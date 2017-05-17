Южная Корея предлагает отправить систему ПРО обратно в США
Согласно информации ТАСС , лидер парламентской фракции правящей в Южной Корее Демократической партии "Тобуро" У Вон Сик сообщил о том, что его страна может вернуть США уже доставленные в страну элементы ПРО THAAD. Основанием для этого может стать нарушение процедур при их размещении.
С его слов, первоначально необходимо было получить одобрение парламента, однако это требование проигнорировали. Партия "Тобуро" полагает, что предыдущая администрация не сумела убедить избирателей в необходимости размещения THAAD и, в этой связи, обойдя волю парламента, стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.
Спор вокруг THAAD получил особый накал после того, как президент США Дональд Трамп потребовал 1 млрд. долл. за предоставленную его страной систему ПРО. В Сеуле считают это неуместным, так как в соответствие с имеющимися соглашениями все затраты, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона. От Южной Корее требуется предоставить только земельный участок.
Необходимо рассмотреть проблему, связанную с системой THAAD, в том числе возможность ее отправки назад, если выяснится, что при ее размещении не были соблюдены нормы южнокорейского законодательства.
С его слов, первоначально необходимо было получить одобрение парламента, однако это требование проигнорировали. Партия "Тобуро" полагает, что предыдущая администрация не сумела убедить избирателей в необходимости размещения THAAD и, в этой связи, обойдя волю парламента, стала действовать в одностороннем порядке, нарушив при этом нормы права.
Спор вокруг THAAD получил особый накал после того, как президент США Дональд Трамп потребовал 1 млрд. долл. за предоставленную его страной систему ПРО. В Сеуле считают это неуместным, так как в соответствие с имеющимися соглашениями все затраты, связанные с доставкой, установкой и обслуживанием зенитного ракетного комплекса несет американская сторона. От Южной Корее требуется предоставить только земельный участок.
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