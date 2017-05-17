США отрицают причастность коалиции к ударам по провинции Дейр-эз-Зор

Мы не наносили удары в период времени, за который, предположительно, (появились) жертвы среди мирных жителей,

Западная коалиция не наносила авиаударов по сирийскому городу Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор), жертвами которых стали десятки мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на письмо представителя американской армии полковника Райана Диллона.Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль погибли десятки мирных граждан, на данный момент известно о 31 погибшем.В своем письме агентству «Рейтер» Диллон заявил, что авиация западной коалиции ни в воскресенье, ни в понедельник не наносила удары по указанному району. По его словам, целью самолетов были «нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, находящиеся под управлением боевиков».говорится в послании.Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.Во вторник МИД Сирии осудил удары западной коалиции, назвав их нелегитимными, и направил письмо в СБ ООН, указав, что эти удары привели к многочисленным жертвам.