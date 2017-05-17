Муженко: ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию "российской агрессии"
Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в ЕС и НАТО предложили нестандартные вариант для противодействия «российской агрессии». В Фейсбуке Муженко сделал запись следующего характера:
Между тем в Европейском союзе высказали недовольство решением Киева блокировать российские сайты и украинские версии, связанные с российскими компаниями. Наиболее жёсткая критика действий Киева последовала от Совета Европы. При этом к критике подключились международные неправительственные организации, включая Human Rights Watch.
Представитель HRW Таня Купер (цитата УНИАН ):
Исследование показало, что аканты в социальной сети ВКонтакте имели около 20 млн пользователей с украинским IP.
Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в г. Брюссель как никогда эффективно и прагматично.
Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине.
Благодарен партнёрам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развития Вооружённых Сил Украины.
Будем совместно реализовывать.
Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине.
Благодарен партнёрам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развития Вооружённых Сил Украины.
Будем совместно реализовывать.
Между тем в Европейском союзе высказали недовольство решением Киева блокировать российские сайты и украинские версии, связанные с российскими компаниями. Наиболее жёсткая критика действий Киева последовала от Совета Европы. При этом к критике подключились международные неправительственные организации, включая Human Rights Watch.
Представитель HRW Таня Купер (цитата УНИАН ):
Это ещё один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. Порошенко может попытаться обосновать свой последний шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, и их личную и профессиональную жизнь.
Исследование показало, что аканты в социальной сети ВКонтакте имели около 20 млн пользователей с украинским IP.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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