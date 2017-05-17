Два противоположных пути

Скандальная выходка Виталия Седюка на «Евровидении» - на шоу, где в этом году взялись хозяйничать откровенные бандеровцы – отчетливо показала всему миру, куда именно движется Украина. К счастью, этот путь в никуда резко расходится с той дорогой, которую избрали для себя граждане Крыма, ДНР и ЛНР, не пожелавшие мириться с майданом и его последствиями.Пока на Украине пело и плясало «Евровидение», закончившееся столь нелепо, - Донецкая и Луганская Народные Республики отмечали третью годовщину исторического референдума. Референдума, на котором подавляющее большинство жителей Донбасса высказалось за независимость.. Ибо вся, за которую якобы боролись скакавшие,И еще одно подтверждение тому – два решения, принятых 16 мая. Одно из них заключается в запрете крупнейших российских сайтов и социальных сетей, включая mail.ru, «Яндекс», «В Контакте», «Одноклассники». Соответствующий указ подписал «президент» Украины Петр Порошенко. Второе – теперь Георгиевская ленточка официально вне закона.С самого начала победы майдана было ясно, что никакой, даже формальной, демократии не будет. Почти сразу же последовали избиения, убийства, черные списки на сайте «Миротворец», так называемые «народные люстрации», «декоммунизация» и прочее, прочее. Теперь, стоило только кончиться «Евровидению», какИ, надо думать,. На другую власть посыпался бы град обвинений, могли бы даже последовать призывы к ее свержению. Но это не касается режима господина Порошенко, поскольку западные страны как раз способствовали его приходу к власти.И эта самая власть всерьез испугалась празднований 9 Мая, в которых приняло участие множество граждан – несмотря на все запреты, на всю «декоммунизацию», на угрозы и провокации и даже – на насильственные действия радикалов.Запретили коммунистическую символику – за нее теперь следуют арест и суд. Но до сих пор такой символ, как Георгиевская лента, юридически под запретом не был, хотя радикалы (а попросту – нацисты) применяли силу к детям, к женщинам, к старикам, надевшим ее. Кроме того, два человека были задержаны в Киеве украинской полицией за баннер с изображением ленты.Теперь Георгиевские ленточки – под официальным запретом. Согласно постановлению Верховной рады, за ношение этого символа предусмотрены крупные штрафы (850–2550 гривен) или административный арест (до 15 суток). А инициатором данного запрета выступил небезызвестный Антон Геращенко, один из «отцов» сайта-убийцы «Миротворец».Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила по этому поводу: «…Ясно, что. Чтобы против людей, которые осмелятся надеть ленточку, можно было уже на законных основаниях применить репрессии.Вероятно, указ о блокировке российских сайтов также связан с желанием хунты, чтобы меньше граждан приняли участие в праздновании следующего Дня Победы. Чтобы Россия не имела возможности лишний раз напоминать украинцам об общей истории, связывающей наши народы. За этот год мозги граждан страны 404 планируется промыть еще сильнее – сейчас властям кажется, что они промыты недостаточно.Итак,. Не успели еще толком разъехаться европейские гости, как предпринято наступление на права и свободы граждан. На ту самую демократию, о которой так любят печься в «цивилизованной» Европе.Финал «Евровидения» был омрачен не только и не столько демаршем Седюка, сколько чудовищной провокацией в Авдеевке, в результате которой погибли четыре мирных жителя. Украинская сторона, как водится, обвинила в случившемся Донецкую Народную Республику. Скорее всего, это обвинение было рассчитано именно на европейскую публику, собравшуюся на «Евровидение». Но провокация оказалась настолько «шита белыми нитками», что европейцев она не всколыхнула. (А возможно, скандал на шоу оказался более громким инфоповодом, затмившим все остальное).Украина утверждает, будто бы обстрел Авдеевки велся из поселка Спартак. Но, согласно данным Министерства обороны ДНР, он был произведен из поселка Водяное, находящегося под контролем войск укрохунты.Заместитель командующего Вооруженными Силами ДНР Эдуард Басурин заявил: «».Вообще,. Что ж, в ходе югославских конфликтов конца ХХ века именно из-за провокаций произошло прямое и преступное вмешательство стран НАТО, именно грязными провокационными действиями разжигалась большая война.Неплохо было рассчитано укровластями: прямо во время финала «Евровидения» - кровавый обстрел Авдеевки. В этом преступлении Киев обвиняет ДНР. Какой информационный повод! Авось и удастся протолкнуть тот самый югославский сценарий, которым так грезят представители украинских «властей».Но тут медиа сотрясает другой инфоповод – пресловутая выходка на «Евровидении». Такова уж реальность современных СМИ – порой незначительное событие может стать самым громким из всех и затмить остальное. Первая реакция на обстрел потонула в скандальном инфоповоде, а далее – выясняется, что провокация слишком уж примитивна.Не удается пока Киеву по-крупному «покошмарить» ДНР и ЛНР. Продолжают кошмарить по мелочи. А вот народ, находящийся на подвластных хунте территориях, можно и поприжать, чтобы не смели в следующий раз День Победы праздновать. Вот и родились два крайне антидемократических решения – запрет российских соцсетей и Георгиевских лент.Какое счастье, что у Народных Республик – совсем другой путь! И Георгиевскую ленточку можно надеть, и в «Одноклассниках» посидеть. Вот, разве что, пятую точку показать на весь мир не получится.