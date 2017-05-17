14:16 17 мая

Инструкторы ВДВ РФ приступили к обучению сербских и белорусских военнослужащих

Инструкторы ВДВ обучат военнослужащих из Сербии и Беларуси десантированию на парашютных системах «Арбалет-2», передает РИА Новости сообщение Минобороны России.

Инструкторы ВДВ РФ приступили к обучению сербских и белорусских военнослужащих


Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из республик Сербии и Беларуси применять парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров,
говорится в релизе.


Сообщается, что «занятия с зарубежными военнослужащими проводятся в рамках программ воздушно-десантной подготовки, применяющихся для подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск России».

«Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат практические прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе и на точность приземления», – рассказали в пресс-службе.

Обучение носит плановый характер и осуществляется в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. sychiov Сегодня, 13:51
    С этими инструкторами по ВДП, не соскучившийся, как говорил у нас в армии один из них. бойцы, ваши яйца в ваших руках, тогда я это на всю жизнь запомнил. laughing Это был СССР, надеюсь теперь всё интт....теллегентно laughing
    sychiov
  2. Товарищ Глебов Сегодня, 13:55
    Нда. Про белорусов - понятно. Они свои и хорошо в целом к нам относятся, не грех их поднатаскать и опытом поделиться. А вот сербы... Они, конечно, "русские на балканах", но как бы давно и настойчиво просятся в НАТО. Так что вопрос спорный, разве что, наши будут готовить пророссийскую военную элиту, чтоб если что "замайданили".
    Товарищ Глебов
    1. Копчёный Сегодня, 13:57
      Да и белорусов переделать не проблема. Немножко времени и денег для НКО.
      Копчёный
  3. silberwolf88 Сегодня, 13:59
    Нашим спецам есть чем поделиться ... опыта более чем ... различной интенсивности боевые действия (конфликты ... боестолкновения и т.п.) с участием наших военных идут практически постоянно (небольшие перерывы не в счёт) ...
    silberwolf88
  4. Холуай Сегодня, 14:14
    А реально в Боевых Условиях десантирование на парашютных системах осуществляют только бойцы из 75-го полка Рейнджеров (ССО США). И никто больше.
    Холуай
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