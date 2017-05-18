Средний танк Panzer 68 (Швейцария)



Серийный танк Panzer 68 на полигоне. Фото Globalsecurity.org



Бронемашина раннего выпуска. Фото Globalsecurity.org



Можно заметить сильное сходство с предыдущими швейцарскими танками. Фото Globalsecurity.org



Боковая проекция Pz 68. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Танк модификации Grosser Turm. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Танки на учениях. Фото Globalsecurity.org



Орудийная установка отличалась большими допустимыми углами снижения. Фото Globalsecurity.org



Pz 68 пересекает водную преграду вброд. Фото Wikimedia Commons



Музейный Panzer 68. Фото Wikimedia Commons



Танковый мостоукладчик Brückenpanzer 68 на базе Pz 68. Фото Tanks-encyclopedia.com



Опытная зенитная самоходка Fliegerabwehrpanzer 68. Фото Tanks-encyclopedia.com



Pz 68 в музее. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://militaryfactory.com/

http://globalsecurity.org/

http://armor.kiev.ua/

http://pro-tank.ru/

http://zonwar.ru/

В начале шестидесятых годов на вооружение сухопутных войск Швейцарии был принят средний танк Panzer 61. Эта боевая машина представляла собой дальнейшее развитие предыдущего танка Pz 58 и имела некоторые заметные отличия. В дальнейшем развитие существующей бронетехники было продолжено. Новым его результатом стало появление среднего танка Pz 68, которому в итоге удалось стать одной из самых многочисленных боевых машин швейцарской армии.Эксплуатация средних танков типа Pz 61 стартовала в начале шестидесятых годов вместе с поставкой первых серийных машин. Строительство достаточно большого количества подобной техники позволило перевооружить часть строевых частей и поднять боевой потенциал армии. В течение нескольких следующих лет военнослужащие осваивали новую технику, а также определяли ее реальные возможности. На основе собранного опыта был сформирован список доработок, необходимых для дополнительного повышения основных характеристик. Применять эти доработки предполагалось в рамках нового проекта.Как и ранее, развитием существующей боевой бронированной машины должно было заниматься конструкторское бюро Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (EKW), г. Тун. С начала пятидесятых годов эта организация занималась созданием первых швейцарских танков, и теперь закономерно продолжила развитие существующих проектов.Разработка новой версии среднего танка не заняла много времени, однако проект столкнулся с затруднениями иного характера. В течение нескольких лет военные не могли получить одобрение парламента. Из соображений экономии парламентарии около пяти лет не хотели одобрять разработку и серийное строительство нового танка. Только в 1968 году в оборонный бюджет удалось добавить затраты на закупку новой техники. Одновременно с подписанием контракта на производство 170 машин новый танк принимался на вооружение под названием Panzer 68.Предыдущий средний танк Pz 61 имел некоторые преимущества перед Pz 58, на базе которого был создан, но все же далеко не в полной мере устраивал военных. В ходе эксплуатации выяснилось, что такие машины показывают недостаточную проходимость на сложных поверхностях. Кроме того, на практике была опровергнута необходимость применения 20-мм автоматической пушки, спаренной с основным орудием. Серьезнейшей проблемой оказалось отсутствие стабилизатора вооружения. Конструкторы бюро EKW изучили все жалобы и пожелания военных, и учли их при разработке танка, позже получившего название Pz 68.Предъявленные требования позволяли создать новый вариант боевой машины сравнительно быстро и просто. Заметное повышение технических и эксплуатационных характеристик могло быть получено путем замены некоторых узлов и агрегатов. Прочие детали, в том числе самые крупные и сложные, при этом могли остаться прежними, что в значительной мере упрощало разработку нового проекта. Следует отметить, что при таком подходе к конструированию обновленный танк мог бы считаться модернизированной версией существующего, однако по тем или иным причинам швейцарский военный департамент решил признать его совершенно новой машиной.В рамках нового проекта было решено обновить существующий бронекорпус. Танки Pz 58 и Pz 61 имели литой корпус с максимальной толщиной до 60 мм. С целью повышения характеристик защиты в рамках проекта Pz 68 была создана обновленная конструкция, отличавшаяся толщиной лобовой части. Теперь лобовая проекция корпуса и башни защищались 120-мм гомогенной броней. Комбинированное бронирование не внедрялось. Бортовые части корпуса по-прежнему имели толщину 20 мм, корма – 30 мм.Несмотря на усиление лобового бронирования, в целом корпус остался прежним. Сохранилась прежняя форма корпуса с набором прямолинейных участков и выгнутых агрегатов. Так, лобовая часть корпуса образовывалась двумя крупными выгнутыми поверхностями; верхняя имела проем для установки люка водителя. Сзади она переходила в горизонтальный участок крыши с погоном башни, а кормовая часть крыши располагалась с наклоном назад. На уровне ходовой части борта корпуса располагались вертикально, но над надгусеничными полками предусматривались выступы скошенной формы.Литая башня, несмотря на усиление лобового бронирования, сохранила свою форму. Ее характерный внешний вид формировался за счет полусферического купола, на котором находились изогнутый лобовой агрегат с амбразурой орудия, конические надстройки с люками экипажа и кормовая ниша.На бортах корпуса, на полках гусениц, предлагалось сохранять набор ящиков для перевозки имущества. Также для этих целей предназначалась корзина на корме башни, представлявшая собой доработанный вариант аналогичного устройства танка Pz 61. Из предыдущего проекта также заимствовался поперечный грязевой щиток на верхней лобовой детали, необходимый для большего комфорта работы водителя.Компоновка танка оставалась прежней. Передняя часть корпуса отдавалась под отделение управления и часть укладок боеприпасов. За ними находилось боевое отделение с башней. Корма выделялась для размещения двигателя и трансмиссии. При этом в ходе решения поставленных задач конструкторы EKW изменили расположение некоторых внутренних агрегатов и соответствующим образом доработали средства их крепления.В кормовом отсеке был сохранен карбюраторный двигатель Mercedes Benz MB837 мощностью 630 л.с. По опыту эксплуатации существующих машин было решено использовать новую трансмиссию. Новая трансмиссия на основе механических и гидрообъемных устройств обеспечивала шесть скоростей переднего хода и две заднего. Как и ранее, крутящий момент выдавался на кормовые ведущие колеса. Двигатель, трансмиссия и прочие устройства моторного отсека располагались на общей раме и выполнялись в виде единого блока. Были сохранены имеющиеся средства доступа к силовой установке в виде двух десятков небольших крышек.Танк сохранил существующую ходовую часть на основе шести опорных катков на каждом борту. Сдвоенные обрезиненные катки закреплялись на балансирах, соединенных с тарельчатыми пружинами. Также имелся набор гидропневматических амортизаторов. В передней части корпуса находились направляющие колеса, в корме – ведущие. Сохранялся набор из трех поддерживающих роликов на борт. Для повышения проходимости на мягких грунтах или иных подобных поверхностях был разработан новый трак гусеницы шириной 520 мм с резиновой подушкой.В новом проекте было решено сохранить имеющуюся 105-мм нарезную пушку Panzerkanone 61 (лицензионная версия британской Royal Ordnance L7). Это орудие оснащалось эжектором и имело полуавтоматический затвор. Пушка могла использовать всю номенклатуру существующих 105-мм унитарных снарядов. В боевом отделении помещались укладки на 52 выстрела.Танк Panzer 61 имел спаренную 20-мм автоматическую пушку, предназначавшуюся для использования против легкобронированной техники. Эксплуатация серийных машин показала нецелесообразность применения такого вооружения. Как следствие, слева от пушки на танке Pz 68 следовало устанавливать спаренный пулемет MG 51 калибра 7,5 мм. Боекомплект этого оружия состоял из 4000 патронов.Одним из главных отличий нового проекта должны были стать современные средства управления вооружением. Pz 68 первым из швейцарских танков получил двухплоскостной стабилизатор орудийной установки. Система управления огнем получила новые прицелы наводчика, а также средства для наведения оружия в темное время суток. Важнейшим нововведением стал электронный баллистический вычислитель. Управление наводкой орудия должно было осуществляться при помощи электрических приводов, вращающих башню и наклоняющих орудийную установку.Дополнительное вооружение танка состояло из зенитного пулемета винтовочного калибра, установленного на башенке заряжающего, и набора дымовых гранатометов на бортах башни. Одна из последующих модификаций танка Pz 68 получила дополнительный гранатомет типа Bofors Lyran, предназначенный для освещения местности. Он находился между люками на крыше башни и имел боекомплект из 12 осветительных гранат.Состав экипажа оставался прежним: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий. Водитель находился в отделении управления и имел собственный люк с перископическими приборами. Справа от пушки в башне помещались наводчик и командир. На рабочем месте первого располагался набор прицелов, командир имел башенку с перископами, обеспечивающими круговой обзор. Башенка схожей конструкции, но оснащенная пулеметной установкой, находилась над местом заряжающего.Для повышения основных характеристик техники в новом проекте было предложено использование нескольких новых систем. В соответствии с требованиями времени Panzer 68 получил фильтровентиляционную установку и систему коллективной защиты от оружия массового поражения. Появилась возможность установки оборудования для подводного вождения, при помощи которого бронемашина могла пересекать водные преграды глубиной до 2,3 м.Новый танк основывался на конструкции существующего, что сказалось на его габаритах, массе и подвижности. Длина машины Pz 68 с пушкой вперед достигала 9,5 м (по корпусу – 6,88 м), ширина – 3,14 м, высота – 2,75 м. Боевая масса выросла незначительно и теперь составляла 39 т. Максимальная скорость на шоссе должна была остаться на уровне 55 км/ч. На пересеченной местности скорость ограничивалась 35 км/ч. Запас хода определялся в 250 км.Парламентские споры о дальнейшей судьбе нового серийного танка продолжались в течение нескольких лет и завершились только в 1968 году. Армия получила разрешение закупить 170 машин новой модели, необходимых для модернизации парка бронетехники. Тем не менее, выделение финансирования не привело к быстрому перевооружению. Государственный завод K+W Thun в Туне смог выпустить первые серийные Pz 68 только в 1971 году. Выполнение имеющегося заказа продолжалось до 1974 года, после чего военные выступили с предложением о продолжении производства в рамках нового заказа.В 1974 году были построены первые танки новой модификации Pz 68 AA2. От предшественников они отличались массой мелких улучшений, выполненных по результатам испытаний и эксплуатации базового Panzer 68. До 1977 года было выпущено от 50 до 60 танков второй модификации. Кроме того, с 1975-го уже построенные Pz 68 проходили модернизацию по новому проекту. В итоге к концу семидесятых годов в вооруженных силах Швейцарии имелись только улучшенные Pz 68 AA2.Еще на этапе создания первой версии танка возникли претензии к имеющейся башне, размеры которой не в полной мере соответствовали актуальным требованиям и были причиной проблем компоновочного характера. Один из выпущенных ранее танков версии AA2 для испытаний получил улучшенную башню увеличенных габаритов. В 1978 году такую модификацию поставили в серию. Она обозначалась как Pz 68/75. Кроме того, танк получил прозвище Grosser Turm («Большая башня»). Впоследствии такую технику назвали Pz 68 AA3. В 1978-79 годах было построено 110 машин этой модификации.В 1983 году началось производство партии танков Pz 68 AA4, вновь отличавшихся от предшественников различными мелкими изменениями и нововведениями. Было заказано всего 60 подобных машин. Производство очередной модификации завершилось в 1984 году. Больше новые Panzer 68 не заказывались и не строились. За 13 лет было выпущено и передано армии четыре сотни боевых машин.Еще на стадии первых испытаний и принятия на вооружение стало понятно, что новейший средний танк Pz 68 серьезно отстает от зарубежных конкурентов в части основных характеристик. Машина имела гомогенное бронирование и 105-мм нарезную пушку, тогда как зарубежная техника уже получала комбинированную защиту и гладкоствольные орудия. Сравнительный анализ Pz 68 и советского Т-72, проведенный швейцарскими специалистами, показал, что условный противник имеет однозначные преимущества, и с большой вероятностью завершит бой в свою пользу.Однако подобная критика не смогла оказать значительное влияние на производство и эксплуатацию новой техники. Скандал разразился только в 1979 году, когда широкая общественность узнала о других недостатках бронемашин. Газета Weltwoche сумела раздобыть отчеты строевых частей, в которых описывались особенности эксплуатации отечественных танков. Как оказалось, Panzer 68 имеют массу проблем, часть которых была похожа на неудачную шутку. Тем не менее, все эти недостатки мешали нормальному применению боевых машин, а в случае начала вооруженного конфликта могли иметь самые ужасные последствия.В ходе эксплуатации в войсках было установлено, что трансмиссия не позволяет включать заднюю передачу до полной остановки машины, поскольку в противном случае повышенные нагрузки могли привести к поломке некоторых агрегатов. Кроме того, система защиты от ОМП не показывала требуемую эффективность, и экипаж был вынужден применять индивидуальные средства защиты. Также были выявлены серьезнейшие проблемы с электрическими системами. Электрические средства поворота башни оказались подвержены негативному влиянию радиостанции: при работающей на полную мощность рации экипаж не мог наводить оружие в горизонтальной плоскости. Из-за этого в боевой обстановке рекомендовалось отключать радиостанцию, что позволяло применять оружие, но оставляло танкистов без связи с внешним миром. Пожалуй, самый странный и опасный недостаток танка был связан с главным орудием и его средствами управления. Заряженная и взведенная пушка PzKan 61 могла самопроизвольно выстрелить при включении отопителя боевого отделения.Публикация в газете стала причиной для большого скандала. В один момент выяснилось, что на протяжении долгих лет промышленность выпускала, мягко говоря, не самый удачный образец бронетехники, который к тому же представлял опасность не только для противника, но и для собственной армии. Командование бронетанковых войск было вынуждено признать танки Pz 68 непригодными к боевому применению, а глава военного департамента Рудольф Гнеги ушел в отставку.В связи с этим скандалом в срочном порядке была начата программа ремонта и модернизации техники, в ходе которой требовалось исправить все выявленные недостатки, в первую очередь, представляющие опасность для экипажа или других танкистов. За несколько лет от имеющихся проблем удалось избавиться, и только после этого средние танки Pz 68 смогли стать полноценными боевыми машинами, способными решать поставленные боевые задачи. Эксплуатация техники продолжилась.Параллельно с серийным производством и эксплуатацией техники велась разработка новых образцов на базе существующего шасси. С начала семидесятых годов швейцарская промышленность освоила серийное строительство обновленной модификации бронированной ремонтно-эвакуационной машины Entpannungspanzer 65. Ранее она основывалась на шасси танка Pz 61, но теперь для этих целей следовало использовать более новое шасси Panzer 68. В 1974 году армия получила первые серийные мостоукладчики Brückenpanzer 68. Позже на базе серийного танка была построена зенитная самоходка Fliegerabwehrpanzer 68, оснащенная башней от немецкой бронемашины Flakpanzer Gepard.Средний танк Pz 68 был разработан в середине шестидесятых годов и пошел в серию только в начале следующего десятилетия. Несмотря на все ухищрения оборонной промышленности Швейцарии, техника стремительно устаревала и не отвечала современным требованиям. В конце восьмидесятых годов был предложен проект модернизации имеющихся бронемашин, подразумевавший применение обновленной системы управления огнем. Имеющиеся прицелы предлагалось заменять более новыми и совершенными. Все приборы соединялись цифровой системой. Подобная модернизация позволяла заметно повысить точность и кучность огня, однако рост характеристик ограничивался возможностями орудия и некоторых элементов боевой машины. Модернизация имеющихся танков в соответствии с новым проектом стартовала только в начале девяностых годов.Параллельно велась разработка нового проекта модернизации бронемашин под условным обозначением Pz 68-2000 или Pz 68 Erprobungsträger. Главной идеей этого проекта было использование обновленного боевого отделения с гладкоствольной пушкой калибра 120 мм. Также могли использоваться накладные элементы бронирования. Такой вариант модернизации существующих средних танков дошел до испытаний, но не получил дальнейшего развития.В конце восьмидесятых годов федеральный военный департамент Швейцарии, сомневаясь в перспективах имеющихся средних танков отечественного производства, а также помня о недавнем скандале, решил приобрести технику зарубежного производства. Новое обновление парка бронетанковых войск осуществлялось за счет машин Panzer 87 – немецких Leopard 2. Первые машины этого типа были куплены у ФРГ, после чего стартовало лицензионное производство на швейцарских предприятиях.Ограниченные финансовые возможности заставили швейцарскую армию продолжать эксплуатацию устаревшей техники в течение длительного времени. В начале девяностых годов ей удалось снять с вооружения и списать имеющиеся машины типа Pz 61. Приказ о снятии с вооружения более новых Pz 68 появился в самом начале XXI века. Техника выводилась в резерв и отправлялась на хранение. Сообщалось о желании Таиланда приобрести до двух сотен списанных швейцарских танков, однако контракт не был подписан. В итоге значительное число снятых с вооружения танков все еще остается на хранении, но определенное количество машин уже успело отправиться на разборку. Несколько единиц такой техники сумели избежать подобной участи, став экспонатами различных музеев в Швейцарии и за ее пределами.Появившийся к середине шестидесятых годов средний танк Panzer 61 имел специфические характеристики; он не мог эффективно бороться с новейшими зарубежными бронемашинами, хотя и был способен составить конкуренцию технике предыдущих моделей. К моменту появления серийных танков Pz 68 ситуация в области танкостроения значительно изменилась, успели появиться и закрепиться в войсках основные танки первых моделей. Столкновение с подобными бронемашинами не сулило швейцарским Pz 68 ничего хорошего. С определенными оговорками, этот образец бронетехники устарел уже к моменту своего появления. В дальнейшем швейцарские танкостроители пытались усовершенствовать имеющиеся машины и разработали несколько новых модификаций, но все это лишь оттягивало закономерный конец. В начале двухтысячных годов командование согласилось с очевидными выводами и сняло Pz 68 с вооружения. К этому времени Швейцария оставила попытки создания собственных новых танков, предпочтя им закупку готовой импортной техники.