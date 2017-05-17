10:50 17 мая

НАТО не рассматривает вопрос о принятии в свои ряды Украины

Заявление главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Украина должна войти в состав НАТО вызвало недоумение большинства экспертов и даже политиков «незалежной». В самом альянсе отметили, что присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня, сообщают Известия .

НАТО не рассматривает вопрос о принятии в свои ряды Украины


На днях Климкин сказал, что «Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, а это означает, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».


В настоящее время Украина не подала заявку на членство в НАТО. Основное внимание в Киеве уделяется реформам и модернизации институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия, ответила пресс-служба альянса на запрос газеты.

Заявление Климкина также вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных политических партий. По мнению украинского депутата от «Оппозиционного блока» Татьяны Бахтеевой, «такие заявления абсолютно некорректны».

Еще в 1995 году в альянсе провели специальное исследование о расширении НАТО, где и были сформулированы необходимые требования, которым должны соответствовать страны, претендующие на вступление: «государства-соискатели должны быть демократическими, справедливо относиться к национальным меньшинствам, демонстрировать приверженность разрешению конфликтов мирным путем, а также быть готовыми внести свой военный вклад в операции НАТО», напоминает издание.

Даже если бы НАТО проигнорировала сомнительную дееспособность украинской армии и дефицит демократии у нынешних властей, открытая дискриминация русскоязычного населения, конфликт в Донбассе не позволят Украине в ближайшее время присоединиться к альянсу, отмечают эксперты.

Украине сейчас до НАТО, как до космоса, куда они тоже не могут попасть. Для начала Украине придется отказаться от претензий на Крым и решить вопрос с Донбассом, от которого фактически также придется отказаться. Только после этого власти в Киеве могут рассчитывать на какие-то движения в сторону НАТО,
сказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

По его словам, «заявления о вступлении Украины в НАТО – лишь риторика, с помощью которой киевское руководство пытается "понравиться" Западу и продемонстрировать антироссийский настрой».

Использованы фотографии: https://day.kyiv.ua
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Комментарии 30

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  1. 210окв Сегодня, 08:38
    Забирайте в НАТО это бабье с зонтиками..В борделе сгодятся...
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:42
      На днях Климкин сказал, что «Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, а это означает, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».

      Чугункин опять впереди паровоза бежит ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 08:44
        Это диагноз,Паша.Человек видит то,что хочет видеть.Остальное ему по барабану..
        Цитата: bouncyhunter
        На днях Климкин сказал, что «Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, а это означает, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».

        Чугункин опять впереди паровоза бежит ...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:47
          Принимать желаемое за действительное - удел фантазёров , к каковым Чугункин , вне всякого сомнения , и принадлежит .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 08:49
            Вся страна "мрийщики".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
              Цитата: cniza
              Вся страна "мрийщики".

              Да нет , там ещё нормальные люди есть .
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 08:57
                Есть конечно и их большинство , но зачастую общая эйфория захватывает и здравомыслящих .
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 08:59
                  Всё зависит от степени развития стадного инстинкта .
                  bouncyhunter
                  1. cniza Сегодня, 09:04
                    История говорит о том , что это находится за пределами человеческой природы , стадное чувство захлестывает всех ... , а когда человек остается один , то сам себе не может поверить , что он натворил.
                    cniza
                    1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
                      Захлёстывает , но не всех . Не все же скачут с кастрюлями на башке . lol
                      bouncyhunter
                      1. cniza Сегодня, 09:12
                        " Человек такая скотина , что привыкает ко всему " и когда толпа - это отдельное "животное" с единым звериным поведением.
                        cniza
                2. Тралл Сегодня, 09:02
                  Принять Украину в НАТО с одним условием - Украина должна стать островом laughing
                  Тралл
          2. Лелёк Сегодня, 10:38
            Цитата: bouncyhunter
            Принимать желаемое за действительное - удел фантазёров , к каковым Чугункин , вне всякого сомнения , и принадлежит .


            Привет, Павел.
            Давайте малость пофантазируем. Допустим, что завтра бывшая Украина откажется (официально) от ЛДНР - одно препятствие к ассоциации с НАТО будет снято. На то, что в этой стране профашистское правительство и правят бал бандиты УНА УНСО, НАТО закроет глаза (когда НАТОвских "енералов" останавливало наличие неонацистских организаций в странах ЕС?), ведь этому монстру в конце концов нужен плацдарм и лояльное правительство на нём, а всё это в бывшей Украине в наличии. Мы практически этому процессу ничего противопоставить не сможем, Надеяться на противостояние НАТОвским действиям со стороны рядовых украинцев - наивняк, учитывая менталитет населения (мояхатаскраю и жирафбольшойемувидней). А отсюда - послезавтра НАТОвские пусковые установки по всему периметру наших западных границ, - значит одна провокация Киева и - война. Как вам такой расклад?
            Лелёк
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:49
              Лев , приветствую ! hi
              Цитата: Лелёк
              Как вам такой расклад?

              Не очень весёлый расклад , если не сказать больше . Обкладывают со всех сторон .
              bouncyhunter
        2. Чёрный Сегодня, 08:49
          Эта ната совсем с ума сбежала...взять и отказаться от услуг самой сильной армии Ывропы wassat
          Чёрный
          1. AlexDARK Сегодня, 08:56
            А они и не говорят что отказываются. Где такие слова? Ну где? Нет их. Ну и так, ИМХО. НАТО это как раз очень даже и нат(д)о. Все их существование сводится к этому, стянуть Россию альянсом. Но пока этому мешает война на Донбассе.
            AlexDARK
          2. cniza Сегодня, 09:00
            НАТО просто их побаивается , а вдруг они будут верховодить... laughing
            cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:52
      Украина, тем более без Крыма, НАТО не нужна. Она уже головная боль для Европы.
      сибиралт
    3. Зяблицев Сегодня, 08:52
      Это целенаправленная политика, как выразился их вечно пьяный харант, развода с Россией! Нужно вбить в головы электорату, что НАТО и ЕС, это и есть единственно верный путь, пусть даже и не близкий...Что бы это стало естественной мыслью для всех последующих поколений украинцев: фашизм победили светлые войны УПА, помогая в этом американцам, Советская армия оккупант, русский варвар, НАТО союзник, ЕС крыша, пин..с-брат, русский враг....К тому же 90 % населения уже и не особо сопротивляется оболваниванию!
      Зяблицев
  2. Сакмагон Сегодня, 08:41
    Кто о чем, а вшивый - об бане...
    Брать Украину в НАТО возможно только в двух случаях - либо она соберется с силами laughing и догонит себя до стандартов НАТО laughing ... либо кому-то придется это дело оплатить. Но дурних нема!
    Сакмагон
    1. cniza Сегодня, 08:50
      А если серьёзно , мы зря хихикаем НАТО найдет " формулу " по которой пристегнут Украину и нам этого допустить нельзя.
      cniza
  3. злой партизан Сегодня, 08:44
    Хахлов ничто не остановит. Они станут членом НАТО даже в том случае, если НАТО об этом не узнает.
    злой партизан
  4. 31rus4 Сегодня, 08:49
    Уважаемые,не верю этим балаболам из НАТО,им Украина со своими проблемами не нужна,а вот как плацдарм и "живое мясо",да всякие провокации делать,вот роль Украины,чуть обострится обстановка и вооружат и научат и денег дадут
    31rus4
  5. Ren Сегодня, 08:51
    Цэ ж зрада зрадная, як они могли, они дюже щирым должны, дюже должны! crying
    Ren
  6. prior Сегодня, 08:52
    Всё, что сейчас творится на Украине, это результат стремления её в ЕС и НАТО.
    Вступить туда - значит уничтожить страну.
    Так кто "шатун" ?
    prior
  7. loginovich Сегодня, 09:00
    НАТО не рассматривает вопрос о принятии в свои ряды Украины[

    В это охотно верю .Зачем и так воюет с ихними вечными врагами -восточными славянами. Приняв самим в войну влазить надо.Нынешний разклад наиболее выгоден фюрерам НАТО.
    loginovich
  8. pvv113 Сегодня, 09:18
    В самом альянсе отметили, что присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня

    Кроме Украины этот вопрос нигде не стоит на повестке дня
    pvv113
  9. biserino Сегодня, 10:11
    Натовцам не нужно присоединять дурное госсударство, готово "лупнуть" "ядерного" соседа, да потом защищать его.
    biserino
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:44
    ...Украина должна войти в состав НАТО...присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня,

    Когда бежишь впереди паровоза, то необходимо бежать с большей скоростью иначе раздавит.
    rotmistr60
  11. Злой 55 Сегодня, 10:46
    "Еще в 1995 году в альянсе провели специальное исследование о расширении НАТО, где и были сформулированы необходимые требования, которым должны соответствовать страны, претендующие на вступление: «государства-соискатели должны быть демократическими, справедливо относиться к национальным меньшинствам"

    так Великошпротия в НАТО, а где же справедливость по отношению к русским, проживающим на терhитории Килько-Балтийского бассейна?
    Злой 55
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