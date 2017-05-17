Инструкторы ВДВ РФ приступили к обучению сербских и белорусских военнослужащих

Инструкторы Воздушно-десантных войск приступили к обучению военнослужащих из республик Сербии и Беларуси применять парашютные системы специального назначения "Арбалет-2" для совершения прыжков с высот от 1200 до 4000 метров,

Инструкторы ВДВ обучат военнослужащих из Сербии и Беларуси десантированию на парашютных системах «Арбалет-2», передает РИА Новости сообщение Минобороны России.говорится в релизе.Сообщается, что «занятия с зарубежными военнослужащими проводятся в рамках программ воздушно-десантной подготовки, применяющихся для подготовки военнослужащих Воздушно-десантных войск России».«Во время тренировок и занятий зарубежные военнослужащие изучат материальную часть парашютной системы, особенности ее применения и совершат практические прыжки из летательных аппаратов с различных высот, в том числе и на точность приземления», – рассказали в пресс-службе.Обучение носит плановый характер и осуществляется в Рязани на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки.