. Масса пули — 27,15 г, начальная скорость — до 310 м/с, энергия пули — 1305 Дж. Пуля тяжелая, цельнометаллическая, медно-никелевая. Она обеспечивает оптимальную баллистику на дистанции до 600 метров. При этом на дальности 600 метров пуля сохраняет скорость на уровне 272 м/с, а ее энергия равняется 1004 Дж, что обеспечивает стрелку возможность уверенного пробития большинства существующих армейских бронежилетов.Одной из новинок модельного ряда компании Lobaev Arms 2017 года является также модульная снайперская винтовка ДВЛ-10 М2 «Урбана». Это новейшая легкая снайперская винтовка, предназначенная для решения широкого круга задач. Достаточно легкая и портативная она может успешно использоваться в качестве полицейской снайперской винтовки. Однако также сможет справиться и со всеми снайперскими задачами армейского подразделения, так как модель М2 хорошо зарекомендовала себя в горно-лесистой местности и городской среде — везде, где необходима мобильность, компактность и фирменная точность выстрела.Для решения специальных задач винтовку ДВЛ-10 М2 можно достаточно легко трансформировать в версию ДВЛ-10 М1 «Диверсант». Помимо всего прочего, как легкое и высокоточное стрелковое оружие винтовка М2 достаточно часто используется в спортивных видах охоты, которые требуют от стрелка точного и дальнего выстрела. Данная модель комплектуется матчевым стволом LOBAEV. Используются только стволы базовых контуров. Заявленная на сайте производителя стоимость — 362 000 рублей (6400 долларов по текущему курсу). Продажи данной модели 2017 года стартовали в России 9 февраля.Тактико-технические характеристики ДВЛ-10 М1 «Диверсант», образца 2017 года (с сайта lobaevarms.ru):Калибр: .40 Lobaev Whisper / .308 Win (гражд.) / .338 Federal.Заявленная техническая кучность — 0,5 MOA/15 мм между центрами (5 выстрелов на 100 метров).Длина — 1004 мм (730 мм со сложенным прикладом).Высота — 226 мм.Ширина — 62 мм.Вес винтовки — 4800 г.Длина ствола — 400/500 мм (гражданская версия)Усилие спуска — регулируемое 500-1500 г.Болт — правый.Максимальная эффективная дальность (использования) — 600 метров (дозвук для .40 LW), 800 метров (гражданская версия сверхзвук для .338 Federal).Дульная скорость — 300 м/с (дозвук).Рабочий диапазон температур: от -45 до +65 градусов С.Магазин — на 5 или 10 патронов.