ФСБ получила право изымать землю
Как сообщает ТАСС , президент России Владимир Путин подписал указ, дающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ право изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд.
В соответствие с положениями документа, с момента его вступления в силу ФСБ "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".
Указ вступил в силу со дня подписания. В конце марта аналогичный указ затронул Федеральную службу охраны (ФСО) России. Документ утверждает, что ФСО "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". До этого ФСО могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.
Суть изменений озвучили в ФСО:
Ранее аналогичные изменения были внесены в нормативную базу в отношении министерства обороны.
В соответствие с положениями документа, с момента его вступления в силу ФСБ "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".
Указ вступил в силу со дня подписания. В конце марта аналогичный указ затронул Федеральную службу охраны (ФСО) России. Документ утверждает, что ФСО "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". До этого ФСО могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.
Суть изменений озвучили в ФСО:
Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
Ранее аналогичные изменения были внесены в нормативную базу в отношении министерства обороны.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти