"Мирный план Порошенко". ВСУ обрушили шквал мин и снарядов на города ДНР

За минувшие сутки украинские подразделения выпустили по территории Республики 749 боеприпасов. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на Донецком направлении: по Киевскому и Петровскому району Донецка, также Ясиноватой и прилегающим к ней поселкам Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка было выпущено 470 различных мин, 118 артиллерийских и 18 танковых снарядов.

В ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает об очередном обострении обстановки в Донбассе. После переброски в зону так называемой «АТО» двадцати вагонов с боеприпасами и 17 танков удары стали наноситься с ещё большей интенсивностью, чем это было в течение нескольких последних дней. В частности, ВСУ задействуют те самые танки, которые были переброшены в Авдеевку и другие населённые пункты, прилегающие к линии соприкосновения.По словам Басурина, есть жертвы среди личного состава вооружённых сил ДНР. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.Из сообщения полковника Басурина, которое приводит Донецкое агентство новостей На этом фоне ВСУ сосредотачивают танковые подразделения почти по всей линии фронта. Помимо Авдеевки танки ведут обстрелы территории ДНР из населённых пунктов Верхнеторецкое, Широкино. Десять танков переброшены в посёлок Кальчик, это примерно 17 км от линии соприкосновения.Очередные обстрелы территории ДНР производятся радикальными нацбатальонами, курируемыми "командирами" из Верховной рады. А это выступление одного из таких "командиров". Юрий Береза с нецензурными выпадами, характерными для ВРУ, предлагаем депутату Шуфричу уезжать в Россию и забрать с собой георгиевские ленточки.Видео ТК "Рада ТВ":