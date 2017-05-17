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Взрыв на пороховом заводе в Польше. Есть жертвы

Польские средства массовой информации сообщают о взрыве на пороховом заводе. РИА Новости приводит перевод заявления, сделанного в эфире Польского телевидения сразу после взрыва:
Шесть человек получили ранения. Двоих еще ищут. Взрыв произошёл в среду на заводе по производству пороха в Монколне в Нижней Силезии.


Взрыв на пороховом заводе в Польше. Есть жертвы


По последним данным, взрыв произошёл примерно в 10 часов утра по местному времени. Сотрудники завода подтверждают информацию о том, что в результате взрыва есть пострадавшие и пропавшие без вести. По некоторые данным, люди могут находиться под завалами одного из заводских зданий.


Сотрудники спасательных служб города Вроцлав сообщают, что раненых не менее 17 человек.

По информации спасательного ведомства Нижней Силезии, в момент взрыва в здании находились не только сотрудники предприятия, но и «другие лица». В социальных сетях приводятся заявления, что один из числившихся пропавшим без вести обнаружен мёртвым.

На месте трагедии работают десятки пожарных расчётов, сотрудники полиции и поисковики с собаками. Работа спасателей осложнена тем, что в любой момент может произойти новый взрыв.
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Комментарии 29
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  1. cniza
    cniza     Сегодня, 14:53
    Ну что опять Путин ?
    1. bouncyhunter
      bouncyhunter     Сегодня, 14:56
      Если русские окажутся непричастны - я сильно удивлюсь ...
      1. cniza
        cniza     Сегодня, 15:01
        Такого в современном мире не бывает , Путин везде.
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 15:02
          Цитата: cniza
          Такого в современном мире не бывает , Путин везде.

          Виноват , затупил , исправлюсь ... feel
          1. cniza
            cniza     Сегодня, 15:06
            Паша , не напрашивайся на комплименты , мы все сейчас живем ,как на этом польском пороховом заводе , знаем что может взорваться...
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 15:10
              Цитата: cniza
              не напрашивайся на комплименты

              Не с моей врождённой скромностью ... bully
              Цитата: cniza
              знаем что может взорваться...

              Знаем , ещё как может ...
              1. рич
                рич     Сегодня, 16:43
                Взрыв на пороховом заводе в Польше. Есть жертвы
      2. 210окв
        210окв     Сегодня, 15:05
        Перешли на стандарты НАТО...А Украина-на "Вестингауз""..... crying Извиняюсь за черный юмор..Погибших конечно жалко..
        Цитата: bouncyhunter
        Если русские окажутся непричастны - я сильно удивлюсь ...
    2. Тралл
      Тралл     Сегодня, 14:56
      Цитата: cniza
      Ну что опять Путин ?

      Не факт, но санкции против России усилить не помешало бы.
      1. Zibelew
        Zibelew     Сегодня, 15:02
        Цитата: Тралл
        Если русские окажутся непричастны - я сильно удивлюсь ..

        Может износ оборудования. К примеру в Казани здания Порохового завода построены едва ли не при Екатерине! 90 процентов износа. Фантастика.
        В Казани в радиусе 50 км от центра города расположены склады, на которых находятся до 1,5 тыс. т взрывчатых материалов. Практически весь объем приходится на Казанский пороховой завод. Здесь с 2013 по 2017 год проведено 22 проверки соблюдения требованиям промышленной безопасности, по результатам которых сотрудники Ростехнадзора нашли 841 нарушение. Анализ оборудования показал, что доля износа опасных объектов на заводе составляет в среднем 90%, функционируют 127 зданий и сооружений, которые отработали расчетный срок эксплуатации. По 84 зданиям до сих пор не проведена экспертиза промышленной безопасности. Кроме того, в ряде случаев предприятие не выполняет рекомендации экспертов.

        Напомним, инциденты на Казанском пороховом заводе происходят с пугающей регулярностью. Начиная с 2013 года на предприятии произошло семь аварий с шестью пострадавшими и двумя погибшими. Последний пожар 24 марта 2017 года на Пороховом заводе унес жизнь пожарного Эдуарда Илларионова. Площадь пожара достигала 400 кв. метров.

        Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/345027
    3. Дамир
      Дамир     Сегодня, 14:56
      да нет... это скорее всего северокорейские хакеры...
    4. КОТ БАЮН
      КОТ БАЮН     Сегодня, 15:01
      Ну что опять Путин ?

      угу.... Курил там под забором laughing
    5. pvv113
      pvv113     Сегодня, 15:07
      А что - есть другие версии?
      1. СРЦ П-15
        СРЦ П-15     Сегодня, 15:13
        А меня интересуют не версии, а таинственные "другие лица":
        По информации спасательного ведомства Нижней Силезии, в момент взрыва в здании находились не только сотрудники предприятия, но и «другие лица».
        1. pvv113
          pvv113     Сегодня, 15:34
          Надеюсь эти «другие лица» успели уйти до взрыва wink
  2. Deniska
    Deniska     Сегодня, 14:56
    Есть время сегодня... Смотрю все новости подряд. Некоторые люди в каждой теме пишут коменты при том не по 1-2 ))) Люди вы работаете? laughing laughing laughing
    1. Тралл
      Тралл     Сегодня, 14:58
      Цитата: Deniska
      Смотрю все новости подряд

      Цитата: Deniska
      Люди вы работаете?

      А вы? smile
      1. Deniska
        Deniska     Сегодня, 14:59
        Есть время сегодня...
        Я думаю ответил перед вопросом :) lol
        1. СРЦ П-15
          СРЦ П-15     Сегодня, 15:04
          Если бы я, например, работал по настоящему, то комп бы у меня покрылся пылью. Пенсия оказывается имеет свои плюсы. laughing
          1. Владимирец
            Владимирец     Сегодня, 17:02
            Цитата: СРЦ П-15
            Пенсия оказывается имеет свои плюсы.

            А у некоторых есть телефон с инетом и время на него вместо перекура. winked
        2. Svarog51
          Svarog51     Сегодня, 15:10
          Пенсионеры - это такие "старые" школьники, у которых теперь пожизненные каникулы. Причём оплачеваемые государством. feel
          1. СРЦ П-15
            СРЦ П-15     Сегодня, 15:17
            Цитата: Svarog51
            Пенсионеры - это такие "старые" школьники, у которых теперь пожизненные каникулы. Причём оплачеваемые государством.

            Я бы сказал: "Оплакиваемые государством"! yes
            1. Svarog51
              Svarog51     Сегодня, 15:26
              Я бы сказал: "Оплакиваемые государством"!
              good
              Всё по сценарию фильма "Слёзы кАпали" laughing drinks
  3. Irokez
    Irokez     Сегодня, 14:57
    Техника безопасности превыше всего. С кем не бывает от всего не застрахуешся. Надеюсь жертвы минимальны.
  4. salat
    salat     Сегодня, 15:02
    Агенты Кремля и ни как по другому wassat laughing
  5. злой партизан
    злой партизан     Сегодня, 15:08
    Вот ведь что интересно: пуканы- то рвутся навукраине, а отдача отдаётся аж в пшекии belay ...Парадокс... what
  6. zivXP
    zivXP     Сегодня, 16:27
    Спички детям не игрушки.
  7. Толстоевский
    Толстоевский     Сегодня, 16:30
    пусть уж лучше в польше завод взорвётся, чем в России снаряд с порохом из этого завода
  8. Berg Berg
    Berg Berg     Сегодня, 16:52
    Как заявили польские власти во всём виноваты Российские хакеры !