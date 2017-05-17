F-35 не боится радаров РФ и Китая

Противникам ещё нужно реализовать цепочку атаки.

Мы пытаемся не устранить каждое звено в цепи атаки, а просто оборвать одну из связей. Мне не нужно прерывать всю цепь одновременно. Мне просто нужно не дать вам закончить то, во что вы уже вложили уйму времени, денег и усилий, пытаясь меня подстрелить.