14:08 17 мая

В текущем году казанский завод передаст заказчикам 16 вертолетов «Ансат»

Казанский вертолетный завод (входит в холдинг «Вертолеты России) до конца года поставит заказчикам 16 легких многоцелевых вертолетов «Ансат», передает Интерфакс-АВН сообщение директора по маркетингу предприятия Валерия Пашко.



В этом году заказчикам будет поставлено 16 вертолетов "Ансат", большинство из них – Министерству обороны РФ, но есть и коммерческие заказы,
сказал Пашко.


Всего, по его словам, завод планирует произвести в текущем году 80 вертолетов.

Легкий двухдвигательный вертолет "Ансат" рассчитан на 7-9 мест, машина может развивать максимальную скорость до 275 км/час и совершать перелет на расстояние более 500 км.

Сообщается, что «в зависимости от комплектации он может использоваться для пассажирских перевозок, транспортировки грузов, санитарных, аварийно-спасательных задач, а также в качестве учебно-тренировочного и патрульного вертолета».

Использованы фотографии: http://www.russianhelicopters.aero
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Комментарии 11

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  1. МПК105 Сегодня, 12:09
    Вахту возить-самое то...А то на таком старье мужики летают,порасшибаются скоро все ...
    МПК105
    1. 210окв Сегодня, 12:12
      Кроме вахты еще и учебный в Сызранское училище..
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 12:16
        Есть интересная информация по КВЗ
        Выручка ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) сократилась в 1,8 раза: с 42,472 млрд. рублей в 2015 году до 24,195 млрд. рублей в 2016-м, следует из опубликованного отчета общества по стандартам МСФО. Основная причина крутого снижения оборотов — падение на 87% объемов заказов из Азии, в денежном выражении КВЗ спикировал на 18,9 млрд. рублей до 2,8 миллиарда. Напомним, долгое время лидирующие позиции среди заказчиков занимало министерство обороны Индии.

        Как говорят, беда не приходит одна: упал объем выручки, получаемой в России, — на 18%, или на 2,4 млрд. рублей. То есть минобороны РФ также сократило заказы, хотя по итогам 2016 года стало самым крупным клиентом с долей 35%. Ближнее зарубежье обеспечило прирост по выручке на ничтожные 4% (173 млн. рублей; это не дотягивает по стоимости даже до легкого «Ансата») до 4,2 миллиарда. При этом Беларусь заняла здесь второе место с долей 19%. Но надо отметить, что контракт с братской страной на 12 Ми-17В-5 был заключен в июне 2015 года, то есть до разгара кризиса на КВЗ и его ухода на четырехдневку.
        На 3-м месте с приростом объемов на две трети, или на 1,29 млрд. рублей, до 3,25 млрд. — заказчики из Африки, например, Экваториальная Гвинея обеспечила КВЗ 12% выручки.

        Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/345477
        Zibelew
    2. bouncyhunter Сегодня, 12:14
      Привет , Лёха ! hi На то он и "Ансат" - лёгкий многоцелевой вертолёт .
      bouncyhunter
      1. МПК105 Сегодня, 12:19
        Здрасти всем,дядьки! hi Ну да,не только вахтовиков-много кому такая вот штука полезная нужна-вот тот случай,когда даже я ныть не буду-"да на что ониии денюжку трудовую народную да потрааатилииии,иродыыы..." laughing
        МПК105
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:21
          Лёх , я лично тебя нытиком не считаю . Критиком - да , но не нытиком . yes
          bouncyhunter
  2. barclay Сегодня, 12:18
    Всего, по его словам, завод планирует произвести в текущем году 80 вертолетов.
    Хорошая цифра. Радует, если уже столько оплаченных заказов. Только за какой-нибудь "каучук" вертолеты продавать не надо.
    barclay
    1. donavi49 Сегодня, 12:43
      Так, напротив они на грани массовых сокращений. Еще 10 вертолетов в год сбросят - и придется сокращать 600-700 человек.

      У них норма 100+. В хлебно-рекордный 2014 они сделали 118 машин.
      donavi49
      1. barclay Сегодня, 12:52
        Жаль, что сбавили. Нужно наверстывать - изыскивать заказы. Может это связано с тем, что модель новая?
        barclay
      2. Айрат М. Сегодня, 13:01
        Еще и яйца разделили… капиталит не квз
        Айрат М.
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 13:28
    В сибирские аэропорты такой-бы.Самое то по затерянным деревенькам и сёлам летать.
    ВЕРЕСК
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