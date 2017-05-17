Для блокировки российских соцсетей Украине нужен миллиард долларов

НБУ, начиная с 2014 года, проводит последовательную политику отказа от использования информационных и программных продуктов производства компаний РФ. Сейчас в информационной сети Нацбанка используются системные и прикладные программные продукты ведущих компаний-производителей (Microsoft, IBM, Oracle, SAP и других), украинских разработчиков и разработанные собственными силами.

Национальный банк Украины заявил о поэтапном отказе от программного обеспечения, созданного в России. В НБУ сообщают, что отказываться от использования российского ПО начали ещё в 2014 году. Речь идёт о программах по организации и учёту различного рода финансовой и хозяйственной деятельности – к примеру, 1С. «Интерфакс» приводит заявление пресс-службы украинского Нацбанка:На сегодняшний день, как отмечают в НБУ, в системе Национального банка программой 1С пользуются в Корпоративном негосударственном пенсионном фонде. При этом утверждается, что продуктами 1С в этом фонде пользуются исключительно офлайн.В связи с введением Киевом новых санкций против российских компаний из сферы IT, удар пришёлся и по целому ряду юрлиц Украины, занимающихся совместной деятельностью с компаниями из РФ, поставляющими компьютерное программное обеспечение – в частности, ООО "1С", ООО "Корпорация «Парус».Стало известно и о стоимости для Украины блокировки российских социальных сетей. Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил, что для полной блокировки сайтов РФ (ВКонтакте, Одноклассники и др.) понадобится около 2-х лет и миллиард долларов США!