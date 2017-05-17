10:55 17 мая

ФСБ получила право изымать землю

Как сообщает ТАСС , президент России Владимир Путин подписал указ, дающий Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ право изымать земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества для государственных нужд.

В соответствие с положениями документа, с момента его вступления в силу ФСБ "принимает в пределах своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации".

ФСБ получила право изымать землю



Указ вступил в силу со дня подписания. В конце марта аналогичный указ затронул Федеральную службу охраны (ФСО) России. Документ утверждает, что ФСО "принимает решения об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов федерального значения, которые необходимы для осуществления полномочий ФСО России". До этого ФСО могла лишь бессрочно пользоваться земельными участками.

Суть изменений озвучили в ФСО:

Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.


Ранее аналогичные изменения были внесены в нормативную базу в отношении министерства обороны.


21

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Комментарии 71

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  1. Андрей К Сегодня, 07:44
    ФСБ получило право изымать землю

    Рад за эту структуру... Но по моему это уже опричнина...
    Либо СМИ вырвало слова из контекста. Изымать земли для государственных нужд и раньше позволялось, ничего нового в этом нет. Скорее всего внесена поправка к спискам тех, кто может подавать обоснованные обращения об изъятии земель. Само ФСБ такими полномочиями не обладало, не обладает, да и вряд ли будет обладать. Решение об изъятии земли принимается только и исключительно судом.
    Андрей К
    1. Владимирец Сегодня, 07:50
      Цитата: Андрей К
      Но по моему это уже опричнина...

      По-моему, это нормально, что госструктура может забрать у кого бы то ни было землю, необходимую для безопасности государства.
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:57
        Женя , привет ! hi Указ неоднозначный и вызывает противоречивые чувства . С одной стороны - безопасность страны превыше всего , с другой - не начнут ли некоторые и впрямь опричниной заниматься . Да и либерастам новый повод повонять .
        bouncyhunter
        1. Владимирец Сегодня, 08:02
          Цитата: bouncyhunter
          С одной стороны - безопасность страны превыше всего , с другой - не начнут ли некоторые и впрямь опричниной заниматься .

          Думаю, перегибы, конечно, возможны, но вряд ли они будут иметь массовый характер.
          Цитата: bouncyhunter
          Да и либерастам новый повод повонять .

          Вот уж на кого не стоит оглядываться. Привет, Паша. hi
          Владимирец
          1. bouncyhunter Сегодня, 08:08
            Цитата: Владимирец
            Вот уж на кого не стоит оглядываться.

            Много им чести - оглядываться на них .
            Цитата: Владимирец
            Думаю, перегибы, конечно, возможны, но вряд ли они будут иметь массовый характер.

            Очень на это надеюсь . Негоже пачкать репутацию .
            bouncyhunter
            1. dik-nsk Сегодня, 09:07
              bouncyhunter
              Да и либерастам новый повод повонять

              Много им чести - оглядываться на них

              так оглядываться или нет? laughing или это два разных человека в голове?))) шутка, ничего личного, просто забавно видеть противоположные комменты подряд от одного лица hi
              dik-nsk
              1. bouncyhunter Сегодня, 09:09
                Дмитрий hi А в чём противоречие-то ? Да , вонять будут , но оглядываться зачем ? К их вони и так все привыкли . request
                bouncyhunter
                1. dik-nsk Сегодня, 09:23
                  фраза "Да и либерастам новый повод повонять" уже подразумевает, что учитывается их наличие))
                  а так да, пусть скулят - это их роль, кто-то за деньги, кто по по велению души.. помню как эти же индивидуумы в 90-ом Союз хаяли, помогая разваливать страну, а потом сами же на рынок трусами торговать отправились.
                  Достоевский Ф.М. — «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить»
                  dik-nsk
                  1. bouncyhunter Сегодня, 09:26
                    Цитата: dik-nsk
                    учитывается их наличие))

                    Наличие - да , мнение - нет . yes
                    Цитата: dik-nsk
                    Достоевский Ф.М. — «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить»

                    Замечательная цитата ! good
                    bouncyhunter
          2. iConst Сегодня, 09:39
            Цитата: Владимирец
            ..., но вряд ли они будут иметь массовый характер.

            Согласен — количество генералов без дач там не так велико. Пару сотен нрно. laughing
            iConst
        2. AUL Сегодня, 10:04
          Да и либерастам новый повод повонять .
          Если у вас лично изымут, например, дачный участок "для нужд безопасности государства" (интересно, как будет определяться эта самая нужда?), то как вы будете при этом пахнуть? А при нынешних повадках власть- и денегимущих такая "нужда" может возникать часто!
          AUL
          1. Terner38 Сегодня, 10:17
            Не стройте дач в стратегически важных зонах.
            Terner38
        3. Terner38 Сегодня, 10:16
          У либерастов , тогда первым делом и изымать..
          Terner38
        4. NIKNN Сегодня, 10:38
          Цитата: bouncyhunter
          Указ неоднозначный и вызывает противоречивые чувства .

          Это журналисты неадекватные, за сенсацией гоняются...

          СМИ вырвало слова из контекста. Изымать земли для государственных нужд и раньше позволялось, ничего нового в этом нет. Скорее всего внесена поправка к спискам тех, кто может подавать обоснованные обращения об изъятии земель. Само ФСБ такими полномочиями не обладало, не обладает, да и вряд ли будет обладать. Решение об изъятии земли принимается только и исключительно судом.

          Это самый адекватный ответ... hi
          NIKNN
      2. Андрей К Сегодня, 08:04
        Наша страна располагается на 1/6 части суши...
        Земли хватит на всех и с избытком. Полномочий для изъятия земли госструктурами просто не существует. В Земельном кодексе чётко расписаны все действия необходимые для этого...
        Речь идёт не о безопасности государства, а о выкручивании рук частнику, который упирается и не желает отдавать свою частную собственность - землю.
        Как известно, неприкосновенность частной собственности прописана в основном законе - Конституции (ст.35)...
        Андрей К
        1. Александр романов Сегодня, 08:06
          Цитата: Андрей К
          Речь идёт не о безопасности государства, а о выкручивании рук частнику, который упирается и не желает отдавать свою частную собственность - землю.

          Да кому упала ваша собственность
          Александр романов
          1. Андрей К Сегодня, 08:17
            Моя собственность ни кому не упала, потому что она упасть не может laughing
            Андрей К
          2. пл675 Сегодня, 10:51
            романов, вы непоследовательны в своих логических умозаключениях, не далее как пару дней назад, в статейке-вбросе об аренде свободных площадей в германии, вы хлопали в ладоши, приняв всё за чистую монету (?) а сейчас "Да кому упала ваша собственность" - не находите тут несостыковочки, нет? ну да и ладно, про двойные стандарты все же удобнее кричать в сторону тех, куда пальцем с первого канала тыцнули.
            пл675
        2. Владимирец Сегодня, 08:07
          Цитата: Андрей К
          Рекчь идёт не о безопасности государства, а о выкручивании рук частнику, который упирается и не желает отдавать свою частную собственность - землю.

          Вы как то узковато смотрите. Вы думаете, что сейчас ФСБ ломанется здания на Лубянке и вокруг Кремля отбирать? Прежде всего эти меры направлены на приграничные районы, строительство баз, застав, РТ-постов и т.п. Чтобы не надо было четыре года собственников искать для того, чтобы вышку поставить. yes
          Владимирец
          1. Андрей К Сегодня, 08:15
            Цитата: Владимирец
            Вы как то узковато смотрите. Вы думаете, что сейчас ФСБ ломанется здания на Лубянке и вокруг Кремля отбирать? Прежде всего эти меры направлены на приграничные районы, строительство баз, застав, РТ-постов и т.п. Чтобы не надо было четыре года собственников искать для того, чтобы вышку поставить. yes

            Как то широко смотрите коллега, я речь веду о земле, а не о зданиях yes
            А что, у нас здания госструктур на Лубянке и вокруг Кремля частникам принадлежат? lol
            В приграничных районах земля в собственность не оформляется... Она там априори принадлежит только государству...
            Частника искать не надо - все участки в кадастре зарегистрированы laughing
            Андрей К
          2. Комментарий был удален.
        3. cariperpaint Сегодня, 08:50
          глупости. государство всегда имело на это право. просто передали это право силовым структурам и то не всем.
          cariperpaint
        4. aleksfill Сегодня, 09:02
          Несчастная собственность не только прикосновенна, но и отчуждаема, и
          изымаема, и конфискуема - по решению суда.
          aleksfill
        5. dag Сегодня, 09:47
          Цитата: Андрей К
          Как известно, неприкосновенность частной собственности прописана в основном законе - Конституции (ст.35)...

          Там ещё прописано право на труд , образование и обеспечение по старости.
          dag
      3. 210окв Сегодня, 08:13
        Лучше бы приняли закон об изъятии собственности чиновников и членов их семей замешанных в коррупции и взяточничестве.
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Андрей К
        Но по моему это уже опричнина...

        По-моему, это нормально, что госструктура может забрать у кого бы то ни было землю, необходимую для безопасности государства.
        210окв
        1. Владимирец Сегодня, 08:15
          Цитата: 210окв
          Лучше бы приняли закон об изъятии собственности чиновников и членов их семей замешанных в коррупции и взяточничестве.

          По-моему, одно другому не мешает.
          Владимирец
      4. kapitan92 Сегодня, 08:43
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Андрей К
        Но по моему это уже опричнина...

        По-моему, это нормально, что госструктура может забрать у кого бы то ни было землю, необходимую для безопасности государства.

        А по моему это обыкновенный бандитизм в гос масштабах. В законе должно быть конкретно прописано, при каких случаях это возможно, сумма компенсации, порядок оплаты собственнику и т.д. У нас как всегда, через задницу. hi
        kapitan92
      5. dag Сегодня, 09:46
        Цитата: Владимирец
        Цитата: Андрей К
        Но по моему это уже опричнина...

        По-моему, это нормально, что госструктура может забрать у кого бы то ни было землю, необходимую для безопасности государства.

        Конечно нормально , пока не оказывается , что это земля твоя laughing
        Вопрос не в том , кто имеет право её забрать.
        Вопрос кто оценивает компенсацию и правила обжалования в суде.
        dag
    2. сибиралт Сегодня, 08:27
      Изъятие земли и имущества в целях безопасности государства дело не новое. Но опрична тут ни при чем, так российских бояр это не касается.
      сибиралт
    3. Нормаль ок Сегодня, 08:57
      Цитата: Андрей К
      Рад за эту структуру... Но по моему это уже опричнина...

      А зачем народу земля? Землёй должны управлять "эффективные собственники"...
      Нормаль ок
    4. aleksfill Сегодня, 09:08
      Тогда, что это?
      Закон о борьбе с терроризмом разрешает секретным агентам ФБР и полиции без вашего ведома
      обыскивать ваши дома и офисы.

      Устанавливать секретные подслушивающие устройства на телефоны, контролировать ваши компьютеры и действия в интернете.
      Без вашего ведома проверять ваши банковские расчёты, кредитные карточки и финансовые отчёты.
      Без вашего ведома исследовать вашу библиотеку и книги, которые вы читаете.
      Без вашего ведома изучить вашу медицинскую историю, информацию о ваших путешествиях и бизнесе.
      Замораживать средства и активы без предварительного уведомления или запроса.
      Создавать секретные "Списки наблюдаемых". Людям из этого списка запрещено путешествовать
      самолётом и другими видами транспорта.
      В 90-е годы во время правления Клинтона были прослушаны миллионы телефонных разговоров
      американских граждан.Делалось это по секретной программе под кодовым названием "Эшелон".
      Президент может объявить об угрозе государству, которая - не определена и, конгресс не имеет
      права обсуждать это решение в течение 6 месяцев. Указ №11921.
      В случае необходимости правительство может завладеть всеми транспортными средствами.
      Указ №10999.
      Правительство при необходимости имеет право вакцинировать вас непроверенными вакцинами
      против вашей воли. Билль Сената №1873.
      Американцы не имеют права знать, какие продукты генетически модифицированы. Управление по
      контролю над продуктами и лекарствами.
      По требованию правительства вы должны собирать и продоставлять информацию о соседях, а так же носить на себе прослушивающие устройства.При отказе вам грозит тюремное заключение 2 года
      и более. Билль конгрессмена Сансенбреннера.
      Правительство претендует на право забирать все финансовые инструменты, валюту, золото,
      серебро и всё, что угодно, в случае крайней необходимости. Письмо министерства финансов
      12 августа 2005 года.
      "Конституция - это просто чёртов кусок бумаги".
      Джордж Дабл-ю Буш, ноябрь 2005,Сайт Кэпитол Хилл Блю.
      aleksfill
      1. dag Сегодня, 09:58
        Цитата: aleksfill
        Тогда, что это?
        Закон о борьбе с терроризмом разрешает секретным агентам ФБР и полиции без вашего ведома

        по решению суда или с санкции прокуратуры.
        Полупаравда - хуже лжи.

        Цитата: aleksfill
        Создавать секретные "Списки наблюдаемых". Людям из этого списка запрещено путешествовать
        самолётом и другими видами транспорта.

        А что в этом такого плохого ?
        Кстати к другим видам транспорта что относите ? Автобусы . метро, гужевой транспорт ?
        Цитата: aleksfill
        В случае необходимости правительство может завладеть всеми транспортными средствами.

        Я офицер полиции , мне требуется Ваша машина--- слышали такое и не раз.
        Во время войны любое государство имеет право конфисковать любое транспортное средство -- что прекрастно сделал королевский ВМФ Британии во время Фолклендского конфликта.
        И что в этом такого ?
        Цитата: aleksfill
        Правительство при необходимости имеет право вакцинировать вас непроверенными вакцинами
        против вашей воли Билль Сената №1873.

        laughing
        Ссылочку на оригинал можно ?


        Цитата: aleksfill
        Правительство претендует на право забирать все финансовые инструменты, валюту, золото,
        серебро и всё, что угодно, в случае крайней необходимости. Письмо министерства финансов
        12 августа 2005 года.

        объясните мне пожалуйста значение слова --ПРЕТЕНДУЕТ hi
        dag
      2. AUL Сегодня, 10:17
        Меня меньше всего волнует, как может действовать ФБР. Я в Штатах не живу и не собираюсь.
        AUL
    5. Nick Сегодня, 10:31
      Цитата: Андрей К
      Рад за эту структуру... Но по моему это уже опричнина...

      А а вы знаете историю опричнины? Она была создана Иваном Грозным, в ответ на тотальное воровство, предательство и безнаказанность боярщины. Нам бы и сейчас не помешало иметь такую структуру, которая держала бы нынешний безродный космополитичный олигархат за тестикулы, и даже за кордоном.
      Слово и Дело!
      Nick
  2. Айрателинсион Сегодня, 07:46
    Ух ты! До чего техника дошла! Теперь даже строить дачи не надо, достаточно отжать ту, что понравится!
    Айрателинсион
    1. koksalek Сегодня, 07:49
      Газовики уже вовсю отжимают всё что около их труб понастроено и плевали они на закон
      koksalek
      1. Александр романов Сегодня, 08:06
        Цитата: koksalek
        Газовики уже вовсю отжимают всё что около их труб понастроено и плевали они на закон

        А вы хотите жить рядом с газовои трубои?
        Цитата: koksalek
        и плевали они на закон

        Подмышки от вранья не вспотели?
        Александр романов
        1. злой партизан Сегодня, 08:21
          Цитата: Александр романов
          А вы хотите жить рядом с газовои трубои?

          Да. И желательно, чтобы она была диаметром 1420 мм. Харцызского завода yes . Кормилица моя... fellow
          Привет, подследственный! drinks
          УЖЕ подследственный, увы... request
          злой партизан
        2. Rey_ka Сегодня, 08:36
          Кстати не вранье могу и пример привести на собственном опыте: пришли газовики и со совами: нам кажется что вы мало платите за газ (отопление газовое) и мы считаем что должны платить столько и счет на пять нолей для пенсионерки. обрезали трубу без суда -"так у нас же счетчик!" - -"значит он неисправен". прошли поверку все норм и второй год тянется суд чтоб включить обратно. дом 2 года на буржуйке...
          Rey_ka
          1. Александр романов Сегодня, 09:15
            Цитата: Rey_ka
            прошли поверку все норм и второй год тянется суд чтоб включить обратно. дом 2 года на буржуйке...

            Покажи документы
            Александр романов
            1. dag Сегодня, 10:03
              Цитата: Александр романов
              Покажи документы

              dag
        3. dag Сегодня, 10:01
          Цитата: Александр романов
          А вы хотите жить рядом с газовои трубои?

          Нет , Саш , я хочу что бы возле моего дома газовая труба не проходила , я хочу что бы дачи ( как помнишь Водник в Москве ) , вдруг по прошествии 50 лет после строительства не оказывались в разряде --- не законные.
          Хочу , что бы узаконенное строительство - через 20 лет вдруг не оказывалось -- не законным .
          Хочу што бы в случае необходимости мне платили достойную компенсацию.
          dag
      2. Айрателинсион Сегодня, 08:09
        Знаете, не хотел бы чтоб под боком нефте/газопровод проходил.
        Айрателинсион
      3. злой партизан Сегодня, 08:18
        Цитата: koksalek
        Газовики уже вовсю отжимают всё что около их труб понастроено и плевали они на закон

        belay
        Это где это такое происходит?? Я лично ни одного такого случая не то что не знаю, а даже и не слышал про такое.
        Наоборот: землевладельцы пьют газпромовскую кровь вёдрами при согласовании раскопок г\п для проведения диагностики линейной части и проведения необходимых ремонтов. И с каждым годом это ведро становится всё глубже и глубже.
        злой партизан
        1. Rey_ka Сегодня, 08:37
          могу сколько угодно таких случаев и со свидетелями и с документами
          Rey_ka
          1. Айрателинсион Сегодня, 09:22
            Гм. Попадались истории, что отживают земли с постройками находящимися в пределах охранной территории, но там есть такой момент - чиновники выдали разрешение на строительство,видимо, не учитывая пределы этой территории
            Айрателинсион
  3. yuriy55 Сегодня, 07:48
    Куда сейчас чиновники будут девать "скупленные" за дарма наделы? При правильном подходе и расчёте удар может оказаться ниже пояса...
    yuriy55
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:00
      yuriy55
      Куда сейчас чиновники будут девать "скупленные" за дарма наделы?
      Сначало вой в СМИ подымут . И бизнес (скупка земли перед строительством дороги например)больше не актуален.
      Наблюдатель2014
      1. Farid05 Сегодня, 08:48
        я правильно понял что вы готовы отдать свою квартирку на благо гос-ва за копейки?
        вообще то частная собственность - это священное право, на чем и зиждется вся цивилизованная система, и которую мы ни как нормально утвердить не можем, при этом имея самую большую территорию в мире. Вам не знаю как а мне стыдно за это, неполноценные мы какие то получаемся.
        Farid05
  4. Million Сегодня, 08:09
    Так и хочется запеть: Раааассиииияяя свяяящеееенааааяяя нааашааа держаааавааа...
    Million
  5. vladimirvn Сегодня, 08:11
    Почему ФСБ? Почему не любая другая гос. структура? Странное решение.
    vladimirvn
    1. Айрателинсион Сегодня, 08:15
      Действительно. Кому ещё стоит предоставить эту возможность? Министерство образования? Здравоохранения? Сельского хозяйства? Федеральному Собранию?
      Айрателинсион
      1. vladimirvn Сегодня, 08:33
        Это что то новенькое в нашем праве.Допускаю, что ФСБ может быть инициатором этого процесса. Но "..ФСБ принимает в пределах своих полномочий решения..-это нонсенс. Решения в таких ситуациях может принимать только суд.
        vladimirvn
    2. Stas157 Сегодня, 09:57
      Цитата: vladimirvn
      Почему ФСБ? Почему не любая другая гос. структура? Странное решение.

      Да, а почему не суд? Опять тройками будем решать?
      Stas157
  6. злой партизан Сегодня, 08:15
    Предлагаю начать с дачи Чубайса. yes
    злой партизан
    1. Дирижер Сегодня, 08:47
      Дача Чубайса, где нить на Лазурном берегу))) а тут , для отвода глаз. сущая безделица какая нить , а живет окаянный таракан , где на дачке от роснано. или от щедрот государтва. или друзья потеснились
      Дирижер
  7. Altona Сегодня, 08:35
    Цитата: Андрей К
    Само ФСБ такими полномочиями не обладало, не обладает, да и вряд ли будет обладать. Решение об изъятии земли принимается только и исключительно судом.

    --------------------------
    Согласен с вами. Произволом попахивает.
    Altona
  8. Farid05 Сегодня, 08:46
    после этого решения последняя капля моего уважения к ВВП испарилась в небытие. Чем же теперь он отличается от Януковича? Только более верными ему опричниками из числа военных и россгвардии, которые с радостью разгонят бабушек и дедушек в случае их выселения с жилья, коим основанием теперь может служить данный указ. Интересно послушать оправдания лоялистов, что теперь скажите товарищи патриоты? США виновата? тошнит маленько товарищи.
    Farid05
    1. himRa Сегодня, 09:25
      Малай кюп сойляма!
      Чем же теперь он отличается от Януковича?

      Смелостью и продуманностью решений!
      Вспомни 08.08.08 когда Медведев сопли сутки жевал....
      himRa
      1. Farid05 Сегодня, 09:34
        это единственный плюс. Я понимаю Царь, но дай и нам подышать, причем желательно на воле... Не только Ротенберги же в стране жить хотят.
        Farid05
  9. Банный Сегодня, 08:52
    А че нормуль закон ишо больше свободы для некоторых категорий граждан а вы шото лепечите за частную собственность? Санитаров непременно санитаров!!
    Банный
  10. Govorun Сегодня, 09:00
    ФСБ получила право изымать землю
    Следующим,что разрешат изымать-это квартиры граждан....
    Govorun
    1. Айрателинсион Сегодня, 09:23
      А потом и граждан...
      Айрателинсион
    2. Million Сегодня, 09:24
      Это сейчас и происходит в Москве,только под красивой картинкой
      Million
  11. кедр Сегодня, 09:21
    Цитата: Farid05
    после этого решения последняя капля моего уважения к ВВП испарилась в небытие. Чем же теперь он отличается от Януковича? Только более верными ему опричниками из числа военных и россгвардии, которые с радостью разгонят бабушек и дедушек в случае их выселения с жилья, коим основанием теперь может служить данный указ. Интересно послушать оправдания лоялистов, что теперь скажите товарищи патриоты? США виновата? тошнит маленько товарищи.


    Частная сопливость ваша давно заложена, только вам об этом забыли сказать... Осталась у вас только ваша жизнь и если вы ещё дышите то только потому, что Путинская власть вас защищает. Вы ещё спросите:"От кого?"
    Давно пора было, с началом санкционной войны против России, ввести Путину ЧП, а теперь уже с учётом того, как нас везде обливают помоями и чёрной краской и подтаскивают к самым границам натовское железо и мясо, и грозят мясорубкой, то и военное положение. Поняли от кого?
    Глазёнки-то протрите, уважаемые, и зрите в корень.
    кедр
  12. den.perfiljew Сегодня, 09:24
    Весь Указ целиком бы прочитать наверняка есть перечень земель. А с другой стороны не все же в ФСБ блюдят интересы Страны, но и свои тоже!
    den.perfiljew
  13. Gorinich Сегодня, 09:25
    Подготовка к Реновации по полной программе.
    Gorinich
  14. sergo1914 Сегодня, 09:30
    Для безопасности государства надо сразу изъять Рублевку и окрестности, присмотреться к Новой Риге и ... стоп! Где-то это уже было... "Земля - крестьянам!" (с)... Неужели?! Начинается?! Но не октябрь же. Рано. Эх, Владимир Владимирович... Торопитесь... Из графика выбиваетесь... Но мысль правильная.
    "Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов..."
    sergo1914
  15. uav80 Сегодня, 09:33
    Цитата: Андрей К
    Наша страна располагается на 1/6 части суши...

    Проблема не в том что у нас этой жемли до**я, а то что на большей её части нет никакой инфраструктуры и "жить" или заниматься хозяйственной деятельностью практически не возможно...
    uav80
  16. 100502 Сегодня, 09:35
    Думаю начнут с Крыма изымать
    100502
    1. uav80 Сегодня, 09:50
      В ст. 49 земельного кодекса давно всё прописано что журналюги бучу развили:

      Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется по основаниям, связанным с:

      1) выполнением международных договоров Российской Федерации;
      2) строительством, реконструкцией объектов государственного значения или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов строительства:
      объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения;
      объекты использования атомной энергии;
      объекты обороны страны и безопасности государства, в том числе инженерно-технические сооружения, линии связи и коммуникации, возведенные в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации;
      uav80
  17. komrad buh Сегодня, 10:31
    Под этим соусом можно забрать у олигархов все имущество, кто против власти. Вопрос, смогут ли?
    komrad buh
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