Командование ВМС США подписало контракт на поставку второй партии БПЛА MQ-4C Triton
Военно-морские силы США продолжают замену пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотниками. Американское военное командование и компания Northrop Grumman Systems подписали контракт на поставку второй партии беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton, передает "Warspot" сообщение портала navaltoday.com
Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полет в октябре 2014 года, а двумя годами позже ВМС США заказали первую партию этих машин. Сегодня стало известно, что американское военное командование оплатило производство еще трех машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.
В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолеты-разведчики. По запросу военных разработчики собрали беспилотник, получивший название MQ-4C Triton. Разведывательная машина понравилась американским военным, и сейчас компания Northrop Grumman ведет ее мелкосерийную сборку. В долгосрочные планы ВМС США входит закупка как минимум 68 единиц MQ-4C Triton, которые позволят отказаться от самолетов-разведчиков.
MQ-4C Triton – высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.
Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полет в октябре 2014 года, а двумя годами позже ВМС США заказали первую партию этих машин. Сегодня стало известно, что американское военное командование оплатило производство еще трех машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.
Беспилотник MQ-4C Triton
В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолеты-разведчики. По запросу военных разработчики собрали беспилотник, получивший название MQ-4C Triton. Разведывательная машина понравилась американским военным, и сейчас компания Northrop Grumman ведет ее мелкосерийную сборку. В долгосрочные планы ВМС США входит закупка как минимум 68 единиц MQ-4C Triton, которые позволят отказаться от самолетов-разведчиков.
MQ-4C Triton – высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.
Использованы фотографии: navaltoday.com
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