«РиоРита – радость Победы». Всероссийская акция и приметы послевоенного времени

В прошлый раз, рассказывая о питерском проекте воссоздания послевоенной эпохи «РиоРита – радость Победы», мы начали разговор и символах того времени. Говорили о музыке, о стеклянных конусах, в которых продавались лучшие в мире соки, и о жизни в послевоенные годы.Многие историки, да и люди, заставшие то время, пишут о том, что продовольственное положение было критическим. На заводах кормили хуже, чем в войну. В магазинах было пусто, а вареная картошка и квашеная капуста считались праздником на столе.Но была и другая реальность. И существовала она не для рядовых, а для особых людей и иностранцев - коммерческие магазины.Так что пирожки, соки, конфеты и мороженное на "Рио Рите" - это что - из кино, из мечты советского человека о новом счастье.Что организаторы воссоздали прекрасно, так это одежду. Парни и девушки - многие в военной форме, многие в скромных платьях, с простыми прическами и украшениями, сделанными своими руками.Несколько таких платьев хранились в комоде моей прабабушки - ручной шов, сдержанная расцветка, крепкие пуговицы. Удивительно, что они пролежали в сундуке полвека и не испортились. Еще у прабабушки из косметики были лишь помада и духи. И я ни разу не слышала от нее о том, что женская красота должна быть броской. Человек другого времени.С одеждой в стране было трудно. Донашивали форму, доставали то, что осталось в шифоньерах, получали в дар мужские брюки и рубашки от соседей, сыновья и мужья которых не вернулись с войны. Потом началось поточное производство однообразных вещей.Но девушки в любое время остаются девушками, поэтому выкручивались, как могли - вместо дефицитных капроновых колгот начали носить белые носочки. Сегодня они выглядят символом той эпохи.Впрочем, в Москве уже в 1944 году начал работать Дом Моделей на Кузнецком Мосту. Этим правительство подчеркнуло, что исход войны уже ясен и надо заботиться мирном и красивом будущем. К тому же стояла задача продемонстрировать всем, что наша экономика и легкая промышленность может развивать и моду. Но денег не было. Поэтому по-настоящему работать Дом Моделей стал только после 1948 года.Простых людей эти изменения опять не коснулись. Трудно думать о моде, когда дома нечего есть. Поэтому одежда шилась по принципу из старого - новое.Наши женщины научились кроить из занавесок нарядные платья, из одного мужского пальто у умелой мастерицы выходило два детских. Свитера - отдельная тема. Их можно было перевязывать практически бесконечно: свитер, безрукавка, шапка, шарф, носки. Из брезента шили сумки и портфели.Все это было простое, без изысков. Однако параллельно с отсутствием моды для народа, женщины начали активно интересоваться шляпками. Этот головной убор, что называется, "делал лицо".На дому начали принимать мастерицы, которые по журнальным рисункам собирали самые замысловатые шляпки. И приметой модниц 1946-1948 года стала небольшая оригинальная шляпка, которую носили исключительно для красоты. Ее сдвигали на одно ухо, крепили к волосам, как заколку, добавляли к ней ленты и перья. Особый хит - "минингитка". Маленькая шляпка, которую носили даже при минусовой температуре. Носили и болели. Отсюда говорящее название - "минингитка".Яркие образцы моды того времени можно увидеть в фильме "Место встречи изменить нельзя". И, даже не зная героев, определить, положительные они или отрицательные, можно по тому, как они одеты. "Нехорошие" дамы в этом фильме - модницы.Труднее всего организаторам "Рио Риты" было решить вопрос с обувью. Ведь в послевоенное время она тоже делалась вручную. Из той же парусины, войлока или резины.К примеру, парусиновые туфли, которые встречались почти во всех послевоенных фильмах. Для того, чтобы придать особый шик, туфли эти натирались зубным порошком. Помимо этого наши бабушки и прабабушки носили боты, чуни, бурки, ну и, конечно, валенки с галошами.Как пахло в послевоенной столице? Конечно же "Красной Москвой". Пока шла война, фабрика "Новая заря" переехала в Свердловск и начала выпускать мыло и зубной порошок. Тогда кусок мыла был почти роскошью.Ближе к Победе, фабрика встала на прежние рельсы и началось массовое производство легендарной "Красной Москвы". Этот наш аромат быстро разлетелся и по Европе. Правда, название у него уже звучало иначе - Moscou Rouge. Спустя триннадцать лет после Побелы "Красная Москва" получила на выставке в Брюсселе золотую медаль.Еще одна примета того времени - серьезные люди на улицах. В русской культуре смех без причины никогда не приветствовался, а тут, в полуголодное и неустроенное время, и вовсе не до смеха.«Советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Это было что-то похожее на то, что происходило у нас в Штатах в провинциальных городишках поколение назад. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно ведут себя с парнями», - писал Джон Эрнст Сте́йнбек.Пожалуй, только с этим вопросом организаторы акции "Рио Рита" не стали справляться. Улыбок было море. И от того, что Победа, и от того что под удивительную музыку танцую люди другой эпохи, и от того, что наконец-то в нашей стране появляются такие необычные и очень важные проекты.Как обещают организаторы, в 2018 году акции география существенно расширится, и «Рио Рита» зазвучит в парках Москвы, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска. Достигнуты предварительные договоренности о проведении мероприятий арт-проекта в столицах стран СНГ – Минске, Баку и Ташкенте.Встречайте «РиоРиту» в вашем городе, в старом городском парке 9 мая 2018 года ровно «в шесть часов вечера после войны»...