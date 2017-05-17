14:17 17 мая

В сети появились фото армейской версии "УАЗа"

В Сеть выложили фото армейской версии новой модели компании «УАЗ». Речь идет об автомобиле под названием «Профи», который по своей сути является собратом «Карго», но имеет повышенные показатели грузоподъемности, передает портал Ex-Roadmedia

Характерная окраска кузова грузового автомобиля UAZ Profi на опубликованном фото говорит о том, что он предназначен для военных нужд. В настоящее время данный автомобиль проходит испытания в Вооруженных Силах РФ (официального подтверждения данной информации нет).

В сети появились фото армейской версии "УАЗа"



О том факте, что речь идет действительно о модели УАЗ Профи, говорят характерные детали в дизайне автомобиля – как пример ступицы на шести болтах и характерные задние рессоры. Колеса прототипа обуты в покрышки фирмы Maxxis, которые раньше UAZ ставил исключительно на автомобили серии Патриот для компании «ГАЗпром». Отсутствие на армейском «Профи» зеркал и шильдиков говорит о том, что машина пока единичная, и зеленой стала не на конвейере, а перекрашена позже. У завода нет технологии окраса одного автомобиля в общей камере - там могут красить только серию.



Кстати, на фотографии очень хорошо видна проблема, о которой EX-ROADmedia писал в материале Конструкция УАЗ «PROFI» вызывает сомнение у специалистов: глубоко под днищем установленное запасное колесо, доставать которое очень тяжело и неудобно. Особенно в грязи.

Напомним, что гражданская версия модели UAZ Profi должна поступить в продажу в России уже совсем скоро – к началу июня этого года. Отличается новинка от семейства Карго увеличенной длиной и колесной базой, улучшенной грузоподъемностью (до полутора тонн). Грузовик уже называют одним из главных конкурентов «Газели».

Использованы фотографии: http://ex-roadmedia.ru/
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Комментарии 21

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  1. Жестобальд Сегодня, 13:25
    Сразу вспомнился генерал Александр Шевченко и ручка.
    Жестобальд
  2. faiver Сегодня, 13:25
    уж простите но из патриота армейский автомобиль как из меня балерина...
    faiver
    1. saturn.mmm Сегодня, 13:49
      Цитата: faiver
      уж простите но из патриота армейский автомобиль как из меня балерина...

      Чего, зады возить нормальная машина.
      saturn.mmm
  3. svp67 Сегодня, 13:26
    Подобный пикап конечно нужен, но вот УАЗику Карго у гражданских было много претензий, по надежности, хлипинький он оказался, надеюсь, что в армейской версии этот недостаток устранен, как и маломощный двигатель.
    svp67
    1. 210окв Сегодня, 13:38
      Может быть и нужен...В Сирии например.Миномет в кузов и вперед..
      Цитата: svp67
      Подобный пикап конечно нужен, но вот УАЗику Карго у гражданских было много претензий, по надежности, хлипинький он оказался, надеюсь, что в армейской версии этот недостаток устранен, как и маломощный двигатель.
      210окв
    2. болот Сегодня, 13:38
      Цитата: svp67
      Подобный пикап конечно нужен, но вот именно к этому УАЗику у гражданских было много претензий, по надежности, хлипинький он оказался, надеюсь, что в армейской версии этот недостаток устранен, как и слабинький двигатель.

      Судя по фото у этого удлененная рама что бы кузов от газели можно было установить.
      Это видать замена Уаз -452/3303.
      А идея не плоха полноценный кузов,можно за тентовать и набросав в кузов матрасы и не плохо переночевать.А так же можно установить своеобразный кунг и вот дом на колесах.
      болот
    3. stalkerwalker Сегодня, 13:42
      Цитата: svp67
      как и маломощный двигатель.

      Вот как раз по отечественному двигателю большие сомнения. Налучшим вариантом, наверное, будет китайский лицензионный Cummins. В "гражданке" надёжного, мощного и выносливого движка для полуторок наши моторостроители пока не создали.
      stalkerwalker
      1. болот Сегодня, 13:52
        Цитата: stalkerwalker
        Вот как раз по отечественному двигателю большие сомнения. Налучшим вариантом, наверное, будет китайский лицензионный Cummins. В "гражданке" надёжного, мощного и выносливого движка для полуторок наши моторостроители пока не создали.

        Сейчас в новое семейство патриот устанавливают довольно не плохие бензиновые двигатели объемом 2,7 литра.
        Не хватает дизельного движка,хотя такой есть и польский и производится по лицензии.Уже устанавливается на Хантере и Скорпионе.
        болот
        1. stalkerwalker Сегодня, 14:13
          Цитата: болот
          Сейчас в новое семейство патриот устанавливают довольно не плохие бензиновые двигатели объемом 2,7 литра.

          Вы про ЗМЗ-409? Семейство, ведущее родословную от ЗМЗ 406-го?
          Это движки вчерашнего дня. Ненадёжные и прожорливые. Владельцы "Волг" и "Патриотов" подтвердят.
          stalkerwalker
      2. КобалТ Сегодня, 14:11
        А может упрощенный и небронированный "тигр" с грузовой платформой? Зачем парк разнотипных автомобилей. И обслуживать лучше. Унификация.
        КобалТ
  4. Копчёный Сегодня, 13:27
    И сколько тонн тротила он выдержит на подрыв?
    Копчёный
    1. Лопатов Сегодня, 14:16
      А зачем ему выдерживать?
      Для повседневной деятельности такой автомобильчик нужен однозначно. Там и проходимость особая не нужна, и колесо стоит поставить там, где оно мешать не будет.
      К примеру, сейчас дежурными машинами ставят "Уралы" или "КамАЗы" строевой группы. И как автобус они не очень хороши, и как перевозчик трёх бачков и одного ящика с обедом для караула явно избыточны.
      Лопатов
  5. barclay Сегодня, 13:29
    А в кузове для "запаски" места мало что ли?
    На "Армия 2016" уже подобный вариант для перевозки миномета показывали. Но с кузовом покороче.
    barclay
    1. мордвин 3 Сегодня, 14:02
      Цитата: barclay
      А в кузове для "запаски" места мало что ли?

      Я бы между кузовом и кабиной воткнул. Туда даже две влезут. И вынимать удобно с любого боку.
      мордвин 3
  6. den-protector Сегодня, 13:35
    Для бармалейской джихад-тачанки потянет, небольшое бездорожье возьмет, но для армии вряд ли сгодится. Длиннорамный какой-то...
    den-protector
    1. donavi49 Сегодня, 13:48
      Для наламанша разумеется не нужен.

      Однако, как показывает практика, высокомобильные соединения в условиях открытой местности очень сложно контрить даже с полным господством в воздухе и наличием БПЛА 24/7.

      И Тойоты дают вполне себе реальные преимущества, в виде:
      - высокой автономности.
      - минимального обеспечения и высочайшей ремонтопригодности.
      - высокой нагрузки на шасси, один пикап может перевезти до 10 бойцов, или 3-4 бойца и ДШК с боекомплектом.


      SOF - сейчас активно использует именно Тойоты, а не Ошкоши, которых у них масса.
      donavi49
  7. donavi49 Сегодня, 13:37
    Ну, дык надо же импортозамещать Тойоты.
    donavi49
    1. болот Сегодня, 13:54
      Цитата: donavi49
      Ну, дык надо же импортозамещать Тойоты.

      Импортозамещением Тойоту не заменишь если не выпускать подобную технику по качеству и комфорту.
      болот
  8. Per se. Сегодня, 13:41
    Характерная окраска кузова грузового автомобиля UAZ Profi на опубликованном фото говорит о том, что он предназначен для военных нужд.
    Великая вещь, окраска.
    Per se.
  9. БАБА ШУРА Сегодня, 13:42
    У-аазик можно использовать только как авто для смертника. Стыд и позор.
    БАБА ШУРА
    1. Лопатов Сегодня, 14:06
      Стыд и позор на "Урале" обед для караула возить.
      Лопатов
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