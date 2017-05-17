«Рособоронэкспорт» представит в Перу средства кибербезопасности

Многие из них применялись российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях,

Военно-техническое сотрудничество России и Перу имеет долгую и насыщенную историю, и сегодня "Рособоронэкспорт" планомерно выстраивает взаимовыгодную долгосрочную работу с учетом современных тенденций на мировом оружейном рынке. Мы предлагаем Перу и другим нашим партнерам в латиноамериканском регионе широчайший спектр форм сотрудничества: от поставок готовой российской продукции военного назначения до различных форм технологического партнерства, в том числе и совместных разработок вооружения и военной техники. Такая гибкость в работе с заказчиками наряду с привлекательными предложениями по критерию "эффективность-стоимость" позволяет "Рособоронэкспорту" занимать серьезную позицию на латиноамериканском рынке оружия.