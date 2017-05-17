F-35 не боится радаров РФ и Китая
Согласно информации ИноТВ , американское новостное агентство Business Insider разместило статью, в которой утверждается, что российские и китайские радары не в состоянии бороться с новейшим боевым самолетом США F-35.
При проведении операции «Буря в пустыне» были задействованы американские стелс-самолёты F-117 , осуществлявшие бомбардировку Багдада. Тогда Москва и «другие потенциальные противники Вашингтона» бросились искать способы противостояния «невидимкам». В ходе бомбардировки Сербии один из самолетов был сбит, что вызвало скептическое отношение ко всей линейке машин, использующих стелс-технологии, при том, что она являлась приоритетной для ВВС США.
На сегодняшний день Россия и Китай производят высокочастотные радары и другие технологии, которые при определённых обстоятельствах в состоянии обнаруживать даже самые продвинутые и «невидимые» американские истребители вроде F-22 и F-35. В этой связи многие эксперты обозначили доктрину «невидимости» как бесполезное и дорогостоящее направление развития ВВС США. Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35, не согласен с таким заключением. С его слов, пилоты не боятся российских и китайских разработок.
Как он считает, обнаружение российским радаром истребителя, не означает, что появится возможность его выследить и направить ракетный удар.
Он указывает, что смысл стелс-технологий не совсем ясен для обывателя, подразумевающего невидимость для всех и на всех уровнях. F-35 — это «целая громада металла и сплавов», которую непременно обнаружит радар, направленный в нужное место, но было бы «удачей сбить такой самолёт».
F-35 отследит сигналы радаров неприятельских систем, изучающих небо в поисках американского истребителя, и обнаружит комплексы противовоздушной обороны и самолёты противника. Современным американским «невидимкам» нет нужды выбирать между поражающей способностью и собственной сохранностью, так как они в состоянии выполнять 4, 16, а то и 32 задачи одновременно.
Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить. В этой связи Россия и Китай потратили миллионы на радары, которые могут лишь мельком показать им американских «невидимок». Поэтому «российская пропаганда» может заявлять о видимости F-35, но их план боя попросту не сработает.
При проведении операции «Буря в пустыне» были задействованы американские стелс-самолёты F-117 , осуществлявшие бомбардировку Багдада. Тогда Москва и «другие потенциальные противники Вашингтона» бросились искать способы противостояния «невидимкам». В ходе бомбардировки Сербии один из самолетов был сбит, что вызвало скептическое отношение ко всей линейке машин, использующих стелс-технологии, при том, что она являлась приоритетной для ВВС США.
На сегодняшний день Россия и Китай производят высокочастотные радары и другие технологии, которые при определённых обстоятельствах в состоянии обнаруживать даже самые продвинутые и «невидимые» американские истребители вроде F-22 и F-35. В этой связи многие эксперты обозначили доктрину «невидимости» как бесполезное и дорогостоящее направление развития ВВС США. Отставной майор ВМФ Дэн Флэтли, управлявший F-35, не согласен с таким заключением. С его слов, пилоты не боятся российских и китайских разработок.
Противникам ещё нужно реализовать цепочку атаки.
Как он считает, обнаружение российским радаром истребителя, не означает, что появится возможность его выследить и направить ракетный удар.
Мы пытаемся не устранить каждое звено в цепи атаки, а просто оборвать одну из связей. Мне не нужно прерывать всю цепь одновременно. Мне просто нужно не дать вам закончить то, во что вы уже вложили уйму времени, денег и усилий, пытаясь меня подстрелить.
Он указывает, что смысл стелс-технологий не совсем ясен для обывателя, подразумевающего невидимость для всех и на всех уровнях. F-35 — это «целая громада металла и сплавов», которую непременно обнаружит радар, направленный в нужное место, но было бы «удачей сбить такой самолёт».
F-35 отследит сигналы радаров неприятельских систем, изучающих небо в поисках американского истребителя, и обнаружит комплексы противовоздушной обороны и самолёты противника. Современным американским «невидимкам» нет нужды выбирать между поражающей способностью и собственной сохранностью, так как они в состоянии выполнять 4, 16, а то и 32 задачи одновременно.
Поэтому вражеские системы, хотя и способны обнаружить F-35, не имеют возможности его уничтожить. В этой связи Россия и Китай потратили миллионы на радары, которые могут лишь мельком показать им американских «невидимок». Поэтому «российская пропаганда» может заявлять о видимости F-35, но их план боя попросту не сработает.
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