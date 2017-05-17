14:17 17 мая

МВД Украины нашло в деле об убийстве Павла Шеремета "российский след"

Министерство внутренних дел Украины сообщает о предварительных данных по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре украинской столицы. Заместитель министра внутренних дел Авакова Вадим Троян объявил, что в деле обнаружен «российский след». Было бы удивительно, если бы украинские власти заявили что-то иное, ведь убийство Павла Шеремета изначально было совершено с целью возложить вину на Россию, как и в других случаях убийства россиян и бывших россиян, включая Вороненкова.

В интервью украинской газете «Левый берег» Троян сказал:
Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года.


МВД Украины нашло в деле об убийстве Павла Шеремета "российский след"


По словам Трояна, СБУ не захотела возглавить ход расследования преступления, «хотя должна была это сделать с самого начала». Удивительно, не правда ли? Российский след в деле «обнаружен», а Служба безопасности Украины самоустраняется от расследования...

На самом же деле, убийство журналистов (включая, кстати, и Олеся Бузину), запреты российских сайтов, а также связанных с ними украинских интернет-сервисов, являются звеньями одной цепи – откровенное давление на свободу слова и попытка антироссийских провокаций с целью обратить внимание западного сообщества, интерес которого к Украине изрядно охладел.


Использованы фотографии: News Front
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Комментарии 8

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  1. 210окв Сегодня, 13:39
    Кто бы сомневался.. yes Читай-след Путина..
    210окв
    1. barclay Сегодня, 13:47
      Какая неожиданная новость! belay
      Цитата: 210окв
      Читай-след Путина..

      Не! Там явно Бортников наследил... Будет ему теперь выговор от шефа.
      barclay
    2. bouncyhunter Сегодня, 13:47
      Ну вот , я-то думал белорусский найдут ... crying
      bouncyhunter
    3. сибиралт Сегодня, 13:57
      А кто бы их учил искать другие следы кроме российских laughing
      сибиралт
    4. venik Сегодня, 14:09
      Цитата: 210окв
      Читай-след Путина..

      ======
      История повторяется... Один раз в виде трагедии, другой раз - в виде ФАРСА! "След Путина" - это что-то напоминает..... Кто постарше - прекрасно помнят "заезженный" штамп времен "холодной войны": "Рука Москвы".....
      Ну а собственно говоря, а что еще "им" делать? В стране - полная разруха, уровень жизни - катастрофически падает, экономика - в коллапсе.... рассказки про "российскую агрессию" - даже у "гейропейцев" начали "зубную боль" вызывать, "донорные" вливания в "дэмократию" - стремительно сокращаются.....
      Ну вот и приходится вертеться "как плевок на сковородке"!
      venik
  2. Б.Т.В. Сегодня, 13:47
    " Не прошло и года...."
    Б.Т.В.
  3. роман66 Сегодня, 13:51

    я гениальный сыщик , мне помощь не нужна , найду я даже прыщик на попе у слона
    роман66
  4. Berkut24 Сегодня, 14:10
    Заместитель министра внутренних дел Авакова Вадим Троян объявил

    Судя по фамилии - наш человек в стане врага. А вообще, с таким количеством наших "следов" по всему миру даже гордость как-то распирает. Получается, что всё можем, везде успеваем.
    Berkut24
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