На Украине вступают в силу новые антироссийские санкции

Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам.

У нас другой процедуры нет. Законодательством не предусмотрено блокирование сайтов. Эта проблема известна давно, поскольку было очень много обращений касательно нарушения закона о защите персональных данных… Для того, чтобы заблокировать тот или иной сайт или ресурс, нужно решение суда.

Будет интересно понаблюдать за реакцией наших западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств.

Мы, команда "ВКонтакте", всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров.