Взрыв на пороховом заводе в Польше. Есть жертвы

Шесть человек получили ранения. Двоих еще ищут. Взрыв произошёл в среду на заводе по производству пороха в Монколне в Нижней Силезии.

Польские средства массовой информации сообщают о взрыве на пороховом заводе. РИА Новости приводит перевод заявления, сделанного в эфире Польского телевидения сразу после взрыва:По последним данным, взрыв произошёл примерно в 10 часов утра по местному времени. Сотрудники завода подтверждают информацию о том, что в результате взрыва есть пострадавшие и пропавшие без вести. По некоторые данным, люди могут находиться под завалами одного из заводских зданий.Сотрудники спасательных служб города Вроцлав сообщают, что раненых не менее 17 человек.По информации спасательного ведомства Нижней Силезии, в момент взрыва в здании находились не только сотрудники предприятия, но и «другие лица». В социальных сетях приводятся заявления, что один из числившихся пропавшим без вести обнаружен мёртвым.На месте трагедии работают десятки пожарных расчётов, сотрудники полиции и поисковики с собаками. Работа спасателей осложнена тем, что в любой момент может произойти новый взрыв.