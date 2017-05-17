Появление опытного образца Ту-160М2 ожидается в 2019 году

По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов,

Начиная с 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны,

Делаем новую серию. НК-32 - уникальный двигатель. Мы используем новые конструкторские и инженерные решения. Проектная основа этого двигателя опередила свое время, он будет использоваться и в будущем,