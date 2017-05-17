Южная Корея предлагает отправить систему ПРО обратно в США

Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства.

Согласно информации ТАСС , лидер парламентской фракции правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик сообщил о том, что его страна может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD. Основанием для этого может стать нарушение процедур при их размещении.С его слов, первоначально необходимо было получить одобрение парламента, однако это требование проигнорировали. Партия "Тобуро" полагает, что предыдущая администрация не сумела убедить избирателей в необходимости размещения THAAD и, в этой связи, обойдя волю парламента, стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.Спор вокруг THAAD получил особый накал после того, как президент США Дональд Трамп потребовал 1 млрд. долл. за предоставленную его страной систему ПРО. В Сеуле считают это неуместным, так как в соответствие с имеющимися соглашениями все затраты, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона. От Южной Корее требуется предоставить только земельный участок.