"Мирный план Порошенко". ВСУ обрушили шквал мин и снарядов на города ДНР
В ходе брифинга замкомандующего оперативным командованием ДНР полковник Эдуард Басурин сообщает об очередном обострении обстановки в Донбассе. После переброски в зону так называемой «АТО» двадцати вагонов с боеприпасами и 17 танков удары стали наноситься с ещё большей интенсивностью, чем это было в течение нескольких последних дней. В частности, ВСУ задействуют те самые танки, которые были переброшены в Авдеевку и другие населённые пункты, прилегающие к линии соприкосновения.
По словам Басурина, есть жертвы среди личного состава вооружённых сил ДНР. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Из сообщения полковника Басурина, которое приводит Донецкое агентство новостей :
На этом фоне ВСУ сосредотачивают танковые подразделения почти по всей линии фронта. Помимо Авдеевки танки ведут обстрелы территории ДНР из населённых пунктов Верхнеторецкое, Широкино. Десять танков переброшены в посёлок Кальчик, это примерно 17 км от линии соприкосновения.
Очередные обстрелы территории ДНР производятся радикальными нацбатальонами, курируемыми "командирами" из Верховной рады. А это выступление одного из таких "командиров". Юрий Береза с нецензурными выпадами, характерными для ВРУ, предлагаем депутату Шуфричу уезжать в Россию и забрать с собой георгиевские ленточки.
Видео ТК "Рада ТВ":
По словам Басурина, есть жертвы среди личного состава вооружённых сил ДНР. Один военнослужащий погиб, двое получили ранения.
Из сообщения полковника Басурина, которое приводит Донецкое агентство новостей :
За минувшие сутки украинские подразделения выпустили по территории Республики 749 боеприпасов. Наиболее интенсивный огонь был сосредоточен на Донецком направлении: по Киевскому и Петровскому району Донецка, также Ясиноватой и прилегающим к ней поселкам Яковлевка, Спартак, Жабичево, Крутая Балка было выпущено 470 различных мин, 118 артиллерийских и 18 танковых снарядов.
На этом фоне ВСУ сосредотачивают танковые подразделения почти по всей линии фронта. Помимо Авдеевки танки ведут обстрелы территории ДНР из населённых пунктов Верхнеторецкое, Широкино. Десять танков переброшены в посёлок Кальчик, это примерно 17 км от линии соприкосновения.
Очередные обстрелы территории ДНР производятся радикальными нацбатальонами, курируемыми "командирами" из Верховной рады. А это выступление одного из таких "командиров". Юрий Береза с нецензурными выпадами, характерными для ВРУ, предлагаем депутату Шуфричу уезжать в Россию и забрать с собой георгиевские ленточки.
Видео ТК "Рада ТВ":
Использованы фотографии: Твиттер
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