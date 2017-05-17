Полторак: Минобороны Украины не намерено возвращать Донбасс силой
В Киеве не рассматривают сценарий силового возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление министра обороны Украины Степана Полторака.
При этом министр выразил уверенность, что неподконтрольные территории всё равно вернутся под контроль Киева.
Он сообщил также, что «за время военной операции на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих». В общей сложности, по его словам, там погибли «более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены», Украина «потеряла 43 тысячи квадратных километров земли».
Напомним, в апреле секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал наступление военных в Донбассе. Он призвал бойцов «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». «Главное – не проскочить границу», – подчеркивал он.
При этом министр выразил уверенность, что неподконтрольные территории всё равно вернутся под контроль Киева.
Мы убеждены, что Донецк и Луганск – территория Украины,сказал Полторак немецкому каналу Deutsche Welle.
Он сообщил также, что «за время военной операции на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих». В общей сложности, по его словам, там погибли «более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены», Украина «потеряла 43 тысячи квадратных километров земли».
Напомним, в апреле секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал наступление военных в Донбассе. Он призвал бойцов «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». «Главное – не проскочить границу», – подчеркивал он.
Использованы фотографии: http://blogdogcicle.blogspot.ru
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