07:10 17 мая

Для блокировки российских соцсетей Украине нужен миллиард долларов

Национальный банк Украины заявил о поэтапном отказе от программного обеспечения, созданного в России. В НБУ сообщают, что отказываться от использования российского ПО начали ещё в 2014 году. Речь идёт о программах по организации и учёту различного рода финансовой и хозяйственной деятельности – к примеру, 1С. «Интерфакс» приводит заявление пресс-службы украинского Нацбанка:

НБУ, начиная с 2014 года, проводит последовательную политику отказа от использования информационных и программных продуктов производства компаний РФ. Сейчас в информационной сети Нацбанка используются системные и прикладные программные продукты ведущих компаний-производителей (Microsoft, IBM, Oracle, SAP и других), украинских разработчиков и разработанные собственными силами.


На сегодняшний день, как отмечают в НБУ, в системе Национального банка программой 1С пользуются в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде. При этом утверждается, что продуктами 1С в этом фонде пользуются исключительно офлайн.


В связи с введением Киевом новых санкций против российских компаний из сферы IT, удар пришёлся и по целому ряду юрлиц Украины, занимающихся совместной деятельностью с компаниями из РФ, поставляющими компьютерное программное обеспечение – в частности, ООО "1С", ООО "Корпорация «Парус».

Для блокировки российских соцсетей Украине нужен миллиард долларов


Стало известно и о стоимости для Украины блокировки российских социальных сетей. Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки сайтов РФ (ВКонтакте, Одноклассники и др.) понадобится около 2-х лет и миллиард долларов США!

Использованы фотографии: REUTERS
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Комментарии 28

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  1. Мар.Тира Сегодня, 06:05
    В Контакте публикуются видео,и статьи Ополчения Новороссии,о преступлениях бандеровского зверья под контролем хунты.Поэтому они и стали очень опасны режиму на Украине.А ещё лучше бы надо,отрезать языки ,что бы не разговаривали на русском,выколоть глаза,и сделать глухими,что бы не слышали,и не видели правду.У этого режима началась агония,только не поможет.
    Мар.Тира
    1. Александр романов Сегодня, 06:27
      Цитата: Мар.Тира
      Поэтому они и стали очень опасны режиму на Украине.

      Так забанили то всех wassat
      Александр романов
    2. midivan Сегодня, 06:33
      Цитата: Мар.Тира
      В Контакте публикуются видео,и статьи Ополчения Новороссии,о преступлениях бандеровского зверья под контролем хунты.Поэтому они и стали очень опасны режиму на Украине.

      Да поздняк уже, все все знают давно.
      midivan
  2. Рабинович_007 Сегодня, 06:06
    Вроде на российском сайте, почему все новости про Украину, про зенит арену напишите. Сколько потратили и сколько предстоит ещё.
    Рабинович_007
    1. Stas157 Сегодня, 06:23
      Цитата: Рабинович_007
      Вроде на российском Россию, почему все новости про Украину

      Так и у вас, что ни сайт, то новости про Россию. Вот вы гражданин Израиля, но все равно вы обитаете здесь на российском сайте. Так и многие наши люди не считают Украину чужой территорией. Исторически там живут русские люди. И последние 250 лет это земля была территорией России. А это в несколько раз больше, чем возраст самого Израиля. Да и доживет ли Израиль до 250 лет? Совершенно неизвестно, глядя, как в мире меняются границы!
      Stas157
    2. Александр романов Сегодня, 06:25
      Цитата: Рабинович_007
      Вроде на российском сайте, почему все новости про Украину, про зенит арену напишите. Сколько потратили и сколько предстоит ещё.

      А ты из Белоруссии ,почему это интересует? Считаи свои деньги.
      Александр романов
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:09
    Для отторжения от России и 1 миллиарда не жалко ! Других же проблем в стране нет, кроме "Одноклассников"! wassat
    Uncle Lee
  4. Умник Сегодня, 06:09
    На самом деле новости про украину надоели, у нас тут медведев милиардами ворует, может это обсудим
    Умник
    1. oleggun Сегодня, 06:21
      Это вам навальный расскал? "Ценный" источник информации....
      oleggun
      1. Александр романов Сегодня, 06:26
        Цитата: oleggun
        Ценный" источник информации....

        И главное ,очень надежный laughing
        Александр романов
      2. De Laert Сегодня, 06:33
        Как будто без навального не ясно, что там не чисто no
        De Laert
        1. Александр романов Сегодня, 06:35
          Цитата: De Laert
          Как будто без навального не ясно, что там не чисто

          Я так подозреваю,что вы воруете миллионами .
          Александр романов
    2. BecmepH Сегодня, 06:50
      Цитата: Умник
      На самом деле новости про украину надоели, у нас тут медведев милиардами ворует, может это обсудим

      "Не умничай..."(С)
      BecmepH
  5. Горный стрелок Сегодня, 06:10
    Ещё одна "стена Яценюка"? Теперь виртуальная! Денег то дадут? Или дадут, чего то там ограничат, деньги распилят - и народ продолжит общаться wassat
    Горный стрелок
    1. Александр романов Сегодня, 06:31
      Цитата: Горный стрелок
      Денег то дадут?

      Конечно,народ и даст laughing
      Александр романов
  6. ltc35 Сегодня, 06:29
    Пусть блокируют. Мои армейские украинские друзья и так в одноклассниках от нас боевых товарищей поотказывались. Не отвечают или игнорируют. Мир перевернулся, хотя было время, мы друг с другом последним делились... Все с ног на голову. Короче: хватит про Украину. У нас и без них своих внутренних проблем достаточно. Вернутся они к нам с клятвами в любви и верности. Скажут: бес попутал, братан...
    ltc35
    1. BecmepH Сегодня, 06:51
      Цитата: ltc35
      Пусть блокируют. Мои армейские украинские друзья и так в одноклассниках от нас боевых товарищей поотказывались. Не отвечают или игнорируют. Мир перевернулся, хотя было время, мы друг с другом последним делились... Все с ног на голову. Короче: хватит про Украину. У нас и без них своих внутренних проблем достаточно. Вернутся они к нам с клятвами в любви и верности. Скажут: бес попутал, братан...

      Такая же х рень...
      BecmepH
  7. kos2910 Сегодня, 06:29
    Правильно, так держать! В Руине ведь куча лишних денег! Особенно малый бизнес будет счастлив перейти на решения SAP и Oracle, это ведь сущие копейки... :) Осталось всех принудительно на SAP перевести - большего гемора не придумаешь... Короче всё на счётах и ручками на бумаге - это же счатье какое!
    kos2910
  8. midivan Сегодня, 06:31
    [/quote]Стало известно и о стоимости для Украины блокировки российских социальных сетей.[quote]
    То-то я смотрю Трамп мечется в поисках лярда для поросенка winked А зенки то чего от камеры отвел? Вторые щеки под глазами не скрыть уже без пластики, да и нос синий наверное пудрить устали, недосыпает видимо, за нэньку все думает laughing
    midivan
    1. Александр романов Сегодня, 06:36
      Цитата: midivan
      А зенки то чего от камеры отвел?

      Там бутылка стоит,на нее смотрит
      Александр романов
      1. midivan Сегодня, 06:41
        Цитата: Александр романов
        Там бутылка стоит,на нее смотрит

        Блин я и не подумал сразу recourse , так похоже он с ней еще и флиртует, "К. Цеткин" из себя строит, ему только веера не хватает lol
        midivan
        1. Александр романов Сегодня, 06:45
          Цитата: midivan
          К. Цеткин" из себя строит, ему только веера не хватает

          Веер паспортов,недорого ,качественно,быстро
          Александр романов
  9. Alex_59 Сегодня, 06:44
    Они за миллиард доллларов хотят физический файервол поставить? Будет их теперь два - Великий Китайский файерволл и Украинский. Ну успехов. Украина страна богатая, денег много.
    А иначе это всё туфта - украинская молодежь настроит проксю и дальше будет пользоваться, пенсионеры одни пострадают, кто не шарит в сетях.
    Порошенко такой же смешной, как наши связьнадзор, который думает что заблокировал трекеры и прочие торренты. laughing
    Alex_59
  10. rotmistr60 Сегодня, 06:46
    ...Украине нужен миллиард долларов

    Одним миллиардом больше, одним миллиардом меньше для них разницы нет. Тут главный кайф - отрубят российские сайты. Ну а денежку подкинут те кто так болеет за "самую демократическую" страну в ЕС и Сша. Дерзайте дальше бандерлоги.
    rotmistr60
  11. мармеладный Сегодня, 06:47
    ну начинается -мы вяликие подайте денег..тпфу!!!
    мармеладный
  12. Мар.Тира Сегодня, 06:48
    Цитата: Рабинович_007
    Вроде на российском сайте, почему все новости про Украину, про зенит арену напишите. Сколько потратили и сколько предстоит ещё.

    А вот когда на Украине не останется ни чего,что бы напоминало про русских,промышленность,сооружения,язык,люди,город
    а.Вот тогда и говорить будет не о чем с ними.Ваш вопрос,попал в точку.Это жесамое говорят и украинские,и европейские,и американские власти.Дескать,вы то что лезете,ну убиваем мы вас там,ну давим,ассимилируем,пытаемся изменить историю,подменяем Родину,предков,ну и что?Будем лезть,будем сопротивляться,как бы вы не пытались помешать.И шею интеграторам народ всё равно свернёт.Порадовала фраза по отношению к вырубленному охраннику Яроша,от молодых парней в Днепропетровске..Ждите,придёт время,и мы будем вас вешать на фонарных столбах.
    Мар.Тира
  13. loginovich Сегодня, 06:53
    Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки сайтов РФ (ВКонтакте, Одноклассники и др.) понадобится около 2-х лет и миллиард долларов США!

    Если миллиард и два года я спокоен.Бабки попилят, ни чего не сделают.
    loginovich
  14. Сергей уи Сегодня, 07:01
    Европа пусть лярд подкинет, все таки это же на борьбу с агрессором laughing
    Сергей уи
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