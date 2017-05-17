10:55 17 мая

Южная Корея предлагает отправить систему ПРО обратно в США

Согласно информации ТАСС , лидер парламентской фракции правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик сообщил о том, что его страна может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD. Основанием для этого может стать нарушение процедур при их размещении.

Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства.


С его слов, первоначально необходимо было получить одобрение парламента, однако это требование проигнорировали. Партия "Тобуро" полагает, что предыдущая администрация не сумела убедить избирателей в необходимости размещения THAAD и, в этой связи, обойдя волю парламента, стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.




Спор вокруг THAAD получил особый накал после того, как президент США Дональд Трамп потребовал 1 млрд. долл. за предоставленную его страной систему ПРО. В Сеуле считают это неуместным, так как в соответствие с имеющимися соглашениями все затраты, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона. От Южной Корее требуется предоставить только земельный участок.


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Комментарии 11

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  1. Чёрный Сегодня, 10:37
    Поставленный товар обмену и возврату не подлежит wassat
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 10:39
      Похоже в Корее скоро будут выборы нового Президента.
      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 10:43
        Цитата: cniza
        Похоже в Корее скоро будут выборы нового Президента.

        Может американцам туды Порося откомандировать? Поближе к кумиру. Вместе будут с Ынкой полуостровом править. wassat. Ходить строем северокорейцы умеют, а теперь Педро научит их скакать...Опять же с чистого листа можно свои соцсети создать..."ВКотле" и "ОдноСкачники" laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 10:45
          С Порошенко сложно , много денег надо на косметическую операцию , да и не прокормят они его. laughing
          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 10:46
            Цитата: cniza
            С Порошенко сложно , много денег надо на косметическую операцию , да и не прокормят они его. laughing

            Прокормить не знаю, но не пропоят точно... wassat
            Чёрный
    2. 210окв Сегодня, 10:43
      Да,это как трусы и лифчики! wassat
      Цитата: Чёрный
      Поставленный товар обмену и возврату не подлежит wassat
      210окв
  2. Злой 55 Сегодня, 10:37
    Нормальный ход..Мы вам привезём, поставим, поиспользуем с непонятными целями,загадим участок местности, который вы нам бесплатно предоставите, а потом вы ещё Вы нам за всё это и заплатите..Дональд Безумный просто великолепен и бесподобен в своих желаниях..
    Злой 55
  3. rotmistr60 Сегодня, 10:39
    Южная Корея предлагает отправить систему ПРО обратно в США

    Решение очень разумное, но запоздалое. Коль американцы задумали развернуть там ПРО, то ни один корейский президент этому не помешает.
    rotmistr60
  4. skylare Сегодня, 10:40
    Нет, не отвертеться уже товарищам южнокорейцам, почки уже давно отвалились. Лучше пусть спешно лишний миллиард изыскивают, а то американский дядя не одобрит.
    skylare
    1. 31rus4 Сегодня, 10:53
      Уважаемые,почему вы так уверены,пройдут выборы,примут закон и аж засвистят в США,дабы не портить дальнейшие отношения с Кореей
      31rus4
  5. viktor. Сегодня, 10:50
    НЕТ !!!! Не в коем разе!!! laughing
    viktor.
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