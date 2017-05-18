08:42 18 мая

Зачем в российской армии возрождают ударные части и соединения? Очередная пиар-акция или необходимость?

Сколько материалов, особенно в либеральной прессе, появилось после заявления начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Ивана Бувальцева о появлении в нашей армии подразделений, частей и соединений, которым за высокие показатели в боевой подготовке будет присваиваться почетное наименование "ударных"!

Журналисты кинулись искать истоки появления таких подразделений. Благо, сегодня возможности Интернета почти безграничны. Особенно в области поиска информации. Вспомнили о "первых" официальных ударных подразделениях. Тех, которые покрыли себя славой сорвиголов в период Первой мировой войны и остались верными присяге после революций.

Действительно, в ходе "окопной" войны, в которую превратилась Первая мировая, действовать большими частями и соединениями стало неразумно. Подготовленная оборона, наличие минных полей и заграждений при атаке обычных частей приводили к огромным потерям, часто несоизмеримыми с достигнутым результатом. Требовались резкие, даже революционные изменения в тактике боя.


"Военным революционером" стал командующий 5-й армией генерал от кавалерии Петр Плеве. Именно он своим приказом от 4 октября 1915 года сформировал подразделения для ближнего боя. Сегодня многие люди, далекие от реалий войны, с ехидной усмешкой читают строки из этого приказа. Вспоминаются и недостаток винтовок, и топоры произвольной формы, и лопаты...

Зачем в российской армии возрождают ударные части и соединения? Очередная пиар-акция или необходимость?

Группа гренадеров на фронте. Пилотки как головной убор в русской армии обязаны своим появлением авиаторам, юнкерам, бойцам броневых и самокатных частей и гренадерам

Однако именно гренадеры (ещё одно название ударных подразделений) часто обеспечивали успех военных операций на фронте. Именно эти подразделения ценой жизни своих солдат и офицеров пробивали брешь в обороне врага и обеспечивали возможность основным частям наступать. Постепенно, уже из понимания возможностей гренадерских подразделений, стали формироваться отдельные ударные батальоны. Или батальоны смерти. Такое название появилось не от характера выполняемой военной работы. Просто служба в таком подразделении почти всегда заканчивалась либо тяжелым ранением, либо смертью.

Очень часто о батальонах смерти пишут как о своеобразных заградотрядах, которые находились в тылу частей и не давали солдатам дезертировать с фронта. Что же, советская пропаганда плотно засела в умах большинства народа. Вспомните фильм "Чапаев". Знаменитый эпизод психической атаки каппелевцев. А ведь эти части не сидели в окопах. Они были в тылу! Были якобы заградотрядом. Однако даже в послереволюционный период с каким уважением к смелости этих людей снят эпизод! Какая сила духа и пренебрежение к смерти были в сердцах этих солдат и офицеров. Ничего не напоминает? Из нашего великого прошлого.



Напомню историю ещё одного батальона смерти. Ту, которую показали совсем недавно наши кинематографисты в фильме "Батальон". Возможно кто-то сейчас скажет о некоторой "сказочности" этого фильма. Женщины на войне... Женщины, которые могли дать фору большинству мужчин... Не буду спорить. Глупо. Читайте, кому интересно, исторические документы. Там все есть. И плохое, и хорошее.

История Великой Отечественной войны опять возродила славу ударных частей. Я уже писал об этом в своих статьях о взятии Кёнигсберга и некоторых других операциях Красной Армии. Опять в части и соединения набирали самых-самых. Опять солдаты шли на смерть. Опять выполняли невыполнимые задачи. И опять... находились в тылу до и после выполнения задачи. Что можно трактовать как выполнение работы заградотряда. Правда, к чести наших либералов, я не видел материалов, обливающих грязью именно эти бригады. Думаю, генетика виновата. У героев из штурмовых бригад остались потомки. А героизм, возможно, передается на генетическом уровне.

Но вернемся к инициативе начальника Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерала Бувальцева. В частности, к тому, как будет присваиваться почетное звание. Опять социалистическое соревнование? Ведь, со слов генерала, звание будет присваиваться по итогам проверки за период обучения наиболее боеспособным частям и соединениям. С вручением особых геральдических знаков.

"Вопли" о возрождении "социалистического соревнования" в армии я слышу давно. "Караул! Опять будем выполнять решения съезда КПСС, нет, Единой России..." Ой ли? А не передергиваете, господа демократы? В советское время получить вымпел по итогам соревнования за учебный период было ой как почетно. И пахать за этот вымпел, особенно в частях "подальше от Москвы" надо было так, что... А в итоге Советская Армия имела достаточно боеспособных частей, которые готовы были к бою всегда.



Напомню, для тех у кого с памятью туго, совсем недавнюю историю нашей страны. Чеченскую войну. Сколько частей реально смогли мы выставить? Много? Сколько боевых офицеров нашлось? От хорошей жизни офицеры по несколько раз ездили в командировки? От хорошей жизни на войну посылали салажат после учебки?

Сегодня у нас есть подразделения, части и даже соединения и в армии, и на флоте, которые в режиме реального времени могут выдвинуться в опасный район и принять на себя первый удар. Крым и Сирия прекрасно это показали. Так почему эти подразделения нельзя выделять из общей массы? Почему рядом со знаменем части не быть геральдическому знаку "ударника"?

Уверен, что у большинства читателей в коробочках с наградами, рядом с орденами и медалями лежит знак "Гвардия". Знак, который получен, с точки зрения современных критиков армии, просто так. Пришел солдат или офицер в гвардейскую часть и получил. Советские солдаты получали приличный "комплект знаков на дембель". Помните, "Отличник Советской Армии", "Воин-спортсмен", "Специалист 1, 2 или 3 класса" и другие. Однако храним мы только "Гвардию".

Думаю, в Министерстве обороны уже задумались о введении для ударных частей особых знаков или шевронов. Ведь всё это уже было в нашей армии. И хранить эти знаки солдаты будут всегда. Знак причастности к подразделению героев.

Сегодня в министерстве находится список из 78 подразделений, частей и соединений, которые достойны носить гордое звание "ударное". Всего 78 на все вооруженные силы. Сейчас идет активная работа по проверке этих подразделений. И закончена она будет к концу мая. А значит, в начале июня мы получим современное "дополнение" гвардейским частям: ударные батальоны, полки и дивизии. Мы получим стимул для развития воинских частей.

А все разговоры о том, что ударная часть на следующий год может и не победить в соревновании или допустить какие-либо проступки у своих военнослужащих — от лукавого. В гвардейских частях такое бывает. Но даже мысли не возникает лишать множество людей почетного звания из-за одного или нескольких разгильдяев. По моему мнению, мы просто получим несколько другое название для частей постоянной боевой готовности. Армия должна развиваться.
Автор: Александр Ставер


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Комментарии 10

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  1. Астарт Сегодня, 06:51
    Вопрос, зачем отменяли, чтобы теперь возрождать? А что такие части необходимы даже сомнений нет. Тем более что они есть во всех армиях мира, в том или ином виде
    Астарт
    1. ProtectRusOrDie Сегодня, 07:06
      Цитата: Астарт
      Вопрос, зачем отменяли, чтобы теперь возрождать? А что такие части необходимы даже сомнений нет. Тем более что они есть во всех армиях мира, в том или ином виде

      Лично мне - неприятен ваш комментарий. Выглядит как попытка задать негативный тон хорошей новости.

      Со своей стороны - просто порадуюсь.

      Честь и хвала воинам Ударных Подразделений.

      Думаю мы все будем надеяться чтобы эти ребята будут проливать пот на многочисленных тренировках а не кровь на передовой.....
      ProtectRusOrDie
      1. Астарт Сегодня, 07:17
        Всегда был противником "ворчунов", а здесь сам ворчать стал, погода что ли :))
        Астарт
    2. Зяблицев Сегодня, 08:25
      Формирующаяся сейчас на Западных рубежах 1-я танковая армия, вот ее нужно назвать ударной...Первая ударная танковая армия...Чисто, что бы потроллить укров и прибалтов...Вонь от заных шаровар будет по всей Европе ощущаться! laughing
      Зяблицев
  2. серафимамурский Сегодня, 07:06
    Конечно, в наше неспокойное время, необходимы части находящиеся в постоянной боевой готовности.
    серафимамурский
    1. Лопатов Сегодня, 07:38
      Цитата: серафимамурский
      Конечно, в наше неспокойное время, необходимы части находящиеся в постоянной боевой готовности.

      Вообще-то все подразделения, части и соединения должны находиться в постоянной боевой готовности.
      "Части постоянной готовности" появились во времена Ельцина для обозначения тех полков. которые обеспечивались людскими и материальными ресурсами в первую очередь. По той простой причине, что на всех не хватало.
      Лопатов
      1. Mik13 Сегодня, 08:02
        Цитата: серафимамурский
        Конечно, в наше неспокойное время, необходимы части находящиеся в постоянной боевой готовности.

        Цитата: Лопатов
        Вообще-то все подразделения, части и соединения должны находиться в постоянной боевой готовности.

        А это, опять-таки, элементарное незнание у товарищей.
        Боевая готовность – это состояние, определяющее степень готовности войск к решению возложенных на них боевых задач. Под боевой готовностью частей и подразделений следует понимать прежде всего их способность немедленно приступить к решению боевых задач в соответствии с целью, замыслом и обстановкой.
        Существуют следующие степени боевой готовности:
        - постоянная;
        - повышенная;
        - военная (боевая) опасность;
        - полная.

        Меньше постоянной попросту не бывает.
        Mik13
  3. Лопатов Сегодня, 07:33
    Ерунду какую-то придумали.
    На соц. соревнование не похоже- тогда все эти вымпелы и знамёна от разного рода организаций были переходящими. Судя по всему, лишать звание "ударной" автоматически за несоответствие неким стандартам боевой подготовки не собираются
    Название абсолютно неудачное, "ударными" исторически назывались не соединения и объединения ударников боевой подготовки, а армии, чей штат был изменён в сторону усиления для выполнения задач по разгрому противника в ходе наступления на основном или особо важном направлении.
    То есть фактически предложение "боевиков" о присвоении звания "ударное" похоже на конкурс среди стройбатов на присвоение звания "танковый батальон"
    Лопатов
    1. Mik13 Сегодня, 07:51
      Цитата: Лопатов
      Ерунду какую-то придумали.

      Вот согласен. Основной признак ударной армии во время ВМВ - это наличие большего количества пехотных частей для обеспечения прорыва такой ширины, чтобы он не простреливался с флангов артиллерией на всю глубину. И любой выпускник общевойскового училища это должен знать. Этого только замполиты не понимают - но у них и работа другая.
      Чтобы далеко не ходить за пруфами, идем в Педивикию и видим там:

      На решающих направлениях фронта действуют ударные армии или главные группировки фронта. Каждая ударная армия должна располагать такими силами и средствами подавления, которые обеспечивали бы ей осуществление оперативного прорыва фронта противника и вместе с тем — надежное преодоление всей оперативной глубины обороны. Обычно она имеет в своем составе 4 — 5 стрелковых корпусов, до 7 — 9 ап (артиллерийских полков), АРГК, 3 — 5 тбр (танковых бригад), 2 — 3 авиадивизии. Общий фронт наступления такой армии может дойти до 50 — 70 километров (км).
      На вспомогательных направлениях действуют армии с более слабым составом. Их боевой состав не превысит 2 — 3 стрелковых корпусов при фронте действия в 60 — 100 км.
      Следовательно, для организации наступления на фронте 400 — 450 км потребуется 3 — 4 ударных и 1 — 2 вспомогательных армий.
      Для развития тактического прорыва в оперативный период, ударным армиям необходимо придавать группы подвижных войск. Состав последних будет определяться их ролью и предназначением; обычно в качестве эшелона развития прорыва на каждую ударную армию потребуется до одного мехкорпуса или усиленного кавкорпуса.

      — Из доклада «Характер современной наступательной операции» командующего войсками Киевского особого военного округа генерала армии Г. К. Жуков, Материалы совещания высшего руководящего состава РККА (23 — 31 декабря 1940 года).

      То есть вот совсем ничего общего с тем, что Автор придумал.
      Mik13
  4. тасха Сегодня, 08:22
    Не совсем в тему статьи. Абзац из книги С.Анисимова "Вариант БИС".
    Привнесение в войну чего-то личного имело гораздо большее значение, чем может показаться с первого взгляда. Война является механизмом, направленным на уничтожение в человеке всего внутреннего, всего своего, не открытого другим. Только генерал или маршал получают наконец право хоть на какую-то оригинальность, на выражение своих мыслей, не до конца подавляемое вышестоящим начальством. Непосредственно же воюющие люди одеваются в одинаковую для всех форму, им выдают одинаковое оружие, они носят каски, которые делают их похожими как гвозди. Все это подчинено одной цели – дать человеку понять, что его личные переживания, его собственное, частное нежелание умирать не имеет никакого значения, что он всего лишь один из многих. И только когда продолжительность жизни человека на войне начинает несколько возрастать, когда пришедшие в часть солдаты успевают познакомиться друг с другом, прежде чем их убьют или отправят в дальний госпиталь, только тогда можно начинать чуть-чуть понижать этот забор, ограждающий человеческие привычки, выкрашенный, соответственно, в «полевой серый» или желтовато-зеленый цвет гимнастерок. При этом человек все еще остается винтиком, но ему начинают разрешать считать ту машину, в которой он ввинчен, своей. Тогда и появляются напыщенные названия вроде германских «Валлонии» или «Охраны фюрера», политически выверенные «Ясский», «Львовский» и так далее у советских дивизий и корпусов и более раскованные, иногда даже юмористические, вроде «Громыхающего Стада»[113], у американцев. И солдаты начинают даже гордиться этими названиями – не понимая, что все это не имеет никакого значения для бессмысленного железа, несколько граммов которого, если им придать подходящую форму и достаточную скорость, способны пресечь жизнь участвующего во всем этом безумии человека, оставив его семье лишь желтеющую похоронку или свернутый треугольником флаг с пришпиленной к нему медалью. И постаревшие солдаты, пережившие его на десятки лет, будут говорить: «Да, мы были „Кричащими Орлами“[114] или «Гвардейским Краснознаменным Одесским полком», мы были крутые ребята, все как один...» И старики будут кивать головами и вспоминать давно забытые имена – потому что у них больше нет оружия и нет сил, и гордые названия на эмблемах и нашивках, раз или два в год пришпиливаемых к гражданским костюмам, – это все, что у них осталось...
    тасха
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