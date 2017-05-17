МВД Украины нашло в деле об убийстве Павла Шеремета "российский след"

Министр прав в том, что у нас одна из ключевых версий, и большинство доказательств указывают на то, что есть российский след.

Министерство внутренних дел Украины сообщает о предварительных данных по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета, машина которого была взорвана в центре украинской столицы. Заместитель министра внутренних дел Авакова Вадим Троян объявил, что в деле обнаружен «российский след». Было бы удивительно, если бы украинские власти заявили что-то иное, ведь убийство Павла Шеремета изначально было совершено с целью возложить вину на Россию, как и в других случаях убийства россиян и бывших россиян, включая Вороненкова.В интервью украинской газете «Левый берег» Троян сказал:Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года.По словам Трояна, СБУ не захотела возглавить ход расследования преступления, «хотя должна была это сделать с самого начала». Удивительно, не правда ли? Российский след в деле «обнаружен», а Служба безопасности Украины самоустраняется от расследования...На самом же деле, убийство журналистов (включая, кстати, и Олеся Бузину), запреты российских сайтов, а также связанных с ними украинских интернет-сервисов, являются звеньями одной цепи – откровенное давление на свободу слова и попытка антироссийских провокаций с целью обратить внимание западного сообщества, интерес которого к Украине изрядно охладел.