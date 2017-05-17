19:40 17 мая

Командование ВМС США подписало контракт на поставку второй партии БПЛА MQ-4C Triton

Военно-морские силы США продолжают замену пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотниками. Американское военное командование и компания Northrop Grumman Systems подписали контракт на поставку второй партии беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton, передает "Warspot" сообщение портала navaltoday.com

Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полет в октябре 2014 года, а двумя годами позже ВМС США заказали первую партию этих машин. Сегодня стало известно, что американское военное командование оплатило производство еще трех машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.

Беспилотник MQ-4C Triton



В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолеты-разведчики. По запросу военных разработчики собрали беспилотник, получивший название MQ-4C Triton. Разведывательная машина понравилась американским военным, и сейчас компания Northrop Grumman ведет ее мелкосерийную сборку. В долгосрочные планы ВМС США входит закупка как минимум 68 единиц MQ-4C Triton, которые позволят отказаться от самолетов-разведчиков.

MQ-4C Triton – высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.


Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 30

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:36
    Ничё так.По сравнению с нашими -они полный отстой.Блин!
    ВЕРЕСК
    1. Владимирец Сегодня, 18:43
      Цитата: ВЕРЕСК
      .По сравнению с нашими

      А у нас есть подобные? belay
      Владимирец
      1. рич Сегодня, 18:50
        Опа! Никогда еще Штирли.., то есть ВЕРЕСК, так не был близок от провала. Я думаю особый ОТДЕЛ нашего сайта это уже взял в разработку hi
        рич
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 18:51
        Сарказм не в теме?
        ВЕРЕСК
        1. sabakina Сегодня, 19:02
          Вы хотели сказать не в тренде...
          sabakina
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:05
            Привет,старый друг.Не в тренде-это как?Просто нынче на сайте многие не отличают сарказм от правды-и наоборот.За чистую монету не надо всё принимать.Своими мозгами надо иногда рулить.В прошлом-ДИМЫЧ.
            ВЕРЕСК
            1. sabakina Сегодня, 19:10
              Привет hi А что с тобой случилось?
              тренд. Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды. Короче, сегодня сарказм не в моде.
              sabakina
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:15
                Короче, сегодня сарказм не в моде.Кто-бы понимал.Я снова-как Феникс.С большим трудом.Пофигачил по стране и не только.Комп слетел.Пришлось всё по новому.А теперь и Армата висит.-Хоть стреляйся!
                ВЕРЕСК
        2. Ин100грамм Сегодня, 19:20
          Цитата: ВЕРЕСК
          Сарказм не в теме?

          Сарказм в тренде, но лучше прямой текст, не все понимают. В давние времена загнали бы в "черепа". 100 млн круто при указанной цене разработки. Интересно, сколько обслуга этого пепелаца стоит?..
          Ин100грамм
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:33
            В давние времена загнали бы в "черепаДа.Печалька.Не Вам мне обьяснять про сайт который был.Я тут,как и немногие оставшиеся-почти 7 лет.Практически со времён рождения.А вас-новоявленных и туповатых слишком много развелось.Поэтому и ушли отсюда спецы.Остались одни переписчики.Сайт стал-чисто для общения ,а не для обсуждения.Кое-кто из спецов ещё пырхается.Но-скоро уйдём.Один "Опус" на сайте всех заткнёт.Раньше спорили-доказывали,решали.Сейчас-зеркальное отображение Одноклассников.
            ВЕРЕСК
      3. Комментарий был удален.
      4. Комментарий был удален.
      5. ВЕРЕСК Сегодня, 18:58
        А у нас есть подобные? Нет.Даже близко.И не будет в ближайшие пару десятилетий.
        ВЕРЕСК
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:56
      Стратегия США понятна, построить тысячи таких БПЛА , а они смогут денег много. Прорвать наши ПВО , а потом уже добить..Даже С-1000 не спасет нас! РЭБ наше спасение и в космосе спутники -убийцы , надеюсь наши работают и сюрпризы есть для "партнеров"..Или опять будем бегать от мессеров , как в 41-ом.?
      ОТДЕЛ
      1. Владимирец Сегодня, 19:01
        Цитата: ОТДЕЛ
        в космосе спутники -убийцы

        belay
        Цитата: ОТДЕЛ
        надеюсь наши работают

        Да конечно, Вы же им подсказали. yes
        Цитата: ОТДЕЛ
        Или опять будем бегать от мессеров , как в 41-ом.?

        Не забудьте добавить: как сейчас помню. wink
        Владимирец
        1. Уэф Сегодня, 19:31
          Цитата: Владимирец
          Да конечно, Вы же им подсказали.

          Отдел взял на контроль !!! am
          Уэф
      2. Muvka Сегодня, 19:14
        Цитата: ОТДЕЛ
        Стратегия США понятна, построить тысячи таких БПЛА , а они смогут денег много. Прорвать наши ПВО , а потом уже добить..Даже С-1000 не спасет нас! РЭБ наше спасение и в космосе спутники -убийцы , надеюсь наши работают и сюрпризы есть для "партнеров"..Или опять будем бегать от мессеров , как в 41-ом.?

        А чем вас МБР не устаивают? Их запустят еще при подлете этих беспилотников к нашим границам.
        Muvka
  2. faterdom Сегодня, 18:39
    А пуштунскую свадьбу от каравана талибов сможет различать? Или умеренную оппозицию от неумеренной?
    faterdom
    1. Дамир Сегодня, 19:01
      Ну Вы задачи ставите!!!!! умеренную оппозицию от неумеренной сам Аллах не отличит.... одни и те же бармалеи...
      Дамир
    2. Ин100грамм Сегодня, 19:21
      Цитата: faterdom
      А пуштунскую свадьбу от каравана талибов сможет различать? Или умеренную оппозицию от неумеренной?

      В прибрежной зоне ничего этого нет request
      Ин100грамм
    3. Уэф Сегодня, 19:34
      Цитата: faterdom
      А пуштунскую свадьбу от каравана талибов сможет различать? Или умеренную оппозицию от неумеренной?

      Это уже аналитики будут отличать. Аппарат разведывательный, а не ударный! wink
      Уэф
  3. Vita VKO Сегодня, 18:41
    Военно-морские силы США продолжают замену пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотниками.

    БПЛА в отличии от пилотируемых самолетов можно спокойно давить помехами и даже сбивать не опасаться за жизнь пилота и соблюдение международных норм безопасности полетов ИКАО.
    Vita VKO
    1. sabakina Сегодня, 19:04
      Тогда какого лешего они летают на Донбассе около наших границ?
      sabakina
    2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:12
      Много беспилотников наши задавили в том-же Крыму хвалёными комплексами.А,да.Парочка была.Свистеть не надо.Наши РЭБ -только на рекламе.Сирия это доказала.
      ВЕРЕСК
    3. Уэф Сегодня, 19:35
      Цитата: Vita VKO
      БПЛА в отличии от пилотируемых самолетов можно спокойно давить помехами и даже сбивать не опасаться за жизнь пилота и соблюдение международных норм безопасности полетов ИКАО.

      Сами придумали ? laughing
      Уэф
  4. МПК105 Сегодня, 18:43
    Ну... Так не честно,конечно....У них денег на всё хватает,и на себя,любимых,и на Grand Fleet...А у "наших"-только на себя... am
    МПК105
    1. Владимирец Сегодня, 18:50
      Цитата: МПК105
      А у "наших"-только на себя...

      Судя по количеству антенн, это наш новый корабль-разведчик проекта "олигарх".
      Владимирец
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:55
        Нет.Это обычный эсминец.12 калибров.Ну и РЭО-марсиане позавидуют.
        ВЕРЕСК
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 19:02
      Цитата: МПК105
      Ну... Так не честно,конечно....У них денег на всё хватает,и на себя,любимых,и на Grand Fleet...А у "наших"-только на себя.

      Этих евреев придется отпустить ..Успели хапнуть, ну и Аллах Акбар им судьба..Пусть живут в Лондоне и т .д. (главное чтобы к нам не вернулись мессиями..)))
      ОТДЕЛ
    3. megajob Сегодня, 19:04
      А что вы РЕАЛЬНО знаете об собственности ихних нуворишей? Тамошние себе целые страны "покупают", домики внутри отделывают так что лувр - нервно дышит, а по корабликам - ТАМ ключевое "невыпячивать"!! Но по необходимости - рокфеллеру авианосец предоставят на рыбалку сходить и никто не вякнет.
      Может вам напомнить историю : в пригороде Москву кортеж владельца трех банков и "по совместительству" внука генерала ФСБ обогнал невзрачный седан, "обиженный" внук велел охране "догнать и проучить"; сказано - сделано, догнали чай геленваген не жалкий фиат - "проучили" и счастливый внучек поехаль дальше по своим делам. Да вот незадача - часа не прошло как их кортеж зажали на светофоре и очень и очень грубо мордами об асфальт повязала ФСО belay на все визги и попытки "блеснуть" корочками - следовали удары по почкам. При обыске нашлось - оружие, наркотики, экстремисская литература. no и в тот же день, без промедления внуку впаяли (нет не под подписку) а полную кутузку без каких либо поблажек! Работники его банков, не имевшие никакого понимая ситуации оказались лишенные вообще какого либо руководства - от самого владельца до зам.дир ВСЕ просто дематерилизовалсиь как утренний туман laughing . В общем внучка закрыли - на много.
      Но значительно позже выяснилось - отпинали его охранноки голандца, работника дочерний фирмы газпром с очень странной фамилией Рокфеллер (очень не первый родсветник), а еще ходили слухи что у этого голандца вроде как оямурные отношения у некой девушки с фамией на Пы и папа у нее ВВ feel bully
      megajob
  5. san4es Сегодня, 19:22
    Технические данные
    san4es
  6. ser65 Сегодня, 19:36
    посбивать все спутники парой ЯВ в космосе и они сами упадут. наших космонавтов не успеют предупредить.
    ser65
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