Проект «ЗЗ». Путин не злодей, он пианист
Вашингтонским ястребам пора прекратить рассматривать Путина как мирового злодея. Столь узкое политическое мышление наводит специалистов на мысль о «синдроме расстройства Путина». Путин отнюдь не злодей, и у него «много талантов». Так думают на Западе. Правда, там не верят в то, что Путин супермен, а ещё сомневаются в музыкальных способностях русского президента.
Паскаль-Эммануэль Гобри (Pascal-Emmanuel Gobry) в журнале «The Week» высказал интересное мнение: в этом «всё более запутанном» мире «мы страдаем… от синдрома Путина». Страдающие рассматривают Россию не как мировую державу, соперничающую за влияние в мире, а как злодея.
Превращение международной политики в «спектакль нравственности» (моралите), как правило, скорее затемняет положение вещей, нежели даёт свет. Это приводит к ошибкам.
Нет, это не означает, что государства должны заниматься только «реальной политикой». Горби верит «в ориентированную на ценности внешнюю политику». Однако такая политика, основанная на ценностях, должна осуществляться на основе правильной и беспристрастной оценки того, что на самом деле происходит, а не какого-то манихейства.
Автор предлагает высказаться прямо: да, Россия в целом оказывает отрицательное влияние на мировую политику. «Путинская Россия стремится вернуться к статусу бывшей сверхдержавы, Советского Союза, и она стремится сделать это, подрывая институты, которые имеют решающее значение для мирового благосостояния», — пишет аналитик.
По его мнению, путинская Россия не играет по правилам, которых обычно придерживаются западные государства. Например, она использует пропаганду и хакерство в попытках повлиять на выборы во всём мире (справедливости ради автор замечает, что страны, вмешивающиеся во внутреннюю политику других стран, не открывают тем самым Америку).
Владимир Путин — долгожитель в международной политике. Этот человек управляет страной дольше, чем любой из других мировых лидеров, и он «отлично играет в эту игру». Путин пытается «создать идеологическую альтернативу западной либеральной демократии». Эту «альтернативу» автор с иронией называет «популистско-традиционалистским авторитарным каудильонизмом».
И прежде чем судить о Путине, следует всё это знать.
Лучший ответ Путину — не пытаться сорвать его усилия всякий раз, когда он что-то затевает, а «смотреть на каждую конкретную ситуацию и разбираться с этой ситуацией на своих условиях».
Скажем, в Сирии у России есть влияние. И в некотором смысле режим Асада в какой-то его «версии» — единственная альтернатива исламистской диктатуре.
Что касается «дерзких кибератак России против западных институтов», то их следует раз и навсегда остановить. Президент Барак Обама «всегда отказывался» призвать Путина к ответу за кибератаки, и это приводило к тому, что Путин «только увеличивал интенсивность атак». Россия «должна заплатить за кибервойну достаточно высокую цену», считает автор. Как это сделать? Да очень просто: Путин во власти «зависит от своей олигархической клики», поэтому можно оказать соответствующие (финансовое и личное) давление на его союзников: они должны усвоить, что путинские «самовозвеличивающие трюки» только навредят им. Кажется, они сумеют понять это.
Любые вмешательства Кремля в дела НАТО или даже угрозы в отношении НАТО должны иметь ответ «в прямой форме». Запад должен «показать», что альянс по-прежнему крепок: и в Восточной Европе, и повсюду. Аналитик рекомендует усилить Восточную Европу, добавить войск и мощи обороне прибалтийских государств.
«Путинизму» можно и нужно противостоять, замечает Паскаль-Эммануэль Гобри, но при этом следует «демонстрировать превосходство либеральной демократии и верховенства закона». Но это… «легче сказать, чем сделать».
Заявление Митта Ромни оказалось пророческим: Россия — «геополитический антагонист номер один для Америки». И всё-таки «слишком много ястребов», как в среде демократов, так и республиканцев, страдает от «синдрома Путина». Люди с «синдромом» забывают о том, как работает международная политика, и призывают начать «антироссийский крестовый поход».
Рациональный способ иметь дело с Россией, полагает автор, — не смотреть на неё как на врага, а смотреть на каждый «театр действий» в каждом отдельном случае и оценивать его по существу. Иногда конфронтация с Россией — хорошая идея, а иногда — нет, и давайте помнить об этом, резюмирует Гобри.
В газете «Times» тоже не считают Путина суперзлодеем. Впрочем, и суперменом, творящим добрые дела по всей планете, тоже не объявляют.
Роберт Крэмптон (Robert Crampton) сомневается даже в музыкальных талантах русского президента. «Путин — пианист?» — восклицает он. Ну уж нет, это слишком!
Мистер Крэмптон усомнился в талантах Путина с того момента, когда русский президент сыграл на рояле.
Русские «спокойно мирятся с нескончаемым потоком лжи, который выливает на их головы грубая, но зато эффективная путинская пиар-машина», но Крэмптон с этим мириться не готов. Не допускает он и того, что все «Иваны» верят в эту «чушь».
Неужели кто-то в России всерьёз допускает, что «любимый диктатор» кого угодно бросит на татами? Что он опытный джигит и скачет на коне без рубашки? И даже борется с медведями? И летает на истребителях? Ну, и мелочи: ловит на удочку лосося в Сибири, легко ныряет под арктический лёд и выглядит молодо — нет-нет, не из-за пластической хирургии! Неужели русские верят даже в то, что Путин побеждает на всех президентских выборах, причём «с невероятным отрывом» от соперников?
Теперь Путин ещё и пианист: наяривает на рояле «не хуже Шостаковича».
Журналист признаётся: что бы ни творил «большой босс», западные люди доброжелательно относятся к России и желают русским «всего самого хорошего». На Западе понимают, каково пришлось советским людям в сороковых годах прошлого века, когда они выдержали страшную войну, каким было их великое самопожертвование. И Запад благодарен русским за это.
Но Путину не одурачить Запад. По мнению обозревателя, Путин — вовсе не супермен и не герой каких-нибудь комиксов. Это обыкновенный человек, способный ошибаться.
Мистер Крэмптон не сомневается: у Путина масса талантов, и всё же он не настолько талантлив, как пытается убедить пропаганда. Крэмптон даже предлагает русскому обществу «повзрослеть».
В заключение иронической статьи он шутит: надеется, что Владимир Путин не станет обижаться на высказанное им мнение.
Итак, западные аналитики и эксперты предлагают вашингтонским «ястребам» успокоиться и рассматривать политическое творчество В. В. Путина конкретно в каждом отдельно взятом случае, а не пытаться ставить Кремлю преграды на каждом шагу. «Синдром Путина» отныне объявляется болезнью. Если вы видите в Путине исключительно злодея, то вы, похоже, подвержены опасному недугу. Впрочем, соответствующего лечения пока не предлагается. Возможно, в ближайшем будущем лекарства появятся, рецепты будут выписаны.
Что касается музыкальных дарований Путина, то в концертных залах Лондона пианиста Путина, по-видимому, слушать не готовы.
Фото: kremlin.ru
Паскаль-Эммануэль Гобри (Pascal-Emmanuel Gobry) в журнале «The Week» высказал интересное мнение: в этом «всё более запутанном» мире «мы страдаем… от синдрома Путина». Страдающие рассматривают Россию не как мировую державу, соперничающую за влияние в мире, а как злодея.
Превращение международной политики в «спектакль нравственности» (моралите), как правило, скорее затемняет положение вещей, нежели даёт свет. Это приводит к ошибкам.
Нет, это не означает, что государства должны заниматься только «реальной политикой». Горби верит «в ориентированную на ценности внешнюю политику». Однако такая политика, основанная на ценностях, должна осуществляться на основе правильной и беспристрастной оценки того, что на самом деле происходит, а не какого-то манихейства.
Автор предлагает высказаться прямо: да, Россия в целом оказывает отрицательное влияние на мировую политику. «Путинская Россия стремится вернуться к статусу бывшей сверхдержавы, Советского Союза, и она стремится сделать это, подрывая институты, которые имеют решающее значение для мирового благосостояния», — пишет аналитик.
По его мнению, путинская Россия не играет по правилам, которых обычно придерживаются западные государства. Например, она использует пропаганду и хакерство в попытках повлиять на выборы во всём мире (справедливости ради автор замечает, что страны, вмешивающиеся во внутреннюю политику других стран, не открывают тем самым Америку).
Владимир Путин — долгожитель в международной политике. Этот человек управляет страной дольше, чем любой из других мировых лидеров, и он «отлично играет в эту игру». Путин пытается «создать идеологическую альтернативу западной либеральной демократии». Эту «альтернативу» автор с иронией называет «популистско-традиционалистским авторитарным каудильонизмом».
И прежде чем судить о Путине, следует всё это знать.
Лучший ответ Путину — не пытаться сорвать его усилия всякий раз, когда он что-то затевает, а «смотреть на каждую конкретную ситуацию и разбираться с этой ситуацией на своих условиях».
Скажем, в Сирии у России есть влияние. И в некотором смысле режим Асада в какой-то его «версии» — единственная альтернатива исламистской диктатуре.
Что касается «дерзких кибератак России против западных институтов», то их следует раз и навсегда остановить. Президент Барак Обама «всегда отказывался» призвать Путина к ответу за кибератаки, и это приводило к тому, что Путин «только увеличивал интенсивность атак». Россия «должна заплатить за кибервойну достаточно высокую цену», считает автор. Как это сделать? Да очень просто: Путин во власти «зависит от своей олигархической клики», поэтому можно оказать соответствующие (финансовое и личное) давление на его союзников: они должны усвоить, что путинские «самовозвеличивающие трюки» только навредят им. Кажется, они сумеют понять это.
Любые вмешательства Кремля в дела НАТО или даже угрозы в отношении НАТО должны иметь ответ «в прямой форме». Запад должен «показать», что альянс по-прежнему крепок: и в Восточной Европе, и повсюду. Аналитик рекомендует усилить Восточную Европу, добавить войск и мощи обороне прибалтийских государств.
«Путинизму» можно и нужно противостоять, замечает Паскаль-Эммануэль Гобри, но при этом следует «демонстрировать превосходство либеральной демократии и верховенства закона». Но это… «легче сказать, чем сделать».
Заявление Митта Ромни оказалось пророческим: Россия — «геополитический антагонист номер один для Америки». И всё-таки «слишком много ястребов», как в среде демократов, так и республиканцев, страдает от «синдрома Путина». Люди с «синдромом» забывают о том, как работает международная политика, и призывают начать «антироссийский крестовый поход».
Рациональный способ иметь дело с Россией, полагает автор, — не смотреть на неё как на врага, а смотреть на каждый «театр действий» в каждом отдельном случае и оценивать его по существу. Иногда конфронтация с Россией — хорошая идея, а иногда — нет, и давайте помнить об этом, резюмирует Гобри.
В газете «Times» тоже не считают Путина суперзлодеем. Впрочем, и суперменом, творящим добрые дела по всей планете, тоже не объявляют.
Роберт Крэмптон (Robert Crampton) сомневается даже в музыкальных талантах русского президента. «Путин — пианист?» — восклицает он. Ну уж нет, это слишком!
Мистер Крэмптон усомнился в талантах Путина с того момента, когда русский президент сыграл на рояле.
Русские «спокойно мирятся с нескончаемым потоком лжи, который выливает на их головы грубая, но зато эффективная путинская пиар-машина», но Крэмптон с этим мириться не готов. Не допускает он и того, что все «Иваны» верят в эту «чушь».
Неужели кто-то в России всерьёз допускает, что «любимый диктатор» кого угодно бросит на татами? Что он опытный джигит и скачет на коне без рубашки? И даже борется с медведями? И летает на истребителях? Ну, и мелочи: ловит на удочку лосося в Сибири, легко ныряет под арктический лёд и выглядит молодо — нет-нет, не из-за пластической хирургии! Неужели русские верят даже в то, что Путин побеждает на всех президентских выборах, причём «с невероятным отрывом» от соперников?
Теперь Путин ещё и пианист: наяривает на рояле «не хуже Шостаковича».
Журналист признаётся: что бы ни творил «большой босс», западные люди доброжелательно относятся к России и желают русским «всего самого хорошего». На Западе понимают, каково пришлось советским людям в сороковых годах прошлого века, когда они выдержали страшную войну, каким было их великое самопожертвование. И Запад благодарен русским за это.
Но Путину не одурачить Запад. По мнению обозревателя, Путин — вовсе не супермен и не герой каких-нибудь комиксов. Это обыкновенный человек, способный ошибаться.
Мистер Крэмптон не сомневается: у Путина масса талантов, и всё же он не настолько талантлив, как пытается убедить пропаганда. Крэмптон даже предлагает русскому обществу «повзрослеть».
В заключение иронической статьи он шутит: надеется, что Владимир Путин не станет обижаться на высказанное им мнение.
* * *
Итак, западные аналитики и эксперты предлагают вашингтонским «ястребам» успокоиться и рассматривать политическое творчество В. В. Путина конкретно в каждом отдельно взятом случае, а не пытаться ставить Кремлю преграды на каждом шагу. «Синдром Путина» отныне объявляется болезнью. Если вы видите в Путине исключительно злодея, то вы, похоже, подвержены опасному недугу. Впрочем, соответствующего лечения пока не предлагается. Возможно, в ближайшем будущем лекарства появятся, рецепты будут выписаны.
Что касается музыкальных дарований Путина, то в концертных залах Лондона пианиста Путина, по-видимому, слушать не готовы.
Автор: Олег Чувакин
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