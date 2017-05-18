Зачем в российской армии возрождают ударные части и соединения? Очередная пиар-акция или необходимость?

Сколько материалов, особенно в либеральной прессе, появилось после заявления начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева о появлении в нашей армии подразделений, частей и соединений, которым за высокие показатели в боевой подготовке будет присваиваться почетное наименование "ударных"!Журналисты кинулись искать истоки появления таких подразделений. Благо, сегодня возможности Интернета почти безграничны. Особенно в области поиска информации. Вспомнили о "первых" официальных ударных подразделениях. Тех, которые покрыли себя славой сорвиголов в период Первой мировой войны и остались верными присяге после революций.Действительно, в ходе "окопной" войны, в которую превратилась Первая мировая, действовать большими частями и соединениями стало неразумно. Подготовленная оборона, наличие минных полей и заграждений при атаке обычных частей приводили к огромным потерям, часто несоизмеримыми с достигнутым результатом. Требовались резкие, даже революционные изменения в тактике боя."Военным революционером" стал командующий 5-й армией генерал от кавалерии Петр Плеве. Именно он своим приказом от 4 октября 1915 года сформировал подразделения для ближнего боя. Сегодня многие люди, далекие от реалий войны, с ехидной усмешкой читают строки из этого приказа. Вспоминаются и недостаток винтовок, и топоры произвольной формы, и лопаты...Однако именно гренадеры (ещё одно название ударных подразделений) часто обеспечивали успех военных операций на фронте. Именно эти подразделения ценой жизни своих солдат и офицеров пробивали брешь в обороне врага и обеспечивали возможность основным частям наступать. Постепенно, уже из понимания возможностей гренадерских подразделений, стали формироваться отдельные ударные батальоны. Или батальоны смерти. Такое название появилось не от характера выполняемой военной работы. Просто служба в таком подразделении почти всегда заканчивалась либо тяжелым ранением, либо смертью.Очень часто о батальонах смерти пишут как о своеобразных заградотрядах, которые находились в тылу частей и не давали солдатам дезертировать с фронта. Что же, советская пропаганда плотно засела в умах большинства народа. Вспомните фильм "Чапаев". Знаменитый эпизод психической атаки каппелевцев. А ведь эти части не сидели в окопах. Они были в тылу! Были якобы заградотрядом. Однако даже в послереволюционный период с каким уважением к смелости этих людей снят эпизод! Какая сила духа и пренебрежение к смерти были в сердцах этих солдат и офицеров. Ничего не напоминает? Из нашего великого прошлого.Напомню историю ещё одного батальона смерти. Ту, которую показали совсем недавно наши кинематографисты в фильме "Батальон". Возможно кто-то сейчас скажет о некоторой "сказочности" этого фильма. Женщины на войне... Женщины, которые могли дать фору большинству мужчин... Не буду спорить. Глупо. Читайте, кому интересно, исторические документы. Там все есть. И плохое, и хорошее.История Великой Отечественной войны опять возродила славу ударных частей. Я уже писал об этом в своих статьях о взятии Кёнигсберга и некоторых других операциях Красной Армии. Опять в части и соединения набирали самых-самых. Опять солдаты шли на смерть. Опять выполняли невыполнимые задачи. И опять... находились в тылу до и после выполнения задачи. Что можно трактовать как выполнение работы заградотряда. Правда, к чести наших либералов, я не видел материалов, обливающих грязью именно эти бригады. Думаю, генетика виновата. У героев из штурмовых бригад остались потомки. А героизм, возможно, передается на генетическом уровне.Но вернемся к инициативе начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерала Бувальцева. В частности, к тому, как будет присваиваться почетное звание. Опять социалистическое соревнование? Ведь, со слов генерала, звание будет присваиваться по итогам проверки за период обучения наиболее боеспособным частям и соединениям. С вручением особых геральдических знаков."Вопли" о возрождении "социалистического соревнования" в армии я слышу давно. "Караул! Опять будем выполнять решения съезда КПСС, нет, Единой России..." Ой ли? А не передергиваете, господа демократы? В советское время получить вымпел по итогам соревнования за учебный период было ой как почетно. И пахать за этот вымпел, особенно в частях "подальше от Москвы" надо было так, что... А в итоге Советская Армия имела достаточно боеспособных частей, которые готовы были к бою всегда.Напомню, для тех у кого с памятью туго, совсем недавнюю историю нашей страны. Чеченскую войну. Сколько частей реально смогли мы выставить? Много? Сколько боевых офицеров нашлось? От хорошей жизни офицеры по несколько раз ездили в командировки? От хорошей жизни на войну посылали салажат после учебки?Сегодня у нас есть подразделения, части и даже соединения и в армии, и на флоте, которые в режиме реального времени могут выдвинуться в опасный район и принять на себя первый удар. Крым и Сирия прекрасно это показали. Так почему эти подразделения нельзя выделять из общей массы? Почему рядом со знаменем части не быть геральдическому знаку "ударника"?Уверен, что у большинства читателей в коробочках с наградами, рядом с орденами и медалями лежит знак "Гвардия". Знак, который получен, с точки зрения современных критиков армии, просто так. Пришел солдат или офицер в гвардейскую часть и получил. Советские солдаты получали приличный "комплект знаков на дембель". Помните, "Отличник Советской Армии", "Воин-спортсмен", "Специалист 1, 2 или 3 класса" и другие. Однако храним мы только "Гвардию".Думаю, в Министерстве обороны уже задумались о введении для ударных частей особых знаков или шевронов. Ведь всё это уже было в нашей армии. И хранить эти знаки солдаты будут всегда. Знак причастности к подразделению героев.Сегодня в министерстве находится список из 78 подразделений, частей и соединений, которые достойны носить гордое звание "ударное". Всего 78 на все вооруженные силы. Сейчас идет активная работа по проверке этих подразделений. И закончена она будет к концу мая. А значит, в начале июня мы получим современное "дополнение" гвардейским частям: ударные батальоны, полки и дивизии. Мы получим стимул для развития воинских частей.А все разговоры о том, что ударная часть на следующий год может и не победить в соревновании или допустить какие-либо проступки у своих военнослужащих — от лукавого. В гвардейских частях такое бывает. Но даже мысли не возникает лишать множество людей почетного звания из-за одного или нескольких разгильдяев. По моему мнению, мы просто получим несколько другое название для частей постоянной боевой готовности. Армия должна развиваться.