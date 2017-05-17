ВСУ наносят удары по объектам водоснабжения ДНР

По данным представителя ДНР в СЦКК из-за продолжающихся обстрелов территории Республики в настоящее время обслуживающий персонал Донецкой фильтровальной станции заблокирован обстрелом ВСУ на объекте. Нет возможности ни въезда, ни выезда. Люди находятся в убежище, но опасность для их жизни и здоровья сохраняется.

В очередной раз украинские силовики наносят артиллерийские удары по району Донецкой фильтровальной станции. Как сообщает оперативное командование ДНР, персонал ДФС пришлось в срочном порядке эвакуировать в убежище, которое находится непосредственно на объекте. Покинуть ДФС люди из продолжающегося обстрела пока не в состоянии. ДАН приводит заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР полковника Басурина:Сообщается об обстреле со стороны ВСУ насосной станции в Тельманово. 6 снарядов калибра 152 мм попали непосредственно по станции. Ещё более 35 снарядов разорвались в непосредственной близости от объекта.Это свидетельствует о целенаправленном ведении украинскими силовиками огня по системе водоснабжения Донецкой народной республики. Повреждение Донецкой фильтровальной станции и насосных станций региона могут оставить без водоснабжения сотни тысяч жителей Донбасса.В результате обстрела Киевского района Донецка ранена местная жительница.