Реновация в Москве. А при чём тут "Голос Америки"?..
Откровенно говоря, до определённого момента не особенно вникал в тему так называемой московской «реновации». Тема выглядела безумно далекой от вопросов не только национальной безопасности, но даже и от общероссийской экономики, которые обсуждаем на «ВО». Однако внимание обратить всё-таки пришлось – по ряду причин.
Причина первая. Тема переселения москвичей из пятиэтажек-«хрущёвок» и «брежневок» в новостройки, как и тема, если можно так выразиться, модернизации пятиэтажек – с их капитальными ремонтом, вывела на улицы столицы весьма странные массы протестующих. Странными они показались в связи с тем, что с «протестными» плакатами на улицы Москвы, включая проспект Сахарова, вышло немалое число лиц, мягко говоря, не московской внешности и не московской «прописки».
Причина вторая. Тема с какой-то удивляющей активностью начала муссироваться в российских ультралиберальных и в соответствующих зарубежных СМИ: от Украины до Германии и США. Причём муссироваться на фоне портретов главных «непримиримых» оппозиционеров.
Эти и другие причины, считаю, стоит обсудить применительно к той программе, которая готовится к реализации московскими властями.
Итак, несколько цитат из прессы. Для начала – что о ситуации пишут либеральные СМИ, которые вдруг так взволновал вопрос возможного сноса московских пятиэтажек и переселения жителей оных в новое жильё.
Немецкий Die Welt словами корреспондента Юлии Смирновой:
И «душераздирающее» фото сноса «хрущёвки:
«Радио Свобода» :
Фото с уже сочинённой кем-то не в меру креативным эмблемой протеста:
Телеканал «Дождь» :
Опять «Радио Свобода» - теперь с Навальным на переднем плане и говорящим заголовком материала:
«Голос Америки» (куда ж без него) о Москве...
Deutsche Welle :
И таких примеров можно приводит очень много. Основная мысль подаётся, как видно, под соусом сноса «домов миллиона москвичей». Мол, бедные жители российской столицы кровавым режимом Путина-Собянина будут изгоняться из своего жилья, утопающего в зелени... Что дальше – бунты? Погромы? «Снос» Собянина? – примерно такие «эмоции» для обсуждения и вбрасываются в сеть.
Всё это вызывает определённые вопросы в связи с тем, что эти же СМИ примерно такими же штампами о «нарушении прав человека», «режиме Путина» и прочем, прочем выходили на публику и в других случаях.
Сегодня уже не все вспомнят о том, как либеральные медиаэлиты буквально забросали Сеть материалами о «десятках тысяч московских бизнесменов, которые будут разорены после сноса привокзальных, «подземнопереходных» и прочих убогих ларьков. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, другие социальные сети наполнялись кадрами с «путинско-собянскими» бульдозерами, ровняющими с землёй киоски, в которых торговали шаурмой или зарядками для телефонов.
Правда, эти же СМИ категорически проигнорировали тот факт, что всем, кто хотел продолжить бизнес, в итоге мэрия компенсировала потери и предложила работать на новых торговых площадях, отстроенных куда более цивилизованно, нежели то, что являли собой «закусоШные» и «зарядоШные». Много ли сегодня можно найти в Сети «криков души оболганных московских бизнесменов, лишённых бульдозерами Путиным-Собяниным работы»? Кто хочет работать – работает, кто не хочет – отрабатывает. Ну, как Навальный, например...
А как гремели СМИ по поводу «Платона», введение которого якобы оставит без работы сотни тысяч дальнобоев и взвинтит цены на все товары в России до заоблачных далей. Тариф введён – да - кому охота платить, если раньше за то же самое не платил?.. Но никакого обвала рынка, который предрекала «неполживая интеллигенция», попытавшаяся оседлать высказанное недовольство водителями большегрузов, не случилось. Как ходили фуры по стране, так и ходят – как ходят примерно на тех же условиях большегрузы в странах ЕС, Северной Америки, Восточной Азии.
Понятно, что кто-то действительно пострадал от сноса ларька в бойком месте. Понятно, что кому-то действительно мила сердцу двушка в «брежневке». Но факт остаётся фактом: в очередной раз либеральные медиа пытаются раздуть из мухи слона. Даже сам факт того, что объявленная реновация не предусматривает никакого принудительного расселения, выносится за скобки. Обсуждаются заявления людей, которые и сами-то толком не ознакомились с сутью программы. Да и программа, по большому счёту, окончательно не утверждена и проходит и через общественное обсуждение. Мало того, если сносить и начнут, то в первую очередь по-настоящему ветхие пятиэтажки, жители которых неоднократно обращались в управляющие компании с просьбами принять меры против текущих крыш, сыплющихся балконов и коричневой водопроводной воды.
А потому заявления в стиле «завтра миллион москвичей будут выброшены на улицу» на фоне выхода на акции «протестующих против планов мэрии» гастарбайтеров, воспринимаются определённо истерией, которой и без того хватает. Кстати, людей выводят "централизовано" - на проспект Сахарова, который стал своеобразным символом белоленточных акций. Как говорит небезызвестный телеведущий: "Совпадение? Не думаю..."
Зато думается, что лица, пишущие о «гнусности» этой самой реновации, в случае её отмены или пересмотра сами же напишут следующее: «Собянин оставляет жить миллион москвичей в ветхих лачугах!»
В общем, лишь бы новый повод повыть... Вспоминается:
Причина первая. Тема переселения москвичей из пятиэтажек-«хрущёвок» и «брежневок» в новостройки, как и тема, если можно так выразиться, модернизации пятиэтажек – с их капитальными ремонтом, вывела на улицы столицы весьма странные массы протестующих. Странными они показались в связи с тем, что с «протестными» плакатами на улицы Москвы, включая проспект Сахарова, вышло немалое число лиц, мягко говоря, не московской внешности и не московской «прописки».
Причина вторая. Тема с какой-то удивляющей активностью начала муссироваться в российских ультралиберальных и в соответствующих зарубежных СМИ: от Украины до Германии и США. Причём муссироваться на фоне портретов главных «непримиримых» оппозиционеров.
Эти и другие причины, считаю, стоит обсудить применительно к той программе, которая готовится к реализации московскими властями.
Итак, несколько цитат из прессы. Для начала – что о ситуации пишут либеральные СМИ, которые вдруг так взволновал вопрос возможного сноса московских пятиэтажек и переселения жителей оных в новое жильё.
Немецкий Die Welt словами корреспондента Юлии Смирновой:
Московские власти планируют переселить миллион москвичей и снести их дома. Многие выступают против проекта мэрии. Из далеких от политики жителей столицы москвичи превращаются в критиков режима.
И «душераздирающее» фото сноса «хрущёвки:
«Радио Свобода» :
Это «новая коллективизация». Противники законопроекта о реновации в Москве провели флешмоб в форме одиночных пикетов в разных районах столицы.
Фото с уже сочинённой кем-то не в меру креативным эмблемой протеста:
Телеканал «Дождь» :
За снос чужой пятиэтажки может проголосовать кто угодно. Как будут считать фейковые голоса?
Опять «Радио Свобода» - теперь с Навальным на переднем плане и говорящим заголовком материала:
Снесут ли москвичи Собянина?
«Голос Америки» (куда ж без него) о Москве...
Алексея Навального вывели против сноса домов в Москве
Deutsche Welle :
Судьба «хрущёвок»: как москвичи борются за свои дома.
И таких примеров можно приводит очень много. Основная мысль подаётся, как видно, под соусом сноса «домов миллиона москвичей». Мол, бедные жители российской столицы кровавым режимом Путина-Собянина будут изгоняться из своего жилья, утопающего в зелени... Что дальше – бунты? Погромы? «Снос» Собянина? – примерно такие «эмоции» для обсуждения и вбрасываются в сеть.
Всё это вызывает определённые вопросы в связи с тем, что эти же СМИ примерно такими же штампами о «нарушении прав человека», «режиме Путина» и прочем, прочем выходили на публику и в других случаях.
Сегодня уже не все вспомнят о том, как либеральные медиаэлиты буквально забросали Сеть материалами о «десятках тысяч московских бизнесменов, которые будут разорены после сноса привокзальных, «подземнопереходных» и прочих убогих ларьков. Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, другие социальные сети наполнялись кадрами с «путинско-собянскими» бульдозерами, ровняющими с землёй киоски, в которых торговали шаурмой или зарядками для телефонов.
Правда, эти же СМИ категорически проигнорировали тот факт, что всем, кто хотел продолжить бизнес, в итоге мэрия компенсировала потери и предложила работать на новых торговых площадях, отстроенных куда более цивилизованно, нежели то, что являли собой «закусоШные» и «зарядоШные». Много ли сегодня можно найти в Сети «криков души оболганных московских бизнесменов, лишённых бульдозерами Путиным-Собяниным работы»? Кто хочет работать – работает, кто не хочет – отрабатывает. Ну, как Навальный, например...
А как гремели СМИ по поводу «Платона», введение которого якобы оставит без работы сотни тысяч дальнобоев и взвинтит цены на все товары в России до заоблачных далей. Тариф введён – да - кому охота платить, если раньше за то же самое не платил?.. Но никакого обвала рынка, который предрекала «неполживая интеллигенция», попытавшаяся оседлать высказанное недовольство водителями большегрузов, не случилось. Как ходили фуры по стране, так и ходят – как ходят примерно на тех же условиях большегрузы в странах ЕС, Северной Америки, Восточной Азии.
Понятно, что кто-то действительно пострадал от сноса ларька в бойком месте. Понятно, что кому-то действительно мила сердцу двушка в «брежневке». Но факт остаётся фактом: в очередной раз либеральные медиа пытаются раздуть из мухи слона. Даже сам факт того, что объявленная реновация не предусматривает никакого принудительного расселения, выносится за скобки. Обсуждаются заявления людей, которые и сами-то толком не ознакомились с сутью программы. Да и программа, по большому счёту, окончательно не утверждена и проходит и через общественное обсуждение. Мало того, если сносить и начнут, то в первую очередь по-настоящему ветхие пятиэтажки, жители которых неоднократно обращались в управляющие компании с просьбами принять меры против текущих крыш, сыплющихся балконов и коричневой водопроводной воды.
А потому заявления в стиле «завтра миллион москвичей будут выброшены на улицу» на фоне выхода на акции «протестующих против планов мэрии» гастарбайтеров, воспринимаются определённо истерией, которой и без того хватает. Кстати, людей выводят "централизовано" - на проспект Сахарова, который стал своеобразным символом белоленточных акций. Как говорит небезызвестный телеведущий: "Совпадение? Не думаю..."
Зато думается, что лица, пишущие о «гнусности» этой самой реновации, в случае её отмены или пересмотра сами же напишут следующее: «Собянин оставляет жить миллион москвичей в ветхих лачугах!»
В общем, лишь бы новый повод повыть... Вспоминается:
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: https://www.welt.de
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти