Первый модернизированный ТУ-22М3М будет представлен в 2018 году
Первый модернизированный дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М будет представлен в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются российскими военными в ходе операции в Сирии. Самолеты взлетают с территории РФ и наносят сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.
По Ту-22М3М работы идут в графике. Покажем машину в следующем году- заявил А.Конюхов.
По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются российскими военными в ходе операции в Сирии. Самолеты взлетают с территории РФ и наносят сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории.
У дальних бомбардировщиков Ту-22М3 высокая эффективность средств поражения: они бомбят метко, строго по заданным целям. Модернизирована система навигации. Эти самолеты выходят в точку сбрасывания с большой высоты с использованием спутниковой навигации, с учетом всех факторов, которые влияют на полет неуправляемой бомбы- заявил ранее экс-главком ВВС генерал армии Петр Дейнекин.
Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.
Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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