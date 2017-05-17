Появление опытного образца Ту-160М2 ожидается в 2019 году
Опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 должен появиться в 2019 году, передает Интерфакс сообщение гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова.
По его словам, «сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие».
Ранее президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь заявил, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 заканчиваются в 2021 году.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что для Ту-160М2 восстановлено производство двигателей НК-32.
По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов,сказал Конюхов агентству.
По его словам, «сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие».
Ранее президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь заявил, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 заканчиваются в 2021 году.
Начиная с 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны,сказал Слюсарь.
В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что для Ту-160М2 восстановлено производство двигателей НК-32.
Делаем новую серию. НК-32 - уникальный двигатель. Мы используем новые конструкторские и инженерные решения. Проектная основа этого двигателя опередила свое время, он будет использоваться и в будущем,сообщил он.
Использованы фотографии: http://svo.spb.ru
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