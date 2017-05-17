10:57 17 мая

США отрицают причастность коалиции к ударам по провинции Дейр-эз-Зор

Западная коалиция не наносила авиаударов по сирийскому городу Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор), жертвами которых стали десятки мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на письмо представителя американской армии полковника Райана Диллона.

США отрицают причастность коалиции к ударам по провинции Дейр-эз-Зор


Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль погибли десятки мирных граждан, на данный момент известно о 31 погибшем.


В своем письме агентству «Рейтер» Диллон заявил, что авиация западной коалиции ни в воскресенье, ни в понедельник не наносила удары по указанному району. По его словам, целью самолетов были «нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, находящиеся под управлением боевиков».

Мы не наносили удары в период времени, за который, предположительно, (появились) жертвы среди мирных жителей,
говорится в послании.

Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.

Во вторник МИД Сирии осудил удары западной коалиции, назвав их нелегитимными, и направил письмо в СБ ООН, указав, что эти удары привели к многочисленным жертвам.

Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 09:48
    Кота торкают мордой в собственное дерьмо..Но он никогда не сознается и продолжит гадить..И всё равно его торкают..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:51
      Матрасы в своём репертуаре : "Я - не я , и кобыла - не моя !" . А через какое-то время могут и признать .
      bouncyhunter
      1. майор Юрик Сегодня, 10:09
        Дежавю какое-то, ".....эти ополченцы сами себя обстреливают,а на нас валят!!!" Учителя и ученики - непробиваемая стена! am
        майор Юрик
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          hi Так ведь яблоко от яблони недалеко падает .
          bouncyhunter
      2. cniza Сегодня, 10:10
        Цитата: bouncyhunter
        Матрасы в своём репертуаре : "Я - не я , и кобыла - не моя !" . А через какое-то время могут и признать .


        Ну когда наступит момент , когда их "мордой" в их дерьмо повозят , да так что бы запомнилось навсегда.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:35
          Очень хороший вопрос , который интересует многие страны и многих людей .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:37
            "Котел" уже набрал большое давление , осталось заглушить "предохранительный клапан".
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:43
              Цитата: cniza
              осталось заглушить "предохранительный клапан".

              И отойти подальше , а то ещё обляпает ...
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 10:47
                Не просто отойти , а сделать обвалку по всем правилам , что бы нормальных не достало.
                cniza
    2. Чёрный Сегодня, 09:51
      По его словам, целью самолетов были «нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, находящиеся под управлением боевиков».
      Ну промахнулись, трошки. Теперь признаться стыдно. feel
      Чёрный
    3. Самаритянин Сегодня, 09:52
      Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.

      А где наши Израильские "друзья" были в субботу и воскресенье???
      Самаритянин
      1. dik-nsk Сегодня, 09:59
        А где наши Израильские "друзья" были в субботу и воскресенье?

        предвижу отмазку - "а у нас вообще шаббат, это не мы"))
        dik-nsk
    4. сибиралт Сегодня, 10:00
      А кто мешает Асаду закрыть небо, если сирийские города бомбят кому ни попадя?
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 10:12
        Цитата: сибиралт
        А кто мешает Асаду закрыть небо, если сирийские города бомбят кому ни попадя?


        Было бы чем , а так там полная "свобода" полетов.
        cniza
    5. Зяблицев Сегодня, 10:05
      Там летать может кто угодно! Но профит из этого извлечь могут только две страны: Турция и Израиль! Туркам выгодна эта вакханалия в Сирии, а Израиль всегда и из всего извлекает профит... laughing
      Зяблицев
  2. Кот Всапогах Сегодня, 09:50
    я ни я и лошадь не моя good
    Кот Всапогах
  3. AlexTires Сегодня, 10:05
    Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.

    АГа, и эти страны не входят в коалицию, да?
    Если перемирие в зонах устоится, думаю, что САА будет решать проблему Дэеза, иначе этот анклав освободят другие, что не комильфо для Асада...
    AlexTires
  4. кедр Сегодня, 10:09
    Когда-нибудь эта лафа для пи-ндостана кончится...
    "Сколько верёвочке не виться, а кончику быть."
    кедр
  5. faterdom Сегодня, 10:14
    И ведь чем хороша "международная коалиция из 70 стран" - похоже не врут! Удар могли нанести австралийцы, канадцы, датчане... поди разберись. Не могли немцы - у них там только разведывательная авиация, но наводчиками опять же могли быть. Ну и, конечно, русские хакеры могли подменить изображение на дисплеях ударной авиации!
    Но только, упаси Боже, не американцы!
    faterdom
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:20
    в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны»

    Это какие же - Израиль или инопланетяне? Нужно американскими методами - мы точно знаем, что Сша и их союзники. И точка.
    rotmistr60
  7. Вальцманюга Сегодня, 10:27
    Сбивать надо пеньдосовскую фашню .
    Вальцманюга
  8. Семенов Сегодня, 10:51
    Если не вы, то кто? Ну конечно же - это были русские! Или Асад.
    Семенов
  9. viktor. Сегодня, 10:52
    У их как у ЗМЕИ ног не догонишь, им ссы в глаза они божья роса bully
    viktor.
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