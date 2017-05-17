Боец ГУР Украины продал своих товарищей ЛНР
Согласно информации РИА Новости , Центр по взаимодействию с общественностью МВД Луганской народной республики сообщил о том, что военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины продал МВД ЛНР списки личного состава части.
Как указывается, украинский военнослужащий оценил базу данных в 15 тыс. гривен, то есть примерно 600 долл.
В МВД ЛНР пояснили, что на текущий момент продолжается проведение проверки военнослужащих 8-го полка на предмет причастности к преступлениям, совершённым на территории Донбасса. Бойцы данного формирования обвиняются в тяжких преступлениях, в частности в похищении людей, убийствах и торговле оружием.
Указывается, что ведомство готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за сведения подобного рода.
В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали.
Как указывается, украинский военнослужащий оценил базу данных в 15 тыс. гривен, то есть примерно 600 долл.
Проведённая проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась.
В МВД ЛНР пояснили, что на текущий момент продолжается проведение проверки военнослужащих 8-го полка на предмет причастности к преступлениям, совершённым на территории Донбасса. Бойцы данного формирования обвиняются в тяжких преступлениях, в частности в похищении людей, убийствах и торговле оружием.
Указывается, что ведомство готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за сведения подобного рода.
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