«На третий майдан!» Реакция украинцев на блокировку «Одноклассников» и «ВК»

Скоро будут новости из серии «в ДНР задержали украинского военного, который пересек линию соприкосновения, чтобы выйти с телефона в ВК»

А если люди работают через ВК, то что делать?

Порошенко запретил ВК, а должен был Инстаграм. Это же там его сын в футболке "Russia" был найден.

Диванные войска Украины попали в котёл, когда Порошенко своим указом запретил ВК и ОК.

-Ма, ты знала что Порошенко запретил доступ в вк?

-и как мне теперь тебя в 2 часа ночи домой сгребать?

Сотрудники социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» опубликовали обращение к украинским пользователям. Обращение касается возможности обходить блокировки пользовательских страниц (блокировки на основании вступившего сегодня в силу закона). Заместитель главы Минкомсвязи РФ Алексей Волин отмечает, что украинские пользователи (а таковых более 20 млн) российских социальных сетей без особого труда смогут обойти вводимые запреты.На этом фоне украинские пользователи сошлись в настоящей битве друг с другом в социальных сетях. Одни пишут, что «наконец-то Киев принял правильное решение», другие, которых подавляющее большинство, заявляют, что выйдут. Из записей в социальных сетях от граждан:Между тем, профильные службы на самой Украине пока, как сами замечают, не имеют ни квалифицированного персонала, ни, главное, средств для полной блокировки российских социальных сетей на территории Украины.В частности, одесские провайдеры заявляют, что денег на установку соответствующего программного и аппаратного обеспечения у них нет и не ожидается.Обращает на себя внимание реакция отдельных либеральных западных СМИ, вещающих на русском языке. Когда соответствующий законопроект о блокировке российских соцсетей принимали в Душанбе, реакция, к примеру «Немецкой волны», была жёсткая. А в украинском случае блокировку мягко называют «санкциями», не конкретизируя, что Порошенко пытается включить красный свет для российских интернет-площадок, которыми пользуются десятки миллионов украинцев.Обращает на себя внимание, что информация отдельных представителей политэлиты Украины на аккаунтах Фейсбука, на который власти призывают переходить граждан страны, перестала быть доступной для российских пользователей.