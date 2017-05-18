Реновация в Москве. А при чём тут "Голос Америки"?..

Московские власти планируют переселить миллион москвичей и снести их дома. Многие выступают против проекта мэрии. Из далеких от политики жителей столицы москвичи превращаются в критиков режима.

Это «новая коллективизация». Противники законопроекта о реновации в Москве провели флешмоб в форме одиночных пикетов в разных районах столицы.

За снос чужой пятиэтажки может проголосовать кто угодно. Как будут считать фейковые голоса?

Снесут ли москвичи Собянина?

Алексея Навального вывели против сноса домов в Москве

Судьба «хрущёвок»: как москвичи борются за свои дома.