Боец ГУР Украины продал своих товарищей ЛНР

В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали.

Проведённая проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась.