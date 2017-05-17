17:03 17 мая

"Мирный план Порошенко". ВСУ обрушили шквал мин и снарядов на города ДНР

В ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает об очередном обострении обстановки в Донбассе. После переброски в зону так называемой «АТО» двадцати вагонов с боеприпасами и 17 танков удары стали наноситься с ещё большей интенсивностью, чем это было в течение нескольких последних дней. В частности, ВСУ задействуют те самые танки, которые были переброшены в Авдеевку и другие населённые пункты, прилегающие к линии соприкосновения.

"Мирный план Порошенко". ВСУ обрушили шквал мин и снарядов на города ДНР


По словам Басурина, есть жертвы среди личного состава вооружённых сил ДНР. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.


Из сообщения полковника Басурина, которое приводит Донецкое агентство новостей :
За минувшие сутки украинские подразделения выпустили по территории Республики 749 боеприпасов. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на Донецком направлении: по Киевскому и Петровскому району Донецка, также Ясиноватой и прилегающим к ней поселкам Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка было выпущено 470 различных мин, 118 артиллерийских и 18 танковых снарядов.


На этом фоне ВСУ сосредотачивают танковые подразделения почти по всей линии фронта. Помимо Авдеевки танки ведут обстрелы территории ДНР из населённых пунктов Верхнеторецкое, Широкино. Десять танков переброшены в посёлок Кальчик, это примерно 17 км от линии соприкосновения.

Очередные обстрелы территории ДНР производятся радикальными нацбатальонами, курируемыми "командирами" из Верховной рады. А это выступление одного из таких "командиров". Юрий Береза с нецензурными выпадами, характерными для ВРУ, предлагаем депутату Шуфричу уезжать в Россию и забрать с собой георгиевские ленточки.

Видео ТК "Рада ТВ":

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 10

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  1. 210окв Сегодня, 14:32
    "Мирный план"предназначен для пиплз в гейропе-они схавают.Для жителей Донбасса-мины и снаряды..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 14:46
      "Мирный план Порошенко" звучит , как анекдот.
      cniza
    2. 73bor Сегодня, 15:42
      Просто снаряды подвезли совсем недавно- 20 вагонов !
      73bor
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:37
    Ну когда же ударные беспилотники в работу включат? Или хотя бы дроны-камикадзе. Без них, пожалуй, нациков не напугать am Подорвать им склады боепитания, и КП - для острастки.
    Горный стрелок
  3. Ferdinant Сегодня, 14:39
    У них обострение по всем фронтам,только остальные тут причем
    Ferdinant
  4. iliitchitch Сегодня, 14:45
    А правды в глазах сколько . Да , зевнули мы . Упыри вот такие выросли и окрепли . Да и болт бы на них , казалось бы , но так они же здесь у нас не одним миллионом тусуются . Голову в песок спрятать не получится .
    iliitchitch
  5. aleksfill Сегодня, 14:54
    Надоела эта статистика до чёртиков. Или уже прямо назвали бы того КТО не отдаёт приказ на ответные
    меры, или уж молча, в тряпочку, хоронили своих неотмщённых.
    aleksfill
  6. Сергей Кранов Сегодня, 16:21
    Согласно "мирному плану,вчера укрофашисты прицельным артиллерийским ударом повалили телевышку в П.Коминтерново.Теперь 3 р-на/Волновахский,Новоазовский и Тельмановский лишены ТВ и мобильной связи.
    "Говорящая голова/Басурин/ об этом ни слова.Самое обидное,что по сурковскому "минскому предательству",нам отвечать запрещено.Вот такое перемирие...
    Сергей Кранов
    1. рич Сегодня, 16:54
      России давно пора выходить из гарантов "минского договора". Толку для нас в нем никакого. США, Польша, Канада, не имеющие прямого отношения к этому соглашению вовсю помогают Киеву, вот и нам надо аналогично поступать - оказывать всемерную помощь ЛДНР
      рич
  7. Молодой_Коммунист Сегодня, 17:02
    Цитата: aleksfill
    Или уже прямо назвали бы того КТО не отдаёт приказ на ответные
    меры

    КТО - восстановление конституционного порядка в Чечне и подавление бандитов-сепаратистов из НВФ.
    АТО - хохляцкие обстрелы мирных жителей Донбасса, желающих отсоединиться от киевской хунты.
    Учите матчасть.
    Молодой_Коммунист
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