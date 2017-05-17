07:13 17 мая

Боец ГУР Украины продал своих товарищей ЛНР

Согласно информации РИА Новости , Центр по взаимодействию с общественностью МВД Луганской народной республики сообщил о том, что военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины продал МВД ЛНР списки личного состава части.

В начале мая на "горячую линию" МВД ЛНР позвонил гражданин 1978 г.р., военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР Минобороны Украины. Мужчина предложил продать списки личного состава части, т.к. ему срочно необходимо было погасить кредит в банке, а в финансовой помощи командование и сослуживцы ему отказали.


Как указывается, украинский военнослужащий оценил базу данных в 15 тыс. гривен, то есть примерно 600 долл.


Боец ГУР Украины продал своих товарищей ЛНР


Проведённая проверка подтвердила личность "продавца", его намерения и достоверность предлагаемой информации, после чего сделка состоялась.


В МВД ЛНР пояснили, что на текущий момент продолжается проведение проверки военнослужащих 8-го полка на предмет причастности к преступлениям, совершённым на территории Донбасса. Бойцы данного формирования обвиняются в тяжких преступлениях, в частности в похищении людей, убийствах и торговле оружием.

Указывается, что ведомство готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за сведения подобного рода.


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Комментарии 13

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  1. Умник Сегодня, 06:14
    Урааа снова хохлыы
    Умник
    1. Teberii Сегодня, 06:17
      Можно представить в каком состоянии экономическое и моральное положение дел.
      Teberii
      1. Николай С. Сегодня, 06:40
        Ну если полк продали за $600, то, выходит, за каждого отдельного хероя Изваринского котла попросили копейки.
        По-моему, адекватная цена.
        Николай С.
        1. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:00
          Так и всё управление можно купить на корню.
          Лёня Пантелеев
  2. Uncle Lee Сегодня, 06:17
    При наличии наличных ЛДНР сможет скупить всю Окраину, вместе с ВСУ. ! good
    Uncle Lee
  3. soroKING Сегодня, 06:19
    отбросы служат в ВСУ am
    soroKING
  4. Горный стрелок Сегодня, 06:22
    Ничего себе! ЛДНР готовится к "разборам полетов" после победы? Очень похоже на то laughing А главное, дёшево! Сколько там в батальоне - 300 бойцов? По два бакса за рыло!
    Горный стрелок
    1. Сибирячка Сегодня, 06:51
      Сразу - ассоциация... На выставке кошек эксперт получает по 2 доллара (сейчас евро в пересчете на рубли) за экспертизу 1 кошки - и это цена укрозольдата? Симптоматично
      Сибирячка
  5. inkass_98 Сегодня, 06:45
    Нормальный деловой подход. Не прапорщик "товар" толкал часом? Ему какая разница, что продавать: хоть имущество со склада, хоть списки "побратимов". Списки купят охотнее, да и мороки меньше - хабар не надо маскировать, прятать, вывозить. Тут можно флешкой или бумажкой обойтись.
    inkass_98
  6. yuriy55 Сегодня, 06:57
    Украина отстала в своём развитии на 25 лет...А продавать нужно...главное, не продешевить! wink
    Ибо, как говорил один работник МГБ: "Лучше стучать, чем перестукиваться" tongue
    yuriy55
  7. loginovich Сегодня, 06:59
    Указывается, что ведомство готово и далее предоставлять денежное вознаграждение за сведения подобного рода.

    А какая спец служба палит своих агентов даже работающих за деньги?
    loginovich
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 07:08
      ОООчень глупая статья! Ну, как можно раскрывать намерения такого характера?!!! Либо провокация - что бы укропов подразнить, либо и информационном агентстве дакие же "умники" сидят!
      Вождь краснокожих
  8. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    военнослужащий 8 полка сил специальных операций ГУР

    То, что МВД ЛНР приобрело списки хорошо. Но все же возникает вопрос для чего назвали часть, в которой служит источник? Значит он не из этой части, а МВД сделало вброс, чтобы еще и дискредитировать в/сл этой части перед их командованием. Пусть ищут черную кошку в темной комнате.
    rotmistr60
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