Инструкторы ВДВ РФ приступили к обучению сербских и белорусских военнослужащих
Инструкторы ВДВ обучат военнослужащих из Сербии и Беларуси десантированию на парашютных системах «Арбалет-2», передает РИА Новости сообщение Минобороны России.
Сообщается, что «занятия с зарубежными военнослужащими проводятся в рамках программ воздушно-десантной подготовки, применяющихся для подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск России».
«Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат практические прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе и на точность приземления», – рассказали в пресс-службе.
Обучение носит плановый характер и осуществляется в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки.
Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из республик Сербии и Беларуси применять парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров,говорится в релизе.
Сообщается, что «занятия с зарубежными военнослужащими проводятся в рамках программ воздушно-десантной подготовки, применяющихся для подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск России».
«Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат практические прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе и на точность приземления», – рассказали в пресс-службе.
Обучение носит плановый характер и осуществляется в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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