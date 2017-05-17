МИД Индонезии: РФ заинтересовалась сделкой по обмену истребителей на каучук
Российское руководство заинтересовалось бартерной сделкой по обмену партии истребителей «Сухого» на индонезийский натуральный каучук, передает RNS сообщение представителя МИД Индонезии.
Пока правительство России «не приняло никакого решения по этой сделке», добавил он.
Он пояснил, что Индонезия заинтересована в приобретении российских истребителей «Су» (представитель МИД не уточнил, каких именно). Стоимость такого обмена может составить около 600 млн. долларов.
Сообщается также, что индонезийская Ассоциация компаний-производителей каучука это предложение поддерживает. Там надеются, что благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм (в первом квартале стоимость одного килограмма составила 45 центов).
В прошлом месяце СМИ сообщали о намерении Индонезии приобрести российские Су-35.
Они (Россия) заинтересованы в нашей резиновой крошке,приводит слова дипломата индонезийский портал kompas.com.
Пока правительство России «не приняло никакого решения по этой сделке», добавил он.
Он пояснил, что Индонезия заинтересована в приобретении российских истребителей «Су» (представитель МИД не уточнил, каких именно). Стоимость такого обмена может составить около 600 млн. долларов.
Сообщается также, что индонезийская Ассоциация компаний-производителей каучука это предложение поддерживает. Там надеются, что благодаря сделке стоимость каучука повысится до 6-ти долларов за килограмм (в первом квартале стоимость одного килограмма составила 45 центов).
В прошлом месяце СМИ сообщали о намерении Индонезии приобрести российские Су-35.
Использованы фотографии: Yang Guang/ZUMA/ТАСС
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