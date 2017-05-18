«РиоРита – радость Победы». Всероссийская акция и приметы послевоенного времени
В прошлый раз, рассказывая о питерском проекте воссоздания послевоенной эпохи «РиоРита – радость Победы», мы начали разговор и символах того времени. Говорили о музыке, о стеклянных конусах, в которых продавались лучшие в мире соки, и о жизни в послевоенные годы.
Две реальности
Многие историки, да и люди, заставшие то время, пишут о том, что продовольственное положение было критическим. На заводах кормили хуже, чем в войну. В магазинах было пусто, а вареная картошка и квашеная капуста считались праздником на столе.
Но была и другая реальность. И существовала она не для рядовых, а для особых людей и иностранцев - коммерческие магазины.
«Продовольственные магазины в Москве очень большие, как и рестораны, они делятся на два вида: те, в которых продукты можно приобрести по карточкам, и коммерческие магазины, также управляемые государством, где можно купить практически простую еду, но по очень высоким ценам. Консервы сложены горами, шампанское и грузинские вина стоят пирамидами. Мы видели продукты, которые могли бы быть американскими. Здесь были банки с крабами, на которых стояли японские торговые марки. Были немецкие продукты. И здесь же лежали роскошные продукты Советского Союза: большие банки с икрой, горы колбас с Украины, сыры, рыба и даже дичь. И различные копчености. Но все это были деликатесы. Для простого русского главным было, сколько стоит хлеб и сколько его дают, а также цены на капусту и картошку», - писал в своих записках американский прозаик Джон Эрнст Сте́йнбек, приезжавший в нашу столицу, спустя два года после Победы.
Так что пирожки, соки, конфеты и мороженное на "Рио Рите" - это что - из кино, из мечты советского человека о новом счастье.
Одежда
Что организаторы воссоздали прекрасно, так это одежду. Парни и девушки - многие в военной форме, многие в скромных платьях, с простыми прическами и украшениями, сделанными своими руками.
Несколько таких платьев хранились в комоде моей прабабушки - ручной шов, сдержанная расцветка, крепкие пуговицы. Удивительно, что они пролежали в сундуке полвека и не испортились. Еще у прабабушки из косметики были лишь помада и духи. И я ни разу не слышала от нее о том, что женская красота должна быть броской. Человек другого времени.
«Женщины очень мало или совсем не пользуются косметикой. Их одежда была хоть и опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носили военную форму, хотя они уже не служили в армии. Форма была единственной одеждой, которую они имели. Форма была без знаков различия и погон», - писал о послевоенных годах американец Джон Эрнст Сте́йнбек.
С одеждой в стране было трудно. Донашивали форму, доставали то, что осталось в шифоньерах, получали в дар мужские брюки и рубашки от соседей, сыновья и мужья которых не вернулись с войны. Потом началось поточное производство однообразных вещей.
"Выбрать костюм или пальто по росту или по своему вкусу не разрешалось. Для всех людей: высоких и низких, толстых и худых, для всех брюнетов, блондинов, лысых и чубатых имелся один стандарт: темно-синее пальто, черный костюм, коричневые туфли, черные шляпы, носки и рубашки цвета свежей глины. Но самыми страшными были, конечно, галстуки. Глядя на них, почему-то вспоминался купеческий трактир на старой Нижегородской ярмарке", - писал советский журналист, фельетонист, драматург Семен Нариньяни.
Но девушки в любое время остаются девушками, поэтому выкручивались, как могли - вместо дефицитных капроновых колгот начали носить белые носочки. Сегодня они выглядят символом той эпохи.
Мода
Впрочем, в Москве уже в 1944 году начал работать Дом Моделей на Кузнецком Мосту. Этим правительство подчеркнуло, что исход войны уже ясен и надо заботиться мирном и красивом будущем. К тому же стояла задача продемонстрировать всем, что наша экономика и легкая промышленность может развивать и моду. Но денег не было. Поэтому по-настоящему работать Дом Моделей стал только после 1948 года.
Простых людей эти изменения опять не коснулись. Трудно думать о моде, когда дома нечего есть. Поэтому одежда шилась по принципу из старого - новое.
Наши женщины научились кроить из занавесок нарядные платья, из одного мужского пальто у умелой мастерицы выходило два детских. Свитера - отдельная тема. Их можно было перевязывать практически бесконечно: свитер, безрукавка, шапка, шарф, носки. Из брезента шили сумки и портфели.
Все это было простое, без изысков. Однако параллельно с отсутствием моды для народа, женщины начали активно интересоваться шляпками. Этот головной убор, что называется, "делал лицо".
На дому начали принимать мастерицы, которые по журнальным рисункам собирали самые замысловатые шляпки. И приметой модниц 1946-1948 года стала небольшая оригинальная шляпка, которую носили исключительно для красоты. Ее сдвигали на одно ухо, крепили к волосам, как заколку, добавляли к ней ленты и перья. Особый хит - "минингитка". Маленькая шляпка, которую носили даже при минусовой температуре. Носили и болели. Отсюда говорящее название - "минингитка".
Яркие образцы моды того времени можно увидеть в фильме "Место встречи изменить нельзя". И, даже не зная героев, определить, положительные они или отрицательные, можно по тому, как они одеты. "Нехорошие" дамы в этом фильме - модницы.
Труднее всего организаторам "Рио Риты" было решить вопрос с обувью. Ведь в послевоенное время она тоже делалась вручную. Из той же парусины, войлока или резины.
К примеру, парусиновые туфли, которые встречались почти во всех послевоенных фильмах. Для того, чтобы придать особый шик, туфли эти натирались зубным порошком. Помимо этого наши бабушки и прабабушки носили боты, чуни, бурки, ну и, конечно, валенки с галошами.
Запах "Moscou Rouge"
Как пахло в послевоенной столице? Конечно же "Красной Москвой". Пока шла война, фабрика "Новая заря" переехала в Свердловск и начала выпускать мыло и зубной порошок. Тогда кусок мыла был почти роскошью.
Ближе к Победе, фабрика встала на прежние рельсы и началось массовое производство легендарной "Красной Москвы". Этот наш аромат быстро разлетелся и по Европе. Правда, название у него уже звучало иначе - Moscou Rouge. Спустя триннадцать лет после Побелы "Красная Москва" получила на выставке в Брюсселе золотую медаль.
Еще одна примета того времени - серьезные люди на улицах. В русской культуре смех без причины никогда не приветствовался, а тут, в полуголодное и неустроенное время, и вовсе не до смеха.
«Советскую молодежь захлестнула волна нравственности. Это было что-то похожее на то, что происходило у нас в Штатах в провинциальных городишках поколение назад. Приличные девушки не ходят в ночные клубы. Приличные девушки не курят. Приличные девушки не красят губы и ногти. Приличные девушки не пьют. И еще приличные девушки очень осмотрительно ведут себя с парнями», - писал Джон Эрнст Сте́йнбек.
Пожалуй, только с этим вопросом организаторы акции "Рио Рита" не стали справляться. Улыбок было море. И от того, что Победа, и от того что под удивительную музыку танцую люди другой эпохи, и от того, что наконец-то в нашей стране появляются такие необычные и очень важные проекты.
Как обещают организаторы, в 2018 году акции география существенно расширится, и «Рио Рита» зазвучит в парках Москвы, Воронежа, Волгограда, Владивостока, Красноярска, Омска, Перми, Уфы и Челябинска. Достигнуты предварительные договоренности о проведении мероприятий арт-проекта в столицах стран СНГ – Минске, Баку и Ташкенте.
Встречайте «РиоРиту» в вашем городе, в старом городском парке 9 мая 2018 года ровно «в шесть часов вечера после войны»...
Автор: Светлана Хлыстун
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