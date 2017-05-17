НАТО не рассматривает вопрос о принятии в свои ряды Украины[

Украине сейчас до НАТО, как до космоса, куда они тоже не могут попасть. Для начала Украине придется отказаться от претензий на Крым и решить вопрос с Донбассом, от которого фактически также придется отказаться. Только после этого власти в Киеве могут рассчитывать на какие-то движения в сторону НАТО,

Заявление главы украинского МИД Павла Климкина о том, что Украина должна войти в состав НАТО вызвало недоумение большинства экспертов и даже политиков «незалежной». В самом альянсе отметили, что присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня, сообщают Известия На днях Климкин сказал, что «Украина должна стать частью трансатлантического сообщества, а это означает, что постепенно Украина должна быть включена в восточный фланг НАТО».В настоящее время Украина не подала заявку на членство в НАТО. Основное внимание в Киеве уделяется реформам и модернизации институтов обороны и безопасности, и НАТО поддерживает эти усилия, ответила пресс-служба альянса на запрос газеты.Заявление Климкина также вызвало негативную реакцию со стороны оппозиционных политических партий. По мнению украинского депутата от «Оппозиционного блока» Татьяны Бахтеевой, «такие заявления абсолютно некорректны».Еще в 1995 году в альянсе провели специальное исследование о расширении НАТО, где и были сформулированы необходимые требования, которым должны соответствовать страны, претендующие на вступление: «государства-соискатели должны быть демократическими, справедливо относиться к национальным меньшинствам, демонстрировать приверженность разрешению конфликтов мирным путем, а также быть готовыми внести свой военный вклад в операции НАТО», напоминает издание.Даже если бы НАТО проигнорировала сомнительную дееспособность украинской армии и дефицит демократии у нынешних властей, открытая дискриминация русскоязычного населения, конфликт в Донбассе не позволят Украине в ближайшее время присоединиться к альянсу, отмечают эксперты.сказал военный обозреватель Виктор Литовкин.По его словам, «заявления о вступлении Украины в НАТО – лишь риторика, с помощью которой киевское руководство пытается "понравиться" Западу и продемонстрировать антироссийский настрой».