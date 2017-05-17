14:14 17 мая

ВСУ наносят удары по объектам водоснабжения ДНР

В очередной раз украинские силовики наносят артиллерийские удары по району Донецкой фильтровальной станции. Как сообщает оперативное командование ДНР, персонал ДФС пришлось в срочном порядке эвакуировать в убежище, которое находится непосредственно на объекте. Покинуть ДФС люди из продолжающегося обстрела пока не в состоянии. ДАН приводит заявление замкомандующего оперативным командованием ДНР полковника Басурина:
По данным представителя ДНР в СЦКК из-за продолжающихся обстрелов территории Республики в настоящее время обслуживающий персонал Донецкой фильтровальной станции заблокирован обстрелом ВСУ на объекте. Нет возможности ни въезда, ни выезда. Люди находятся в убежище, но опасность для их жизни и здоровья сохраняется.


Сообщается об обстреле со стороны ВСУ насосной станции в Тельманово. 6 снарядов калибра 152 мм попали непосредственно по станции. Ещё более 35 снарядов разорвались в непосредственной близости от объекта.

ВСУ наносят удары по объектам водоснабжения ДНР



Это свидетельствует о целенаправленном ведении украинскими силовиками огня по системе водоснабжения Донецкой народной республики. Повреждение Донецкой фильтровальной станции и насосных станций региона могут оставить без водоснабжения сотни тысяч жителей Донбасса.

В результате обстрела Киевского района Донецка ранена местная жительница.

Использованы фотографии: https://dan-news.info
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Комментарии 16

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  1. 210окв Сегодня, 12:56
    Пытаются уничтожить объекты жизнеобеспечения..И это "не хотим вернуть Донбасс силою".. am
    210окв
    1. Paranoid50 Сегодня, 13:23
      Цитата: 210окв
      И это "не хотим вернуть Донбасс силою".

      Да,чёрт побери, это так - не могут и уже не хотят. Ни о каком мега-наступлении нет и речи. Обстрелы - да. Вылазки ДРГ - да. И прочие пакости уровня "отделение-взвод". Одним словом,провокации,цель которых - "нагадить напоследок и с.. убраться прочь... ибо поезд ушёл". И всё бы ничего,но люди... гибнут люди.
      Paranoid50
    2. роман66 Сегодня, 13:25
      ну да, это оно и есть, пить захотят - сами приползут, где же насилие.морды наглые!!
      роман66
  2. Чёрный Сегодня, 12:57
    Пора бы по позициям укробатарей наносить точечные удары.Мы ведь должны защищать русских людей на Донбассе, так ведь?
    Чёрный
    1. Shurik70 Сегодня, 13:04
      Цитата: Чёрный
      Пора бы по позициям укробатарей наносить точечные удары.Мы ведь должны защищать русских людей на Донбассе, так ведь?

      А я НЕ понимаю, почему не наносят.
      Shurik70
      1. Чёрный Сегодня, 13:06
        Я тоже request не понимаю
        Чёрный
        1. роман66 Сегодня, 13:28
          а я уже давно не понимаю, надо-то всего разик хренакнуть, а дальше выработается инстинкт, как у собаки Павлова : к пушкам ни-ни!
          роман66
  3. Ferdinant Сегодня, 12:58
    У них какое то обострение ,как у маньяков.
    Ferdinant
  4. PValery53 Сегодня, 13:02
    Обстрельщиков Донбасса обязательно нужно кормить ответными "пряниками", а то они будут "недовольны". "Покрытие" должно обеспечивать полную надёжность, чтобы даже если укропы хотели обстреливать Донбасс, то не могли. "Укроповским войскам - полную артиллерийскую импотенцию!" - лозунг участников артдуэлей ополченцев Донбасса.
    PValery53
  5. svp67 Сегодня, 13:06
    Как звучат ДВЕ новости....
    В очередной раз украинские силовики наносят артиллерийские удары по району Донецкой фильтровальной станции. Как сообщает оперативное командование ДНР, персонал ДФС пришлось в срочном порядке эвакуировать в убежище, которое находится непосредственно на объекте. Покинуть ДФС люди из продолжающегося обстрела пока не в состоянии.

    В Киеве не рассматривают сценарий силового возвращения неподконтрольных территорий Донбасса, передает РИА Новости заявление министра обороны Украины Степана Полторака.
    svp67
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
      Скакуасы хорошо усвоили двуличную риторику своих залужных хозяев .
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 13:16
        Цитата: bouncyhunter
        Скакуасы хорошо усвоили двуличную риторику своих залужных хозяев .

        hi
        Они не самостоятельны, что бы что то решать, так что все их действия, это действия хозяев...
        svp67
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:18
          Сергей hi
          Цитата: svp67
          Они не самостоятельны, что бы что то решать, так что все их действия, это действия хозяев...

          Куклы чревовещателя с претензией на самостоятельность .
          bouncyhunter
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:08
    Так они и батареи, с которых обстреливают, ставят рядом с жилыми домами, чтобы, если прилетит ответка, обвинить ополченцев в обстрелах мирных жителей.
    До чего мерзкий, все таки, народец оказался. wassat
    Горный стрелок
  7. Александр С. Сегодня, 13:37
    У меня вопрос. Всу наносят удары..каждый день новости об этом. А днр..или лнр наносят какие-нибудь удары? или стойко не поддаются на провокации? А вообще...читаю новости про донбасс...и каждый раз вспоминаю слова путина об этом....о том..что всу кровью своей умоются и тд и тп...............................................
    ...........
    Александр С.
  8. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:05
    Цитата: Shurik70
    А я НЕ понимаю, почему не наносят.

    Потому что Минск - 2,3,8,16
    Молодой_Коммунист
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