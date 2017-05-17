«Рособоронэкспорт» представит в Перу средства кибербезопасности
Российские предприятия представят на выставке SITDEF-2017, которая пройдет с 18 по 21 мая в Перу, 250 образцов вооружения и техники, передает Интерфакс сообщение пресс-службы «Рособоронэкспорта».
«Учитывая современные вызовы, такие как терроризм, наркотрафик, организованная и киберпреступность, "Рособоронэкспорт" рассчитывает на внимание иностранных заказчиков к проекту "Комплексные системы безопасности"», – говорится в релизе.
Отмечается, что этот проект «предлагает интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных и административных образований и объектов».
Всего на стенде компании будет представлено 250 образцов продукции.
По данным пресс-службы, «из авиационной техники наиболее перспективными в данном регионе являются учебно-боевой самолёт Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолёт Су-30МК». «Также отмечается повышенное внимание заказчиков к военно-транспортному вертолёту Ми-171Ш, боевому вертолёту Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолёту Ми-35М», – сообщает компания.
Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта», глава российской делегации Сергей Ладыгин:
«Учитывая современные вызовы, такие как терроризм, наркотрафик, организованная и киберпреступность, "Рособоронэкспорт" рассчитывает на внимание иностранных заказчиков к проекту "Комплексные системы безопасности"», – говорится в релизе.
Отмечается, что этот проект «предлагает интегрированные решения по кибербезопасности, контролю воздушных и прибрежных зон, государственных границ, крупных муниципальных и административных образований и объектов».
Всего на стенде компании будет представлено 250 образцов продукции.
Многие из них применялись российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях,говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, «из авиационной техники наиболее перспективными в данном регионе являются учебно-боевой самолёт Як-130, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, самолёт Су-30МК». «Также отмечается повышенное внимание заказчиков к военно-транспортному вертолёту Ми-171Ш, боевому вертолёту Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолёту Ми-35М», – сообщает компания.
Заместитель генерального директора «Рособоронэкспорта», глава российской делегации Сергей Ладыгин:
Военно-техническое сотрудничество России и Перу имеет долгую и насыщенную историю, и сегодня "Рособоронэкспорт" планомерно выстраивает взаимовыгодную долгосрочную работу с учетом современных тенденций на мировом оружейном рынке. Мы предлагаем Перу и другим нашим партнерам в латиноамериканском регионе широчайший спектр форм сотрудничества: от поставок готовой российской продукции военного назначения до различных форм технологического партнерства, в том числе и совместных разработок вооружения и военной техники. Такая гибкость в работе с заказчиками наряду с привлекательными предложениями по критерию "эффективность-стоимость" позволяет "Рособоронэкспорту" занимать серьезную позицию на латиноамериканском рынке оружия.
Использованы фотографии: http://www.nationaldefense.ru
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