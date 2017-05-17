Сирийская армия намерена взять под контроль дорогу Дамаск-Багдад

Действительно, одна из важнейших задач сирийской армии на ближайшую перспективу – установление контроля над дорогами Хомс–Пальмира–Ат-Танф (погранпереход в районе пересечения границ Сирии, Ирака и Иордании) и Пальмира–Дейр-эз-Зор с последующим освобождением одноименной провинции. Это происходит на фоне боевых действий, которые ведет так называемая вооруженная оппозиция на юге страны. Очевидно, что она, а точнее, стоящие за ее спиной США намерены создать своего рода буферную зону, которая протянется вдоль Голанских высот, а также границы с Иорданией и Ираком. Это закончит территориальный спор между Сирией и Израилем в пользу последнего, а также перекроет пути снабжения с территории Ирака. Наша армия намерена этому помешать.

Продвижение антиправительственных формирований будет наталкиваться на сопротивление армии и сил сопротивления, включая "Хезболлу", иракских шиитов и других. При этом самим сирийским вооруженным силам столь же нелегко будет освобождать Дейр-эз-Зор, поскольку этот город уже можно считать столицей ИГ, и там сосредоточены значительные силы террористов,