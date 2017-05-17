14:15 17 мая

Первый модернизированный ТУ-22М3М будет представлен в 2018 году

Первый модернизированный дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М будет представлен в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.

По Ту-22М3М работы идут в графике. Покажем машину в следующем году
- заявил А.Конюхов.

По официальным данным, у России есть более 100 ракетоносцев Ту-22М3. До 2020 года около 30 самолетов будут модернизированы до модификации Ту-22М3М, сообщили ранее в Минобороны РФ.


Первый модернизированный ТУ-22М3М будет представлен в 2018 году


Дальние бомбардировщики Ту-22М3 применяются российскими военными в ходе операции в Сирии. Самолеты взлетают с территории РФ и наносят сосредоточенные удары по террористам на сирийской территории.

У дальних бомбардировщиков Ту-22М3 высокая эффективность средств поражения: они бомбят метко, строго по заданным целям. Модернизирована система навигации. Эти самолеты выходят в точку сбрасывания с большой высоты с использованием спутниковой навигации, с учетом всех факторов, которые влияют на полет неуправляемой бомбы
- заявил ранее экс-главком ВВС генерал армии Петр Дейнекин.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами. Самолеты Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

Использованы фотографии: http://militaryrussia.ru/
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 11:56
    Жаль не всё успели с Украины перегнать..
    210окв
    1. AtenON Сегодня, 11:58
      Сейчас подходящее время их туда послать с полным бомбовым запасом.
      AtenON
      1. 210окв Сегодня, 12:01
        Да там это избыточно..Отстрелять несколько тысяч самых упоротых-остальные сами одумаются видя последствия "охоты"
        Цитата: AtenON
        Сейчас подходящее время их туда послать с полным бомбовым запасом.
        210окв
      2. Zibelew Сегодня, 12:02
        В Казани ТУ 22М3 как памятник стоит. Туристам нравится. Был производен КАПО в 1993 году, конечно, производился он не как памятник, а как самолет, но в 90-е он был законсервирован по причине отсутствия денег. Постепенно из него вытащили все, что было можно разобрать на запчасти. И только в 2007 году он был установлен как памятник.
        Zibelew
      3. древний Сегодня, 13:28
        Цитата: AtenON
        Сейчас подходящее время их туда послать с полным бомбовым запасом.


        Проще сразу на аэродроме вылета...взорвать...так хоть экипажи целыми останутся soldier
        древний
    2. Machete Сегодня, 12:00
      да, там порезали 60 штук.
      Machete
      1. IGOR GORDEEV Сегодня, 12:06
        Цитата: Machete
        да, там порезали 60 штук.

        "Новости" с братской Украины продолжают "радовать" не смотря на срок давности sad
        IGOR GORDEEV
      2. 30 вис Сегодня, 13:45
        В присутствии американских господ . Под звуки-" щэ нэ вмэрла украина " ....
        30 вис
    3. древний Сегодня, 13:27
      Цитата: 210окв
      Жаль не всё успели с Украины перегнать..


      На Украине в основном остались только "дрова" так как все первые серии машин,что 2-ек,что 3-ек шли в 13-ю "конно-гвардейскую" и в Крым к морякам soldier

      И вот прямой ответ "урякалкам" на счёт ракеты Х-32 soldier , а то здесь на сайте наиболее..."продвинутые" уже все АУГ и АУС...."потопили" lol
      древний
      1. Оператор Сегодня, 13:43
        С точностью до наоборот: Ту-22М3М с Х-32 это прямой ответ всепросральщикам.
        Оператор
        1. древний Сегодня, 14:03
          Цитата: Оператор
          С точностью до наоборот: Ту-22М3М с Х-32 это прямой ответ всепросральщикам.


          Там вроде бы ОЧЕНЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ .."нарисовано". "БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН в ")!* году"...ПЕРВЫЙ wassat
          Сейчас какой год? wink Так что ДАВАЙ...."ДОСВИДАНЬЯ" wassat
          древний
    4. Incvizitor Сегодня, 13:37
      Жаль не всё успели с Украины перегнать..

      Мне лебедей жаль а ту 22м 3 и у нас ржавели.
      https://www.youtube.com/watch?v=nObAqf2J-As
      Incvizitor
  2. Machete Сегодня, 11:59
    У нас их более 100?
    Нигде не видел такой цифры ни разу.
    Machete
    1. Bronevick Сегодня, 12:28
      На хранении наверно сколько то.
      Bronevick
    2. zivXP Сегодня, 12:46
      Получается 3 полноценных полка.
      Афган то, конечно, в основном бомбили простые ТУ-22.
      zivXP
      1. древний Сегодня, 13:21
        Цитата: zivXP
        Афган то, конечно, в основном бомбили простые ТУ-22.


        Афган то, конечно, в основном бомбили"...."простые" wink .....Ту-16,Ту-22М2 (с Белой) + 1 самолёт с Шайковки и Ту-22М3(с Полтавы),кроме этого участвовали и Оршанские и Тартовские( во главе с Дулаевым) soldier



        А простые ту-22 были только Ту-22ПД(обеспечивали) групповую защиту БП soldier



        древний
      2. pvv113 Сегодня, 13:23
        В штатном составе тбап 20 самолетов Ту-22М3, так что получается пять полков. И Афган бомбили самолеты 185 тбап (Полтава), 402 тбап (Орша), 840 тбап (Сольцы). Работали мы с аэродрома Мары-2. А самолеты Ту-22 из состава 203 тбап (Барановичи) обеспечивали нам прикрытие постановкой помех, но в бомбардировках не участвовали. Также с аэродрома Мары-1 работали Ту-16 из состава 132 тбап (Тарту). hi
        pvv113
    3. askort154 Сегодня, 12:47
      Machete.....У нас их более 100?
      Нигде не видел такой цифры ни разу.

      В 2015 г. встречал цифру 150 шт.
      askort154
    4. dik-nsk Сегодня, 12:48
      Цитата: Machete
      У нас их более 100?
      Нигде не видел такой цифры ни разу.

      Вика говорит: Всего на Казанском авиационном производственном объединении было построено 268 Ту-22М3... В распоряжении ВВС России находилось до 70 самолётов Ту-22М3, 83 самолёта имелись у авиации Российского Военно-Морского Флота. Все условно исправные (подготовленные к разовой перегонке) самолёты ВМФ в 2011 году переданы в ВВС... На вооружении Россия: 62 Ту-22М3 и более 1 Ту-22МР, по состоянию на 2017 год
      Видимо 100 это вместе с "условно неисправными")))
      dik-nsk
  3. роман66 Сегодня, 12:18
    а появятся ли в новой модификации новые возможности по перевозке крупного рогатого скота?
    роман66
    1. 210окв Сегодня, 12:48
      Неужели новые породы вывели кои не влезают в бомболюк? wassat
      Цитата: роман66
      а появятся ли в новой модификации новые возможности по перевозке крупного рогатого скота?
      210окв
      1. роман66 Сегодня, 12:51
        чтобы не по одной, и транспортер для сброса навоза. частушка : " сидит милый на крылечке
        моет морду борною
        потому, что пролетел
        ероплан с уборною"
        роман66
  4. Zubr Сегодня, 12:51
    Цитата: роман66
    а появятся ли в новой модификации новые возможности по перевозке крупного рогатого скота?

    Да не вопрос ! Пишите заявку в мин. Обороны. И, любой каприз за ваши деньги.. smile
    Zubr
  5. Сумрачный стрелок Сегодня, 13:46
    Ему бы вернуть функцию дозаправки в воздухе
    Сумрачный стрелок
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