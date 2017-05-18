Как Порошенко против себя санкции ввёл

«Что же касается соцсетей, популярного поисковика и бухгалтерской программы, тут тоже всё просто. Закрывая эти завоевавшие свою часть рынка ресурсы, Порошенко даёт таким образом целому ряду украинских IT-компаний возможности развития бизнеса вне конкурентной среды».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru