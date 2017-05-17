10:51 17 мая

В Москве появились мемориальные доски в честь создателей ядерного щита России

Во вторник в Москве были открыты мемориальные доски в память выдающихся деятелей атомной отрасли, внесших неоценимый вклад в создание ядерного щита России, передает РИА Новости .



Памятные знаки появились на здании оружейного комплекса Росатома «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова» (ВНИИА).


«Мемориальные доски работы скульптора Александра Ноздрина посвящены выдающимся деятелям отечественного атомного проекта, работавшим во ВНИИА: трижды Герою Социалистического Труда Николаю Духову, первому Герою Советского Союза Анатолию Ляпидевскому, Герою Социалистического Труда Николаю Павлову и Герою Социалистического Труда Аркадию Бришу», – говорится в сообщении.

Открыл памятные знаки директор ВНИИА Сергей Лопарев.

Николай Леонидович Духов (1904-1964) – выдающийся конструктор, специалист в области разработки и производства танков, ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. Основатель ВНИИА, в 1954-64 годах – начальник, главный конструктор и научный руководитель предприятия.

Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983) – полярный летчик, генерал-майор авиации, первый в истории Герой Советского Союза. Этого звания он был удостоен в 1934 году «за мужество и героизм, проявленные при спасении экипажа парохода "Челюскин"». В 1949-1954 был директором завода №25 министерства авиационной промышленности (ныне ВНИИА).

Николай Иванович Павлов (1914-1990) – один из первых участников советского атомного проекта и руководителей отечественной атомной отрасли. В 1964-1987 годах – директор ВНИИА.

Аркадий Адамович Бриш (1917-2016) – специалист в области разработки ядерных боеприпасов и автоматики подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов. С 1955 года работал во ВНИИА. В 1964-1997 годах – главный конструктор института.

Использованы фотографии: ВНИИА имени Н.Л. Духова
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 210окв Сегодня, 10:13
    Родина должна знать своих Героев..Точнее подрастающее поколение.Еще бы и прикрыть "центр" имени "героя со стаканом"ЕБНа..вообще бы замечательно было.
    210окв
    1. Зяблицев Сегодня, 10:23
      Вот это уважаемые люди! Вот ради кого строить надо Центры, а в честь Ельцина даже нужник назвать запад....унизительно!
      Зяблицев
  2. Чёрный Сегодня, 10:13
    Это правильно. При жизни многие из этих людей в тени, о них не принято было говорить и писать. А для страны они сделали великое дело.
    Чёрный
  3. cniza Сегодня, 10:15
    Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983) – полярный летчик, генерал-майор авиации, первый в истории Герой Советского Союза. Этого звания он был удостоен в 1934 году «за мужество и героизм, проявленные при спасении экипажа парохода "Челюскин"». В 1949-1954 был директором завода №25 министерства авиационной промышленности (ныне ВНИИА).


    Тогда наградили целую команду ... кого помню Чкалов , Водопьянов и др.
    cniza
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:16
    Лучше позже чем никогда. Люди заслуженные и работавшие действительно на страну. Можно было бы и пораньше.
    rotmistr60
  5. NKVD Сегодня, 10:20
    А Берию почему забыли!? Портреты мерзавца Солженицына а школе висят, а человеку под руководством котрого создавался ядерный щит, нет
    NKVD
  6. iouris Сегодня, 10:35
    Для каждой отрасли (авиация, ракетостроение, радиотехника, кораблестроение, танкостроение...) нужно ввести такие мемориальные доски. Увековечение памяти величайших деятелей государства в области прикладных наук и технологий должно происходить на основании указов высшего должностного лица государства.
    А не увековечить ли организационную роль И.Сталина и Л. Берии в создании ядерного щита?
    iouris
  7. komrad buh Сегодня, 10:43
    А их копии повесить напротив американского посольства в увеличенном формате
    komrad buh
  8. профессор Сегодня, 10:44
    В Москве появились мемориальные доски в честь создателей ядерного щита России

    Дело правильное или даже скорее праведное. good

    ПС
    Вот курьез однако. Еврей Аркадий Адамович Бриш в вики стал белорусом. Иначе его заслуги не были бы столь великими? request
    http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=102
    76
    профессор
Картина дня