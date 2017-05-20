«У нас масса долбоящеров, готовых по любому поводу нести всякую хрень!»

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что «Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления «демократов» оправдаться за поражение на выборах».О бывшем любимце всея Руси Дональде Трампе, территории США и о нас, горемычных, размышляет президент Института Ближнего Востока Евгений САТАНОВСКИЙ:- Ну и что, что Трамп так сказал? Трамп же не является президентом РФ, поэтому он имеет полное и суверенное право говорить великие мудрости или нести абсолютную чушь!Это из области - а что сказала княгиня Марья Алексеевна?.. Мне, знаете ли, это абсолютно по фигу!Да, может, Трамп и хочет лучших отношений с Россией... Знаете, некие «хотелки» Трампа, как, впрочем, и Обамы, и Хиллари Клинтон и кого угодно имеют отношение только к ним самим.Ну да, президент США принял в один день и Климкина, и Лаврова - так что с того? В администрации президента США свой график работы, и я его не составляю...Более того, мне абсолютно по барабану, кто, кого и когда принимал! Думаю, что и Лаврову тоже...У нас есть масса долбоящеров, которые по любому поводу готовы нести всякую хрень!А если Маша Захарова хочет обсуждать ситуацию с фотографиями Лаврова и Трампа в Белом доме, то и пусть обсуждает. Наверное, это ее функция...(Напоминаем, что в МИД РФ высмеяли CNN за сюжет про «обман» с фотографиями на встрече Трампа и Сергея Лаврова - «АН»)Могу ли я представить ситуацию, когда наш президент, как Трамп сказал про СNN, так же скажет про некое отечественное СМИ?А зачем мне это представлять? Известно, что когда Владимира Владимировича Путина достают, то он может сказать всё, что угодно!Тогда они достали Трампа, вот он и назвал CNN телеканалом с фейковыми новостями. А нашему-то зачем так говорить?А если в США до сих пор происходят бесконечные выступления, и внутри их власти существуют трения, так это ради бога! Нам-то какая разница?Это опять же внутренняя американская проблема. США, видимо, влюбившись в сюжет американской гегемонии на Украине после переворота в Киеве, теперь устроили нечто подобное и у себя...Что касается возможности, как вы говорите, раскрутить в США сепаратистские настроения, то зачем же нам их раскручивать?Какая-то часть американских соединенных штатов имеет к России теплое, сентиментальное отношение, какая-то - люто ненавидит Россию (причем последние - совершенно бессмысленно и безо всякой причины)...Какая-то часть США нас боится, какая-то - сегодня относится плохо, а завтра будет относиться хорошо, ну или наоборот...Напомню, что последний раз настроения в пользу Москвы раскрутились в США до немыслимого уровня под конец Второй мировой войны.А вот после этого немедленно начался маккартизм, зачистки деятелей культуры, вообще, просто страшные зачистки!..Да, там были и репрессии, хотя и не гулаговского типа, но ведь лагеря-то для японцев они приготовили и депортировали туда этнических японцев, живших на территории Америки!Из Америки были вынуждены бежать сотни и тысячи талантливейших людей, включая Чарли Чаплина, который уехал в Швейцарию, - это самый известный случай.То есть там были просто катастрофичные запреты на профессию!..Ну и зачем нам это раскручивать - чтобы там опять начали преследовать нормальных людей и выгонять их с рабочих мест?Знаете, уровень нового маккартизма в Америке может быть достигнут очень и очень легко...Посмотрите на истерики в их СМИ, на вечные крики про русских хакеров, на обвинения кого угодно, включая нового президента, в том, что он агент Кремля!Что ж, очередной цикл политического безумия включается в США очень легко...Но то, что сегодня треть избирателей Республиканской партии симпатизирует России, есть вещь крайне удивительная!По-моему, гораздо полезней для собственной страны, когда вы последовательно, спокойно, не обращая ни на кого внимания, действуете исключительно в пользу собственных интересов, причем гораздо более грамотно и толково, а не болтаете языком!Мы не вызываем негативных чувств только тогда, когда разваливаемся. Вон, в 90-е годы, особенно в начале 90-х годов, мы вообще были прям шикарны!Михаил Сергеевич Горбачев так раскрутил во всем мире пророссийские настроения...Но не дай-то бог таким образом раскручивать подобные настроения, сдавая одну за другой позиции, завоеванные колоссальной кровью, жертвами!Причем Горбачев сдавал всё просто так, ни за что, за улыбки, за комплименты, за то, что тебя сажают за один стол и говорят с тобой...Вот не дай-то бог всем нам повторения той эпохи! Но именно тогда во всем мире были такие пророссийские настроения, мы были такие зайчики...Ну и зачем нам это было нужно?Какие-то интеграционные проекты на территории бывшего Советского Союза были, есть и будут, - и это есть высший уровень управления внешней политикой государства.Какие-то проекты будут всегда, какие-то умрут, какие-то окажутся нецелесообразными вскоре после того, как они были или будут созданы...Но какие-то интеграционные проекты, лежащие в сонном состоянии, неожиданно могут и «выстрелить»!..Поэтому в данном случае я опять-таки и к этому призываю относиться философски: что сшили, то сшили, правда, фигура меняется...То оно тебе мало, то велико, то не по сезону, то еще как-нибудь, а то и вообще не нужно.Но ведь когда-то может и понадобиться, кто ж его знает...