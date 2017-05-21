Проклятье Украины — днепропетровский «совок»

Признаюсь, я подсел на «украинство». В том смысле, что теперь никакие Петросяны, Задорновы или Галкины вообще не веселят. Да и как они могут выдерживать конкуренцию, если достаточно открыть какого-нибудь безДоника, Гея, Порномарио или Дашу «Джувберг» (как она, кстати, давно не слышно?), и веселоё настроение уже обеспечено.Их бред был особенно забавен, если бы они людей не убивали. Поселить этих ублюдков в резервацию «Украина» где-то между Львовом и Тернополем, и пусть людей смешат. Их даже можно было бы подкармливать лежалыми продуктами и прочим неликвидом, чтобы осуществилась их вечная мрия про «не работать, а галушки сами в рот».Впрочем, если забыть на минуту о том, что это злобные и кровожадные клоуны, то можно и посмеяться.Особенно, конечно, среди них я люблю читать истерики пана Бори Филатова, искренне считающего себя «мэром Днепра». Делать не умеет вообще ничего, развёл полный бардак в городе, зато «патриот» и всех вокруг считает дебилами. Но его регулярные истерики – это нечто.Помнится, недавно в Днепре случилась чрезвычайная ситуация. Выпал снег, повалило несколько тысяч деревьев, прервало линии электропередач, была угроза наводнения и люди сидели в квартирах в верхней одежде, потому что в них было +4, а «отопительный сезон успешно завершён».Тогда Филатов нервным фальцетом написал в фейсбуке, что «сопли никому вытирать не намерен, а запустить заново отопление технически невозможно».И ровно в то же время в российских городах отопление запустили второй раз. А сейчас, в мае, когда снова внезапно похолодало и выпал снег, не поверите – запустили в третий. Потому что есть нормативы, когда в квартирах должно быть тепло, и эти нормативы выполняются. Это называется «работающее государство».А вот что технически невозможно, так это сделать из свинорыла Филатова человека. И уж тем более из него и Педалика Кличко никогда не сделать интеллектуалов и хороших мэров. Пересадки мозга и совести пока не научились делать.Зато Боря Филатов специалист по формированию незаконных банформирований (всё-таки занимается этим с девяностых, уже почти 25 лет). Ой, извиняюсь, теперь это называется «фрайкорами». Очень полезный навык для мэра. В следующий раз, когда у «днепрян» сломается лифт или прорвёт канализацию – зигуйте, визжите «Украина понадусё!» и вызывайте фрайкор! Обязательно должно помочь.Но, как пелось в песне про Билли Бонса, «В том-то и дело, что он не один» такой. Таковы ВСЕ свидомые «патриоты» Украины.Делать не умеет никто и ничего. Зато бурно изображать патриотизм, размахивать флагами, спиваты гимно и толкать речуги про стремительное движение в светлое эуропейское будущее – каждый специалист.И тут я понял – это же проклятие позднего СССР. В чём оно заключалось? В засилии днепропетровской мафии в управлении страной!Это ж надо подумать – три подряд высших руководителя СССР из Украины! Кукурузник Хрущёв, днепропетровский Брежнев и его ставленник Черненко. Такое сочетание способно угробить даже такое мощное государство, как СССР.И теперь тоже Коломойский, Тимошенко, Тигипко, Турчинов и ряд других – тоже ведь все из Днепропетровска и окрестностей.Это их фирменный стиль – казаться, а не быть. Не реально строить социализм, а толкать об этом лозунги. Не внедрять новые технологии, а «всемерно способствовать».Какие два бича были у позднего СССР? Нет, не дефицит! Это было очковтирательство (приписки и имитация бурной деятельности) и тупая неработающая пропаганда.И что мы видим вна сегодняшней Украине? Очковтирательство и пропаганду!В позднем СССР был застой технологий и дефицит, но из каждого утюга рассказывали о «коммунизме к 2000 году», «квартире каждому». Вна современной Украине нищета и деиндустриализация, но все, начиная от СМИ и заканчивая «патриотическими блогерами», вещают о скором процветании. Единственное, что сменилось, это вместо «светлого коммунистического будущего» стало «светлое европейское будущее».Кстати, коммунизм для позднего СССР был более реальным, чем европейство для современной Украины.Только «углубить, расширить, усилить» сменилось на «улучшить инвестиционный климат» и «создать условия для привлечения инвесторов». То есть ещё большая халява для них, потому что раньше спрашивали физические показатели роста (в штуках, метрах или тоннах), а теперь можно оперировать различными абстрактными рейтингами и коэффициентами.Раньше на каждом заборе было «Слава КПСС!», теперь на каждом заборе «Слава Украине». Раньше везде всё красили в красный, теперь всё красят в жовто-блакытный. Только если в СССР было множество реальных достижений (зачастую инерционно, как результат заложенного ещё большевиками модернизационного рывка), то теперь все перемоги сугубо виртуальные.И везде эта сельская самодеятельность. Танцы, стишки, вышиваночки, торжественные линейки, восторженный голос учительницы украинской мовы, вещающей о европерспективах или занудный голос вороватого чиновника, зачитывающего то же самое, но с бумажки и максимально занудно.Главное различие между СССР и Украиной в том, что советские люди коммунизм пытались построить самостоятельно, а украинствующие ждут, что им построят «развитой капитализм» добрые иностранные дяди.Выставки «достижений евроукраинского хозяйства» нет только потому, что нет никаких достижений. Главное достижение теперь – никому не нужный «безвиз». И, как говорил дорогой Леонид Ильич в известном анекдоте, отвечая на вопрос, почему на пути в коммунизм так плохо живётся «А по дороге кормить никто не обещал».Сегодня Порошенко точно также может заявить, что «по дороге в Европу никто кормить не обещал».И вообще, если раньше было «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», то теперь «Спасибо пану Порошенко за нашу нищую старость».При всей моей любви к СССР, я не спорю, что в нём было много недостатков. Но теперь оказывается, что эти недостатки были не заложены моделью и идеологией, а являются лишь следствием засилия в руководстве СССР «украинствующих», привычно занимавшихся показухой и имитацией деятельности.Умные люди взяли бы в будущее всё самое лучшее из СССР, оставив за бортом недостатки. Украинствующие поступили наоборот – выбросили всё хорошее, и оставили только недостатки.Филатов, Доник и прочие украинствующие блогеры любят презрительно писать про «совок». Вот только они сами не просто «совок», они «гиперсовок»!Если про собак-ньюфаундлендов говорят «Все достоинства человека без его недостатков», то у всех современных украинствующих, начиная с Порошенко и заканчивая каким-нибудь Бирюковым, всё строго наоборот – все недостатки позднего СССР, лишённые его достоинств.И целый класс трутней, которые «Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем». Профессиональных украинцев.