14:12 17 мая

Появление опытного образца Ту-160М2 ожидается в 2019 году

Опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 должен появиться в 2019 году, передает Интерфакс сообщение гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова.

Появление опытного образца Ту-160М2 ожидается в 2019 году


По Ту-160М2 работы, в целом, находятся в плане. Планируется, что в 2019 году первый опытный образец уже будет готов,
сказал Конюхов агентству.


По его словам, «сейчас готовятся к поставке опытные комплектующие».

Ранее президент «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь заявил, что опытно-конструкторские работы по Ту-160М2 заканчиваются в 2021 году.

Начиная с 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны,
сказал Слюсарь.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что для Ту-160М2 восстановлено производство двигателей НК-32.

Делаем новую серию. НК-32 - уникальный двигатель. Мы используем новые конструкторские и инженерные решения. Проектная основа этого двигателя опередила свое время, он будет использоваться и в будущем,
сообщил он.

Использованы фотографии: http://svo.spb.ru
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Комментарии 22

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  1. Чаронда Сегодня, 11:34
    Ага,а к 2000 году каждая советская семья будет иметь отдельную квартиру...Уряяяя...Тьфу ,как надоели пустые обещания ,пустых людей,давно потерявших честь и совесть !
    Чаронда
    1. Zibelew Сегодня, 11:54
      Возьму очередной советский задел и сделают, не переживайте. На заводе еще 2 осталось. До этого ведь задел использовали в 2008 году.
      Zibelew
      1. Вас Влад Сегодня, 12:56
        Цитата: Zibelew
        Возьму очередной советский задел и сделают, не переживайте.

        Вы как всегда вторым номером good
        Вас Влад
    2. rotmistr60 Сегодня, 11:58
      ...пустых людей,давно потерявших честь и совесть !

      Фамилии, адреса имеются? С пустыми, а особенно потерявшими честь и совесть будут разбираться.
      rotmistr60
    3. Соломон Кейн Сегодня, 12:01
      Согласно заверениям придворного сказочника Рогозина -Андерсона стратегическая программа "Иллюзия" в ВПК России должна быть реализована к 2025 году, ну если имеющиеся сейчас самолеты не попадают.
      Соломон Кейн
    4. хрыч Сегодня, 12:08
      Цитата: Чаронда
      Тьфу ,как надоели пустые обещания

      Могу вам посоветовать несколько вещей:
      1. Самоубиться, можно об стену.
      2. Поменять сайт на "где всё пропало" и о пропавших полимерах.
      3. Применить нейролептики.
      4. Успокоиться, взять себя в руки и поинтересоваться реальными перспективами Ту-160М2, в частности узнать, что на Казанском авиазаводе им. С.П.Горбунова в рекордно короткие сроки восстановлена электронно-лучевая сварка титана для работы с корпусом Белого лебедя, восстановлено производство двигателей НК-32 для него и пр. А главное понять, что есть воля политического руководства и выделена куча бабла laughing
      хрыч
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:31
        Слава,Богу! А я думал, что все сварочные камеры по титану отдали Газпрому. good
        А НК-32 пора бы обновить, как ни как с 1983 г.
        Соломон Кейн
        1. Вас Влад Сегодня, 12:48
          Цитата: Соломон Кейн
          А НК-32 пора бы обновить, как ни как с 1983 г.

          Об этом в статье тоже написано:
          Делаем новую серию. НК-32 - уникальный двигатель. Мы используем новые конструкторские и инженерные решения.
          hi
          Или я не правильно понял и его не будут изменять?
          Вас Влад
          1. Соломон Кейн Сегодня, 13:03
            А сейчас никто уже не понимает - менять или изменять.Ребята из к/ф "Иллюзия обмана" отдыхают перед нашими чиновниками.
            Соломон Кейн
    5. Соломон Кейн Сегодня, 13:16
      В ФГУП ВИАМ ( институт авиационных материалов) создают перспективные материалы для нефте-газового турбостроения, а известное предприятие (авиационные двигатели) реализует программу по созданию НАСОСНЫХ турбин в контексте проекта "Северный поток", тут самолетами и не пахнет. И Ту-160 М2, как перспективный инкассаторский аппарат для быстрой доставки "налички" в любую точку мира.
      Соломон Кейн
  2. zyablik.olga Сегодня, 11:36
    Начиная с 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны,
    сказал Слюсарь.
    А если серийное производство в 2021 году не начнётся, Слюсаря переведут как у нас принято с повышением? Надоели пустые обещания!
    zyablik.olga
    1. kapitan92 Сегодня, 11:42
      Цитата: zyablik.olga
      Надоели пустые обещания!

      После сдвигов вправо практически всех программ: Т 14, Т15, Т 50, "Курганец", судостроение, эта новость похожа на предвыборную болтовню. hi
      kapitan92
  3. barclay Сегодня, 11:39
    "Планов громадьё" - это хорошо! Но конкретные результаты - лучше! О них и нужно писать.

     планов наших
             люблю громадьё,
    размаха
       шаги саженьи...." В. Маяковский.
    barclay
    1. Вас Влад Сегодня, 13:34
      Цитата: barclay
      "Планов громадьё" - это хорошо! Но конкретные результаты - лучше!

      Есть программа перевооружения армии до 2020,она выполняется!По итогам 2016 года она перевыполняется и что её выполнят, у Медведева и Рогозина нет сомнений!
      Вас Влад
  4. Соломон Кейн Сегодня, 12:03
    Цитата: zyablik.olga
    Начиная с 2021-го года мы начинаем производство серийное этих машин. Только для Минобороны,
    сказал Слюсарь.
    А если серийное производство в 2021 году не начнётся, Слюсаря переведут как у нас принято с повышением? Надоели пустые обещания!
    Соломон Кейн
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:05
      Из Слюсаря сделают Слесаря, причем Главного, причем в Каб.Мине.
      Соломон Кейн
  5. pvv113 Сегодня, 12:14
    В свою очередь вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что для Ту-160М2 восстановлено производство двигателей НК-32

    Надо было бы восстановить и производство НК-25, так как парк двигателей Ту-22М3 давно не обновлялся. А ресурс-то не вечен. У этих двигателей, НК-25 и НК-32, много общего, в частности турбокомпрессор, так что восстановить производство НК-25 будет уже легче. Или продумать возможность замены НК-25 на НК-32.
    Что-то я замечтался
    pvv113
  6. Соломон Кейн Сегодня, 12:21
    Ребята! Какие самолеты?
    Зарплата ведущего инженера-конструктора ВСУ(вспомогательная силовая установка) - до 23 тыс.руб, ведущего инженера-конструктора СУ чуть больше - до 30 тыс. руб, инженера-прочниста - до 22 тыс. руб, инженера-технолога - 21 тыс.руб. Работают древние пенсионеры-энтузиасты и студенты-заочники. Опытные образцы создаются "на коленках" по технологиям прошлого века, на станочном оборудовании, вывезенном из
    гитлеровской Германии в 1945-м.
    Соломон Кейн
    1. maiman61 Сегодня, 12:55
      За такие гроши скоро и в платных сортирах работать не будут!
      maiman61
      1. Соломон Кейн Сегодня, 12:58
        Так о чем и "спич". Пока "светлые головы Кремля" так будут думать - перспектива развития ВПК России -Иллюзия!
        Соломон Кейн
    2. faiver Сегодня, 13:56
      звездец, ну зато в роснефти премиальные полтора миллиарда...
      faiver
  7. Соломон Кейн Сегодня, 12:54
    "Просадили" полностью отрасль "авиационные двигатели" и " авиационные материалы". Большинство моих онокашников из МАТИ, в частности "двигателисты" в начале 90-х ушли в коммерцию или на фабрики по изготовлению Сникерсов и Памперсов. Целое поколение людей, которые сейчас должны были создавать новые типы авиационных двигателей -"просело".
    Соломон Кейн
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