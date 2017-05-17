В сети появились фото армейской версии "УАЗа"
В Сеть выложили фото армейской версии новой модели компании «УАЗ». Речь идет об автомобиле под названием «Профи», который по своей сути является собратом «Карго», но имеет повышенные показатели грузоподъемности, передает портал Ex-Roadmedia
Характерная окраска кузова грузового автомобиля UAZ Profi на опубликованном фото говорит о том, что он предназначен для военных нужд. В настоящее время данный автомобиль проходит испытания в Вооруженных Силах РФ (официального подтверждения данной информации нет).
О том факте, что речь идет действительно о модели УАЗ Профи, говорят характерные детали в дизайне автомобиля – как пример ступицы на шести болтах и характерные задние рессоры. Колеса прототипа обуты в покрышки фирмы Maxxis, которые раньше UAZ ставил исключительно на автомобили серии Патриот для компании «ГАЗпром». Отсутствие на армейском «Профи» зеркал и шильдиков говорит о том, что машина пока единичная, и зеленой стала не на конвейере, а перекрашена позже. У завода нет технологии окраса одного автомобиля в общей камере - там могут красить только серию.
Кстати, на фотографии очень хорошо видна проблема, о которой EX-ROADmedia писал в материале Конструкция УАЗ «PROFI» вызывает сомнение у специалистов: глубоко под днищем установленное запасное колесо, доставать которое очень тяжело и неудобно. Особенно в грязи.
Напомним, что гражданская версия модели UAZ Profi должна поступить в продажу в России уже совсем скоро – к началу июня этого года. Отличается новинка от семейства Карго увеличенной длиной и колесной базой, улучшенной грузоподъемностью (до полутора тонн). Грузовик уже называют одним из главных конкурентов «Газели».
Характерная окраска кузова грузового автомобиля UAZ Profi на опубликованном фото говорит о том, что он предназначен для военных нужд. В настоящее время данный автомобиль проходит испытания в Вооруженных Силах РФ (официального подтверждения данной информации нет).
О том факте, что речь идет действительно о модели УАЗ Профи, говорят характерные детали в дизайне автомобиля – как пример ступицы на шести болтах и характерные задние рессоры. Колеса прототипа обуты в покрышки фирмы Maxxis, которые раньше UAZ ставил исключительно на автомобили серии Патриот для компании «ГАЗпром». Отсутствие на армейском «Профи» зеркал и шильдиков говорит о том, что машина пока единичная, и зеленой стала не на конвейере, а перекрашена позже. У завода нет технологии окраса одного автомобиля в общей камере - там могут красить только серию.
Кстати, на фотографии очень хорошо видна проблема, о которой EX-ROADmedia писал в материале Конструкция УАЗ «PROFI» вызывает сомнение у специалистов: глубоко под днищем установленное запасное колесо, доставать которое очень тяжело и неудобно. Особенно в грязи.
Напомним, что гражданская версия модели UAZ Profi должна поступить в продажу в России уже совсем скоро – к началу июня этого года. Отличается новинка от семейства Карго увеличенной длиной и колесной базой, улучшенной грузоподъемностью (до полутора тонн). Грузовик уже называют одним из главных конкурентов «Газели».
Использованы фотографии: http://ex-roadmedia.ru/
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