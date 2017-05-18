Как Порошенко против себя санкции ввёл
Пётр Порошенко ушёл из «Одноклассников», написав своим друзьям: «Ця сторінка буде незабаром закрита». Сеть «ВКонтакте» он тоже покинул. Так по Порошенко ударили санкции, введённые самим Порошенко. Кроме российских социальных сетей, Порошенко «забанил» «Яндекс», «Майл.ру» и даже «1С».
Президент Порошенко ударил санкциями по России. Столь жёсткие меры в адрес соседа вызваны «гибридной войной».
«Гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики, — пишет пан президент в своей группе в «Одноклассниках» (между прочим, почти 38 тысяч подписчиков). — Тому з метою впливу на опонентів та контрпропаганди моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах».
Попробуем перевести (полный текст обращения): «Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Однако массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности, недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно уйти с российских серверов из соображений безопасности».
Порошенко призвал перейти соотечественников в «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», на youtube.com и на сайт president.gov.ua.
Собственно говоря, социальные сети — лишь часть списка компаний и физических лиц, против которых на Украине введены санкции.
Президент Украины подписал указ, одобряющий решение Совета национальной безопасности и обороны о применении «персональных специальных экономических и других ограничительных мер» по отношению к обозначенным в специальном перечне юридическим и физическим лицам. Документ вступает в силу после публикации в СМИ.
Как указывает «РБК» (кстати, компания тоже попала под санкции), санкции введены против 468 компаний (российских и украинских) и 1228 физических лиц. Более половины участников списка уже побывали в санкционных перечнях в 2015-2016 гг. Однако новый указ объявил старые документы утратившими силу. И теперь все «старички» и «новички» вписаны в новый закон.
Каким образом в чёрный список попали украинские компании? Тут всё просто. Например, в списке обозначены дочерняя компания мобильного оператора «МТС» «Энвижн Груп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы». Услуги связи абонентам «МТС» на Украине оказывает ещё одна «дочка» — «МТС-Украина» (правда, она в список пока не включена).
Ранее санкции были наложены на украинскую «дочку» «Лаборатории Касперского» (указом от октября 2016 года). Они предусматривали только введение запрета на закупку антивирусного программного обеспечения для государственных нужд. Новый же указ запретил компании вывод капитала за пределы Украины, ввёл блокировку её активов, приостановил исполнение финансовых обязательств. Провайдеры обязаны закрыть доступ к сайту kaspersky.ru.
В чёрном списке значатся и компании, предоставляющие сетевые услуги. В их числе «Mail.Ru Group», ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс». В отношении «Mail.Ru Group» и её украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся до 15 мая 2020 года. На 3 года украинские провайдеры закрывают пользователям доступ к сервисам Mail.ru, социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Санкции впротив ООО «ВКонтакте» и киевской «дочки» ТОВ «ВКонтакті» введены отдельным пунктом.
На три года вводятся и санкции против ЗАО «Росбизнесконсалтинг» («РБК»). Впрочем, доступ к rbc.ru украинские власти не перекроют. Указом вводятся только заморозка активов, приостановка исполнения финансовых обязательств и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.
Компания «Укртелеком», отмечает «Рамблер» , уже объявила, что приступила к выполнению требований о запрете доступа к российским сайтам.
Однако, как заявил ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, украинские провайдеры не смогут полностью заблокировать попавшие под санкции российские сайты.
Разумеется, добавим, запретить ресурсы можно лишь на бумаге, и нет разницы, по какой причине это делается и кто это приказал. Никто не отменял обход запретов через прокси-серверы. Не исключено, что не все пользователи справятся с обходом, но, как показывает запретительная российская практика, справятся многие. Бесплатные дополнения, позволяющие обходить через прокси все запреты, разработаны под все популярные браузеры. Поэтому понятие «блокировка» может употребляться лишь условно — скорее в законном смысле, нежели в смысле практического осуществления.
Кроме того, как известно, запретный плод сладок. Едва ли запрет будет способствовать росту аудитории «Одноклассников» или «ВК», как считают некоторые аналитики и конспирологи, но сбить высокую популярность обеих сетей на Украине запретами уж точно не получится.
Обозреватель РИА «Новости» Захар Виноградов пишет: «Ещё больше удивляет предпринимателей Украины решение президента наложить санкции на бухгалтерскую программу 1С — наиболее популярную на территории СНГ».
К примеру, пользователь соцсетей Тарас Мищенко говорит, что в первую очередь от таких санкций пострадает украинский бизнес. «За что, например, в список попала украинская «ABBYY Украина»? — вопрошает он. — Как теперь украинские предприятия будут работать без 1С, если «1С Мультимедіа Україна» тоже под санкциями?»
По мнению обозревателя, санкции в значительной степени запрещают распространение на Украине сигнала российских телекомпаний и вообще наиболее популярных информационных ресурсов. «Российские СМИ дают альтернативную, часто не совпадающую с официальной, точку зрения на происходящее на Украине. Вот и решил президент ограничить их возможности», — пишет журналист.
Не обошлось и без казусов.
Например, в списке физических лиц, на которых наложены санкции, дважды фигурирует депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк: под номерами 85 и 401. Под 85-м номером, отмечает обозреватель, ему отказали в получении визы на Украину, а под 401-м депутату угрожают блокированием активов. Сам парламентарий не раз отмечал, что имущества и денег на Украине не имеет.
На сайте «Яндекса» появился комментарий под заголовком «Заявление Яндекса об Украине».
В частности, в комментарии указывается, что санкции украинских властей, коснувшиеся сервисов «Яндекса», касаются 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают сервисы компании, а также против тысяч украинских организаций, использующие технологии сервиса для бизнеса.
«Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния, — говорится в сообщении далее. — Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль».
В Кремле решение Киева о санкциях назвали «очередным проявлением недружественной и недальновидной политики», отмечает «НТВ» . А в Государственной думе отметили, что Пётр Порошенко пытается построить «настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря».
Наконец, в МИД РФ заявили, что Киев «семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жёстким ограничениям».
Что касается Киева, то там иные высокопоставленные лица уже объявили блокировку российских сетей… «победой» в инфовойне.
Блокировка «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса» и «Mail.ru» является победой в информационной войне между Украиной и Россией, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
«Респект! Прекрасная новость! Искренне благодарен всем причастным! Лично я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлёвским агрессором! Наши титанические усилия не были напрасными. Мы обязательно очистим украинское информационное пространство от вражеского влияния российско-террористической пропаганды», — цитируют «Фейсбук» Шкиряка «Ведомости-Украина» .
Странно, добавим, что решение о тотальных блокировках в Киеве принято только сегодня. Ведь П. Порошенко не раз указывал на 40.000 русских солдат, которые вот-вот вторгнутся на территорию суверенного государства, на гибридную войну и на засилье кремлёвской пропаганды. Почему Пётр Алексеевич так затягивал то решение, которое уже при самом объявлении оказалось «победой»? Ведь если это победа, то Путина можно было легко одолеть года три тому назад.
Получается, что пан Порошенко — враг украинского народа и шпион Путина. Доказать это проще простого: у него были страницы во вражеских сетях: в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Очевидно, что этот кремлёвский агент несколько лет допускал распространение вредных идей «Одноклассников» и «1С» в Киеве. И теперь должен лишиться народного доверия и предстать перед народным судом.
Президент Порошенко ударил санкциями по России. Столь жёсткие меры в адрес соседа вызваны «гибридной войной».
«Гібридна війна вимагає адекватних відповідей на виклики, — пишет пан президент в своей группе в «Одноклассниках» (между прочим, почти 38 тысяч подписчиков). — Тому з метою впливу на опонентів та контрпропаганди моя команда використовувала сторінки в деяких російських соцмережах».
Попробуем перевести (полный текст обращения): «Гибридная война требует адекватных ответов на вызовы. Поэтому в целях воздействия на оппонентов и контрпропаганды моя команда использовала страницы в некоторых российских соцсетях. Однако массированные кибератаки РФ по всему миру, в частности, недавнее вмешательство в избирательную кампанию во Франции, указывают, что пришло время действовать иначе и более решительно. Украинские интернет-провайдеры должны прекратить предоставлять доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», «Яндексу» и другим российским сервисам. Все официальные страницы президента в этих сервисах будут закрыты. Призываю всех соотечественников немедленно уйти с российских серверов из соображений безопасности».
Порошенко призвал перейти соотечественников в «Инстаграм», «Фейсбук», «Твиттер», на youtube.com и на сайт president.gov.ua.
Собственно говоря, социальные сети — лишь часть списка компаний и физических лиц, против которых на Украине введены санкции.
Президент Украины подписал указ, одобряющий решение Совета национальной безопасности и обороны о применении «персональных специальных экономических и других ограничительных мер» по отношению к обозначенным в специальном перечне юридическим и физическим лицам. Документ вступает в силу после публикации в СМИ.
Как указывает «РБК» (кстати, компания тоже попала под санкции), санкции введены против 468 компаний (российских и украинских) и 1228 физических лиц. Более половины участников списка уже побывали в санкционных перечнях в 2015-2016 гг. Однако новый указ объявил старые документы утратившими силу. И теперь все «старички» и «новички» вписаны в новый закон.
Каким образом в чёрный список попали украинские компании? Тут всё просто. Например, в списке обозначены дочерняя компания мобильного оператора «МТС» «Энвижн Груп» и связанные с ней «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы». Услуги связи абонентам «МТС» на Украине оказывает ещё одна «дочка» — «МТС-Украина» (правда, она в список пока не включена).
Ранее санкции были наложены на украинскую «дочку» «Лаборатории Касперского» (указом от октября 2016 года). Они предусматривали только введение запрета на закупку антивирусного программного обеспечения для государственных нужд. Новый же указ запретил компании вывод капитала за пределы Украины, ввёл блокировку её активов, приостановил исполнение финансовых обязательств. Провайдеры обязаны закрыть доступ к сайту kaspersky.ru.
В чёрном списке значатся и компании, предоставляющие сетевые услуги. В их числе «Mail.Ru Group», ООО «ВКонтакте» и ООО «Яндекс». В отношении «Mail.Ru Group» и её украинской «дочки» ТОВ «Мейл.РУ Україна») санкции вводятся до 15 мая 2020 года. На 3 года украинские провайдеры закрывают пользователям доступ к сервисам Mail.ru, социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Санкции впротив ООО «ВКонтакте» и киевской «дочки» ТОВ «ВКонтакті» введены отдельным пунктом.
На три года вводятся и санкции против ЗАО «Росбизнесконсалтинг» («РБК»). Впрочем, доступ к rbc.ru украинские власти не перекроют. Указом вводятся только заморозка активов, приостановка исполнения финансовых обязательств и запрет на предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования.
Компания «Укртелеком», отмечает «Рамблер» , уже объявила, что приступила к выполнению требований о запрете доступа к российским сайтам.
Однако, как заявил ранее председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, украинские провайдеры не смогут полностью заблокировать попавшие под санкции российские сайты.
Разумеется, добавим, запретить ресурсы можно лишь на бумаге, и нет разницы, по какой причине это делается и кто это приказал. Никто не отменял обход запретов через прокси-серверы. Не исключено, что не все пользователи справятся с обходом, но, как показывает запретительная российская практика, справятся многие. Бесплатные дополнения, позволяющие обходить через прокси все запреты, разработаны под все популярные браузеры. Поэтому понятие «блокировка» может употребляться лишь условно — скорее в законном смысле, нежели в смысле практического осуществления.
Кроме того, как известно, запретный плод сладок. Едва ли запрет будет способствовать росту аудитории «Одноклассников» или «ВК», как считают некоторые аналитики и конспирологи, но сбить высокую популярность обеих сетей на Украине запретами уж точно не получится.
Обозреватель РИА «Новости» Захар Виноградов пишет: «Ещё больше удивляет предпринимателей Украины решение президента наложить санкции на бухгалтерскую программу 1С — наиболее популярную на территории СНГ».
К примеру, пользователь соцсетей Тарас Мищенко говорит, что в первую очередь от таких санкций пострадает украинский бизнес. «За что, например, в список попала украинская «ABBYY Украина»? — вопрошает он. — Как теперь украинские предприятия будут работать без 1С, если «1С Мультимедіа Україна» тоже под санкциями?»
По мнению обозревателя, санкции в значительной степени запрещают распространение на Украине сигнала российских телекомпаний и вообще наиболее популярных информационных ресурсов. «Российские СМИ дают альтернативную, часто не совпадающую с официальной, точку зрения на происходящее на Украине. Вот и решил президент ограничить их возможности», — пишет журналист.
«Что же касается соцсетей, популярного поисковика и бухгалтерской программы, тут тоже всё просто. Закрывая эти завоевавшие свою часть рынка ресурсы, Порошенко даёт таким образом целому ряду украинских IT-компаний возможности развития бизнеса вне конкурентной среды».
Не обошлось и без казусов.
Например, в списке физических лиц, на которых наложены санкции, дважды фигурирует депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк: под номерами 85 и 401. Под 85-м номером, отмечает обозреватель, ему отказали в получении визы на Украину, а под 401-м депутату угрожают блокированием активов. Сам парламентарий не раз отмечал, что имущества и денег на Украине не имеет.
На сайте «Яндекса» появился комментарий под заголовком «Заявление Яндекса об Украине».
В частности, в комментарии указывается, что санкции украинских властей, коснувшиеся сервисов «Яндекса», касаются 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают сервисы компании, а также против тысяч украинских организаций, использующие технологии сервиса для бизнеса.
«Бизнес группы компаний Яндекса, конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния, — говорится в сообщении далее. — Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. Главный пострадавший от санкций — это украинский пользователь. Очень жаль».
В Кремле решение Киева о санкциях назвали «очередным проявлением недружественной и недальновидной политики», отмечает «НТВ» . А в Государственной думе отметили, что Пётр Порошенко пытается построить «настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря».
Наконец, в МИД РФ заявили, что Киев «семимильными шагами движется к построению авторитарного государства, в котором свобода слова и беспрепятственный доступ к информации подвергаются жёстким ограничениям».
Что касается Киева, то там иные высокопоставленные лица уже объявили блокировку российских сетей… «победой» в инфовойне.
Блокировка «ВКонтакте», «Одноклассников», «Яндекса» и «Mail.ru» является победой в информационной войне между Украиной и Россией, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
«Респект! Прекрасная новость! Искренне благодарен всем причастным! Лично я считаю это нашей общей победой в жестокой информационной войне с кремлёвским агрессором! Наши титанические усилия не были напрасными. Мы обязательно очистим украинское информационное пространство от вражеского влияния российско-террористической пропаганды», — цитируют «Фейсбук» Шкиряка «Ведомости-Украина» .
Странно, добавим, что решение о тотальных блокировках в Киеве принято только сегодня. Ведь П. Порошенко не раз указывал на 40.000 русских солдат, которые вот-вот вторгнутся на территорию суверенного государства, на гибридную войну и на засилье кремлёвской пропаганды. Почему Пётр Алексеевич так затягивал то решение, которое уже при самом объявлении оказалось «победой»? Ведь если это победа, то Путина можно было легко одолеть года три тому назад.
Получается, что пан Порошенко — враг украинского народа и шпион Путина. Доказать это проще простого: у него были страницы во вражеских сетях: в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Очевидно, что этот кремлёвский агент несколько лет допускал распространение вредных идей «Одноклассников» и «1С» в Киеве. И теперь должен лишиться народного доверия и предстать перед народным судом.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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