Сирийская армия намерена взять под контроль дорогу Дамаск-Багдад
Правительственные войска САР намерены установить контроль над сирийским участком дороги Дамаск-Багдад, это позволит беспрепятственно получать военную помощь с территории Ирака, сообщают Известия .
Сирийский генерал-майор в отставке Мухаммед Аббас подтвердил наличие таких планов у военного руководства страны:
«В последние недели силы вооруженной сирийской оппозиции стремительно продвигаются вдоль границы с Иорданией и Ираком, выбивая оттуда боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). В частности, им уже удалось установить контроль над Ат-Танфом, а от города Абу-Камаля, расположенного у границы с Ираком, их отделяет всего около 80 км», – отмечает газета.
Происходит это на фоне попыток реализовать предложение российской стороны по созданию безопасных зон. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской подчеркнул, что создание зон позволит перебросить высвободившиеся правительственные войска и начать масштабное наступление против ИГ. Очевидно, что за этими словами подразумевалось, прежде всего, продвижение в сторону Ат-Танфа и Дейр-эз-Зора. Таким образом, можно предположить, планы Москвы и Дамаска если не согласованы, то как минимум совпадают.
Однако, по мнению военного эксперта Владимира Евсеева, и вооруженной оппозиции, и сирийской армии будет тяжело реализовать задуманное.
Газета отмечает, что контролируемые вооруженной оппозицией территории на юге Сирии, находящиеся за пределами провинций Дераа и Эль-Кунейтра, не входят ни в одну из четырех зон безопасности, что открывает возможность для различных сценариев развития ситуации.
Сирийский генерал-майор в отставке Мухаммед Аббас подтвердил наличие таких планов у военного руководства страны:
Действительно, одна из важнейших задач сирийской армии на ближайшую перспективу – установление контроля над дорогами Хомс–Пальмира–Ат-Танф (погранпереход в районе пересечения границ Сирии, Ирака и Иордании) и Пальмира–Дейр-эз-Зор с последующим освобождением одноименной провинции. Это происходит на фоне боевых действий, которые ведет так называемая вооруженная оппозиция на юге страны. Очевидно, что она, а точнее, стоящие за ее спиной США намерены создать своего рода буферную зону, которая протянется вдоль Голанских высот, а также границы с Иорданией и Ираком. Это закончит территориальный спор между Сирией и Израилем в пользу последнего, а также перекроет пути снабжения с территории Ирака. Наша армия намерена этому помешать.
«В последние недели силы вооруженной сирийской оппозиции стремительно продвигаются вдоль границы с Иорданией и Ираком, выбивая оттуда боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ). В частности, им уже удалось установить контроль над Ат-Танфом, а от города Абу-Камаля, расположенного у границы с Ираком, их отделяет всего около 80 км», – отмечает газета.
Происходит это на фоне попыток реализовать предложение российской стороны по созданию безопасных зон. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской подчеркнул, что создание зон позволит перебросить высвободившиеся правительственные войска и начать масштабное наступление против ИГ. Очевидно, что за этими словами подразумевалось, прежде всего, продвижение в сторону Ат-Танфа и Дейр-эз-Зора. Таким образом, можно предположить, планы Москвы и Дамаска если не согласованы, то как минимум совпадают.
Однако, по мнению военного эксперта Владимира Евсеева, и вооруженной оппозиции, и сирийской армии будет тяжело реализовать задуманное.
Продвижение антиправительственных формирований будет наталкиваться на сопротивление армии и сил сопротивления, включая "Хезболлу", иракских шиитов и других. При этом самим сирийским вооруженным силам столь же нелегко будет освобождать Дейр-эз-Зор, поскольку этот город уже можно считать столицей ИГ, и там сосредоточены значительные силы террористов,сказал эксперт.
Газета отмечает, что контролируемые вооруженной оппозицией территории на юге Сирии, находящиеся за пределами провинций Дераа и Эль-Кунейтра, не входят ни в одну из четырех зон безопасности, что открывает возможность для различных сценариев развития ситуации.
Использованы фотографии: REUTERS/Rodi Said
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