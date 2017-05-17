МВД Украины нашло в деле об убийстве Павла Шеремета "российский след"
Министерство внутренних дел Украины сообщает о предварительных данных по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре украинской столицы. Заместитель министра внутренних дел Авакова Вадим Троян объявил, что в деле обнаружен «российский след». Было бы удивительно, если бы украинские власти заявили что-то иное, ведь убийство Павла Шеремета изначально было совершено с целью возложить вину на Россию, как и в других случаях убийства россиян и бывших россиян, включая Вороненкова.
В интервью украинской газете «Левый берег» Троян сказал:
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года.
По словам Трояна, СБУ не захотела возглавить ход расследования преступления, «хотя должна была это сделать с самого начала». Удивительно, не правда ли? Российский след в деле «обнаружен», а Служба безопасности Украины самоустраняется от расследования...
На самом же деле, убийство журналистов (включая, кстати, и Олеся Бузину), запреты российских сайтов, а также связанных с ними украинских интернет-сервисов, являются звеньями одной цепи – откровенное давление на свободу слова и попытка антироссийских провокаций с целью обратить внимание западного сообщества, интерес которого к Украине изрядно охладел.
В интервью украинской газете «Левый берег» Троян сказал:
Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след.
Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года.
По словам Трояна, СБУ не захотела возглавить ход расследования преступления, «хотя должна была это сделать с самого начала». Удивительно, не правда ли? Российский след в деле «обнаружен», а Служба безопасности Украины самоустраняется от расследования...
На самом же деле, убийство журналистов (включая, кстати, и Олеся Бузину), запреты российских сайтов, а также связанных с ними украинских интернет-сервисов, являются звеньями одной цепи – откровенное давление на свободу слова и попытка антироссийских провокаций с целью обратить внимание западного сообщества, интерес которого к Украине изрядно охладел.
Использованы фотографии: News Front
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