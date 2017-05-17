14:14 17 мая

МИД Индонезии: РФ заинтересовалась сделкой по обмену истребителей на каучук

Российское руководство заинтересовалось бартерной сделкой по обмену партии истребителей «Сухого» на индонезийский натуральный каучук, передает RNS сообщение представителя МИД Индонезии.



Они (Россия) заинтересованы в нашей резиновой крошке,
приводит слова дипломата индонезийский портал kompas.com.


Пока правительство России «не приняло никакого решения по этой сделке», добавил он.

Он пояснил, что Индонезия заинтересована в приобретении российских истребителей «Су» (представитель МИД не уточнил, каких именно). Стоимость такого обмена может составить около 600 млн. долларов.

Сообщается также, что индонезийская Ассоциация компаний-производителей каучука это предложение поддерживает. Там надеются, что благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм (в первом квартале стоимость одного килограмма составила 45 центов).

В прошлом месяце СМИ сообщали о намерении Индонезии приобрести российские Су-35.

Использованы фотографии: Yang Guang/ZUMA/ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. Александр романов Сегодня, 11:05
    Че за бред вообще wassat В Индонезию завезли траву отличного качества
    Александр романов
    1. Чёрный Сегодня, 11:06
      Цитата: Александр романов
      Че за бред вообще wassat

      Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук wassat
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 11:07
        Цитата: Чёрный
        Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук

        Главное,что некоторые поверят в возможность такого бартера laughing
        Александр романов
        1. Чёрный Сегодня, 11:09
          Не...надо меняться...на кокосы... what
          Чёрный
          1. cniza Сегодня, 11:12
            Цитата: Чёрный
            Не...надо меняться...на кокосы... what


            На каучук лучше и сделать из него "бомбу" для борьбы с Китаем.
            cniza
            1. dik-nsk Сегодня, 11:15
              Там надеются, что благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм (в первом квартале стоимость одного килограмма составила 45 центов)

              бартер по цене за 6 баксов при рыночной 45 центов? гении коммерции, или это с учетом отката?))
              dik-nsk
              1. Шукшин Сегодня, 11:22
                Надеюсь, наши самолеты тоже подорожают на 1300 процентов.
                Шукшин
                1. dorz Сегодня, 12:18
                  Цитата: Александр романов
                  Че за бред вообще wassat В Индонезию завезли траву отличного качества

                  Траву завезли также по бартеру в обмен на каучук. laughing
                  dorz
              2. хрыч Сегодня, 11:24
                Цитата: dik-nsk
                бартер по цене за 6 баксов при рыночной 45 центов? гении коммерции, или это с учетом отката?))

                Представителя МИД Индонезии, видимо уборщик.
                Они (Россия) заинтересованы в нашей резиновой крошке,
                приводит слова дипломата индонезийский портал kompas.com.
                Пока правительство России «не приняло никакого решения по этой сделке», добавил он.
                и видимо никогда не примет wassat
                хрыч
              3. dag Сегодня, 11:25
                Цитата: dik-nsk
                бартер по цене за 6 баксов при рыночной 45 центов? гении коммерции, или это с учетом отката?))

                Неудивительно, что бартерная схема перешла в новый век: Малайзия, Эфиопия, Бразилия, Вьетнам, Таиланд в 2000–2006 гг. могли предложить за российское оружие только рис, кофе, окорочка и т.д. В 2004 г. Индонезия расплатилась за военное имущество «пальмовым маслом и его компонентами».Но в «Рособоронэкспорте» (преемнике «Росвооружения») усовершенствовали старый подход.

                С 2004 по 2011 г. Чавес посетил Россию 9 раз – и всякий раз его интересовало оружие. В качестве пролога в Венесуэлу отправилось 100 тыс. автоматов Калашникова, а российские специалисты – строить два завода по производству стрелкового оружия. Потом настал черёд 24 истребителей Су‑30МК, 45 вертолётов Ми‑17В‑5, Ми-35М и Ми-26Т, 5 тыс. снайперских винтовок СВД. Итого к 2010 г. набралось на 6,6 млрд. долларов. А что с расчётами?
                В середине 2006 г. тогдашний гендиректор «Рособоронэкспорта» говорил в интервью, что «никакого бартера в оплате нет». А начальник регионального управления Сергей Ладыгин подтвердил, что Чавес платит за вооружение «живыми деньгами». Но уже к сентябрю прошла информация, что одобрена «схема нетрадиционных расчётов за часть поставляемой продукции двойного и военного назначения». Вроде бы в такой ситуации и бартер не так уж плох: всё-таки Венесуэла – крупнейшая нефтедобывающая страна мира. Однако к декабрю выяснилось, что бартер заключается в осушении российскими компаниями 13 тыс. нефтешламовых амбаров на востоке Венесуэлы. «Амбары», по сути, представляют собой «мёртвые озёра» из нефти, разлившейся вокруг месторождений. С послевоенных времён к ним боялись подступиться – расходы бешеные. А тут пришли русские с предложением всё вычистить, а полученную при этом прибыль (!) заплатить самим себе за уже поставленное оружие.

                https://topwar.ru/31994-oruzhie-za-banany-pochemu
                -kachestvo-rossiyskogo-vooruzheniya-snizhaetsya-a
                -eksport-rastet.html
                dag
                1. сиг Сегодня, 12:54
                  Dag,такого не может быть,если,конечно,русские сами себе не вредят специально.В нынешней ситуации я бы понял такие финты товарищей из солнечной Венесуэлы,но в вашем комменте речь идёт о событиях 10- летней давности- тогда цена на баррель нефти была ого- го!
                  сиг
                  1. dag Сегодня, 13:02
                    Цитата: сиг
                    Dag,такого не может быть,если,конечно,русские сами себе не вредят специально.В нынешней ситуации я бы понял такие финты товарищей из солнечной Венесуэлы,но в вашем комменте речь идёт о событиях 10- летней давности- тогда цена на баррель нефти была ого- го!

                    http://www.tvc.ru/news/show/id/101470
                    dag
          2. Александр романов Сегодня, 11:14
            Цитата: Чёрный
            Не...надо меняться...на кокосы.

            Лучше на Индонезийскую древесину ,так точно поверят
            Александр романов
            1. dag Сегодня, 11:27
              Цитата: Александр романов
              Лучше на Индонезийскую древесин

              dag
            2. Вас Влад Сегодня, 11:32
              Александр как то странно от всех слышать,не довольство такой сделкой!Спрос на натуральный каучук постоянно растёт в силу его свойств!А тут бартер,высокотехнологичные товар на ресурсы, ещё и доллару в морду плюнем!Разве не к этому мы стремимся?
              Вас Влад
          3. Дамир Сегодня, 11:23
            на пальмовое масло же меняли....
            Дамир
            1. Аскет Сегодня, 12:10
              Цитата: Дамир
              на пальмовое масло же меняли....

              Была такая история во времена "прихватизации"... В правительстве Гайдара предложили долг за поставки сливочного масла Анкор оплатить подводными лодками.
              Правда это или нет не знаю, но не удивлюсь, что так и было.
              Аскет
            2. Irokez Сегодня, 12:55
              Меняли и теперь все протравленны этим пальмовым маслом. Каучук в пищу не всунуть, но зато покрышки отечественные и резиноматериалы будут выше качеством и дешевле. А масло своё отечественное будем кушать и это правильно.
              Irokez
        2. Соломон Кейн Сегодня, 11:39
          " Меняю презервативы на высоко интеллектуальное оружие."
          Соломон Кейн
          1. Вольнопёр Сегодня, 13:00
            Цитата: Соломон Кейн
            " Меняю презервативы на высоко интеллектуальное оружие."

            Судя по этой фразе - "Они (Россия) заинтересованы в нашей резиновой крошке",
            - То презервативы будут Б/У.
            Вольнопёр
        3. Аскет Сегодня, 12:02
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Чёрный
          Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук

          Главное,что некоторые поверят в возможность такого бартера laughing

          Сегодня не 1апреля, хотя по погоде вполне себе соответствует.
          Рубрика погода: Погода опять объявила всем зимний "Джихад". Весны не будет, травка на полях не вырастет и никто никогда не выйдет на поле в шортах и гетрах. laughing
          Аскет
          1. Александр романов Сегодня, 12:03
            Цитата: Аскет
            Сегодня не 1апреля, хотя по погоде вполне себе соответствует.

            +25 в апреле не бывает
            Александр романов
      2. 210окв Сегодня, 11:16
        МИДу Индонезии?
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Александр романов
        Че за бред вообще wassat

        Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук wassat
        210окв
      3. kapitan92 Сегодня, 11:23
        Цитата: Чёрный
        Цитата: Александр романов
        Че за бред вообще wassat

        Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук wassat

        Не спрос, а цену! laughing Прекрасный маркетинговый ход. good
        kapitan92
      4. древний Сегодня, 13:52
        Цитата: Чёрный
        Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук


        Так вроде бы собираль менять на..."пальмовое масло"...что...уже девать не куда...давай теперб...каучук wassat
        древний
    2. сибиралт Сегодня, 11:15
      Может, перепутали каучук с пальмовым маслом? belay
      сибиралт
      1. Александр 3 Сегодня, 11:24
        Индонезийцы нашего газу не хотят? а то мы им дунем газом ,а они нам каучук.
        Александр 3
    3. Васян1971 Сегодня, 11:31
      Цитата: Александр романов
      Че за бред вообще

      Меняло же наше Отечество нефть на бананы? А тут, возможно, крошку на истребители. lol Инфляция, однако. request
      Васян1971
      1. Александр романов Сегодня, 11:33
        Цитата: Васян1971

        Меняло же наше Отечество нефть на бананы? А тут, возможно, крошку на истребители.

        Вы главное верьте. Статья на вас рассчитана
        Александр романов
        1. Stas157 Сегодня, 12:52
          Цитата: Александр романов
          Вы главное верьте. Статья на вас рассчитана

          Так это вы писали, Александр? Проба пера, рассчитывали на определенный круг? У вас весьма широкие интересы, от ларька до копирайтинга!))
          Stas157
          1. Александр романов Сегодня, 12:54
            Цитата: Stas157
            Так это вы писали, Александр?

            Как надо обкуриться,что бы к таким выводам придти ?
            Александр романов
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:05
    по обмену партии истребителей «Сухого» на индонезийский натуральный каучук

    Что-то из 90-х - самолеты на каучук. Может индонезийцы сделали этот вброс с одной целью
    благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм (в первом квартале стоимость одного килограмма составила 45 центов)
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:21
      Очень похоже что это именно вброс для поднятия цен на каучук . Комментариев от российской стороны нет .
      bouncyhunter
  3. Machete Сегодня, 11:05
    Блин, детством пахнуло, когда читал про индейцев, бусы и белых людей.
    Может, сейчас бартер тоже - нормально, но как-то странно выглядит. Сложнейшие самолёты менять на компонент резины.
    Machete
    1. Копчёный Сегодня, 11:07
      Действительно, куда удобнее купить доллары и расплатиться ими.
      Копчёный
      1. Machete Сегодня, 11:14
        Ну да. Заказчик самолётов - правительство страны, а расплачиваться будет производитель каучука?
        Machete
        1. Копчёный Сегодня, 11:17
          Мне лично пофиг какие между ними там отношения.
          Копчёный
    2. voyaka uh Сегодня, 11:24
      Как-то на свадьбе подруги жены в Германии
      познакомился с забавным индусом из Нью-Иорка.
      У него был магазин крутого антиквариата. Так он рассказывал,
      ездил в Индонезию менять каменные топоры какого-то забытого
      богом племени на стальные (бартер - ничего другого они не хотели).
      Два раза сработало, на третий раз дикари показали жестами: больше
      топоров не надо. А каменные делать перестали совсем . sad
      voyaka uh
  4. mig29mks Сегодня, 11:06
    Меняйте сразу на лук с картохой.
    mig29mks
  5. san4es Сегодня, 11:09
    ...Лучше на кусок берега, под военно-морскую базу
    san4es
    1. Стирбьорн Сегодня, 11:32
      Цитата: san4es
      ..Лучше на кусок берега, под военно-морскую базу

      не надо - так уже в Вьетнамом и Кубой было - потом новый правитель скажет, что дорого содержать базу, проще спутников новых запустить, а долги мы и так спишем...
      Стирбьорн
  6. voyaka uh Сегодня, 11:17
    А зачем России натуральный каучук?
    voyaka uh
    1. Александр романов Сегодня, 11:20
      Цитата: voyaka uh
      А зачем России натуральный каучук?

      Мы не знаем,спроси у МИД Индонезии
      Александр романов
    2. Masya Masya Сегодня, 11:22
      А зачем России натуральный каучук?

      а презервативы? feel
      Masya Masya
    3. Шукшин Сегодня, 11:24
      Мы любим все натуральное.
      Шукшин
    4. rotmistr60 Сегодня, 11:27
      А зачем России натуральный каучук?

      Шины, резиновые изделия, изоляция кабеля, медицина, и т.д ,везде используется натуральный каучук. Странно, а в Израиле ни чего не производят и вы все закупаете?
      rotmistr60
      1. voyaka uh Сегодня, 11:33
        А я и забыл fool , что каучук только из тропических лесов.
        Думаю: в России леса полно, чего им индонезийский понадобился?
        voyaka uh
        1. Шукшин Сегодня, 11:47
          наше правительство отправляет лес в Индонезию, а потом покупает каучук в Индонезии по цене 6 $ за кило. Что тут непонятного?
          Шукшин
          1. Александр романов Сегодня, 11:52
            Цитата: Шукшин
            наше правительство отправляет лес в Индонезию, а потом покупает каучук в Индонезии по цене 6 $ за кило. Что тут непонятного?

            Закупает древесину в Индонезии за доллары ,потом продает Израилю,который в свою очередь ,меняет ее у Индонезии на каучук,который нам на фиг не нужен.Потом Индонезия просит у нас самолеты,но так как на деньги их кинул Израиль .предлагает нам каучук,который на фиг не нужен Израилю,поскольку Су 35 Израилю не нужны,а нам не нужен каучук. Теперь понятно
            Александр романов
    5. Чёрный Сегодня, 11:27
      Цитата: voyaka uh
      А зачем России натуральный каучук?

      Лучше каучук в натуре... laughing
      Чёрный
    6. yehat Сегодня, 11:28
      в РФ сокращен выпуск хим. заменителей волокон почти до нуля - все везется из Китая, причем хуже качеством, чем было. Любая поставка высококачественного сырья по вменяемым ценам - это плюс.
      yehat
      1. Александр романов Сегодня, 11:37
        Цитата: yehat
        в РФ сокращен выпуск хим. заменителей волокон почти до нуля

        Ой врунишку поимали с поличным
        Александр романов
        1. yehat Сегодня, 12:00
          и в чем вранье? Ты хоть представляешь, какое производство было в СССР?
          во сколько раз сократилось?
          Прежде чем пытаться опять переходить на личности и пытаться наехать, подумал бы.
          Например, у тебя в списке вверху стоит вискоза.
          В СССР было 3 предприятия, которые ее производили, осталось, насколько я знаю, одно,
          причем далеко не самое лучшее.
          И так по целому перечню номенклатур.
          Тоже касается производства полимеров и ряда других продуктов. Не смотря на импорт технологий, общая деградация
          yehat
          1. Александр романов Сегодня, 12:02
            Цитата: yehat
            и в чем вранье?

            Во всем!
            Цитата: yehat
            Ты хоть представляешь, какое производство было в СССР?

            Ты хоть представляешь,что СССР больше нет?
            Цитата: yehat
            Тоже касается производства полимеров и ряда других продуктов. Не смотря на импорт технологий, общая деградация

            Всё даваи пока
            Александр романов
            1. yehat Сегодня, 12:50
              зачем начинал срач?
              у меня родители в химической промышленности оба работали инженерами,
              преподавал органическую химию руководитель института органической химии,
              2 одноклассника с химфака пошли в отрасль
              как бы знаю, о чем говорю. А ты привел какую-то филькину грамоту с цифрами и думаешь, что прав?
              yehat
  7. Masya Masya Сегодня, 11:19
    шикарный вброс, но самое интересное... ведь поверит куча народу!!!
    Masya Masya
  8. Тургон Сегодня, 11:21
    Это помню карикатуру 80-х годов в одной из газет позднего СССР " банку урана мужики меняли на банку жвачек ".
    Тургон
  9. barclay Сегодня, 11:21
    Индонезиец, похоже, услышал то, что хотел услышать. Взаимная заинтересованность - это еще далеко не конкретное решение. Не хватало еще нашу высокотехнологичную продукцию за бананы продавать, и ими зарплату выплачивать.
    barclay
  10. Васян1971 Сегодня, 11:24
    Интересно, какой курс обмена будет?
    А идея хороша! При 45 центах за кило, втюхать за 6$!
    Васян1971
    1. Вас Влад Сегодня, 11:48
      Цитата: Васян1971
      А идея хороша! При 45 центах за кило, втюхать за 6$!

      Это рынок, спрос и предложение при отсутствии предложения, цена однозначно пойдёт вверх!
      Вас Влад
    2. Ecilop Сегодня, 11:49
      Бартер может быть заключен и по 45 центов, а вот потом, при резко выросшем спросе - задерут цену. Но РФ уже себя обеспечит на много лет вперед.
      Мечты, конечно.....
      Ecilop
  11. Чаронда Сегодня, 11:24
    А зачем РФ дорогой натуральный каучук,если давно изобрели дешевый синтетический с такими же свойствами?! Или в РФ совсем все производство развалили?!
    Чаронда
    1. Александр романов Сегодня, 11:26
      Цитата: Чаронда
      А зачем РФ дорогой натуральный каучук,если давно изобрели дешевый синтетический с такими же свойствами?!

      Мелкнула у него здравая мысль
      Цитата: Чаронда
      Или в РФ совсем все производство развалили?!

      Но его быстро отпустило
      Александр романов
      1. Чаронда Сегодня, 11:32
        Если бы Москву отпустило и она перестала раздавать сотни миллионов долларов США в виде ( подарков ) Киргизиям и Узбекистанам может и жить бы стали по иному,а если бы прекратили пир во время чумы так вообще ( коммунизм ) бы наступил,а так в Нью-Йорке за несколько дней отдельными лицами пропиваются по 600 тысяч долларов США,а вот на операции для детей опять не хватает...Пьянки Рублевки это приоритет номер один для Москвы ,судя по ее поступкам ,ну и конечно зарплаты себе любимым размер которых давно удивляет реально работающих граждан России..
        Чаронда
        1. Александр романов Сегодня, 11:43
          Цитата: Чаронда
          Если бы Москву отпустило и она перестала раздавать сотни миллионов долларов США в виде ( подарков ) Киргизиям и Узбекистанам

          Купите у меня каучук. Я вам его отдам по 3 доллара за кг. Скоро наши обменяют и вы наваритесь вдвое wink
          Александр романов
          1. Чаронда Сегодня, 11:47
            В моем городе целый завод стоит по производству этого каучука и ключевое слово тут СТОИТ,потому что заказов кот наплакал и такая ситуация на всех заводах города,а на зарплаты рабочих вообще смотреть тошно,как и на тех,кто их выплачивает,с задержками по полгода и на тех кто все это крышует сидя в высоких кабинетах с заплывшими жиром лицами.
            Чаронда
            1. Александр романов Сегодня, 11:47
              Цитата: Чаронда
              В моем городе целый завод стоит

              Название города
              Александр романов
              1. Александр романов Сегодня, 12:00
                Аало,ну ты где? Ищешь в гугле,в каком городе России закрылся завод.Даваи быстрее ищи подходящий вариант
                Александр романов
                1. Вас Влад Сегодня, 12:03
                  Цитата: Александр романов
                  России закрылся завод.Даваи быстрее ищи подходящий вариан

                  Александр, вы пропустили ключевое слово
                  Цитата: Чаронда
                  В моем
                  lol
                  Вас Влад
                  1. Александр романов Сегодня, 12:06
                    Цитата: Вас Влад
                    Александр, вы пропустили ключевое слово

                    Он сбежал
                    Александр романов
                    1. Вас Влад Сегодня, 12:10
                      Цитата: Александр романов
                      Он сбежал

                      А так красиво постанывал!А вы злодей lol
                      Вас Влад
                      1. Александр романов Сегодня, 12:37
                        Цитата: Вас Влад
                        А так красиво постанывал!

                        Почти ,как Маша Шарапова laughing
                        Александр романов
              2. yehat Сегодня, 13:02
                Зеленогорск. остановлен завод Сибволокно - мои родители работали там.
                Остановлен его поставщик сырья на Байкале
                Остановлены 3 фабрики в московской и ленинградской области и одна в беларуссии, основные потребители "вискозы".

                И масса таких цепочек предприятий встала - не одно или два, а сотни
                не знаю, о чем вы думаете, но складывается впечатление, что просто не понимаете, какая промышленность была за Уралом.
                yehat
                1. Александр романов Сегодня, 13:06
                  Цитата: yehat
                  Зеленогорск. остановлен завод Сибволокно - мои родители работали там.

                  2005 год Карл
                  Александр романов
                  1. yehat Сегодня, 13:08
                    засунь вики знаешь куда?
                    рассказываешь про 2005 год.
                    не знаешь - не говори.
                    yehat
          2. Ecilop Сегодня, 12:14
            Вот злыдня, а мне по 4 предлагал. am hi
            Ecilop
            1. Александр романов Сегодня, 12:17
              Цитата: Ecilop
              Вот злыдня, а мне по 4 предлагал.

              Бери по 4,скоро и по 5 не наидешь
              Александр романов
        2. yehat Сегодня, 13:06
          пьянки далеко не самая затратная статься.
          yehat
  12. yehat Сегодня, 11:26
    надеются, что благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм

    это что, опять бартер по заниженной цене, как меняли танк на вагон горошка в СЭВ?
    yehat
  13. JBlack Сегодня, 11:26
    Денег нет, но каучук нужен, давайте им мои СУ-35. Но В.Владимирович, может лучше за доллары купим, по 45 центов, а не по 6$ за кг??? Нет, деньги мне еще самому пригодятся, а самолеты пока не нужны, надо будет отнимем у население чего нибудь, фсб подключим, а резинка нужна, чем же мы американцев натягивать будем??
    JBlack
    1. Стирбьорн Сегодня, 11:36
      есть еще вариант дать в кредит, а потом списать долг...ну а деньги получать по тому методу, который вы описали...так хотя бы с резинкой останемся, будет чем штаны поддержать laughing
      Стирбьорн
  14. Мар.Тира Сегодня, 11:31
    Цитата: Чёрный
    Цитата: Александр романов
    Че за бред вообще wassat

    Кому то потребовалось резко поднять спрос на каучук wassat

    Производство натурального каучука в мире падает.И качества резины из натурального каучука,не заменить ни какими синтетическими каучуками сделанными из нефтепродуктов.Так что резон в обмене есть.
    Мар.Тира
    1. Александр романов Сегодня, 11:39
      Цитата: Мар.Тира
      Так что резон в обмене есть.

      wassat
      Я хрен его знает,в какои еще бред могут поверить люди laughing
      Александр романов
  15. Runoway Сегодня, 11:35
    "Туда значит золото,меха...-от туда потраха! Ну торговал наш народ, тожеш надо"
    Шура Каретный
    Runoway
  16. Ecilop Сегодня, 11:43
    Натуральный каучук - вполне стратегическое сырье. И уж лучше бартер, чем продать в долг за баксы, а потом списать. Или продать за баксы, построить яхту, а на остаток купить полвагона.
    Ничего плохого в бартере нет. Да и вопли фрс приятно поласкают слух. wink
    Ecilop
    1. Александр романов Сегодня, 11:54
      Цитата: Ecilop
      Ничего плохого в бартере нет

      Купите у меня каучук ,отдаю по 4 доллара за кг.Скоро он подскочит в цене и вы станете богатым человеком.Сделка века,гарантия 100%
      Александр романов
      1. Ecilop Сегодня, 12:09
        Мне он не нужен. А спекулировать каучуком, как и всем остальным не умею. Не то, чтоб не пробовал, в 90 чем только не пытался. Но понял - не мое и остановился с минимумом убытков. feel
        Ecilop
        1. Александр романов Сегодня, 12:22
          Цитата: Ecilop
          Но понял - не мое и остановился с минимумом убытков.

          Ваше время пришло,еще немного и станете ,очень богатым человеком с отрицательным балансом на счету.Дерзаите-это ваш шанс .
          Каучук интернеишнл
          Александр романов
  17. aleksfill Сегодня, 12:11
    "....РФ заинтересовалась сделкой по обмену истребителей на каучук..."
    Какие перспективы открываются с сотрудничеством с Египтом, который может предложить нам - картофель.
    aleksfill
    1. Ecilop Сегодня, 12:19
      Картофель мы можем выращивать сами. В отличии от. request
      Ecilop
      1. JBlack Сегодня, 14:01
        Ага цена картохи уже подходит к цене бананов у нас в Москве, так что лучше картоху оъменять на су, так хоть поедим, а если каучук могут и поиме.. причем за наши же деньги.
        JBlack
  18. potterz Сегодня, 12:34
    А чего такого,почему нет? Тем более если это будет выгодно нашей стране!
    potterz
  19. Zubr Сегодня, 12:58
    Интересно, а на кой ляд, нам этот каучук ? Сейчас синтезированные каучуки ни чуть не хуже. Был бы у нас госплан и единая гос. Промышленность, можно было бы подумать.. smile
    Zubr
  20. sychiov Сегодня, 14:03
    Если мне память не изменяет то изделие №... в смысле латекс делается из каучука? Или это планы борьбы с беспризорностью laughing
    sychiov
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