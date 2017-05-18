16:43 18 мая

Европейские амбиции Эммануэля Макрона

В понедельник, сразу после вступления в должность президента Франции Эммануэль Макрон поспешил на встречу в канцлером Германии Ангелой Меркель. В Берлине его приняли с военными почестями. Победе Макрона в Германии были рады. С именем нового французского президента немцы связывали дальнейшую либерализацию глобального рынка, продвижение таких проектов, как Трансатлантическое торговое партнёрство, укрепление евроинтеграционных процессов.

Европейские амбиции Эммануэля Макрона


Над чем задумались в Берлине?


В Германии, конечно, обратили внимание на то, что в перерыве между первым и вторым турами выборов Макрон несколько изменил свою риторику и заговорил о проведении реформ Евросоюза. В противном случае он угрожал вывести Францию из европейского сообщества. Свой новый тезис Макрон подробно не разъяснял, потому немецкие эксперты восприняли его угрозу, как фигуру речи.

В Берлине понимали: таким способом Эммануэль Макрон перетягивает к себе голоса сторонников Марин Ле Пен. К тому времени у европейских политиков уже сложилось стойкое убеждение, что Макрон — последовательный сторонник дальнейшего укрепления Евросоюза. Неожиданностей от него не ждали. Больше того, многие считали, что подобно Франсуа Олланду новый французский президент будет послушно следовать в фарватере германской политики и активно тиражировали хлесткую фразу Марин Ле Пен, что Францией после выборов будет руководить женщина — либо сама Ле Пен, либо канцлер Меркель.

Как бы то ни было, первый визит Макрона в Берлин немцы восприняли, как ознакомительную встречу двух политиков, на которой новый президент Франции должен был заручиться поддержкой самого влиятельного европейского лидера. Однако речь в Берлине ушла много дальше церемониальных приветствий.

Эммануэль Макрон, что называется, взял с места в карьер. Он раскрыл Ангеле Меркель своё видение реформ усиления и укрепления Евросоюза и еврозоны. Оно отличается от немецкого восприятия европейского сообщества. С годами за Берлином закрепился образ этакого локомотива ЕС, впитавшего в себя функции финансового спонсора, политического воспитателя и даже ревизора, навязывающего партнёрам новый экономический порядок и немецкую дисциплину. По этому поводу эксперты злословили, что в Европе формируется «четвёртый рейх».

Эммануэль Макрон видит Европу несколько иначе. Его планы ушли даже дальше тех интеграционных схем, что в своё время были прописаны в Конституции Европейского союза. Как помним, её подписали с большой помпой, поговаривали даже о Соединённых Штатах Европы. Было это в 2004 году. Проект той конституции с треском провалился. Его смогли ратифицировать только в Люксембурге и Испании. Население остальных стран показало, что оно не готово безоглядно делиться национальным суверенитетом с чиновным Брюсселем.

Но именно Брюссель видит новый президент Франции в качестве политического, экономического и властного центра европейского сообщества. Есть тут небольшое уточнение. Предложения Макрона касаются исключительно стран, входящих в зону евро. Они, по мнению французского реформатора, должны создать свой парламент, исполнительную власть, в которой министр экономики и финансов (с согласия парламента) в инвестиционных целях мог бы распоряжаться средствами из бюджетов всех 19 стран еврозоны.

По мысли Макрона, еврозона должна стать ядром ЕС. В ней необходимо сформировать некий структурный фонд, из которого потом оказывать помощь попавшим в финансовое затруднение странам-партнёрам. В чём-то эти предложения совпадают с уже заявленной политикой «Европы двух скоростей», но они заставили немцев сильно задуматься.

Разность подходов кроется в том, что берлинские финансисты, в частности, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, давно и последовательно выступают за режим бюджетной экономии в странах-партнёрах. Французский гость, наоборот, предлагает потратиться на развитие инфраструктуры еврозоны.

«Что сегодня особенно надо еврозоне,- говорил Эммануэль Макрон в Берлине, — так это решительная инвестиционная политика, приватные инвестиции, мы должны привлечь свежие инвестиции». Судя по всему, немцев такое предложение не обрадовало. Берлинские комментаторы поспешили отметить, что в Макроне больше инвестиционного банкира, чем практического политика. Попутно намекая на заинтересованность в инвестиционных проектах тех банковских структур, в которых ранее удалось поработать французскому президенту.

В отличие от комментаторов, Ангела Меркель не могла отвергнуть с порога предложения французского партнёра. Она осторожно осадила гостя замечанием, что для реализации его планов потребуется ревизия многих европейских соглашений. Канцлер при этом особо отметила: она не возражает против пересмотра действующих договоров, «если это будет иметь смысл».

Оговорка существенная. В ней отразилось всё: удивление от французской заявки на самостоятельные политические инициативы, от неожиданно серьёзной повестки первой, по сути, ознакомительной встречи и необходимости реагировать на новые, ранее не ведомые вызовы для германской политики в Европе.

Меркель, в конце концов, нашлась и заявила на совместной пресс-конференции, что «Германия и Франция не всегда едины во всем, но умеют выработать «симбиоз», полезный для сотрудничества как на двустороннем уровне, так и для всей Европы». Больше того, канцлер выразила намерение подготовить совместно с Францией «дорожную карту» реформ для усиления Евросоюза. К этому вопросу решили вернуться после парламентских выборов во Франции и формирования по их итогам нового французского правительства.

Чем славен Париж?

Диалог в Берлине оказался для многих неожиданным. Стало очевидным, Макрон претендует на своё слово в Европе. Он видит Францию в качестве противовеса Германии, равного центра в балансе европейских сил. Увлечённые своими экономическими успехами немецкие эксперты давно списали на вторые роли своих западных соседей.

Перманентно переваливаясь из финансового кризиса в социальный и обратно, Франция, казалось, далеко отошла от возможности конкурировать с «лучшей экономикой Европы». Дополняло печальную картину откровенно слабое политическое руководство. Потому в Берлине претензии Эммануэля Макрона больше отнесли не к интересам собственно Франции, а к амбициям тех, кто привёл к власти нового французского президента.

Наверное, в такой конспирологии есть свой резон. Однако положение несколько посложнее. Дело в том, что после выхода из Евросоюза Великобритании в составе сообщества останется только одно государство, обладающее редкими для мира особенностями, — ядерным оружием и правом «вето» в Совете безопасности ООН. И это Франция. Она же располагает пятым военным бюджетом в мире, опережая Германию больше, чем на 12 млрд. долларов США. Так что в условиях brexit политический вес Франции в Европе серьёзно возрастает.

Простодушный Олланд эту возможность своей страны практически проглядел. Даже в антироссийских инициативах в Совбезе ООН он кооперировался то с американцами, то с британцами. В «нормандской четвёрке» французы так и вовсе встали за спину немцев. Первый, как его назвали «скороспелый» визит в Берлин Эммануэля Макрона показал, что во французской элите созрели силы, способные отстаивать свои интересы и собственное видение европейского будущего.

В Берлине, где ещё грезили властью над Парижем, теперь заговорили о компромиссах. Пока что они касаются экономических предложений Эммануэля Макрона. Спустя пару дней после его визита эти предложения уже не кажутся немцам расточительными и неоправданными. Германия определённо почувствовала, что её слово не будет таким уж определяющим в содружестве, как раньше.

Впрочем, возможно, немцы и торопятся. Не исключено, что французские парламентские выборы в июне принесут нам новые сюрпризы, после которых в Париже увлекутся внутриполитическими разборками, как это делают теперь в Вашингтоне, а европейские инициативы Эммануэля Макрона сойдут на нет. По крайней мере, сегодня не ясно, готовы ли французы поддержать планы своего президента. Это оставляет немцам надежду сохранить своё влияние в Евросоюзе, хотя он уже и созрел для перемен…
Автор: Геннадий Грановский


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Комментарии 7

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  1. parusnik Сегодня, 15:14
    До парламентских выборов во Франции выводы делать рано..Всё самое интересное начнется после выборов..
    parusnik
    1. Астарт Сегодня, 15:40
      В том то и дело. Насколько Макрон самостоятелен. Естественно, что полностью самостоятельных политиков нет, по определению. Но не является ли новый Президент Третьей Республики куклой с рукой(извиняюсь) в ......нутри
      Астарт
      1. parusnik Сегодня, 16:01
        Да прикольно будет..Эма..поездит поездит по миру, громких заявлений понаделает...а после выборов..опа..уже не тот..Да я чё , да я ни чё..починяю примусы..
        parusnik
      2. Чёрный Сегодня, 16:05
        Цитата: Астарт
        В том то и дело. Насколько Макрон самостоятелен. Естественно, что полностью самостоятельных политиков нет, по определению. Но не является ли новый Президент Третьей Республики куклой с рукой(извиняюсь) в ......нутри

        Однозначно является. Без сомнений.
        Чёрный
  2. Семенов Сегодня, 15:27
    Да какой он Макрон - Микрон, что скажут - то и делать будет. Кто платит, тот и девушку танцует.
    Семенов
  3. Шуманит Сегодня, 16:23
    Эмик Макарон историю бы учил, а не на сиськи учительнице пялился извращенец... А согласно всему периоду современной истории немцы всегда люто ненавидели лягушатников, так же как лягушатники дико боялись гансов... Ну не дас тебе бабка Меркель сделать Францию великой!!!
    Шуманит
  4. ИмПерц Сегодня, 16:41
    Макрон для развала ЕС сделает даже больше Ле Пен. Французы помаются и поймут, что евроинтеграция потребуется ещё сильней затянуть пояса. А к этому они не привыкшие)))
    ИмПерц
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