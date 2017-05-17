Эрдоган уговаривал Трампа отказаться от вооружения курдов в Сирии

В такой неустойчивый для региона период в частности тесное сотрудничество между двумя странами имеет более важное чем когда-либо значение. Демонстрация солидарности имеет большое значение в борьбе со всеми террористическими организациями в регионе, главным образом с ДЕАШ (ИГИЛ *). Мы должны бороться со всеми террористическими организациями, угрожающими нашему совместному будущему, не ставя при этом различий между ними. Сотрудничество любого государства с террористами YPG категорически не соответствует соглашению, достигнутому по этому вопросу на глобальном уровне.

В Белом доме президент США принял турецкого коллегу. Эрдоган в ходе переговоров с Трампом заявил о том, что сегодня крайне важно наладить тесное сотрудничество Анкары и Вашингтона для противодействия террористической угрозе. При этом Эрдоган требовал солидарности не только в борьбе с ИГИЛ (* запрещено в РФ), но и в противодействии курдским вооружённым формированиям YPG (одна из ветвей Рабочей партии Курдистана). Анадолу приводит заявление Эрдогана:Переговоры длились около 2-х часов, включая переговоры и на уровне делегаций.А ещё до начала переговоров турецкий президент заявил, что Турция «воодушевлена» тем, что именно Дональд Трамп стал американским президентом. По словам Эрдогана, «Трамп – это надежда для Ближнего Востока».10 мая Дональд Трамп подписал распоряжение о вооружении сирийских курдов в том числе и тяжёлыми видами военной техники. Анкара не считает такой шаг Вашингтона «правильным».Трамп после встречи с турецким коллегой заявил, что диалог был «открытым и честным». При этом не пояснил, был ли достигнут консенсус по курдскому вопросу или нет.А вот на совместной пресс-конференции министров обороны США и Турции было заявлено, что Вашингтон поддержит Анкару в борьбе с вооружённым крылом Рабочей партии Курдистана.