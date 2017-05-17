На Украине вступают в силу новые антироссийские санкции
Как сообщает РИА Новости , 17 мая после опубликования в соответствующей прессе должен вступить в силу указ президента Украины, предусматривающий продление и расширение санкций против физических лиц и компаний РФ.
Ранее ограничительные меры, введенные в сентябре 2015 года, предусматривали различные санкции в отношении российских физических и юридических лиц — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины. Затем список расширялся, затронув в итоге более 700 человек и 270 юридических лиц.
В этом раз в список был добавлен целый ряда российских СМИ и интернет-компаний, IT-компаний и разработчиков программного обеспечения и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорации "Парус", "Галактика Центр". Также в список внесен ряд российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал". В санкционный список физических лиц попали журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.
Основное новшество состоит в запрете доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники" и блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.
Реализация решения о блокировке сайтов будет проблематичной, полагают специалисты IT-отрасли Украины:
— пояснил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
Омбудсмена страны Михаил Чаплыга считает, что для воплощения в жизнь принятого решения необходимо решение суда:
Внешнеполитическое ведомство России считает, что решение Киева вступает в диссонанс с принятыми в Европе и мире принципами и ограничивает доступ граждан Украины к информации.
Представители в МИД РФ полагают, что киевский режим движется "к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются".
По всей видимости, компания "Вконтакте", страницы которой ежемесячно посещают 16 млн. пользователей Украины, имеет возможность обойти запрет киевских властей.
— заявил руководитель по коммуникациям "ВКонтакте" на Украине Влад Леготкин.
Ранее ограничительные меры, введенные в сентябре 2015 года, предусматривали различные санкции в отношении российских физических и юридических лиц — от запрета на въезд в страну и ареста имущества до запрета экономической деятельности на территории Украины. Затем список расширялся, затронув в итоге более 700 человек и 270 юридических лиц.
В этом раз в список был добавлен целый ряда российских СМИ и интернет-компаний, IT-компаний и разработчиков программного обеспечения и связанных с ними украинских юридических лиц, в частности против "1С", "Корпорации "Парус", "Галактика Центр". Также в список внесен ряд российских компаний, в том числе АО "Агрокомплекс имени М.И. Ткачева" и ОАО "Астон продукты питания и пищевые ингредиенты", ОАО "Авиадвигатель", ООО "ТД Антрацит", "Русский антрацит", ООО "Русбан", ООО "Петролуим Капитал". В санкционный список физических лиц попали журналисты, депутаты Госдумы РФ, военные и судьи.
Основное новшество состоит в запрете доступа украинским пользователям к российским соцсетям – "ВКонтакте" и "Одноклассники" и блокировка ресурсов "Яндекса" и Mail.ru.
Реализация решения о блокировке сайтов будет проблематичной, полагают специалисты IT-отрасли Украины:
Сегодня-завтра этого не будет. Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам.
— пояснил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.
Омбудсмена страны Михаил Чаплыга считает, что для воплощения в жизнь принятого решения необходимо решение суда:
У нас другой процедуры нет. Законодательством не предусмотрено блокирование сайтов. Эта проблема известна давно, поскольку было очень много обращений касательно нарушения закона о защите персональных данных… Для того, чтобы заблокировать тот или иной сайт или ресурс, нужно решение суда.
Внешнеполитическое ведомство России считает, что решение Киева вступает в диссонанс с принятыми в Европе и мире принципами и ограничивает доступ граждан Украины к информации.
Будет интересно понаблюдать за реакцией наших западных партнеров, постоянно озабоченных проблемами демократии и информационной безопасности, на столь откровенное и наглое попрание Киевом общепринятых международных норм и обязательств.
Представители в МИД РФ полагают, что киевский режим движется "к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и доступ к информации жестко ограничиваются".
По всей видимости, компания "Вконтакте", страницы которой ежемесячно посещают 16 млн. пользователей Украины, имеет возможность обойти запрет киевских властей.
Мы, команда "ВКонтакте", всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров.
— заявил руководитель по коммуникациям "ВКонтакте" на Украине Влад Леготкин.
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