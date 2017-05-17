Первый модернизированный ТУ-22М3М будет представлен в 2018 году

По Ту-22М3М работы идут в графике. Покажем машину в следующем году

У дальних бомбардировщиков Ту-22М3 высокая эффективность средств поражения: они бомбят метко, строго по заданным целям. Модернизирована система навигации. Эти самолеты выходят в точку сбрасывания с большой высоты с использованием спутниковой навигации, с учетом всех факторов, которые влияют на полет неуправляемой бомбы