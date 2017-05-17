Муженко: ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию "российской агрессии"





Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине.





Благодарен партнёрам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развития Вооружённых Сил Украины.



Будем совместно реализовывать. Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в г. Брюссель как никогда эффективно и прагматично.Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине.Благодарен партнёрам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развития Вооружённых Сил Украины.Будем совместно реализовывать.

Это ещё один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. Порошенко может попытаться обосновать свой последний шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, и их личную и профессиональную жизнь.