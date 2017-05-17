07:15 17 мая

Россия рассмотрит запрос Афганистана об оказании антитеррористической помощи

Правительство Афганистана обратилось к Российской Федерации с просьбой оказать помощь в связи с повышенной террористической угрозой. Официальный Кабул ранее сообщил Москве об активизации боевиков движения «Талибан» (* запрещено в РФ). В связи с этим афганские власти призывают Москву к оказанию помощи, включая, по некоторым данным, и прямую военную.

Газета «Известия» сообщает о том, что запрос Афганистана на данном этапе может быть изучен. При этом спецпредставитель главы РФ по Афганистану Замир Кабулов отметил, что официального документа Москва от правительства Афганистана пока не получала. Из заявления Кабулова:

Если Кабул попросит помощи у РФ, тогда мы будем рассматривать варианты. Это решение будет принимать только президент Российской Федерации.



Россия рассмотрит запрос Афганистана об оказании антитеррористической помощи


Между тем сообщается, что в афганской провинции Лагман произошло масштабное столкновение между талибами и правительственными силами Афганистана. В ходе боя было ликвидировано около 15 боевиков, ещё столько же получили ранения. При этом информационное агенство «Пажвок» утверждает, что лишь 4 сотрудника афганских сил безопасности в ходе боя пострадали. В материале заявлено, что были убиты и несколько гражданских лиц. В частности, жертвой талибов, если верить представленным материалам, стал местный учитель.

Отмечаются и столкновения правительственных сил Афганистана с боевиками ИГИЛ (* запрещено в РФ) на севере страны.

Использованы фотографии: RT
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Комментарии 5

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  1. мармеладный Сегодня, 06:46
    Донбассу не помогаем этим поможем?не удивлюсь
    мармеладный
  2. himRa Сегодня, 06:47
    Если Кабул попросит помощи у РФ, тогда мы будем рассматривать варианты. Это решение будет принимать только президент Российской Федерации

    За счет американцев любые хотелки!
    himRa
  3. midivan Сегодня, 06:48
    [/quote]В связи с этим афганские власти призывают Москву к оказанию помощи, включая, по некоторым данным, и прямую военную.[quote]
    Помощь там только одна помочь может, это Су-34 снабженные распылителями гербицидов во время созревания мака. Надеюсь у наших хватит ума не лезть туда.
    midivan
  4. Лёня Пантелеев Сегодня, 07:03
    Масштабное столкновение? Это при 15 жмуров у духов?
    Лёня Пантелеев
  5. Толстоевский Сегодня, 07:09
    в уме ли они? каким образом Россия может оказать помощь афгану антитеррористическую помощь? бомбить американцев?
    Толстоевский
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