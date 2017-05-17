14:11 17 мая

Полторак: Минобороны Украины не намерено возвращать Донбасс силой

В Киеве не рассматривают сценарий силового возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление министра обороны Украины Степана Полторака.



При этом министр выразил уверенность, что неподконтрольные территории всё равно вернутся под контроль Киева.


Мы убеждены, что Донецк и Луганск – территория Украины,
сказал Полторак немецкому каналу Deutsche Welle.

Он сообщил также, что «за время военной операции на юго-востоке погибли 2655 украинских военнослужащих». В общей сложности, по его словам, там погибли «более 10 тысяч украинцев, еще более 20 тысяч были ранены», Украина «потеряла 43 тысячи квадратных километров земли».

Напомним, в апреле секретарь СНБО Украины Александр Турчинов анонсировал наступление военных в Донбассе. Он призвал бойцов «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток». «Главное – не проскочить границу», – подчеркивал он.

Использованы фотографии: http://blogdogcicle.blogspot.ru
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Комментарии 18

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  1. 210окв Сегодня, 12:41
    Да ну!?А что вы там,удоты,конфетками пуляетесь?
    210окв
    1. Владыка Ситх Сегодня, 12:46
      За прошедшие сутки ВС Украины ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись СЕМЬНАДЦАТЬ населенных пунктов Республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

      Разрушения
      16.05.2017, 15.30,
      г.Донецк, Кировский район, п.г.т Старомихайловка
      Ул. Октябрьская, 142 – в результате попадания трассирующей пули загорелась кровля на площади 1м2 жилого флигеля. Потушили жильцы до приезда МЧС.
      н.п. Гольмовский
      ул. Загорядная, 5 кв. 38 - прямое попадание.
      Тельманово - повреждена и обесточена насосная станция, повреждена телевышка в Тельмановском районе, перебиты линии электропередач идущие на территорию Украины
      н.п. Спартак
      ул. Советская №1 - повреждена кровля.
      В результате обстрелов ВСУ района н.п. Яковлевка ранен мужщина Слабоденюк Петр Николаевич, 1942 г.р., а не женщина в Киевском районе г.Донецк
      Владыка Ситх
      1. ЧитаюНовости Сегодня, 12:50
        По всей линии соприкосновения или на каких-то отдельных направлениях?
        ЧитаюНовости
      2. bouncyhunter Сегодня, 12:53
        В Киеве не рассматривают сценарий силового возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление министра обороны Украины Степана Полторака.

        Ну так и уползайте с Донбасса в свои норы , скунсы вонючие ! am Верх цинизма - лупить из всех стволов и распинаться при этом об отрицании силового решения . Тьфу , выродки !!! fool
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:23
          Здравствуй,Паша hi
          Он призвал бойцов «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток».

          Продвигались, продвигались... и чёт приуныли.
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:45
            Привет , Витя ! hi А что они думали ? Незваные гости не в почёте нынче ! laughing
            bouncyhunter
    2. dik-nsk Сегодня, 12:52
      Цитата: 210окв
      Да ну!?А что вы там,удоты,конфетками пуляетесь?

      новость 16-40, комментарий 16-41.. восхищаюсь Вашей скоростью чтения и печатания))) laughing hi
      dik-nsk
      1. Zibelew Сегодня, 12:54
        Цитата: dik-nsk
        новость 16-40, комментарий 16-41..
        А как же первый нах
        Zibelew
    3. сибиралт Сегодня, 12:59
      Ага. Лиса и виноград. А как же недавнее заявление насчет не перескочить бы российскую границу в пылу наступления? laughing
      сибиралт
  2. Zulu_S Сегодня, 12:43
    Шо нэ зъим, то понадкусаю
    Zulu_S
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:44
    Минобороны Украины не намерено возвращать Донбасс силой

    Надо было в заголовке написать, что это он сказал немецкому каналу Deutsche Welle и дальше можно было бы не читать.
    rotmistr60
    1. 210окв Сегодня, 12:46
      А я то наивный думал что жителям Донбасса...
      Цитата: rotmistr60
      Минобороны Украины не намерено возвращать Донбасс силой

      Надо было в заголовке написать, что это он сказал немецкому каналу Deutsche Welle и дальше можно было бы не читать.
      210окв
  4. Копчёный Сегодня, 12:46
    Значит скоро пойдут в наступление.
    Копчёный
  5. zivXP Сегодня, 12:51
    Непонятно получается - возвращать кому? России?
    zivXP
  6. Altona Сегодня, 13:02
    Цитата: bouncyhunter
    Верх цинизма - лупить из всех стволов и распинаться при этом об отрицании силового решения . Тьфу , выродки !

    ------------------------------
    Так у них там у всех справки о шизофрении есть. Говорят одно, думают второе, делают третье.
    Altona
  7. Machete Сегодня, 13:04
    Очередная ложь.
    Machete
  8. yuriy55 Сегодня, 13:17
    Полторак: Минобороны Украины не намерено возвращать Донбасс силой

    Сил уже не хватает...Но, нагадить ещё могут...Мало людской кровушки попили...Я знаю, что в республиках ведётся учёт преступлений националистов...Придёт время - за всё ответят сполна...
    yuriy55
  9. Evgenijus Сегодня, 14:07
    Речи не должно быть о возвращении Донбасса в Украину, пока вояки ВСУ не восстановят все разрушенное там, а Порох приползет на коленях в Донецк и Луганск и покается людям за свои преступления, и преступления своей киевской банды ...
    Или канистру бензина этому гаду выдать (бесплатно), как Гитлеру в 1945 -ом.
    Evgenijus
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