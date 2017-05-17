В текущем году казанский завод передаст заказчикам 16 вертолетов «Ансат»

В этом году заказчикам будет поставлено 16 вертолетов "Ансат", большинство из них – Министерству обороны РФ, но есть и коммерческие заказы,

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России) до конца года поставит заказчикам 16 легких многоцелевых вертолетов «Ансат», передает Интерфакс-АВН сообщение директора по маркетингу предприятия Валерия Пашко.сказал Пашко.Всего, по его словам, завод планирует произвести в текущем году 80 вертолетов.Легкий двухдвигательный вертолет "Ансат" рассчитан на 7-9 мест, машина может развивать максимальную скорость до 275 км/час и совершать перелет на расстояние более 500 км.Сообщается, что «в зависимости от комплектации он может использоваться для пассажирских перевозок, транспортировки грузов, санитарных, аварийно-спасательных задач, а также в качестве учебно-тренировочного и патрульного вертолета».