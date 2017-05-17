14:16 17 мая

Военный дирижабль будет построен к 2021 году

Президент холдинга «Авгуръ-РосАэроСистемы» Геннадий Верба рассказал, что строительство первого экспериментального дирижабля «Атлант», который может быть использован для нужд Минобороны России, планируется закончить в срок от трех до трех с половиной лет. Об этом передает "Лента.RU"

Созданные нами конструкции всегда шли сложнее, чем мы рассчитывали. Поэтому мы рассчитываем на 3-3,5 года на создание первого экспериментального аппарата. Для этого потребуется несколько миллиардов рублей, остальные образцы будут дешевле
— добавил Верба.




В июне 2015 года вице-президент «Авгуръ-РосАэроСистемы» Михаил Талесников сообщал, что холдинг планирует построить дирижабль «Атлант» до конца 2018 года.

Талесников уточнял, что российскую разработку не опередит никто в мире, даже в среднесрочной перспективе.

При разгрузке полезного груза в точке прибытия дирижабль может стать тяжелее, не принимая на борт балласт, только бортовыми средствами, чтобы после выгрузки его не тянуло в стратосферу. Эта система уникальная, нигде за рубежом такой нет
— отмечал он.

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 55

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  1. bouncyhunter Сегодня, 11:48
    Возникает вопрос : а нужен ли он ?
    bouncyhunter
    1. bulvas Сегодня, 11:55
      Паша, привет

      На север грузы возить, наверное удобно, самолетом не везде возможно
      bulvas
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:58
        Вася hi Если такая доставка дешевле чем транспортными самолётами , то соглашусь в его необходимости .
        bouncyhunter
        1. bulvas Сегодня, 12:02
          Цитата: bouncyhunter
          Вася hi Если такая доставка дешевле чем транспортными самолётами , то соглашусь в его необходимости .


          С учетом строительства новых полос на севере наверное в любом случае дешевле.
          А с учетом оперативности - так еще и эффективнее

          Решили поставить комплекс ПВО, взяли и поставили в течении нескольких часов, где нибудь на диких северных островах, где никто не ждал
          bulvas
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:06
            Похоже , ответ на мой вопрос ясен - нужен !
            bouncyhunter
            1. bulvas Сегодня, 12:23
              Вот, кстати и подробности:
              Сейчас разработчики готовят три модификации дирижабля разной грузоподъемности: 16, 60 и 170 тонн. Предполагается, что для нужд военных будут использовать тяжелые модели. Они будут применяться для нужд противоракетной обороны РФ. Предполагается, что «Атлант» сможет подниматься на высоту до 10 тысяч метров. Такие возможности позволят обнаруживать боеголовки МБР на разгонном и финальном участках траектории. Ожидается, что «Атлант» станет полноценным элементом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН)....

              альность полета летательного аппарата – до пяти тысяч метров. Ожидается, что с его помощью можно будет производить транспортировку военной техники. 
              Подчеркивается, что самая тяжелая модификация «Атланта» грузоподъемностью превзойдет даже тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. Это значит, что этот дирижабль, например, будет способен поднять три танка Т-90 с полным боекомплектом или же восемь БМП-3.

              Также, помимо высокой надежности, грузоподъемности, длительности нахождения в воздухе и дальности беспосадочных перелетов, военные дирижабли нового поколения имеют преимущество и в расходе топлива, которое гораздо меньше, чем у самолетов и вертолетов. Такого рода машины не имеют необходимости в наличии взлетно-посадочной полосы и их можно запускать почти с любой относительно ровной площадки. ...
              Источник:
              https://newinform.com/57537-rossiya-sozdaet-voenn
              yi-dirizhabl-kotoryi-prikroet-ee-ot-raketnogo-uda
              ra
              bulvas
    2. dag Сегодня, 12:02
      В последнее время , все обещалки стали крутиться вокруг какойто мистической цифры --2020 , мне одному так кажется ?
      dag
      1. bulvas Сегодня, 12:06
        Цитата: dag
        В последнее время , все обещалки стали крутиться вокруг какойто мистической цифры --2020 , мне одному так кажется ?


        В обещалках можно называть любую цифру, не проблема
        bulvas
        1. dag Сегодня, 13:04
          Цитата: bulvas
          В обещалках можно называть любую цифру, не проблем

          Любую нельзя , это должно быть обозримо , -- как горизонт , который видим , но до него не дойти.
          dag
      2. хрыч Сегодня, 12:32
        Цитата: dag
        мне одному так кажется ?

        Если кажется крестись ... только трусы надень laughing Так-то русский ВПК для нормальных людей давно все доказал, у генералов США и НАТО даже истерика случилась. А сопливые коты на ВО выглядят совершенно несуразно laughing
        хрыч
        1. dag Сегодня, 13:06
          Цитата: хрыч
          Так-то русский ВПК для нормальных людей давно все доказал

          Где ж столько нормальных то набрать ?

          Цитата: хрыч
          у генералов США и НАТО даже истерика случилась.

          Шо , уже ?
          dag
          1. хрыч Сегодня, 13:55
            Цитата: dag
            Шо , уже ?

            http://fishki.net/anti/1889524-generaly-nato-o-vo
            ennoj-mowi-rossii.html
            http://www.stav.kp.ru/daily/26561/3577858/
            Просвещайся сыночек, умрешь умным, хотя вряд ли...
            хрыч
    3. Avis Сегодня, 12:03
      Цитата: bouncyhunter
      Возникает вопрос : а нужен ли он ?

      Не помешает. Как правильно пишут, в качестве мобильной РЛС мирного времени он близок к идеалу. Перебрасывается быстрее наземных, висит в патрульном районе дольше самолёта. Так же, его можно использовать как мобильную метеостанцию, ледовый разведчик, да мало ли...
      Avis
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:05
        Привет , Сергей ! hi Спасибо за разъяснения .
        bouncyhunter
      2. ИванИванов Сегодня, 12:53
        Да и в нефянке пригодится и в целом для завоза в малонаселенные, северные районы
        ИванИванов
    4. kapitan92 Сегодня, 12:06
      Цитата: bouncyhunter
      Возникает вопрос : а нужен ли он ?

      Паша, привет! Конечно нужен. Как без него.
      laughing
      kapitan92
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:09
        Здравствуй , Слава ! hi Я потому и задал вопрос , что сам в этой теме (дирижабли и их применение) не силён . Спасибо добрым людям - подсказали и объяснили . good
        bouncyhunter
        1. kapitan92 Сегодня, 12:14
          Цитата: bouncyhunter
          Спасибо добрым людям - подсказали и объяснили

          Да дело в деньгах! На первый несколько лярдов, со слов производителя, но как всегда не уложатся, затем попросят добавки еще пару лярдов, а потом на серию и производство. Финиш, приехали. Затем директорат в Испанию на берег моря попу греть, а этот аэростат сгниет где-нибудь на складе. wassat
          kapitan92
          1. bouncyhunter Сегодня, 12:16
            Очень бы не хотелось исполнения такого сценария ...
            bouncyhunter
            1. kapitan92 Сегодня, 12:20
              Согласен с тобой! Денег на ударные БПЛА не хватает, ноль в войсках, а здесь миллиарды выбрасывают на призрачное" прекрасное далеко". Срок 2021г, ох много денег утечет!!!
              kapitan92
    5. Bongo Сегодня, 12:10
      Цитата: bouncyhunter
      Возникает вопрос : а нужен ли он ?

      Для целей ДРЛО вполне пригоден.
      Bongo
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:18
        Спасибо , Сергей , я уже понял что перспективы есть . hi Собственно
        Я потому и задал вопрос , что сам в этой теме (дирижабли и их применение) не силён .
        bouncyhunter
      2. болот Сегодня, 12:20
        Цитата: Bongo
        Для целей ДРЛО вполне пригоден.

        Вы же ПВОшник кажется,как на счет предложения Лопатова,на счет заградительных аэростатов от крылатых ракет и БПЛА.
        болот
        1. Bongo Сегодня, 13:10
          Цитата: болот
          Вы же ПВОшник кажется,как на счет предложения Лопатова,на счет заградительных аэростатов от крылатых ракет и БПЛА.

          Лопатова я уважаю, и по этому комментировать данное предложение не буду.
          Bongo
          1. болот Сегодня, 13:14
            Цитата: Bongo
            Лопатова я уважаю, и по этому комментировать данное предложение не буду.

            Жаль,с моей точки зрения рациональное зерно в этом есть.
            В особенности в развитии БПЛА -камикадзе.
            болот
    6. Deniska Сегодня, 12:38
      Цитата: bouncyhunter
      Возникает вопрос : а нужен ли он ?

      Цитата: bouncyhunter
      Для этого потребуется несколько миллиардов рублей, остальные образцы будут дешевле


      Можете пинать но это бред!!!!

      1. Несколько миллиардов Это значит что не 2 т.к это пара, и не 3 так как написали бы три... соответственно это 4-5 минимум. Остальные дешевле )) это значит минимум по 2 млрд. Это за 10шт 20-22 млрд.
      2. Возить на север Особо улыбнуло. С ветрами в Арктике дирижабль самое то wassat wassat
      3. Для РЭБ или РЛС и т.п. гораздо дешевле аэростаты в форме шара. На месте надули - подняли - отработал- свернули - увезли.
      Deniska
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:44
        Зачем же сразу "пинать" ? Мне все мнения интересны .
        bouncyhunter
        1. Deniska Сегодня, 13:02
          hi

          Люди разные ))Кто согласится, кто пожалеет, кто пнет :)
          Deniska
          1. Orel Сегодня, 13:23
            Цитата: Deniska
            Люди разные ))Кто согласится, кто пожалеет, кто пнет :)


            Согласен - мнения разные. По мне так проект интересный прежде всего с точки зрения логистики и снабжения. Дирижабль обладает несравненно интересной грузоподъемностью и способен приземляться на относительно минимально оборудованные площадки, а по сути и поля достаточно, взлетных полос не надо. Скорость конечно у него небольшая, но она с лихвой компенсируется грузоподъемностью и экономичностью. Такие суда не предназначены конечно для линии фронта, но логистические задачи они будут решать очень эффективно. Да и для разведки их можно использовать, Думаю, что обе эти задачи можно совместить.
            Orel
            1. Deniska Сегодня, 13:34
              Согласен - мнения разные.

              Соглашусь.
              Логистика в труднодоступные места - север страны, тундра и т.д.
              Но:
              1.цена разработки, производства, мест хранения (а это в любом случае ангары)
              Ныне прекратившая своё существование компания Cargolifter AG[33] возникла 1 сентября 1996 года в Висбадене (Германия), и была создана для предоставления услуг и материально-технического обеспечения в области транспортировки тяжеловесных и негабаритных грузов. Этот сервис был основан на идее создания дирижабля большой грузоподъёмности CargoLifter CL160. Однако этот дирижабль (объём 550 000 м³, длина 260 м, диаметр 65 м, высота 82 м), предназначенный для перевозки 160 тонн полезного груза на расстояние до 10 000 км, так и не был построен, несмотря на значительный объём работ, проделанных в этой области. Тем временем на неиспользуемом военном аэродроме был построен ангар, предназначенный для производства и эксплуатации CL160. Ангар (360 м в длину, 220 м в ширину и 106 м в высоту), был сам по себе чудом техники и является до сих пор самым большим подобным объектом, превышая по размерам эллинги 1930-х годов.

              Однако технические сложности (сродни проектированию авиалайнера), ограниченные финансовые средства, а также малый срок, имевшийся у зачинателей мероприятия перед переходом на самоокупаемость, сделали проект довольно рискованным — выяснилось, что собранных в результате продажи акций средств было недостаточно для доведения проекта до конца. В итоге 7 июня 2002 года компания объявила о своей несостоятельности и начале процедуры ликвидации с начала следующего месяца. Судьба 300 млн евро, вырученных в результате продажи акций более чем 70 000 инвесторам, по-прежнему неясна. lol lol lol lol
              В июне 2003 года объекты были распроданы компанией за менее чем 20 % от стоимости расходов на строительство. Ангар-гигант ныне используется в качестве парка развлечений под названием «Тропические острова», который открылся в 2004 году.


              2. Грузоподъемность - не велика, на кг веса дешевле чем вертолет или самолет. Но иногда проще привезти 100 тонн чем 10 раз по 10.
              3.
              строительство первого экспериментального дирижабля «Атлант», который может быть использован для нужд Минобороны России

              Просто у кого то есть мечта построить дирижабль, вот и хотят подмазаться к гос. деньгам winked
              Deniska
  2. Machete Сегодня, 11:50
    И подвесят на него ядрёную бонбу.


    Стесняюсь спросить: а зачем нам ВОЕННЫЙ дирижабль???
    Грузы таскать, как тут написано? Что за бред?
    Наши транспортники. садящиеся на любом поле уже не нужны?
    Machete
    1. Großer Feldherr Сегодня, 11:57
      В качестве ДРЛО дирижабль идеален:берет много, висит в неме долго, есть большая площать поверхности в любую сторону. Видимо именно о таком применении и идет речь.
      Что касается транспортника, хотя это и вопрос не обозримого будущего. Килограмм доствленный на самолете стоит слишком дорого для массового снабжения, к тому же аэродром не нужен разве что ан2, а вот уже ил76 требует полноценную взлетку.
      Großer Feldherr
      1. Machete Сегодня, 12:06
        Ага, так вижу, как по стране летают сотни грузовых дирижаблей, а все ИЛы списали из-за дороговизны использования.
        Machete
        1. Владимир Постников Сегодня, 12:20
          Цитата: Machete
          Ага, так вижу, как по стране летают сотни грузовых дирижаблей, а все ИЛы списали из-за дороговизны использования.

          Крамольные вещи говорите. ИЛы теперь семейный бизнес. Незя! Не положено.
          Владимир Постников
        2. Großer Feldherr Сегодня, 12:21
          Илы летают в основном как десантные, а взлет—посадка, в т.е. в невыгодном для дерижабля режиме постоянного набора высот и снижения.
          А в ту же Сирию снабжение идет водным путем, ибо самолеты—дорого. Сколько по времени из Новороссийская до Тартуса идет сухогрух? Месяц или больше?
          Дирижабли начала прошлого века брали несколько сот тонн(!!!) И тащили их через океан с вполне приличной скоростью не сравнимой с водным транспортом+нет привязки к воде и какой либо инфраструктуре.
          Großer Feldherr
          1. Deniska Сегодня, 13:00
            Дирижабли начала прошлого века брали несколько сот тонн(!!!)


            Самый большой дирижабль :)
            (данные в вики)

            «Гинденбург» был способен поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, 50 пассажиров[3] и развивал скорость до 135 километров в час.

            Что то тут не пахнет мега меревозками.

            Дирижабль Гинденбург, был построен за 59 000 немецких марок. Не знаю, как перевести в наши деньги, т.к. изменились и стоимость труда, и стоимость материалов (например, если считать в золотом эквиваленте, что неверно, получается 14 847 350 рублей),
            Deniska
        3. хрыч Сегодня, 12:21
          Цитата: Machete
          Стесняюсь спросить: а зачем нам ВОЕННЫЙ дирижабль???
          Грузы таскать, как тут написано? Что за бред?


          Просвящайтесь
          хрыч
      2. Aleks713 Сегодня, 12:12
        Вот именно. У нас недостаточно самолетов ДРЛО для постоянного прикрытия всех опасных направлений на огромной территории России. Плюс у самолетов ограниченный ресурс пребывания в воздухе из-за необходимости дозаправки топливом. А дирижабли могут находится в определенных точках почти неограниченное время. Они не требуют аэродромов с большой длиной ВПП. К тому же при массовом производстве дирижаблей ДРЛО их стоимость будет явно меньше стоимости производства самолетов. А уж использование в комплексе и самолетов, и дирижаблей ДРЛО многократно усилит надежность нашей системы ПРО-ПВО.
        Aleks713
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:52
    который может быть использован для нужд Минобороны России

    На сколько я помню о дирижаблях вновь вспомнили когда посчитали, что это наиболее дешевое и экономичное средство доставки грузов. Не понятно для чего он может быть востребован МО РФ? Кататься в мирное время?
    rotmistr60
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:17
      Дирижабли почти во всем выигрывают там где не нужна высокая скорость.
      ЧитаюНовости
  4. IvanTheTerrible Сегодня, 11:59
    Очень похоже на попил бюджетного баблеца.
    IvanTheTerrible
  5. kos 75 Сегодня, 11:59
    Хорошо хоть не написали боевой или ударный дережабль
    kos 75
  6. Avis Сегодня, 12:00
    Талесников уточнял, что российскую разработку не опередит никто в мире, даже в среднесрочной перспективе.

    Сколько самомнения... Для инженера это губительно. Только не говорите, что чувак не знает про "Цеппелин-НТ"...

    При разгрузке полезного груза в точке прибытия дирижабль может стать тяжелее, не принимая на борт балласт, только бортовыми средствами, чтобы после выгрузки его не тянуло в стратосферу. Эта система уникальная, нигде за рубежом такой нет
    — отмечал он.

    Расшифровываю — баллонет используется не только для поддержания сверхдавления в оболочке, но и как балласт; ну, или это термодирижаль.
    Avis
    1. Владимир Постников Сегодня, 12:05
      Цитата: Avis
      Талесников уточнял, что российскую разработку не опередит никто в мире, даже в среднесрочной перспективе.

      Сколько самомнения... Для инженера это губительно.

      У меня большие сомнения, что он инженер. Это репликой он мне напомнил доктора технических наук Дмитрия Рогозина.
      Владимир Постников
    2. ЧитаюНовости Сегодня, 12:21
      Цитата: Avis
      Только не говорите, что чувак не знает про "Цеппелин-НТ"...

      Возможно на Атланте поршневая система изменения объёмов с перекачкой между секциями.
      ЧитаюНовости
  7. aleksfill Сегодня, 12:05
    "....Эта система уникальная, нигде за рубежом такой нет...."
    Постройте, испытайте, а не просите на 3-3,5года и миллиарды карбованцев, таки.
    aleksfill
  8. grafin Сегодня, 12:16
    Основная фраза - несколько миллиарда рублей... через несколько лет - когда или султан помрет или ишак...
    grafin
    1. grafin Сегодня, 12:18
      Добавлю - граф Целлин строил дирижабли вообще у себя в поле за домом...и побольше размером
      grafin
      1. Paranoid50 Сегодня, 13:09
        Цитата: grafin
        граф Целлин строил дирижабли вообще у себя в поле за домом..

        Чёрт побери,всегда считал,что эпоха Цеппелинов исчезла в огне "Гинденбурга"... А вот, поди ж ты... Почему бы нет? Единственный момент - адекватность "цены вопроса".
        Paranoid50
  9. богомданый Сегодня, 12:27
    3 года на постройку 1 дирижабля + несколько миллиардов рублей не многовато ли?
    богомданый
  10. 100502 Сегодня, 12:41
    Ещё один музейный экспонат будет на параде?
    100502
  11. Kenneth Сегодня, 12:48
    Мне некоторые идеи наших обороншиков напоминают гранты на тему исследований половой жизни бабочек. Попил бюджета и изображение деятельности
    Kenneth
  12. Slon_on Сегодня, 13:15
    Вообще дирижаблестроение может стать перспективным ввиду наличия новых материалов, двигателей, компьютерных систем управления, безопасных инертных газов и т.п. А польза несомненно есть - доставка различных грузов в труднодоступные районы (ему не нужны дорогостоящие аэродромы), элемент системы ПВО, ПРО, ПЛО (возможность длительного полета над заданным районом) и т.д.
    Slon_on
  13. Банный Сегодня, 13:20
    Надо выпуск ИЛ-"2" наладить и обязательно с воздушным стрелком шоб супостат взад не впер))) а шо против террористов ишо как поканает дерижобль то перспективным назначили а илюха себя ишо покажет кстати и коников в армию пора направлять возродим кавалерию 100 в гору пользы лошадь много не жрет животно тихое ласковае и мясом при случае прокормит каждому кавалеристу по рпг и на истребительные эскадроны
    Банный
  14. faiver Сегодня, 13:50
    заметка ни о чем - "не имеющий аналогов в мире", только где он? который год грозяца а воз и ныне там...
    faiver
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