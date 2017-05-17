США отрицают причастность коалиции к ударам по провинции Дейр-эз-Зор
Западная коалиция не наносила авиаударов по сирийскому городу Абу-Кемаль (провинция Дейр-эз-Зор), жертвами которых стали десятки мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на письмо представителя американской армии полковника Райана Диллона.
Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль погибли десятки мирных граждан, на данный момент известно о 31 погибшем.
В своем письме агентству «Рейтер» Диллон заявил, что авиация западной коалиции ни в воскресенье, ни в понедельник не наносила удары по указанному району. По его словам, целью самолетов были «нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, находящиеся под управлением боевиков».
Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.
Во вторник МИД Сирии осудил удары западной коалиции, назвав их нелегитимными, и направил письмо в СБ ООН, указав, что эти удары привели к многочисленным жертвам.
Ранее СМИ сообщили, что в результате авиаудара коалиции по городу Абу-Кемаль погибли десятки мирных граждан, на данный момент известно о 31 погибшем.
В своем письме агентству «Рейтер» Диллон заявил, что авиация западной коалиции ни в воскресенье, ни в понедельник не наносила удары по указанному району. По его словам, целью самолетов были «нефтедобывающие объекты в 50 километрах от города, находящиеся под управлением боевиков».
Мы не наносили удары в период времени, за который, предположительно, (появились) жертвы среди мирных жителей,говорится в послании.
Он отметил, что в эти дни по Абу-Кемаль наносили удары «другие страны», однако их названий уточнять не стал.
Во вторник МИД Сирии осудил удары западной коалиции, назвав их нелегитимными, и направил письмо в СБ ООН, указав, что эти удары привели к многочисленным жертвам.
Использованы фотографии: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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