В Москве появились мемориальные доски в честь создателей ядерного щита России
Во вторник в Москве были открыты мемориальные доски в память выдающихся деятелей атомной отрасли, внесших неоценимый вклад в создание ядерного щита России, передает РИА Новости .
Памятные знаки появились на здании оружейного комплекса Росатома «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова» (ВНИИА).
«Мемориальные доски работы скульптора Александра Ноздрина посвящены выдающимся деятелям отечественного атомного проекта, работавшим во ВНИИА: трижды Герою Социалистического Труда Николаю Духову, первому Герою Советского Союза Анатолию Ляпидевскому, Герою Социалистического Труда Николаю Павлову и Герою Социалистического Труда Аркадию Бришу», – говорится в сообщении.
Открыл памятные знаки директор ВНИИА Сергей Лопарев.
Николай Леонидович Духов (1904-1964) – выдающийся конструктор, специалист в области разработки и производства танков, ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. Основатель ВНИИА, в 1954-64 годах – начальник, главный конструктор и научный руководитель предприятия.
Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983) – полярный летчик, генерал-майор авиации, первый в истории Герой Советского Союза. Этого звания он был удостоен в 1934 году «за мужество и героизм, проявленные при спасении экипажа парохода "Челюскин"». В 1949-1954 был директором завода №25 министерства авиационной промышленности (ныне ВНИИА).
Николай Иванович Павлов (1914-1990) – один из первых участников советского атомного проекта и руководителей отечественной атомной отрасли. В 1964-1987 годах – директор ВНИИА.
Аркадий Адамович Бриш (1917-2016) – специалист в области разработки ядерных боеприпасов и автоматики подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов. С 1955 года работал во ВНИИА. В 1964-1997 годах – главный конструктор института.
Памятные знаки появились на здании оружейного комплекса Росатома «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Н.Л. Духова» (ВНИИА).
«Мемориальные доски работы скульптора Александра Ноздрина посвящены выдающимся деятелям отечественного атомного проекта, работавшим во ВНИИА: трижды Герою Социалистического Труда Николаю Духову, первому Герою Советского Союза Анатолию Ляпидевскому, Герою Социалистического Труда Николаю Павлову и Герою Социалистического Труда Аркадию Бришу», – говорится в сообщении.
Открыл памятные знаки директор ВНИИА Сергей Лопарев.
Николай Леонидович Духов (1904-1964) – выдающийся конструктор, специалист в области разработки и производства танков, ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. Основатель ВНИИА, в 1954-64 годах – начальник, главный конструктор и научный руководитель предприятия.
Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983) – полярный летчик, генерал-майор авиации, первый в истории Герой Советского Союза. Этого звания он был удостоен в 1934 году «за мужество и героизм, проявленные при спасении экипажа парохода "Челюскин"». В 1949-1954 был директором завода №25 министерства авиационной промышленности (ныне ВНИИА).
Николай Иванович Павлов (1914-1990) – один из первых участников советского атомного проекта и руководителей отечественной атомной отрасли. В 1964-1987 годах – директор ВНИИА.
Аркадий Адамович Бриш (1917-2016) – специалист в области разработки ядерных боеприпасов и автоматики подрыва и нейтронного инициирования ядерных зарядов. С 1955 года работал во ВНИИА. В 1964-1997 годах – главный конструктор института.
Использованы фотографии: ВНИИА имени Н.Л. Духова
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