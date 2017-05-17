07:13 17 мая

Эрдоган уговаривал Трампа отказаться от вооружения курдов в Сирии

В Белом доме президент США принял турецкого коллегу. Эрдоган в ходе переговоров с Трампом заявил о том, что сегодня крайне важно наладить тесное сотрудничество Анкары и Вашингтона для противодействия террористической угрозе. При этом Эрдоган требовал солидарности не только в борьбе с ИГИЛ (* запрещено в РФ), но и в противодействии курдским вооружённым формированиям YPG (одна из ветвей Рабочей партии Курдистана).



Анадолу приводит заявление Эрдогана:
В такой неустойчивый для региона период в частности тесное сотрудничество между двумя странами имеет более важное чем когда-либо значение. Демонстрация солидарности имеет большое значение в борьбе со всеми террористическими организациями в регионе, главным образом с ДЕАШ (ИГИЛ *). Мы должны бороться со всеми террористическими организациями, угрожающими нашему совместному будущему, не ставя при этом различий между ними. Сотрудничество любого государства с террористами YPG категорически не соответствует соглашению, достигнутому по этому вопросу на глобальном уровне.



Переговоры длились около 2-х часов, включая переговоры и на уровне делегаций.

А ещё до начала переговоров турецкий президент заявил, что Турция «воодушевлена» тем, что именно Дональд Трамп стал американским президентом. По словам Эрдогана, «Трамп – это надежда для Ближнего Востока».

10 мая Дональд Трамп подписал распоряжение о вооружении сирийских курдов в том числе и тяжёлыми видами военной техники. Анкара не считает такой шаг Вашингтона «правильным».

Трамп после встречи с турецким коллегой заявил, что диалог был «открытым и честным». При этом не пояснил, был ли достигнут консенсус по курдскому вопросу или нет.

А вот на совместной пресс-конференции министров обороны США и Турции было заявлено, что Вашингтон поддержит Анкару в борьбе с вооружённым крылом Рабочей партии Курдистана.

Использованы фотографии: http://aa.com.tr/
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Комментарии 3

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  1. Горный стрелок Сегодня, 06:14
    Эрдоган вздумал Трампа "приструнить"? Да его вообще из Турции могут "вынести". Страна то пополам раскололась на референдуме. laughing
    Горный стрелок
  2. soroKING Сегодня, 06:25
    Эрдогашка видит, что Трумпель ни в чём не разбирается и дует ему в уши, а того не понимает, что Трумп хозяин своему слову-хочет даст, хочет взад заберёт wassat
    soroKING
  3. Владимирец Сегодня, 06:33
    Судя по "радостным" лицам, итог беседы нулевой.
    Владимирец
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