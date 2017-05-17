10:53 17 мая

На Украине вступают в силу новые антироссийские санкции

Как сообщает РИА Новости , 17 мая после опубликования в соответствующей прессе должен вступить в силу указ президента Украины, предусматривающий продление и расширение санкций против физических лиц и компаний РФ.

Ранее ограничительные меры, введенные в сентябре 2015 года, предусматривали различные санкции в отношении российских физических и юридических лиц — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины. Затем список расширялся, затронув в итоге более 700 человек и 270 юридических лиц.

В этом раз в список был добавлен целый ряда российских СМИ и интернет-компаний, IT-компаний и разработчиков программного обеспечения и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорации "Парус", "Галактика Центр". Также в список внесен ряд российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал". В санкционный список физических лиц попали журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.


Основное новшество состоит в запрете доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники" и блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.

На Украине вступают в силу новые антироссийские санкции


Реализация решения о блокировке сайтов будет проблематичной, полагают специалисты IT-отрасли Украины:

Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам.

— пояснил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Омбудсмена страны Михаил Чаплыга считает, что для воплощения в жизнь принятого решения необходимо решение суда:

У нас другой процедуры нет. Законодательством не предусмотрено блокирование сайтов. Эта проблема известна давно, поскольку было очень много обращений касательно нарушения закона о защите персональных данных… Для того, чтобы заблокировать тот или иной сайт или ресурс, нужно решение суда.


Внешнеполитическое ведомство России считает, что решение Киева вступает в диссонанс с принятыми в Европе и мире принципами и ограничивает доступ граждан Украины к информации.

Будет интересно понаблюдать за реакцией наших западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств.


Представители в МИД РФ полагают, что киевский режим движется "к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются".

По всей видимости, компания "Вконтакте", страницы которой ежемесячно посещают 16 млн. пользователей Украины, имеет возможность обойти запрет киевских властей.

Мы, команда "ВКонтакте", всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров.

— заявил руководитель по коммуникациям "ВКонтакте" на Украине Влад Леготкин.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 49

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  1. 210окв Сегодня, 08:10
    Да давайте бандерлоги-отдавите себе ноги.. wassat
    210окв
    1. Самаритянин Сегодня, 08:13
      Ну я понимаю ВК запретили, но 1 С, КасперскиЙ, Доктор Вэб и пр. Приобретены за деньги!? Это ж сколько судебных процессов будет???
      Самаритянин
    2. dik-nsk Сегодня, 08:14
      Цитата: 210окв
      Основное новшество состоит в запрете доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники" и блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru

      Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету

      Для того, чтобы заблокировать тот или иной сайт или ресурс, нужно решение суда

      то есть опять пустозвонство, нереализуемое на практике, главное объявить о "перемоге", а уж то что это выйдет через "зраду" никого не волнует
      dik-nsk
      1. Чёрный Сегодня, 08:39
        Педро! когда уже издашь указ книги начать на площадях сжигать ! Все к этому идет !
        Да здравствует "Солнцеликий" Ким Ын Пор АСЬ wassat
        Чёрный
        1. Александр романов Сегодня, 09:11
          Цитата: Чёрный
          Да здравствует "Солнцеликий" Ким Ын Пор АСЬ

          Ничего ,ничего,есть выход
          Александр романов
          1. Комментарий был удален.
          2. Самаритянин Сегодня, 10:52
            Нынешняя Украина это сплошной Мем bully
            Самаритянин
    3. сибиралт Сегодня, 08:44
      Пусть Порошенко запретит украинцам ездить на заработки в Россию и закроет для них границу. Вот тогда и посмотрим что с ним станет.
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 09:07
        Не ну а шо, Педро могучий модератор....хрясь - и забанил всю украину laughing
        Чёрный
  2. Ferdinant Сегодня, 08:12
    Остановиться не могут,в разнос пошли
    Ferdinant
  3. Владимирец Сегодня, 08:12
    "В санкционный список физических лиц попали журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи."

    На Украину, что ли, съездить, пока можно, а то чувствую ко мне подбираются. what
    Владимирец
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:16
      Дон Педро может и рад бы остановиться , но какая-то сволочь всю тормозную жидкость выпила ... wassat
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 09:59
        Цитата: bouncyhunter
        Дон Педро может и рад бы остановиться , но какая-то сволочь всю тормозную жидкость выпила ... wassat

        Паша,привет! hi Он не тормоз,а медленный газ.При этом опять клянчить денег будет на этой волне. Но если серьезно,то инет пространство становится новым ТВД . И тут большой вопрос на сколько хорошо мы готовы вести такую войну.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
          Привет , Андрей ! hi drinks
          Цитата: НЕКСУС
          И тут большой вопрос на сколько хорошо мы готовы вести такую войну.

          Вопрос не только большой , но и очень серьёзный . У запада есть хорошо отлаженная за многие годы холодной войны пропагандистская машина , к которой присоединился и интернет . Что мы можем противопоставить ?
          bouncyhunter
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 08:25
      Цитата: Владимирец
      На Украину, что ли, съездить, пока можно,

      с 2013-го года действует ограничение на въезд в Украину для мужчин призывного возраста(16-60 лет) и военнослужащих.
      ЧитаюНовости
      1. 210окв Сегодня, 08:33
        до 60 лет призывной возраст??Это просто нонсенс какой то..Хотя там в укропии чего только не напринимали..
        Цитата: ЧитаюНовости
        Цитата: Владимирец
        На Украину, что ли, съездить, пока можно,

        с 2013-го года действует ограничение на въезд в Украину для мужчин призывного возраста(16-60 лет) и военнослужащих.
        210окв
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 08:50
          Ковпаку на начало войны в 41-м было 55. Так что правильно боятся.
          ЧитаюНовости
    3. loginovich Сегодня, 09:41
      В нагрузку еще и георгиевская ленточка под санкции попала.
      loginovich
  4. prior Сегодня, 08:13
    Отказавшись от всего российского, украинцы будьте последовательны, откажитесь от днепровской воды!
    Она вся течёт из России!
    Зрада! Позор! Сепаратизм! Идиотизм!
    prior
    1. 210окв Сегодня, 08:34
      Ну,если быть честным,то не вся днепровская вода-смоленская.В Белоруссии много притоков..
      Цитата: prior
      Отказавшись от всего российского, украинцы будьте последовательны, откажитесь от днепровской воды!
      Она вся течёт из России!
      Зрада! Позор! Сепаратизм! Идиотизм!
      210окв
    2. Alexey RA Сегодня, 09:52
      Цитата: prior
      Отказавшись от всего российского, украинцы будьте последовательны, откажитесь от днепровской воды!

      Пффф... они от русского языка до сих пор отказаться не могут. Вон, Кива недавно розмовлял в магазине на чистейшем языке агрессора. smile
      Alexey RA
  5. Alexandr2637 Сегодня, 08:14
    Я что-то никак не пойму. Ну а мы-то что не отвечаем?
    Или не можем против хохляндии такие санкции ввести, чтоб те передохли как тараканы?
    Alexandr2637
    1. dik-nsk Сегодня, 08:16
      тоже интересует вопрос, вызывает недоумение наличие в магазинах например пива "Львивское". давно предлагаю, выгнать скачучих гастеров из страны и запретить денежные переводы их граждан из России, сами Петю и бандер на вилы поднимут
      dik-nsk
    2. kapitan92 Сегодня, 08:38
      Цитата: Alexandr2637
      Я что-то никак не пойму. Ну а мы-то что не отвечаем?
      Или не можем против хохляндии такие санкции ввести, чтоб те передохли как тараканы?

      У Гаранта везде "братья и партнеры" ! Эх, доведет Россию эта политика, по отношению к странам СНГ, до цугундера.
      Все могут ввести, но ведь все крутится на деньгах. Примером служит бизнес Сбербанка и ВТБ на окраине. Пока в морду "грефам" не плюнули, до последнего сидели и вваливали наши деньги в окраинский бизнес.
      kapitan92
      1. vch Сегодня, 09:39
        Да, только в прошлом году более 16 лярдов!!
        vch
    3. Самаритянин Сегодня, 09:07
      Цитата: Alexandr2637
      Я что-то никак не пойму. Ну а мы-то что не отвечаем?
      Или не можем против хохляндии такие санкции ввести, чтоб те передохли как тараканы?

      Давайте запретим все IT -ПРОДУКТЫ ИЗ Украины... эти ... или этии....??? Так у них же нет ничего? Вот мы попали, вот он хитрый план Порошенко , специально нечего не производит, чтобы нам запрещать нечего было...
      Самаритянин
    4. Alexey RA Сегодня, 09:55
      Цитата: Alexandr2637
      Я что-то никак не пойму. Ну а мы-то что не отвечаем?

      План Темнейшего по развалу Украины:
      1. Поддерживать Украину во всех её политических начинаниях.
      2. Ждать.
      3. Не ржать.
      ©
      Alexey RA
  6. Uncle Lee Сегодня, 08:14
    Осталось электропровода перерезать и газ отключить ! И наступит полная ПЕРЕМОГА !
    Uncle Lee
  7. злой партизан Сегодня, 08:14
    -Алло, СБУ? Мой сосед пользуется ВКонтакте!!
    -А как вы узнали?
    -Он лайкнул мою фоточку!
    злой партизан
    1. Самаритянин Сегодня, 09:13
      Цитата: злой партизан
      -Алло, СБУ? Мой сосед пользуется ВКонтакте!!
      -А как вы узнали?
      -Он лайкнул мою фоточку!

      Да похоже так и будет... посчитали, необходимо около миллиарда на закрытие сетей, а Дон Педро жадный до "своих" денег... вот и будет "народный контроль" блюсти порядок... новый виток арестов несогласных за страницу в ВК... в великое время живут Украинцы!
      Самаритянин
    2. Dym71 Сегодня, 09:33
      Цитата: злой партизан
      -Алло, СБУ?

      В продолжение темы:
      - Алло, это СБУ?
      - Да. Что вы хотели?
      - Мой сосед говорит по-русски!
      - А вы почему говорите по-русски?
      - А вы почему спрашиваете по-русски?
      (Неловкое молчание)
      - Слава Украине?
      - Героям Слава!
      Dym71
  8. rotmistr60 Сегодня, 08:18
    Уж как украинцы рыли, рыли. рыли. рыли яму под Россию, а оказалось, что вырыли под себя, зато глубокую.
    rotmistr60
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 08:26
      Вы действительно думаете что всё происходящее спланировано и организовано украинцами?
      ЧитаюНовости
      1. Dym71 Сегодня, 09:35
        Цитата: ЧитаюНовости
        Вы действительно думаете что всё происходящее спланировано и организовано украинцами?

        Нет-нет, что Вы, это всё злые происки сионистов! fellow
        Dym71
      2. rotmistr60 Сегодня, 10:12
        Кем спланировано догадаться не трудно. А кто старательно исполнял?
        rotmistr60
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 10:24
          Только официально в американском посольстве во время проведением майдана находилось более 1200 (тысячи двухсот) морских пехотинцев армии США.
          А учитываю "туристов", делегации и "поддерживающих" из других стран, нетрудно догадаться что только их силами можно было что угодно перевернуть. Даже вообще не привлекая местных.
          А желающих митинговать против коррупции и олигархии везде полно.
          ЧитаюНовости
  9. viktor. Сегодня, 08:19
    Славка Дуракам laughing
    viktor.
  10. Бэре Сегодня, 08:23
    Президент с правительством как раковая опухоль, если не вырезать погибнет весь организм.

    Впрочем "Каждый народ заслуживает своего правителя" Сократ.
    Бэре
  11. Дирижер Сегодня, 08:23
    И глушилки пусть на границе поставят.
    Дирижер
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:24
    Уже писал. Очередная "стена Яценюка". Насколько символичная, настолько и неисполнимая. Её, эту хотелку, при подготовке и ДОСТАТОЧНОМ финансировании исполнить было бы не просто, а уж во Внакраине... Распилят и по норкам растащат...А интернет - да как то нашли дырочки, кто ж их все заштопает.
    Горный стрелок
  13. volodya Сегодня, 08:28
    Что тут можно сказать? ДБ!
    volodya
  14. Познающий Сегодня, 08:28
    Невероятно, но факт: Ряд банков, в отношении которых были продлены санкции, уже лишились лицензии: Агроинкомбанк, Аделантбанк, Байкалбанк, "Бизнес для Бизнеса", Джаст банк, Инвестрастбанк, Маст-банк, Смартбанк, "Смолевич", ФИА-банк, "Финансовый стандарт", Тальменка-банк. Но кастрюлеголовые не унывают, ведь для них чем больше список тем значимее они в СВОИХ глазах... laughing
    Познающий
  15. Vladimir Сегодня, 08:51
    Скорее всего это антиукраиские санкции,России от этого ни холодно ни жарко.
    Vladimir
  16. Нормаль ок Сегодня, 09:01
    Представители в МИД РФ полагают, что киевский режим движется "к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются".

    Ну до России им ещё идти и идти.
    Нормаль ок
    1. Александр романов Сегодня, 09:09
      Цитата: Нормаль ок
      Ну до России им ещё идти и идти.

      А вот и первый загнанный режимом Путина,под шконку .
      Александр романов
  17. mikh-korsakov Сегодня, 09:18
    Цитирую: Внешнеполитическое ведомство России считает, что решение Киева вступает в диссонанс с принятыми в Европе и мире принципами и ограничивает доступ граждан Украины к информации. И что - это весь ответ? этот ответ выглядит как приглашение для Порошенко вытирать ноги об Россию и дальше. То есть наказывать Украину за ее плохое поведение мы приглашаем Европу. А будет ли она это делать? Конечно нет! Потому что для Европы текущий режим на Украине любимое детище и предмет гордости! Заигрались наши власти в кота Леопольда. За державу обидно.
    mikh-korsakov
  18. Анд123 Сегодня, 09:29
    А почему его бизнес в России не прикрыть? Или ворон ворону... Надоело наблюдать как гадят в колодец из которого пьют
    Анд123
  19. Старый26 Сегодня, 09:40
    Цитата: Alexandr2637
    Я что-то никак не пойму. Ну а мы-то что не отвечаем?
    Или не можем против хохляндии такие санкции ввести, чтоб те передохли как тараканы?

    А нафига отвечать на эти санкции? Ну если президент-д.е.б.и.л принимает решение, которое будет стоить для украинской стороны как минимум миллиард, в то время как они выпрашивают на западе каждый миллиончик долларов - какие санкции к больному принимать? Запрещать украинские ресурсы? Или применение на территории России украинского языка. Зачем уподобляться трахнутым на всю голову?

    Цитата: dik-nsk
    тоже интересует вопрос, вызывает недоумение наличие в магазинах например пива "Львивское". давно предлагаю, выгнать скачучих гастеров из страны и запретить денежные переводы их граждан из России, сами Петю и бандер на вилы поднимут

    Тогда вспомните еще и конфеты. У меня это не вызывает недоумения. Пость болит голова у хозяина магазина, купившего это пиво. Выгодно ему или нет - пусть решает сам. Чисто жизненный опыт подсказывает, что товары такого типа, как пиво тем более "издалека" редко когда пользуется повышенным спросом. Прошло то время, когда в каждом доме зправилом хорошего тона было иметь бутылку "Шерри" или еще чего-то заграничного. Сейчас это не актуально. Да и пива своего, которое выпускается или в твоем городе, или поблизости столько, что на бутылочное обращаешь внимания только в двух случаях. Или если разливное закончилось, или если хочешь крафтовского

    Выгнать гастеров из страны? Да запросто. Только придумать основание для этого. Желательно юридическое. Ибо это палка о двух концах. Наших тоже за рубежами нашей Родины немало трудится. Такой ход может и на них сказаться.
    А насчет денег. У меня коллега на работе. Ее дочь живет в Киеве. Сейчас в декрете. Разумеется родители стараются оказать им какую-то помощь. А ситуация стала совершенно дикой. Рубли, как платежное средство отказывается принимать Украина, а доллары не разрешает пересылать на Украину Россия. Так что с переводами у них тоже наверняка такие же проблемы...Конечно, для того, чтобы удушить Петю и его компанию нужно несколько миллионов украинских гастеров помножить на ноль. А что. Лес рубят - щепки летят.
    Вот чтобы не быть похожим на этого при.дур.ашного Петю наши аналогичные санкции и не вводят
    Старый26
    1. mikh-korsakov Сегодня, 10:43
      Отвечать так как Вы правильно раскритиковали в своем комментарии НЕЛЬЗЯ, это идиотизм. Но что-то с этими при.дурками надо делать, потеряв Украину в качестве партнера, как ни крути Россия несет моральные и материальные убытки. Наши американские друзья и партнеры упрекают Россию в том что она помогла выиграть выборы Трампу. Отбросив идиотизм их высказываний надо признать, что что-то в этом есть ибо дыма без огня не бывает . Значит наши компетентные во всех смыслах органы не кое-что, а что надо. Почему бы не организовать на Украине протестное движение, потратить на это деньги, скажем так же как Америка сделала это в свое время в Чили и добиться свержения хунты. Глядишь и вменяемые вожди нарисуются, я верю в разум украинского народа. А надеяться на то, что теперешнюю власть на Украине вразумит Европа. как заявил наш МИД по меньшей мере глупо, ибо нынешняя власть там - дело рук Европы и США. Они будут тратиться на нее и дальше, так как власти Украины выступают как араги России.
      mikh-korsakov
  20. venik Сегодня, 09:54
    "Основное новшество состоит в запрете доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники" и блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru...."
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    Ну, что тут скажешь? Только одно: "Маразм крепчал......."
    venik
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