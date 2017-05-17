17:09 17 мая

F-35В впервые отстрелялся из пушки в воздухе

Американский истребитель впервые выполнил в воздухе стрельбу из 25-мм пушки, установленной на нижней части фюзеляжа в подвесном контейнере, сообщает Взгляд со ссылкой на Daily Mail.

F-35В впервые отстрелялся из пушки в воздухе


Как пишет газета, «истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B сотворил историю, впервые выполнив стрельбу из своей пушки, находясь в воздухе».


Сообщается, что скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов.

Куда он стрелял – неизвестно. Проблема состоит в том, что пушку баснословно дорого самолета пока невозможно навести на цель – прицельное оборудование еще только предстоит модернизировать под новое орудие. По словам разработчика (Lockheed Martin), оборудование будет готово уже в этом году.

Однако эксперты, по данным газеты, настроены не столь оптимистично. «Счетная палата США выпустила в прошлом месяце отчет, согласно которому на данный момент только 89% всех систем управления истребителя F-35 способны функционировать. И чтобы довести этот показатель до 100%, могут потребоваться миллионы долларов дополнительных вложений», – отмечает Daily Mail.

Использованы фотографии: https://40cdo-rm.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 83

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  1. Тралл Сегодня, 15:11
    Куда он стрелял – неизвестно

    Куда попал - тоже.
    Но США на всякий случай отчитались об очередном ликвидированном лидере ИГИЛ smile
    Тралл
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:14
      Ну у нас только подвесные баки повесили на т-50 так что смех плохой.
      DIVAN SOLDIER
      1. Alexey-74 Сегодня, 15:19
        пушкой Т-50 отстрелялся уже давно....
        Alexey-74
        1. iwind Сегодня, 15:41
          Цитата: Alexey-74
          пушкой Т-50 отстрелялся уже давно....

          И мы можем это увидеть это ?
          типа этого


          или джентльменам верят на слова?
          iwind
      2. supertiger21 Сегодня, 15:20
        Однако эксперты, по данным газеты, настроены не столь оптимистично. «Счетная палата США выпустила в прошлом месяце отчет, согласно которому на данный момент только 89% всех систем управления истребителя F-35 способны функционировать. И чтобы довести этот показатель до 100%, могут потребоваться миллионы долларов дополнительных вложений», – отмечает Daily Mail.


        Тем не менее его уже почти две с половиной сотни в войсках, и это ещё мелкая серия по их меркам. А что будет когда начнётся крупная серия производства?! Так что вместо того чтоб обливать грязью "пингвин", лучше пожелаем конструкторам Сухого, чтоб наконец довели наш ПАК ФА до ума! soldier
        supertiger21
        1. iliitchitch Сегодня, 15:35
          Конечно , желаем нашим конструкторам . Но пингвины всё равно не летают , и не полетят никогда .
          iliitchitch
          1. supertiger21 Сегодня, 15:47
            Цитата: iliitchitch
            Конечно , желаем нашим конструкторам .

            good soldier

            Цитата: iliitchitch
            Но пингвины всё равно не летают , и не полетят никогда .


            Пингвины не летают, но рыбу ловят лучше любой чайки. bully
            Тоже самое и с F-35, до маневренности Сушек и Мигов конечно далеко, но на фига она ему нужна, если не менее 90% истребителей 4-го поколения просто на просто не доживут до ближнего боя с ним. В большинстве случаев Лайтинг просто расстреляет противника ракетами AIM-120D с большой дистанции, сам оставшись незамеченным...
            supertiger21
        2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 15:51
          До ведут до ума ПАК ФА и закажут штук 10.
          DIVAN SOLDIER
          1. Pirogov Сегодня, 16:20
            Цитата: DIVAN SOLDIER
            До ведут до ума ПАК ФА и закажут штук 10.

            Вы как то остро реагируете на критику США , переживаете очень за матрасов ? А что касается ПАК ФА то заказ как Вы пишете десяти штук смысла не имеет ,если конечно Вы не имели в виду 10 самолётов в год.(((
            Pirogov
            1. Аскет Сегодня, 17:08
              Цитата: Pirogov
              Цитата: DIVAN SOLDIER
              До ведут до ума ПАК ФА и закажут штук 10.

              Вы как то остро реагируете на критику США , переживаете очень за матрасов ? А что касается ПАК ФА то заказ как Вы пишете десяти штук смысла не имеет ,если конечно Вы не имели в виду 10 самолётов в год.(((

              Наверное многие подзабыли, что пингвин создаётся как универсальная единая боевая платформа для замены ВСЕХ существующих типов самолётов не только в США, но у их многочисленных холопов, а Т-50 это "авиационный спецназ" для решения наиболее сложных задач, в основном за пределами страны. МО планирует их закупку изначально в пределах не более 20шт.Параллельно с этим у нас модернизируютсяи создаются новые СУшки и МИГи.Так что вопрос дискуссионый, что лучше иметь один навороченный девайс в кармане на все случае жизни, либо более широкий спектр оргтехники смартфон, планшет, ноутбук, ПК и ТВ как у большинства людей не относящихся к избранным и богатым.
              Для маленьких стран типа Израиля, лучше во всех смыслах иметь единый универсальный самолёт, а для России или Китая это тупиковый путь, да и для Штатов как минимум 2-3типа они вынуждены будут иметь
              Аскет
        3. Аскет Сегодня, 16:15
          Цитата: supertiger21
          Тем не менее его уже почти две с половиной сотни в войсках,

          А с кем они воевать на нем собрались? Раптор уже давно на вооружении, почему бармалеев не бомбит? Где бравурные отчёты с видео уничтоженных объектов? Только заимствованные у МО РФ. А пингвин помимо платформы для творчества чисто коммерческий проект, те 16стран, которых обязали его купить будут очень рады (первой уже порадовалась Австралия). Где они превосходство в воздухе будут иметь в России?Не смешите мои тапки. Даже Иран станет для них камнем преткновения как и для Рапторов.Раптор лучший истребитель в мире по завоеванию господства в воздухе, а пингвин (особенно в израильской модификации) лучший в мире для ударов по наземным целям, кто бы спорил... wassat
          Аскет
    2. Венд Сегодня, 15:16
      Цитата: Тралл
      Куда он стрелял – неизвестно

      Куда попал - тоже smile

      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:19
        Золотой пепелац . И чем дальше - тем золотее становится ...
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 15:31
          Паш, зато как цветисто выдали
          Как пишет газета, «истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B сотворил историю, впервые выполнив стрельбу из своей пушки, находясь в воздухе».
          wassat
          Svarog51
        2. supertiger21 Сегодня, 15:34
          Цитата: bouncyhunter
          Золотой пепелац . И чем дальше - тем золотее становится ...


          Ошибаетесь, цена F-35 снижается с каждом годом.
          supertiger21
        3. iwind Сегодня, 15:42
          Цитата: bouncyhunter
          Золотой пепелац . И чем дальше - тем золотее становится ...

          iwind
        4. Комментарий был удален.
      2. роман66 Сегодня, 15:52
        ..." бил с улыбкой , не целясь. навскидку и влет..." - ддт
        роман66
    3. Deniska Сегодня, 15:18
      Куда попал - тоже.


      А у них всегда так ))) "Бомбили ИГил - разбомбили свадьбу"
      Deniska
    4. Самаритянин Сегодня, 15:28
      впервые выполнив стрельбу из своей пушки
      laughing wassat laughing
      Самаритянин
    5. mishaia_23 Сегодня, 16:27
      Прямо как в фильме "В бой идут одни "старики"":
      Летать не умеют, стрелять тоже пока не умеют, но орлы!!!
      mishaia_23
    6. рич Сегодня, 16:35
      «Счетная палата США выпустила в прошлом месяце отчет, согласно которому на данный момент только 89% всех систем управления истребителя F-35 способны функционировать. И чтобы довести этот показатель до 100%, могут потребоваться миллионы долларов дополнительных вложений»

      Это не главное. Главное пушка уже стреляет winked
      рич
  2. Алдмит Сегодня, 15:18
    "Сообщается, что скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов."
    Боекомплект на 4 секунды боя??? Или я чего не понял???
    Алдмит
    1. Deniska Сегодня, 15:19
      Всего скорей оговорка - 55 в минуту.
      Deniska
      1. Дамир Сегодня, 15:23
        скорее правда... при скорострельности 55 выстрелов в минуту при современных скоростях он НИКОГДА и НИКУДА не попадет!!!! у Т-50 1800 выстрелов в минуту...
        Дамир
      2. supertiger21 Сегодня, 15:23
        Цитата: Deniska
        Всего скорей оговорка - 55 в минуту.


        Вы шутите? laughing Именно в секунду!
        supertiger21
        1. BlackMokona Сегодня, 15:49
          Боекомплект на 4 секунды боя??? Или я чего не понял???

          Это норма
          ГШ-301 (Грязева — Шипунова 30 мм, один ствол, ТКБ-687, Индекс УВ ВВС — 9-A-4071K) — авиационная пушка, предназначенная для оснащения истребителей (МиГ-29, МиГ-35, Су-27, Су-30, Су-33, Су-27М, Су-37, Су-35, Су-47, ПАК ФА), фронтовых бомбардировщиков (Су-34), самолётов вертикального взлёта и посадки (Як-141).

          150 снарядов, 1500 выстрелов в минуту, 10 секунд.
          BlackMokona
      3. роман66 Сегодня, 15:24
        ни в коем случае, иначе между снарядами в очереди, при современных скоростях, спокойно влезет авианосец
        роман66
    2. voyaka uh Сегодня, 15:22
      Такие пушки - что американские, что русские -
      стреляют отсечками по 10 снарядов. Так что у летчика есть
      возможность сделать в бою 20-22 очереди.
      voyaka uh
    3. роман66 Сегодня, 15:23
      ну так-то да, только я думаю стреляет отсечными очередями с фиксированным числом выстрелов, 4 секунды боя - не так уж и мало можно и не успеть израсходовать
      роман66
    4. Тралл Сегодня, 15:23
      Цитата: Алдмит
      скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду

      Так они обогнали даже знаменитый "Азовец" smile
      Тралл
  3. yehat Сегодня, 15:19
    а что, у пингвина нет своей пушки - только на подвеске?
    как-то неожиданно. Неужели наступают на те же грабли, как во Вьетнаме?
    yehat
    1. supertiger21 Сегодня, 15:26
      Цитата: yehat
      а что, у пингвина нет своей пушки - только на подвеске?
      как-то неожиданно. Неужели наступают на те же грабли, как во Вьетнаме?


      Встроенная пушка есть только на основной модификации F-35A, которые планируется выпустить не менее 2000 единиц. Ну а на палубных модификациях B и C пушка только в подвесных контейнерах.
      supertiger21
      1. yehat Сегодня, 15:36
        наверное, американцы всерьез пытаются использовать вертикальный взлет, если максимально облегчают вариант В
        yehat
        1. voyaka uh Сегодня, 15:42
          Вертикальный взлет F-35B - это в аварийной или специальной ситуации.
          Без бомб (с ракетами ВВ только) и с половиной топлива.

          Короткий взлет без трамплина и катапульты (нормальное использование) - с полным боезапсом и топливом.
          Посадка - вертикальная.
          voyaka uh
          1. yehat Сегодня, 15:49
            Цитата: voyaka uh

            Посадка - вертикальная.

            это из-за проблем с гаком?
            если так, то у этого самолета большие проблемы и маленькое будущее
            yehat
            1. voyaka uh Сегодня, 15:53
              Нет. Проблемы с гаком были (проблему решили) у F-35C.
              У него взлет с катапульты, приземление с аэрофинишером.
              А F-35B ,как и планировалось, приземляется вертикально.
              Ведь он базируется на вертолетоносцах и десантных кораблях.
              У них нет аэрофинишеров.
              (или может и обычно, но на землю, а не на палубу).
              voyaka uh
            2. роман66 Сегодня, 15:55
              проблем там и впрямь. с гаком, но... летает продается, а жизнь покажет
              роман66
            3. supertiger21 Сегодня, 15:57
              Цитата: yehat
              это из-за проблем с гаком?
              если так, то у этого самолета большие проблемы и маленькое будущее


              Вы перемешиваете всё в одну кучу... Тормозной гак имеется на F-35C, предназначенным для авианосцев. А зачем тормозной гак F-35B, если ему не нужно садиться горизонтально?! Самолету укороченного взлёта и вертикальной посадки нет нужды в нём...
              supertiger21
              1. yehat Сегодня, 16:29
                вертикальный взлет и посадка укорачивают и без того не большое время в воздухе.
                ну представьте, взлет вертикально с половиной топлива, и посадка, сколько это уже съедает. Вспомните судьбу як-38.
                yehat
                1. voyaka uh Сегодня, 16:54
                  Я же ясно написал: "это в аварийной или специальной ситуации".
                  Лучше взлететь так, чем вообще не взлететь и погибнуть. Понятно?
                  voyaka uh
    2. jonhr Сегодня, 15:42
      на модификации А стоит своя пушка интегрированная в фюзеляж. а вот остальные в контейнере
      jonhr
      1. supertiger21 Сегодня, 15:57
        Цитата: jonhr
        на модификации А стоит своя пушка интегрированная в фюзеляж. а вот остальные в контейнере


        Об этом я и написал выше. hi
        supertiger21
        1. jonhr Сегодня, 16:27
          ну и я ляпнул))) бывает
          jonhr
  4. Васян1971 Сегодня, 15:20
    А зачем этому грозному неимеющемуаналогов пепелацу пушка? Там же, вроде как, концепция его применения состоит из "незаметно подкрался, пульнул из заоблочных далей и храбро смылся под прикрытие менее продвинутых коллег". Или я чего-то путаю?
    Васян1971
    1. Deniska Сегодня, 15:22
      Там же, вроде как, концепция его применения состоит из "незаметно подкрался, пульнул из заоблочных далей и храбро смылся под прикрытие менее продвинутых коллег


      Это все Российская пропаганда wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat wassat
      Deniska
    2. supertiger21 Сегодня, 15:29
      Цитата: Васян1971
      А зачем этому грозному неимеющемуаналогов пепелацу пушка? Там же, вроде как, концепция его применения состоит из "незаметно подкрался, пульнул из заоблочных далей и храбро смылся под прикрытие менее продвинутых коллег". Или я чего-то путаю?


      Нет, Вы абсолютно правы! drinks
      Но дело в том, что какие бы совершенные не были авионика и стелс-технологии Лайтинга, всегда остаётся небольшая вероятность, что противник может дойти до ближнего боя. А там пушка необходима, как воздух... soldier
      supertiger21
      1. yehat Сегодня, 15:32
        а насколько эффективна сейчас пушка?
        живучесть реактивных самолетов велика
        yehat
        1. Mike2388 Сегодня, 15:58
          Против современных авиа пушек НИ ОДИН самолет не выстоит. Если повезет, как подранок сможет уйти только...Времена когда Ил-2 держал очереди мелкокалиберных пулеметов на раз два и возвращался на базу, где мелкий ремонт и снова в бой прошли.
          Mike2388
      2. Mike2388 Сегодня, 15:55
        Вероятность больше чем "небольшая", иначе никто бы пушку не ставил, а вместо нее увеличили баки, топлива больше залили бы, например, или просто сэкономили бы 300 кг веса...Хотя этому самолету пушка и вправду не нужна...он на "6" ни одному истребителю вероятного противника в ББ не сможет зайти wink
        Mike2388
      3. Васян1971 Сегодня, 16:38
        Цитата: supertiger21
        всегда остаётся небольшая вероятность, что противник может дойти до ближнего боя. А там пушка необходима, как воздух...

        С такой скорострельностью? С таким боезапасом?
        Ну разве, что застрелиться!
        Васян1971
    3. voyaka uh Сегодня, 15:45
      Пушка - на крайний случай в воздушном бою.
      Или если надо грохнуть легкую цель (вертолет, например) и жалко тратить ракеты.
      voyaka uh
      1. роман66 Сегодня, 15:57
        а вот и нет - была же инфа об использовании 35-х как штурмовика, а там без пушки никак
        роман66
      2. NIKNN Сегодня, 16:12
        Цитата: voyaka uh
        Пушка - на крайний случай в воздушном бою.

        Пушка у него предназначена для работы по наземным целям (по ытому и подвесная, подвешивается в зависимости от задачи) ну или для борьбы как вы сказали с вертолетами и другими подобными целями, хотя я думаю "на всякий случай" ее цеплять не будут, а если есть реальные цели и задачи...
        NIKNN
      3. Васян1971 Сегодня, 16:49
        Цитата: voyaka uh
        Пушка - на крайний случай в воздушном бою.
        Или если надо грохнуть легкую цель (вертолет, например) и жалко тратить ракеты.

        А какова вероятность, что " на своей "коронной" скорости 0.85-0.9 МАХ " при имеющейся скорострельности и имеющемся боезапасе трамповский сокол попадёт хоть куда-нибудь кроме земного шара или неба голубого?
        Хотя, конечно, наверное ЮэС НАВИ виднее...
        Васян1971
    4. Аскет Сегодня, 16:23
      Цитата: Васян1971
      А зачем этому грозному неимеющемуаналогов пепелацу пушка?

      Для увеличения стоимости в статье же сказано, что потребуются ещё миллионы долларов... Пингвин несущий золотые яйца, вот его главная боевая задача
      Пентагон: нелетающие самолеты и неучтенные удары
      Две трети боевых самолетов ВМС США не могут летать
      https://www.gazeta.ru/army/2017/02/06/10512485.sh
      tml
      Бóльшая часть авиации ВМС США не может подняться в воздух, так как на ремонт самолетов просто не хватает финансирования. Эта ситуация резко контрастирует с планами нового президента США о масштабных расходах на строительство десятков новых кораблей. Кроме того, оказалось, что Пентагон серьезно занижал официальную статистику об авиаударах в Сирии, Ираке и Афганистане, в том числе с использованием дорогостоящего оружия дронов и вертолетов.
      Почти две трети истребителей ВМС США не могут подняться в небо, потому что находятся на ремонте или в ожидании поставок запасных частей, пишет военно-аналитическое издание Defence News со ссылкой на высокопоставленных руководителей военно-морского ведомства.
      По данным источников издания в ВМС США, сейчас 27% истребителей на американских авианосцах и военно-морских базах проходят техническое обслуживание, еще 35% простаивают в ожидании необходимых запчастей.
      Всего не могут летать 53% (1,7 тыс. единиц) воздушных судов, относящихся к военно-морским силам США, включая боевые, патрульные и транспортные самолеты, а также вертолеты.
      Аскет
      1. voyaka uh Сегодня, 16:49
        "Для увеличения стоимости в статье же сказано, что потребуются ещё миллионы долларов"///

        Стоимость Ф-35 неуклонно снижается с каждым новым лотом (партией). И достигла в последнем
        лоте для ВВС США 98 млн. долларов (включая двигатель) за штуку Ф-35А.
        Это дешевле европейских самолетов 4+ поколения Тайфун (Еврофайтер) и Рафаль.
        При крупносерийном производстве (с 2019) стоимость упадет еще примерно на 10 млн за штуку.
        voyaka uh
  5. viktor kurganov Сегодня, 15:31
    Ну, если дело дойдёт до применения пушки, то этот аэроплан, еле умеющий летать, будет уничтожен до того, как сумеет прицелиться из пушки. Или от страха свалится, не сумев выровняться. При его "сверхманевровости".
    viktor kurganov
    1. voyaka uh Сегодня, 15:57
      Этот аэроплан летает на уровне Ф-16. Такая же и маневренность.
      voyaka uh
      1. Mike2388 Сегодня, 16:05
        Да? А я думаю хуже.
        Вот видос для F16: https://www.youtube.com/watch?v=eOBVlGMEUIc для примера..нашел за 10 сек. Может еще есть...
        Покажите мне такой же видос для f35, чтобы не быть голословным.
        Mike2388
        1. voyaka uh Сегодня, 16:13
          "Да? А я думаю хуже"///

          А норвежские и датские летчики говорят, лучше wink ... так и написали в своих отчетах.
          Круче виражи, быстрее торможение, устойчивей в управлении.
          voyaka uh
          1. Mike2388 Сегодня, 16:24
            Да, да норвежских и датских "ассов" я уже слышал. Так же как и видел много рекламных роликов локхида и хвальбу амеров. И как он на ред флаге в ДВБ всех порвал, с поддержкой F22 правда... lol Так что там с видосом то? А то, я также слышал мнение бывшего авиаконструктора, создателя f16 про то что 35 кучка говна. И про то что 35 всрал в учебном ББ 16 подчистую...После чего пацаны из локхида сказали что 35 не для ББ, так что нефиг гнать laughing . Косвенные улики в виде (пост ниже моего) тоже об этом говорят. Давайте выложите подтверждение СВОИХ слов. Где видос с высшим пилотажом на 35?
            Mike2388
      2. _Ugene_ Сегодня, 16:06
        Только вот тяговооруженность F-16 1,03, F-35 0,75-0,8. Скороподъемность F-35 240 м/с, F-16 275 м/с. Максимальная скорость F-35 1930 км/ч, F-16 2120 км/ч.
        Сомнительно что
        Этот аэроплан летает на уровне Ф-16
        _Ugene_
        1. voyaka uh Сегодня, 16:19
          Это верно. Разгоняется Ф-35 медленнее. И скорость форсажа у него ниже.
          Но на своей "коронной" скорости 0.85-0.9 МАХ, как выяснилось
          в отчетах летчиков разных стран он превосходит Ф-16 в маневрах.
          voyaka uh
          1. _Ugene_ Сегодня, 16:25
            Возможно маневренность у него и лучше (это пока только по отчетам которые вдруг, зачем-то, выложили в открытый доступ, можно предположить зачем) но по совокупности всех летных характеристик очень сомнительно что он сможет на равных тягаться с Ф16 в маневренном бою.
            Судя по всему Ф35 и будет летать под прикрытием Ф16.
            Разгоняется Ф-35 медленнее. И скорость форсажа у него ниже.
            Скороподъемность забыли
            _Ugene_
            1. Mike2388 Сегодня, 16:31
              Супер истребитель 5 поколения, настолько супер , что ему для выполнения боевой задачи требуется эскорт "устаревших" истребителей 4 поколения lol . Инфа сотка. good
              Mike2388
            2. voyaka uh Сегодня, 16:35
              "вдруг, зачем-то, выложили в открытый доступ,"///

              Это не секретные данные. Просто в последние месяцы ВВС доброго десятка
              стран насыщаются Ф-35. Появилась, наконец, понятная и изложенная простым
              языком информация в открытых отчетах и интервью рядовых летчиков.
              А не только летчиков-испытателей, как раньше.
              Теперь можно сравнивать. ВВС США, стран НАТО, Австралии, Израиля, Японии формируют звенья, эскадрилии
              Ф-35, проводят учения/игры с/против самолетов других типов, против ПВО.
              Придумывают тактику, проводят бомбометания...
              voyaka uh
          2. Вас Влад Сегодня, 16:46
            Цитата: voyaka uh
            voyaka uh

            А правда что ф 35 это экономия по американски?
            Вас Влад
        2. iwind Сегодня, 16:37
          Цитата: _Ugene_
          Только вот тяговооруженность F-16 1,03, F-35 0,75-0,8. Скороподъемность F-35 240 м/с, F-16 275 м/с. Максимальная скорость F-35 1930 км/ч, F-16 2120 км/ч.

          F-16 весь пустого болка 52 9000кг+ добавляем ему 4000кг и топливо и тонны на оружие и получаем,с тягой на фоорсажи 13 146 кг для GE F110-GE-129.
          Считаем 13146/15000кг= 0.8764
          F-35A вес 13290 кг + топливо 4000 + оружие 2000кг,тяга на форсажи F-135 19 500. Считаем
          19500/19290=1,01.
          А данные по cкороподъемность откуда? Они не сходиться с РЛЭ F-16?
          с нагрузкой(бомбы,ПТБ) F-16 максимальная скорость не более 1,4 маха
          iwind
          1. _Ugene_ Сегодня, 16:50
            Для F35A, B, C:
            Тяговооружённость при боевой массе (50 % топлива) 1,11 1,1 0,96
            при нормальной взлётной массе 0,8 0,88 0,75
            при максимальной взлётной массе 0,67 0,72 0,64
            F-16:
            модель — двигатель - масса пустого - тяговооруженность
            F-16A ------ 1x10,8 (F100-PW-100) --- 7,39 ------ 1.46
            F-16C ----- 1x12,26 (F110-GE-100) — 8,27 ------ 1.48
            F-16 bl50 — 1x13.18 (F110–GE-129) — 8.7 ------- 1.51
            F-16 bl60 — 1x14.74 (F110–GE-132) — 9.3 ------- 1.58
            с вооружением и топливом
            F-16C Bl30 - 1x10,7 - 8,27 + 0.99 + 1.55 ----- 0,99 ---------- 0.78
            F-16C 229 - 1x13,18 - 8,27 + 0.8 + 1.55 ---- 1,24 ---------- 0.97
            _Ugene_
            1. iwind Сегодня, 17:00
              Цитата: _Ugene_
              Для F35A, B, C:
              Тяговооружённость при боевой массе (50 % топлива) 1,11 1,1 0,96

              Вот только почему не учитывается, что у F-35 более чем в два раза больше топливо?
              то что у одно 50% даже близко не равно другому 50%?
              F-16
              Масса топлива во внутренних баках: 3 228 к
              F-35 Масса топлива во внутренних баках: 8278 кг
              есть разница, при 50 %?
              А вот если уровнять их нагрузку.
              iwind
  6. А1845 Сегодня, 15:34
    истребитель Корпуса морской пехоты США F-35B сотворил историю

    лучше не скажешь laughing
    А1845
    1. роман66 Сегодня, 15:58
      можно и лучше - " натворил в историю"
      роман66
  7. _Vlad_ Сегодня, 15:36
    220 / 55=4 сек
    4 секунды боя
    крутотень зашкальная... wassat

    зачем она на этом пепелаце hi
    _Vlad_
    1. BlackMokona Сегодня, 15:50
      У ПАК ФА 150 снарядов winked
      BlackMokona
  8. brdm Сегодня, 15:43
    скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов. 5 секунд в бой, - а дальше, что??? Где дальность? Нач. скорость. О чем Базар?
    P/S/ ВО не выкладывайте ПОЖАЛУЙСТА .......СЫРЯК!!!!!!!! Вы теряете подписчиков и просто умных людей России.
    brdm
    1. supertiger21 Сегодня, 16:00
      Цитата: brdm
      скорострельность пушки составляет до 55 выстрелов в секунду, боекомплект – 220 снарядов. 5 секунд в бой, - а дальше, что??? Где дальность? Нач. скорость. О чем Базар?
      P/S/ ВО не выкладывайте ПОЖАЛУЙСТА .......СЫРЯК!!!!!!!! Вы теряете подписчиков и просто умных людей России.


      Ничего не понял... request
      supertiger21
      1. BlackMokona Сегодня, 16:02
        Человек неудовлетворен длинной статьи. Требует полных ТТХ и сравнения с аналогами.
        BlackMokona
      2. brdm Сегодня, 16:04
        Что именно вам не понятно? Входящяа инфа понятна.
        brdm
    2. роман66 Сегодня, 16:01
      да чего шуметь-то? на пальцах : калибр 25,нач скорость 800-900, дальность 2-2.5 км, больше интересует ассортимент снарядов
      роман66
    3. yehat Сегодня, 16:05
      5 секунд стрельбы - это нормально.
      пушку сейчас ставят в расчете на то, что ты собьешь 1 цель
      валить цели, как в великую отечественную, пачками никто не рассчитывает из пушки
      yehat
      1. brdm Сегодня, 16:20
        Ну хоть в Кг.,- очередь дали wink .
        brdm
  9. Zomanus Сегодня, 15:51
    Ребята, продолжайте работать, мы в вас верим.
    Zomanus
  10. sir_obs Сегодня, 16:01
    Наконец, драйвера нашли подходящие
    sir_obs
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