14:09 17 мая

Муженко: ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию "российской агрессии"

Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в ЕС и НАТО предложили нестандартные вариант для противодействия «российской агрессии». В Фейсбуке Муженко сделал запись следующего характера:

Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в г. Брюссель как никогда эффективно и прагматично.

Я поделился видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки, а коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине.


Благодарен партнёрам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развития Вооружённых Сил Украины.

Будем совместно реализовывать.


Муженко: ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию "российской агрессии"


Между тем в Европейском союзе высказали недовольство решением Киева блокировать российские сайты и украинские версии, связанные с российскими компаниями. Наиболее жёсткая критика действий Киева последовала от Совета Европы. При этом к критике подключились международные неправительственные организации, включая Human Rights Watch.

Представитель HRW Таня Купер (цитата УНИАН ):
Это ещё один пример той легкости, с которой президент Порошенко необоснованно пытается контролировать общественный дискурс в Украине. Порошенко может попытаться обосновать свой последний шаг, но это циничная, политически обоснованная атака на права на получение информации, затрагивающая миллионы украинцев, и их личную и профессиональную жизнь.


Исследование показало, что аканты в социальной сети ВКонтакте имели около 20 млн пользователей с украинским IP.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 12:18
    Нестандартный подход может быть только один-застрелиться!Да,а что в Киеве уже блокируют УКРАИНСКИЕ сайты?!
    210окв
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:25
      Украинские они вообще легко блокируют просто конфисковывая оборудование датацентров где хостятся такие сайты.
      ЧитаюНовости
      1. 210окв Сегодня, 12:27
        Это понятно.Я просто подумал что очепятка и речь идет о российских сайтах.Вы таким макаром скоро на ВО не попадете...
        Цитата: ЧитаюНовости
        Украинские они вообще легко блокируют просто конфисковывая оборудование датацентров где хостятся такие сайты.
        210окв
      2. Чёрный Сегодня, 13:01
        Мужеложенко как всегда хрюкнул шо воздух испортил.....как же хочется увидеть всю эту верхушку укровермахта на виселице...
        Чёрный
    2. svp67 Сегодня, 12:33
      Цитата: 210окв
      Нестандартный подход может быть только один-застрелиться!

      Боюсь, все намного страшнее... И их нестандартный подход будет заключаться в том, что само НАТО будет воевать "до последнего украинца"
      svp67
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:54
        Более того они целеустремлённо и настойчиво отламывают кусочки от Империи (Союза, России, называйте как хотите) и натравливают их на империю.
        ЧитаюНовости
    3. barclay Сегодня, 12:42
      Нестандарный подход к противодействию "российской агрессии" заключился в вежливом отказе давать незалэжной деньги на "раздербан".
      barclay
      1. 210окв Сегодня, 12:45
        Им отказали в деньгах?На "Азов"да,читал..На всё остальное-выделяют.Ну в Киеве рты раскрывают конечно на большее-привыкли.
        Цитата: barclay
        Нестандарный подход к противодействию "российской агрессии" заключился в вежливом отказе давать незалэжной деньги на "раздербан".
        210окв
        1. barclay Сегодня, 13:00
          Цитата: 210окв
          Ну в Киеве рты раскрывают конечно на большее

          Ну к халяве привыкнуть можно быстро. Вот только отвыкать будет "больно". Так вечно продолжаться не будет - на Западе денюжку считают. Нынче Трамп задает новый вектор взаимоотношений. Но на Украине есть еще чего продать натурой - вот что неприятно.
          barclay
  2. dik-nsk Сегодня, 12:19
    Начальник генерального штаба ВСУ Виктор Муженко
    больше на "Бабенко" похож))
    dik-nsk
  3. Платов Сегодня, 12:28
    Нестандартный подход только один - сдаться!))
    Платов
    1. 210окв Сегодня, 12:28
      А зачем они нам в плену нужны?Кормить на халяву?
      Цитата: Платов
      Нестандартный подход только один - сдаться!))
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 12:32
        Цитата: 210окв
        А зачем они нам в плену нужны?Кормить на халяву?

        А вот если на эту проблему взглянуть с иной стороны... Еда, содержание помещений, зарплата охраны - Вы представляете КАКОЙ это мощный удар по финансам...
        svp67
      2. Платов Сегодня, 13:18
        А мы как с солдатами вермахта после войны... пускай за еду работают, дома строят, картошку копают)))) страну поднимают как говорится)))
        Платов
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:28
    коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине...Будем совместно реализовывать.

    Вот пиарится, так пиарится. Чтобы все знали, что посидел где-то в задних рядах с натовцами после чего НАТО начнет "нестандартно бороться с российской агрессией". Разбежались и уже танки заводят.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:33
      У меня давно сложилось стойкое мнение , что популизм нашёл себе благодатную почву в 404-ой .
      bouncyhunter
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:38
        Павел, если бы только популизм, то и черт с ними Порошенко-Муженко...... А здесь из кожи лезут, чтобы любым способом притянуть НАТО за уши в конфликт на Донбассе. Вот только зря стараются, т.к. этому блоку ввязываться напрямую абсолютно нет резона.
        rotmistr60
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:43
          Цитата: rotmistr60
          Вот только зря стараются, т.к. этому блоку ввязываться напрямую абсолютно нет резона.

          Геннадий , вот поэтому и не торопится НАТО принимать к себе Украину . И это не единственная причина , как я мыслю .
          bouncyhunter
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:45
            Причин хватает, в т.ч. главная - гражданская война.
            rotmistr60
    2. Vita VKO Сегодня, 12:40
      Цитата: rotmistr60
      "нестандартно бороться с российской агрессией"

      можно только взяв на вооружение китайскую стратегию и начать украинцам сдаваться по 2-3 миллиона.
      Vita VKO
  5. NUR Сегодня, 12:39
    Осталось только железный занавес опустить и пересесть на быков, надеюсь понятно кто эти быки.
    NUR
  6. sir_obs Сегодня, 12:53
    Да да. нужно создать украинские белые каски, а далее уже стандартно по сирийскому сценарию.
    sir_obs
  7. ver_ Сегодня, 13:40
    Цитата: 210окв
    А зачем они нам в плену нужны?Кормить на халяву?
    Цитата: Платов
    Нестандартный подход только один - сдаться!))

    ..можно ими червей кормить..
    ver_
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