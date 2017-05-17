F-35В впервые отстрелялся из пушки в воздухе
Американский истребитель впервые выполнил в воздухе стрельбу из 25-мм пушки, установленной на нижней части фюзеляжа в подвесном контейнере, сообщает Взгляд со ссылкой на Daily Mail.
Как пишет газета, «истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B сотворил историю, впервые выполнив стрельбу из своей пушки, находясь в воздухе».
Сообщается, что скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов.
Куда он стрелял – неизвестно. Проблема состоит в том, что пушку баснословно дорого самолета пока невозможно навести на цель – прицельное оборудование еще только предстоит модернизировать под новое орудие. По словам разработчика (Lockheed Martin), оборудование будет готово уже в этом году.
Однако эксперты, по данным газеты, настроены не столь оптимистично. «Счетная палата США выпустила в прошлом месяце отчет, согласно которому на данный момент только 89% всех систем управления истребителя F-35 способны функционировать. И чтобы довести этот показатель до 100%, могут потребоваться миллионы долларов дополнительных вложений», – отмечает Daily Mail.
Как пишет газета, «истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B сотворил историю, впервые выполнив стрельбу из своей пушки, находясь в воздухе».
Сообщается, что скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов.
Куда он стрелял – неизвестно. Проблема состоит в том, что пушку баснословно дорого самолета пока невозможно навести на цель – прицельное оборудование еще только предстоит модернизировать под новое орудие. По словам разработчика (Lockheed Martin), оборудование будет готово уже в этом году.
Однако эксперты, по данным газеты, настроены не столь оптимистично. «Счетная палата США выпустила в прошлом месяце отчет, согласно которому на данный момент только 89% всех систем управления истребителя F-35 способны функционировать. И чтобы довести этот показатель до 100%, могут потребоваться миллионы долларов дополнительных вложений», – отмечает Daily Mail.
Использованы фотографии: https://40cdo-rm.ru
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