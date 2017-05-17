10:52 17 мая

F-35 не боится радаров РФ и Китая

Согласно информации ИноТВ , американское новостное агентство Business Insider разместило статью, в которой утверждается, что российские и китайские радары не в состоянии бороться с новейшим боевым самолетом США F-35.

При проведении операции «Буря в пустыне» были задействованы американские стелс-самолёты F-117 , осуществлявшие бомбардировку Багдада. Тогда Москва и «другие потенциальные противники Вашингтона» бросились искать способы противостояния «невидимкам». В ходе бомбардировки Сербии один из самолетов был сбит, что вызвало скептическое отношение ко всей линейке машин, использующих стелс-технологии, при том, что она являлась приоритетной для ВВС США.

F-35 не боится радаров РФ и Китая



На сегодняшний день Россия и Китай производят высокочастотные радары и другие технологии, которые при определённых обстоятельствах в состоянии обнаруживать даже самые продвинутые и «невидимые» американские истребители вроде F-22 и F-35. В этой связи многие эксперты обозначили доктрину «невидимости» как бесполезное и дорогостоящее направление развития ВВС США. Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35, не согласен с таким заключением. С его слов, пилоты не боятся российских и китайских разработок.

Противникам ещё нужно реализовать цепочку атаки.




Как он считает, обнаружение российским радаром истребителя, не означает, что появится возможность его выследить и направить ракетный удар.

Мы пытаемся не устранить каждое звено в цепи атаки, а просто оборвать одну из связей. Мне не нужно прерывать всю цепь одновременно. Мне просто нужно не дать вам закончить то, во что вы уже вложили уйму времени, денег и усилий, пытаясь меня подстрелить.


Он указывает, что смысл стелс-технологий не совсем ясен для обывателя, подразумевающего невидимость для всех и на всех уровнях. F-35 — это «целая громада металла и сплавов», которую непременно обнаружит радар, направленный в нужное место, но было бы «удачей сбить такой самолёт».

F-35 отследит сигналы радаров неприятельских систем, изучающих небо в поисках американского истребителя, и обнаружит комплексы противовоздушной обороны и самолёты противника. Современным американским «невидимкам» нет нужды выбирать между поражающей способностью и собственной сохранностью, так как они в состоянии выполнять 4, 16, а то и 32 задачи одновременно.

Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить. В этой связи Россия и Китай потратили миллионы на радары, которые могут лишь мельком показать им американских «невидимок». Поэтому «российская пропаганда» может заявлять о видимости F-35, но их план боя попросту не сработает.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 135

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  1. fzr1000 Сегодня, 07:24
    Ну раз все так круто, то чего раскудахтались в Матрасии?
    fzr1000
    1. КАРЛСОН Сегодня, 08:57
      Если они такие крутые, что их толи увидеть нельзя, толи увидеть можно, но сбить нельзя.
      Тогда почему их не используют в разведывательных полетах над Россией, ведь какой бы был великолепный пиар для этих "кукурузников", особенно с учетом их цены.
      З.Ы. Винни-пух тоже был уверен что пчелы его не заметят, а если и заметят то примут за ручку, но не как то не срослось, пчелы модификации "Ж-300" его быстро нейтрализовали.
      КАРЛСОН
      1. Stalevar Сегодня, 09:46
        Нет, ребята! Ну а что вы хотели? Самолёт, который обошёлся налогоплательщику в охулиард долларов не могут довести до ума по сию пору. Что ещё они должны говорить, чтобы уверить сограждан и потенциальных покупателей в чудодейственности своего изделия?
        Stalevar
      2. NIKNN Сегодня, 10:26
        Цитата: КАРЛСОН
        З.Ы. Винни-пух тоже был уверен что пчелы его не заметят, а если и заметят то примут за ручку, но не как то не срослось, пчелы модификации "Ж-300" его быстро нейтрализовали

        good good good По сути добавить нечего. Мы вообще то тоже ихних радаров не боимся, ибо радар вроде сам по себе только излучает, а не стреляет...
        NIKNN
    2. dag Сегодня, 10:16
      На сегодняшний день Россия и Китай производят высокочастотные радары и другие технологии, которые при определённых обстоятельствах в состоянии обнаруживать даже самые продвинутые и «невидимые» американские истребители вроде F-22 и F-35. В этой связи многие эксперты обозначили доктрину «невидимости» как бесполезное и дорогостоящее направление развития ВВС США.

      И только Т-50 , находится в совершенно другой физической реальности и совершенно не заметен laughing
      Если Стелс технологии фуфло , нахрена на Т-50 и ПАК ФА - бабло пилить ?
      dag
  2. himRa Сегодня, 07:25
    Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить.

    Проверить есть желание?майор это похоже на мантры
    himRa
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:11
      Рахим , привет ! hi
      Цитата: himRa
      Проверить есть желание?

      Ага , сейчас ! Тявкать из конуры безопаснее - никто не пнёт . wink
      bouncyhunter
      1. himRa Сегодня, 08:29
        Здаров,Паша отставной майор хочет известности в качестве эксперта,знакомая ситуация ...
        Природа не терпит пустоты,не бывает долго(знание,умение расходится быстро) решающего преимущества без реализации а если не могут реализовать своё заявленное преимущество на практике ,значит только одно нет его!
        Как погда ?у нас чего то дожди ...
        himRa
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
          Цитата: himRa
          отставной майор хочет известности в качестве эксперта,знакомая ситуация ...

          Да у них это в порядке вещей . Любой капрал в отставке - уже "експерд" . lol
          Цитата: himRa
          нет его!

          Тс-с-с ! Им только не говори - сделаем вид что мы верим в их превосходство . wink
          Цитата: himRa
          Как погда ?у нас чего то дожди ...

          Майская солнечная и тёплая погодка установилась с понедельника .
          bouncyhunter
  3. bekub Сегодня, 07:27
    Экипаж F-117 тоже был в этом уверен :).
    bekub
    1. Lancer Сегодня, 07:34
      На несколько тысяч вылетов один сбитый,притом такой неудачный как F-117 - в общем совсем неплохо.А современные стелсы и тот первый - небо и земля.
      Lancer
      1. cariperpaint Сегодня, 07:39
        я вот не помню что бы хоть 1 ту 160 сбили... но это не повод считать его вундервафлей?)))
        cariperpaint
        1. Lancer Сегодня, 07:43
          Где он воевал,ТУ-160?К тому же,вообще-то ТУ-160 - это стратег,Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.
          Lancer
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:53
            Где он воевал

            А вам напомнить, что американская авиация активно используется только там где нет ПВО, либо они устаревшие. Поэтому не надо ля,ля.
            Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит
            А как же большие потери "стратегов" во Вьетнаме?
            rotmistr60
            1. Lancer Сегодня, 08:00
              Вы вообще в курсе что такое стратегическая авиация?Ну и по первому утверждению - откровенные глупости.С таким же основанием можно заявить что российская авиация используется только там где нет ПВО,либо она устаревшая.
              Lancer
              1. rotmistr60 Сегодня, 08:12
                А как вам В-52 стратегический бомбардировщик, который принимал участие во вьетнамской войне и которого неоднакратно сбивали
                rotmistr60
                1. Lancer Сегодня, 09:23
                  Это дела минувших дней.Потери были обоюдные.Сегодняшние стратеги что "там" что "здесь" - это совсем не то что было много лет назад.
                  Lancer
              2. cariperpaint Сегодня, 08:44
                ту 160 это просто пример. могу по другому спросить су 35 в сирии сколько сбили или су 34?)))
                cariperpaint
                1. Lancer Сегодня, 09:19
                  Тогда можно спросить - кто-либо как-либо им противодействовал?
                  Lancer
                  1. cariperpaint Сегодня, 09:29
                    вот это правильный вопрос)))
                    cariperpaint
              3. sabakina Сегодня, 10:04
                Цитата: Lancer
                С таким же основанием можно заявить что российская авиация используется только там где нет ПВО,либо она устаревшая.

                Товарищ еврей, опуская тему Вьетнама, Кореи и Афганистана, когда не было стелс технологий, не скажите, где применялась российская авиация там, где не было ПВО?
                sabakina
                1. Lancer Сегодня, 10:52
                  Товарищ русский,тогда уж проще спросить - а где она вообще в таком случае применялась?Но если далеко не ходить,то вон в Сирии российской авиации никто и никак не противодействеует.
                  Lancer
            2. dag Сегодня, 10:25
              Цитата: rotmistr60
              А вам напомнить, что американская авиация активно используется только там где нет ПВО, либо они устаревшие.

              По сравнению с Стелс самолётами всё ПВО устаревшее.
              Кстати а где использовались российские ВВС в реальных боестолкновениях с реальным , да же не новейшем ПВО.
              08.08.08 -- вспомните ?
              Согласно официальным российским источникам,[19] в ходе войны было потеряно четыре самолёта — три штурмовика Су-25 и один дальний бомбардировщик Ту-22М3 (первоначально говорили о разведывательной модификации Ту-22МР, позже о Ту-22М3 со спецконтейнером разведки вместо бомбовой нагрузки).

              И это у фуфлыжной Грузии.
              Проверим потери ВВС США во время войны в Ираке ( я думаю народ согласится , что в Ираке ПВО было покруче чем в Грузии )
              7 апреля 2003 — F-15E «Страйк Игл» (сер. номер 88-1694, 333-я истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит с земли в районе Тикрита. Оба члена экипажа погибли.
              8 апреля 2003 — A-10A «Тандерболт II» (сер. номер 78-0691, 190-я истребительная эскадрилья ВВС США). Сбит ЗРК «Роланд» в районе Багдада. Пилот катапультировался и спасён.
              dag
              1. rotmistr60 Сегодня, 10:36
                И это у фуфлыжной Грузии.

                Неужели вы не в курсе, что 08.08.08. у грузин были украинские ЗРК (советские) с украинскими экипажами. Грузины сами не сбили бы ни одного. То, что сбили 4 наших самолета - халатность чистой воды (данные разведки, надежда на "авось" и т.д.), за что виновные должны были понести наказание.
                rotmistr60
          2. Rokossovsky Сегодня, 09:03
            Цитата: Lancer
            Где он воевал,ТУ-160?К тому же,вообще-то ТУ-160 - это стратег,Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.

            Расскажите это экипажам сбитых во Втетнаме B-52!
            Rokossovsky
            1. Lancer Сегодня, 09:21
              Потери были и у противной стороны.Но все это дела минувших дней.
              Lancer
          3. f4b2 Сегодня, 09:26
            Цитата: Lancer
            Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.


            Ошибка.

            Два B-52 сбиты истребителями ДРВ в 1972г. во Вьетнаме.
            Общие потери B-52 в той войне - порядка 30 машин. В основном, конечно, от огня наземных ЗРК.

            Надеюсь, никто не сомневается в "Стратегичности" B-52?
            f4b2
          4. askort154 Сегодня, 09:53
            Lance......Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.

            ВВС США в период войны во Вьетнаме 1965-1973 гг. потеряли 3374 самолёта, 30 шт. из них В-52 ("Стратофортресс" ). yes
            askort154
          5. КобалТ Сегодня, 10:23
            Цитата: Lancer
            Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит

            Ха-ха-ха! Это Вы вьетнамцам расскажите! Ну прям таки не разу... laughing
            КобалТ
      2. PN Сегодня, 07:41
        Современная ПВО и та которой был сбит фу-117 - небо и земля.
        PN
        1. Lancer Сегодня, 07:51
          Правильно.Вот в случае чего и посмотрим.Хотя вообще не существует не несбиваемых самолетов,ни непроходимой ПВО.
          Lancer
          1. cariperpaint Сегодня, 08:42
            а тогда зачем вообще этот разговор,))))
            cariperpaint
            1. Околоточный Сегодня, 08:59
              А швырнуть дерьмо и как обычно попасть на вентилятор, а потом обвинить форумчан в антисемитизме.
              Околоточный
              1. Lancer Сегодня, 09:24
                А антисемитизм здесь с какой стороны?Похоже,это именно вы вы о нем вспоминаете по поводу и без повода.
                Lancer
            2. Lancer Сегодня, 09:25
              Ну затем же,зачем и вообще эта статья.
              Lancer
              1. cariperpaint Сегодня, 09:31
                так вроде не наш отставной летчик это запостил))) у него и спросить надо)))
                cariperpaint
      3. Cветлейший Сегодня, 07:46
        Вера в безграничную силу и возможности науки - пин дос ии у сионстов намного сильней чем у них в себя. Ибо после одного сбитого они практически были списаны)))))
        Cветлейший
        1. Lancer Сегодня, 07:55
          Сионисты-то тут с какой стороны? :))) А F-117 сам по себе был крайне неудачным самолётом.Это известно всем интересующимся темой.И сняты с вооружения они были совсем не из-за того случая.
          Lancer
          1. romandostalo Сегодня, 08:21
            Но сколько выло радостных воплей и чепчиков брошенных в воздух когда его принимали на вооружение? Та же картина и с F-35!
            romandostalo
            1. Lancer Сегодня, 09:34
              Какая "та же"?Пока что результаты испытаний очень обнадеживают.
              Lancer
          2. yuriy55 Сегодня, 08:32
            Цитата: Lancer
            Сионисты-то тут с какой стороны?

            С тыла... bully Вам говорят, что вас часто видят в клубе защитников интересов пин..стана...
            Вы сами какое отношение имеете к F-117 или югославской С-125? Или к F-35 и С-400? Визуалист-почвовед? winked Уговаривайте друга-майора, пусть летит к базе ВКС в Сирии, мы и проверим, кто саксофонист, а кто пианист... lol
            yuriy55
            1. Околоточный Сегодня, 09:00
              За "флейтиста" забыли...ну вы поняли. laughing
              Околоточный
            2. Lancer Сегодня, 09:27
              Ну примерно такое же как и вы к перечисленному.Тут вообще-то вроде как площадка для высказывания своего мнения по разным вопросам.
              Lancer
          3. Cветлейший Сегодня, 08:46
            Цитата: Lancer
            с вооружения они были совсем не из-за того

            да-да, мы так и поняли))))
            Цитата: Lancer
            Сионисты-то тут с какой стороны?
            На флажок свой исонистско-фашистский посмотрите.
            Cветлейший
            1. Lancer Сегодня, 09:29
              Он ровно такой же "фашистский" как и российский.Вы для начала бы просветились,поинтересовались что такое вообще сионизм вместо того чтобы городить глупости.
              Lancer
          4. Stas157 Сегодня, 10:09
            Цитата: Lancer
            Сионисты-то тут с какой стороны?

            Да они со всех сторон, куда ни глянь!)) Пронырливые.
            Цитата: Lancer
            А F-117 сам по себе был крайне неудачным самолётом.Это известно всем интересующимся темой.

            Про Ф-35, также пишут, как о крайне неудачном самолете. Это известно всем интересующимся темой. И Ф-22 сняты с вооружения явно не по капризу, хотя изначально их хотели наделать 100500 штук.
            Stas157
      4. yuriy55 Сегодня, 08:16
        Цитата: Lancer
        .А современные стелсы и тот первый - небо и земля.

        Дануна! belay А ваша защита америкосовских интересов - "чухня"...
        Вы тогда и расскажите, что С-400 и С-125 - это "земля" и "небо"...Заодно с майором crying ...порадуетесь...
        yuriy55
      5. saturn.mmm Сегодня, 08:23
        Цитата: Lancer

        6
        Lancer Сегодня, 07:34 ↑ Новый
        На несколько тысяч вылетов один сбитый,притом такой неудачный как F-117 - в общем совсем неплохо.

        А чего их быстренько вывели из состава после второй иракской? И почему нигде нет данных о результатах их применения?
        saturn.mmm
        1. Lancer Сегодня, 09:32
          Их вывели раньше.Результаты применения тоже в свободном доступе.А вывели потому что этот самолёт был очень неудаче в смысле аэродинамики и очень сложен в управлении по этой же причине.
          Lancer
      6. sivuch Сегодня, 09:22
        Шо ,опять ?
        Ведь разбирали и не раз .
        1.Боевых вылетов в Югославии у гоблинов было меньше ,чем тысяча .
        2 .Кроме одного сбитого ,был еще один подбитый ,который таки дотянул до Авиано .
        3 .Кроме Кубиков и С-125 ЗРК и не было .
        4 .Кроме одного сбитого 117-го ,был сбит еще один F-16 .При том ,что последние совершили БВ на порядок больше ,а все прочие типы самолетов вообще потерь не имели .Возможно ,был сбит также один Харриер -он шлепнулся в воду ,так что поди знай отчего .
        5 .А чем нынешние Стелсы стелсовее ?
        sivuch
      7. sir_obs Сегодня, 09:38
        А сбили-то его чем? По сравнению с тем, совпеменные системы уже не небо, а космос.
        sir_obs
      8. evgenii67 Сегодня, 09:49
        Цитата: Lancer
        На несколько тысяч вылетов один сбитый,притом такой неудачный как F-117 - в общем совсем неплохо.А современные стелсы и тот первый - небо и земля.

        но в Югославии, если я не ошибаюсь его сбили на третий день старым ЗРК С-125.
        evgenii67
      9. Комментарий был удален.
      10. Сухов Сегодня, 10:13
        Цитата: Lancer
        На несколько тысяч вылетов один сбитый,притом такой неудачный как F-117 - в общем совсем неплохо.А современные стелсы и тот первый - небо и земля.

        А сколько раз по ним "стреляли"?
        Может "пальнуть" сумели только раз.
        Если, одна ракета - один самолет, то результат для стелса - плачевный.
        Сухов
    2. Iline Сегодня, 09:11
      Цитата: bekub
      Экипаж F-117 тоже был в этом уверен :).

      А вот это в точку. Излишняя самонадеянность может убить.
      В 1992 году разговаривая с американскими пилотами рядом с их F-117 я поинтересовался: доводили ли им данные по операции "буря в пустыне" о том, что французские радары эти самолёты видели от взлёта до посадки? Надо было видеть искреннее изумление на их лицах.
      А всего лишь небольшая поправка в частотах этих радаров - они работали в метровом диапазоне волн в отличие от сантиметрового, принятого тогда во многих странах мира.
      Iline
  4. Altona Сегодня, 07:29
    Ну и ладно, а чего так разнервничался то майор? Не можем и не можем. Дома на диване какие угодно можно выводы писать.
    Altona
    1. grm Сегодня, 07:41
      Цитата: Altona
      Дома на диване


      Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35
      grm
      1. romandostalo Сегодня, 08:22
        Во сне? Если он отставной!
        romandostalo
      2. yuriy55 Сегодня, 08:35
        Цитата: grm
        Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35

        Помним, жена у него:
        Крымчанка, дочь офицера.
        yuriy55
  5. Iline Сегодня, 07:36
    Народная мудрость гласит: только недалёкий человек ничего не боится.
    Хотя, с другой стороны, учитывая от кого исходят утверждения о непобедимости можно немножко порадоваться подобной недальновидности.
    Iline
  6. К-50 Сегодня, 07:37
    Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить.

    Что за маниакальное желание найти опровержение!!! Ведь оно может произойти только с боевым пуском ракетой по "невидимке". А так как пусков нет, то нет и вреда самолёту. Сам-то радар конечно вреда не нанесёт. fool
    К-50
  7. gabonskijfront Сегодня, 07:37
    Пока нет опыта боевого применения,можно только предположить, кто и на сколько крут. Когда то предполагалось ,что линия Мажино гарантия безопасности,а получился Дюнкерк.
    gabonskijfront
    1. yuriy55 Сегодня, 08:37
      Цитата: gabonskijfront
      линия Мажино гарантия безопасности,а получился Дюнкерк.

      Как чудо-богатыри А. В. Суворова взяли "крепость без слабых мест"
      https://topwar.ru/106183-kak-chudo-bogatyri-a-v-s
      uvorova-vzyali-krepost-bez-slabyh-mest.html
      yuriy55
  8. inkass_98 Сегодня, 07:37
    Давайте попробуем на практике. Чей пилот первый "под нож" пойдет, рискнет на себе проверить неуязвимость Ф-35 от ПВО? Пауэрса тоже ждали в Норвегии, но приземлился он отчего-то под Свердловском, причем не по своей воле.
    inkass_98
    1. spech Сегодня, 08:02
      Давайте попробуем на практике. Чей пилот первый "под нож" пойдет, рискнет на себе проверить неуязвимость Ф-35 от ПВО?

      Предлагаю маккейна. у дедушки шикарный опыт в этой части.
      spech
      1. inkass_98 Сегодня, 08:40
        Маккейн по авианосцам специализируется, его профиль - широкомасштбные диверсии в своем тылу laughing
        Ну и да:

        Очень похоже на Ф-35, только там пилоты башкой при взлете постоянно бьются.
        inkass_98
    2. voyaka uh Сегодня, 10:06
      "Чей пилот первый "под нож" пойдет, рискнет на себе проверить неуязвимость Ф-35 от ПВО? "////

      Тот, кто получит приказ унижтожить объект, прикрытый ПВО (или само это ПВО)
      Приказы не обсуждаются.
      voyaka uh
      1. КобалТ Сегодня, 10:34
        Цитата: voyaka uh
        Тот, кто получит приказ унижтожить объект, прикрытый ПВО (или само это ПВО)

        В определенных кругах существует заметное желание проверить.
        Конечно приказ поступит. Даже известно от кого... и кому...
        Так сказать для проверки, но чужими руками. wink
        Пилот расскажет. Авианосец то сухопутный...
        КобалТ
      2. inkass_98 Сегодня, 10:38
        Цитата: voyaka uh
        Приказы не обсуждаются

        Вопрос не в обсуждении приказа. Будет задача поставлена - надо будет выполнять, понятно. Но рассказывать о неуязвимости самолета его пилоту перед вылетом - не самое лучшее напутствие. Розовые очки или светофильтр здесь неуместны.
        inkass_98
        1. voyaka uh Сегодня, 10:52
          Сначала потренируются досконально на своем ПВО, конечно.
          Все виды радаров держат,как боевые или как учебные.
          И пилотов Ф-35 поддержат все средства ВВС.
          Но если пилотам будет приказ идти на большой высоте,
          а не прорываться на 50 м, как Ф-16, то им придется, хочешь -не хочешь,
          этот приказ выполнять
          voyaka uh
  9. 31rus4 Сегодня, 07:44
    Уважаемые,слишком уж самоуверенное утверждение.Тем горчее будет разочарование.Подход к России и Китаю,как к низшим по рангу,думает одни радары,а самолеты,а ракеты,а рэб.
    31rus4
    1. yuriy55 Сегодня, 08:40
      Здесь либо крах всех сказок про "Стелс и её подружек", либо отлуп теории "всехивсёсбиваемости" "Триумфа"... belay Очень значимое пари...
      yuriy55
      1. PSih2097 Сегодня, 10:15
        Цитата: yuriy55
        Здесь либо крах всех сказок про "Стелс и её подружек", либо отлуп теории "всехивсёсбиваемости" "Триумфа"... belay Очень значимое пари...

        Вообще то обнаружить цель и сбить ее это ДВЕ большие разницы, смысл стелса в их понимании -- не малозаметность от радаров (любую воздушную цель можно обнаружить и даже взять на сопровождение, а вот навестись...), а именно срыв ракетной атаки по цели с одновременным уничтожением РЛС наведения ракет ЗРК.
        PSih2097
  10. Zaurbek Сегодня, 07:45
    Если это так, ты в недалеком будущем будем наблюдать ситуации с нарушением нашего, Китайского, Корейского воздушного пространства...Как это было во времена Пауэрса...
    Zaurbek
    1. yuriy55 Сегодня, 08:44
      Цитата: Zaurbek
      будем наблюдать ситуации с нарушением нашего

      Путин уходит в отпуск и назначает Вольфовича исполняющим обязанности... belay Будет вам и широкий пролив Дарданеллы, и сапоги в Индийском океане и мальчишки на обломказ F-35 в Сирии... laughing
      yuriy55
    2. Cветлейший Сегодня, 08:49
      Полёты Пауерса плохо закончились)
      Cветлейший
  11. Zubr Сегодня, 07:45
    Цитата: himRa
    Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить.

    Проверить есть желание?майор это похоже на мантры

    Если обнаружен, это уже на половину уничтожен.. smile
    Zubr
  12. 97110 Сегодня, 07:48
    Как он считает, обнаружение российским радаром истребитель, не означает, что он может его выследить и направить ракетный удар.
    А Автор как считает, это русским языком написано? Неужели информация статьи так возбудила Автора, то он утратил базовые знания?
    что вызвало скептическое отношение ко всей линейки машин,
    У меня это вызвало скептическое отношение ко всей линейкЕ текстов Автора. Рассуждая на столь серьёзную тему и демонстрируя такой уровень грамотности, Автор кого троллил столь искусно? Русских или американцев? Вдруг они подумают, что у нас тут паника с потерей связи?
    97110
    1. mihey Сегодня, 10:45
      Неужели информация статьи так возбудила Автора, то он утратил базовые знания?

      Опечатки никто не отменял. Нет? wink
      mihey
  13. Вождь краснокожих Сегодня, 07:49
    У них - самые самолетные самолеты в мире, у нас - самые радарные радары!!! laughing
    Вождь краснокожих
  14. Altona Сегодня, 07:49
    Цитата: grm
    Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35

    --------------------------
    А у отставного майора дивана дома нет? Или он на F-35 преодолел радарное поле России?
    Altona
    1. Lancer Сегодня, 08:03
      Речь о том что своё мнение высказывал не диванный знаток вроде нас,а человек,непосредственно летавший на этом аппарате,и поэтому в вопросе,несомненно,разбирающийся.
      Lancer
      1. yuriy55 Сегодня, 08:48
        Цитата: Lancer
        своё мнение высказывал не диванный знаток вроде нас

        В последнем слове Пауэрс заявил:

        Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, а как человека, который не является личным врагом русских людей, человека, который никогда ещё не представал перед судом ни по каким обвинениям и который глубоко осознал свою вину, сожалеет о ней и глубоко раскаивается
        yuriy55
        1. sabakina Сегодня, 10:39
          Цитата: yuriy55
          В последнем слове Пауэрс заявил:
          Я обращаюсь к суду с просьбой судить меня не как врага, а как человека, который никогда ещё не представал перед судом ни по каким обвинениям

          Эх Пауэрс, можно позавидовать, в России после начала появления потребительского кредита 2/3 населения прошли через суды, пусть и мировые....
          sabakina
      2. Cветлейший Сегодня, 08:57
        Цитата: Lancer
        летавший на этом аппарате,и поэтому в вопросе,несомненно,разбирающийся.

        То что вы пользуетесь ПК, несомненно делает вас разбирающимся в вопросе языков программирования и написания программного обеспечения?(нет) )))))
        Cветлейший
      3. Tusv Сегодня, 09:00
        Цитата: Lancer
        а человек,непосредственно летавший на этом аппарате,и поэтому в вопросе,несомненно,разбирающийся

        Мда. В чем разбирается? В колбасных обрезках? Вана действующий пилот ф-22 в Сирии, говорит, что не знает. А этот уверен
        Tusv
      4. Околоточный Сегодня, 09:05
        И непосредственно попадавший в зону наших радаров? А также в зону действия наших ПВО? Вашего профессора сюда бы. А то он вечно подкалывает "неимеющимианалогамивмире". А когда израильтяне до усёру защищают "спеца" в компьютерных воздушных боях? Это как?
        Околоточный
      5. opus Сегодня, 10:30
        Человек " несомненно летавший" на аппарате не может строить фразы и использовать лексику, свойственную ишаку блогеру, с сопредельной страны.
        opus
  15. Березин Александр Сегодня, 07:50
    Зато аэродромы с F-35 боятся наших ракет. Зачем нам их ловить в небе, если в случае угрозы их проще уничтожить еще на базе. Такой самолет очень требователен к качеству обслуживания, поэтому плохо подходит для работы “в поле”.
    Березин Александр
  16. seregatara1969 Сегодня, 07:51
    а в чём спор то ? надо проверить на деле ! пусть пролетят над нами и посмотрим что получится
    seregatara1969
  17. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 07:53
    Ну с богом
    РАЗ
    ДВА
    ТРИ
    Спайков Джавелин Тоувич
  18. Dzafdet Сегодня, 07:54
    Наши уже клепают новый А-50 и беспилотники,которые будут засекать и и наводить ракеты и самолёты на Ф-22и Ф-35. а матрасники пусть клепают их на миллиарды долларов.. bully
    Dzafdet
  19. Altona Сегодня, 07:55
    Цитата: Zaurbek
    Если это так, ты в недалеком будущем будем наблюдать ситуации с нарушением нашего, Китайского, Корейского воздушного пространства...Как это было во времена Пауэрса...

    --------------------------
    Аха, сейчас. Сейчас толпами налетят stealth. Всё это прекрасно просматривается. Я на ЗАС-е в ПВО в 1989-м сидел, каждый день сводку приносили, что у нас там около границ летает- SR-71, Orion или еще какие аппараты. А уж нынешние станции более чувствительные. Причем stealth он в лобовой проекции, снизу он виден точно так же как и любой другой самолет.
    Altona
  20. rotmistr60 Сегодня, 07:58
    Пусть американцы считают, что их самолеты не видимы, не сбиваемы. одним словом НЛО. А наша страна будет и дальше развивать ПВО громко не говоря об их возможностях.
    rotmistr60
    1. Александр Степанович Сегодня, 08:04
      Что то пока желающих проверить это утверждение на практике не нашлось
      Александр Степанович
  21. Самогонщик Сегодня, 08:04
    еврейским системным партнёрам- информация из Сербии- Б-2 над Белградом таки получил плюху.упал в хорватии.потом его по частям вывозили невидимого. факт успешно скрывают до сих пор. 117 упал на территории Сербии -тоже не видимый. так и ф-35 пройдёт.
    Самогонщик
    1. grm Сегодня, 08:53
      Цитата: Самогонщик
      факт успешно скрывают до сих пор


      Ага так успешно скрывают, что вам рассказали и вы так уверенно об этом сообщаете laughing .
      Вы не в СВР работаете?
      grm
  22. Евгений Стрыгин Сегодня, 08:04
    ну ,а что? тупость и отвага всегда так помогают. Ну и еще вера конечно.
    Евгений Стрыгин
  23. cariperpaint Сегодня, 08:07
    это говорит о том что когда будет реальная война то тогда можно оды петь. а пока это все бла бла бла.
    cariperpaint
  24. jetfors_84 Сегодня, 08:09
    Весь смысл высказывания майора сводится к тому что все мы ничего не понимаем в стелс технологиях., поэтому он невидим. И все тут!
    Это как в дмб -Ты суслика видишь? Нет! А он есть!
    jetfors_84
  25. zak167 Сегодня, 08:09
    судя по статье этот американский "пило" совсем не знаком с принципами радиолокации.
    zak167
    1. 97110 Сегодня, 10:02
      Цитата: zak167
      судя по статье этот американский

      руководит удалённым офисом. Поскольку совершенно точно указано, что он "управляющий", а не "директор". Чего мы обсуждаем высказывания американского клерка...
      97110
  26. EvilLion Сегодня, 08:10
    Молодец, молодец,
    Можно им гордиться
    Всемером одного
    Не боится!
    EvilLion
  27. viktor. Сегодня, 08:11
    В Сирии есть С 400 и Панцирь, пусть атакуют и выяснят на деле тем самым поставят точку в этом без конечном споре wassat
    viktor.
  28. 3vs Сегодня, 08:11
    Ну, нарвитесь на нашу базу в Тартусе...
    Посмотрим, кто чего стоит и С300/400 и хвалёный F35..
    3vs
    1. grm Сегодня, 08:31
      Вы предлагаете США напасть на российские войска(Россию) для проверки самолёта? wink
      grm
  29. Горный стрелок Сегодня, 08:16
    Чёт я не понял... Если я ВИЖУ противника, я, оказывается, не могу по нему стрелять? Потому что этот самолёт "видит" мой радар, и типа, умеет что то с этим сделать? А если я передам данные со своего радара напарнику, который в режиме "пассивного" наблюдения подберется к этой вундервафле поближе. "Зацепит" его оптико-электронной станцией и ...В любом случае, в воздушном бою НЕ ВСЕ решает "железо", многое решает умение и характер...и если ты пренебрежительно относишься к противнику, можешь неожиданно получить "в нос". wassat
    Горный стрелок
  30. Ниточкин Сегодня, 08:25
    Цитата: Lancer
    Где он воевал,ТУ-160?К тому же,вообще-то ТУ-160 - это стратег,Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.

    Так уж и ни разу? ) Расскажи это вьетнамцам ))
    Ниточкин
  31. prior Сегодня, 08:26
    А то никто не знает где невидимки паркуются.
    Чтобы реализовать стелс-технологии, сначала взлететь нужно, а потом приземлиться.
    А то взлетел, а родины то уже и нет.....
    prior
  32. sanches-nk Сегодня, 08:26
    Ну предполагать можно всё что угодно. Только практика способна показать, на что способно наше ПВО. Конечно при определенных условиях с учетом технологии стелс, способны дел наворотить, не стоит недооценивать противника. Но и утверждать о бесполезности ПВО РФ и КНР не стоило бы. Тем более в России построена эшелонированная ПВО. Стоимость утюга Ф-35 на данный момент составляет что-то около 180 млн. долларов!!! Стоимость одной ракеты дальнего радиусу действия С-400 или С-300ВМ с учетом падения курса рубля составляет примерно 500 тысяч долларов. Имхается мне, что залп 2 ракетами гарантированно уничтожит Ф-35, таким образом 1 млн против их 180. неплохой расклад правда? Ну а если обнаружение будет ближе, то и работать будут другие ракеты, либо другие ЗРК, что в разы снизит затраты.
    sanches-nk
  33. Altona Сегодня, 08:37
    Цитата: Lancer
    Речь о том что своё мнение высказывал не диванный знаток вроде нас,а человек,непосредственно летавший на этом аппарате,и поэтому в вопросе,несомненно,разбирающийся.

    ----------------------
    Ну дык пусть берет аппарат, взлетает и пробует преодолеть. В чем вопрос то?
    Altona
  34. cariperpaint Сегодня, 08:45
    видишь суслика? нет! а он там есть))))
    cariperpaint
  35. NUR Сегодня, 08:50
    Можно написать статью, что С 300 не боится F 35, так как может его сбить в любом месте и в любое время и попробуй докажи обратное, а С 400 тем более.
    NUR
  36. Kst75 Сегодня, 08:55
    "Россия и Китай потратили миллионы на радары" (c) ... скажите пожалуйста, а сколько стоит ваш самолет ? Ответ: "создание и эксплуатация каждого экземпляра обойдётся в общей сложности в $670 млн. ... Из-за высокой цены, большого количества приобретаемых самолетов и планов по их длительной эксплуатации, обслуживание и модернизацию F-35 в конечном итоге через 50 лет могут превысить 1 трлн долларов".
    И это за самолет который виден на радарах ? Гaлимый ты прaпaгандон!
    Kst75
    1. sanches-nk Сегодня, 09:14
      1,5 млрд рублей стоимость Воронеж-М, т.е. около 27 млн долларов . =)))) Ну пусть еще с учетом инфраструктуры и всяких пирогов будет все вместе 50 млн долларов, что с учетом ввода серии таких станций по периметру РФ равно стоимости одного-двух самолетов Ф-35 ))))
      sanches-nk
  37. Alexey-74 Сегодня, 09:02
    Ну-ну, надейтесь пернатые......полетайте попробуйте, а потом - ай, Пятачек, я понял - это неправильные пчелы и ракеты у них не правильные, они оказываются все видят.... lol !!!!!
    Alexey-74
  38. танк66 Сегодня, 09:06
    Согласно товарищу Сунь Цзы , мы обязаны поддакнуть майору и заявить,что ПВО наше - редкостное гуано.
    танк66
    1. DimerVladimer Сегодня, 09:38
      Цитата: танк66
      Согласно товарищу Сунь Цзы , мы обязаны поддакнуть майору и заявить,что ПВО наше - редкостное гуано


      Да да верно.
      С майором видимо поработал психолог...
      Не бойся майор - смело входи в зону ПВО и повторяй мантру - не видим, не видим...
      DimerVladimer
  39. sedan Сегодня, 09:14
    Я понял так, что американские F-35 не боятся российских и китайских радаров, потому что F-35 не будут залетать в зону их действия. Поэтому российская и китайская ПВО в этом случае абсолютно бесполезны и соответственно деньги, потраченные на их создание, выброшены на ветер. Ну и дураки мы все!
    sedan
  40. Андрей Панов Сегодня, 09:17
    Ну не боится, и не боится, его проблемы. Всё равно ему с его радиусом действия залетать на территорию России не стоит. Или не стоИт?
    Андрей Панов
  41. DimerVladimer Сегодня, 09:35
    Принцип действия дальнобойной зенитной ракеты - при обнаружении цели, дальнобойная ракета направляется в соответствующий квадрат. По в заданный квадрат головка самонаведения активизируется и проводит поиск цели и по обнаружении - до наведение на цель. Вопрос в чувствительности ГСН ракеты-перехватчика.
    Откуда пилоту F-35 это знать? Разве по нему уже производились боевые пуски?
    Знания по этому вопросу - чисто теоретические, на уровне отдаленных познаний о чувствительности ГСН.
    DimerVladimer
    1. Berkut24 Сегодня, 10:00
      Маккейн, кстати, во Вьетнаме тоже имел гарантии легкой прогулки. А тут столько сюрпризов на него свалилось на букву "З". Зенитная ракета, завалили и зиндан.
      Berkut24
    2. voyaka uh Сегодня, 10:03
      "Откуда пилоту F-35 это знать? Разве по нему уже производились боевые пуски?"///

      Проводились учебные пуски. На крупных учениях ВВС и ПВО в США. ПВО, использующее
      новейшие АФАРы не смогло выполнить стрельбы: не было ясного захвата и сопровождения
      целей.
      voyaka uh
      1. JD1979 Сегодня, 10:15
        Цитата: voyaka uh
        "Откуда пилоту F-35 это знать? Разве по нему уже производились боевые пуски?"///
        Проводились учебные пуски. На крупных учениях ВВС и ПВО в США. ПВО, использующее
        новейшие АФАРы не смогло выполнить стрельбы: не было ясного захвата и сопровождения
        целей.


        Это проблема американский радаров, проблема в том что они любят результаты испытаний в тепличных условиях своей техники со своими же радарами растягивать на весь мир, забывая что у потенциальных друзей совершенно другие системы. И вся эта профанация чисто для того что бы продать это высокотехнологическое г*вно как можно большему количеству л*хов, чтобы отбить бабки. Но л*хи на то и л*хи что бы их разводить, не зря потомки Моисея в Америку перебрались, уж он то знал как разводить надо - 30 лет в трех барханах ))).
        JD1979
  42. Толстоевский Сегодня, 09:36
    свежая хуцпа. качественная
    Толстоевский
  43. yehat Сегодня, 09:36
    чтобы понять, насколько компетентен пилот и его заявления, вспомните, чему учат американцев в школах.
    Вспомнили? Правильно, нет ни одного предмета, позволяющего проанализировать ТТХ пингвина.
    Все, что говорит пилот - это накачка из их инструктажей. Если пилоту скажут, что его видят и могут сбить, это же его банально деморализует и он просто откажется подниматься в воздух. Вот им и говорят про несбиваемость.
    Действительно, некоторые системы могут иметь проблемы с наведением, но тех, кто может, вполне достаточно.
    Наконец, авиация очень зависит не только от ттх машин, но и от тактики их применения, что демонстрирует Израиль, тщательно планируя вылеты и полетные задания.
    Ну и последнее. Старые советские зенитные ракеты ПВО - радиокомандные. Если их цель видит радар, что мешает им в нее попасть, не вполне понятно.
    yehat
  44. Шмель_3 Сегодня, 09:37
    Друзья! Вы чего так набросились на отставного майора ВМФ? Он что, по вашему, в американском журнале, должен был написать, что F-35 полный отстой? Деньги и силы потрачены зря? Американцы не занимаются самобичеванием! К сожалению, у нас есть такая привычка, не у всех конечно, хаять свое и восхвалять чужое. В этом плане они молодцы, "все американское самое лучшее" . И попробуйте переубедить их.
    Шмель_3
  45. sir_obs Сегодня, 09:51
    Статья в стиле. " слухи о том, что гражданина Саркисяна выселяют из Москвы не подтвердились, наоборот с него взяли подписку о невыезде".
    sir_obs
  46. sabakina Сегодня, 09:52
    У нас тут в последнее время стали хаять NI, ну вот вам, пожалуйста, BI альтернативное мнение.
    sabakina
  47. кедр Сегодня, 09:53
    Цитата: Lancer
    Где он воевал,ТУ-160?К тому же,вообще-то ТУ-160 - это стратег,Ни один американский стратег тоже ни разу не был сбит.Это совершенно разные вещи.


    "...Зенитная артиллерия по причине своей «большей массовости» уничтожила больше самолетов, чем ЗРК. Однако имелось несколько типов самолетов, с которыми могли справиться только ракеты. Так, например, С-75 нанесли громадный урон американской стратегической авиации, уничтожив по различным оценкам от 32 до 54 супертяжеловесов В-52..."
    Википедия даёт 30 "Стратофортрессов" сбитых во Вьетнаме за период с 1965 по 1973 год.
    кедр
  48. Berkut24 Сегодня, 09:56
    С его слов, пилоты не боятся российских и китайских разработок.

    Так и мы и Китай не боимся американских разработок. А больной пусть верует в сверхвозможности сверхоружия. пусть пока для Конгресса рвут всякие там цепочки, а мы пока на полигонах потренируемся.
    Berkut24
  49. voyaka uh Сегодня, 10:00
    Это как раз то, что я утверждал уже в нескольких бурных дискуссиях.
    Радары ПВО могут Ф-35 или Ф-22 - приблизительно - видеть, но не могут
    наводить на них ракеты.
    На разработку нового поколения радаров уйдет лет десять и большие деньги.
    voyaka uh
  50. igorspb Сегодня, 10:07
    самоуспокаювающийся оптимист штоле?
    igorspb
  51. Коллега Сегодня, 10:24
    Случаем этот майор не смертник (ИГИЛ) )))
    Коллега
  52. opus Сегодня, 10:26
    "Серьезная статья" и аргументы "весомые". Пойду с горя, прям с утра жахну.
    Столько лет зря меня учили малозаметные цели: выявлять, сопровождать и приземлять нетрадиционным способом
    opus
  53. Santor Сегодня, 10:46
    Примерно так думал в 2013 году пилот F-22, взлетевший с базы ВВС в Иордании с целью проведения разведывательного полета вдоль иордано-сирийской границы. Полеты такие совершались практически ежедневно для выявления системы сирийской ПВО. 5 самолетов F-22 специально оборудованных были переброшены из Специи в Иорданию именно для таких целей. Ну и определить меры и симптомы воздействия на новые самолеты систем ПВО российского производства.

    В тот день эсминец США USS Mahan выпустил четыре ракеты "Томагавк" по военному объекту в Сирии , находясь в в Акабском заливе. Цель находилась в населенном пункте Аль Раха, пригороде Эс-Сувейды... Задача самолета была выявить всю до того момента невыявленную систему ПВО потенциального противника с учетом сведений о переброске в данный район российского мобильного комплекса "Панцирь". Пилот не должен был пересекать границу воздушного пространства Сирии, но он нарушил случайно или не случайно данное указание и оказался как раз в зоне действия комплекса. Все 4 летевшие ракеты были уничтожены комплексом а сам самолет получил сильное повреждение от взорвавшейся под хвостовой частью ракеты и не дотянув 4 километра до аэродрома рухнул на территории Иордании... В результате чего был большой дипломатический скандал и некоторое время Королевство запретило США полеты со своих аэродромов. Так как командование США должно было согласно Договора заранее предупредить Королевство о намерении использовать его территорию для ведения по сути дела военных действий.
    Пилот катапультировался.

    Кстати сами пилоты ВВС США не очень то любят этот самолет, называя его "мешок с подвохами". И предпочитают пилотировать проверенные временем "Фальконы" и "Иглсы". Из 187 произведенных 5 погибли в разного рода катастрофах и 1 в Иордании. О нем статистика ВВС США скромно молчит.

    После потери самолета остальные F-22 вернулись в Специю и более на данном ВД не использовались.

    По Ф-35 были хвалебные статьи особенно в израильском сегменте интернета, но... Между ВС РФ и ВС Израиля существуют договоренности о предварительной постановке в известность при использовании воздушного пространства Сирии. И те удары которые наносили ВВС Израиля на территории Сирии по сути дела согласованы. Ибо наносились они не по ВС Сирии а по группировкам "Хезболлы", которые, воюя как попутчик для войск Асада в Сирии, вместе с тем продолжают вести свою войну против Израиля.

    Много воплей было по поводу мол почему хваленые С-400 там никого не сбили... И даже не увидели мол.... Увидеть не значит сбить. Тем более российские ПВО защищают воздушное пространство над местами базирования а так же непосредственно подразделения ВС РФ, принимающие участие в войне в Сирии... И иных задач перед ними не ставилось.
    Повторяю - ВВС Израиля согласовывают все свои действия с ВС РФ в Сирии, остальное - журнашлюхский шлак и говнофейки. Так же согласовывают свои полеты и ВВС Германии, которые используют там исключительно разведывательные самолеты при полетах с территории Турции определенное время проводят в зоне действия систем ПВО и РЭБ базы "Хмейним"

    По Ф-22 информация инсайдерская, что то успели напечатать арабские СМИ.
    Santor
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