Рыцари Востока (часть 2)



Душа его часто отнюдь не бела.

Но если он лжет, я совсем не смущен:

Я тем же манером хитрю, что и он.

Мы купли-продажи свершаем, ворча,

Но все ж нам не нужно искать толмача!



(«Чужак» Редьярд Киплинг) Когда со своим я имею дела,Душа его часто отнюдь не бела.Но если он лжет, я совсем не смущен:Я тем же манером хитрю, что и он.Мы купли-продажи свершаем, ворча,Но все ж нам не нужно искать толмача!(«Чужак» Редьярд Киплинг)

Походы турок против Византии и балканских государств также были вначале удачны. В 1389 году на Косовом поле были разбиты войска сербов. В 1396 году в битве под Никополем турецкие войска сумели разгромить объединенные войска венгров, валахов, болгар и западноевропейских рыцарей, насчитывавшие 60 000 человек. Однако дальнейшее продвижение турок в Европе было остановлено вторжением Тимура в Малую Азию, где в битве при Ангоре (Анкаре) 20 июля 1402 года турецкая армия султана Баязида I, по прозвищу «Молниеносный», была полностью разгромлена «Железным хромцом».Арабский шлем 1734 г. Вес 442.3 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Как водится, битву начала легкая конница, после чего Тимур последовательными атаками тяжелой конницы расстроил ряды турецких войск и обошел их на флангах. Этому способствовали переход наемников-та-тар на сторону Тимура и измена анатолийских беев, хотя дружины сербов сохранили свою верность султану и продолжали отчаянно сопротивляться. Однако это сопротивление особой роли уже не сыграло, так как Тимур ввел в действие мощный резерв, который сумел оттеснить войска сербов и завершил окружение и разгром янычар, стоявших в центре турецкого боевого порядка. Сам Баязид попал в плен к Тимуру, пытаясь вырваться из окружения.Интересно, что Баязид был кривой на один глаз. Он очень обиделся на Тимура, когда тот начал смеяться, увидев своего венценосного пленника. «Не смейся над моим несчастьем, Тимур, — сказал ему Баязид, — знай, что распределение удачи и неудачи зависят от Бога и что с тобой завтра может случиться то, что со мной случилось сегодня». — «Я и без тебя знаю, — отвечал победитель, — что Бог раздает короны. Я вовсе не смеюсь над твоим несчастьем, храни меня Бог, но когда я на тебя поглядел, мне пришла мысль, что для Бога все эти наши короны и скипетры недорого стоят, коли он раздает их таким людям, как мы с тобой, — кривому, как ты, да хромому, как я».Исход битвы лишний раз продемонстрировал могущество тяжеловооруженной конницы, в особенности, когда она была подчинена строгой дисциплине. По счастью для турок, Тимур скоро умер, и их государство сумело не только оправиться от нанесенного ему поражения, но и приступить к новым территориальным захватам. Теперь главной целью турецкой экспансии являлся Константинополь — столица сильно уменьшившейся в размерах Византии.Шлем-мисюрка XVII – XVIII век. Турция. Вес 1530 г. (Метрополитен-музей, Нью-Йорк)Мысль о завоевании Константинополя постоянно не давала покоя султану Мехмеду II (1432—1481). Он, по сообщениям современников, даже по ночам призывал к себе людей, знакомых с укреплениями города и чертил с ними планы Константинополя и его окрестностей, чтобы наилучшим образом подготовиться к осаде.К этому времени развитие огнестрельного оружия уже привело к появлению металлических пушек. Например, в Китае одна из литых бронзовых бомбард датировалась 1332 годом. В XIII—XIV веках огнестрельные орудия появляются у арабов и в странах Европы, но до середины XIV века их применяли очень редко. Впервые орудия в полевом бою участвовали в битве при Креси в 1346 году во Франции, где со стороны англичан использовались три примитивные бомбарды, перебивавшие ноги французским лошадям и стрелявшие каменными ядрами. В 1382 году пушки и тюфяки (от тюркск. тю-фенг — ружье) использовали жители Москвы при обороне от войск Тохтамыша, а в 1410 году — крестоносцы Тевтонского ордена в битве при Грюнвальде.Диорама, посвященная взятию турками Константинополя в 1453 г. Вот из таких бомбард турки и обстреливали его стены. (Военный музей, Стамбул)Мехмеду II нужно было взять хорошо укрепленный город, и потому для создания первоклассной по тому времени артиллерии султан не пожалел ни времени, ни денег. Помогал ему в этом искусный венгерский инженер по имени Урбан, отливший для осады Константинополя чудовищную пушку длиной около 12 м и весом 33 т. Каменное ядро, которым она заряжалась, весило свыше полутонны, а звук выстрела, по сообщениям современников, был слышен на расстоянии 50 км. Чтобы перевезти ее к городу, потребовалось 60 волов и 200 человек орудийной прислуги! Всего вокруг города было установлено 69 орудий, объединенных в 15 батарей, непрерывно стрелявших по городским укреплениям в течение первых двух недель осады и ночью, и днем.И хотя долгое время пробить бреши в стенах турецким артиллеристам не удавалось, значение огнестрельного оружия турецкие султаны уяснили для себя очень хорошо.После взятия Константинополя (1453) турецкие войска двинулись дальше в Европу, и вот тут-то роль хорошо обученной, дисциплинированной пехоты, без помощи которой европейских крепостей было не взять, стала еще заметнее. Естественным было и желание султанов вооружить ее самым эффективным оружием, каким в ту пору являлось огнестрельное, способное пробивать рыцарские доспехи и сокрушать любые укрепления.По сравнению с западной артиллерия Оттоманской империи была более тяжелой и мощной, а гигантские орудия в их армии стали скорее правилом, нежели исключением. Турецкий порох по качеству также был лучше европейского и давал при выстреле белый дым, а не черный.Автор у ядер из экспозиции музея в Казанском кремле.После падения Константинополя султан Мехмед II создал специальный корпус из артиллеристов и артиллерийской прислуги, имевших помимо пушек еще и подрывные заряды для взятия крепостей и бомбы из бронзы, железа и... стекла! К этому же времени относится и появление стрелков, вооруженных карабинами (от турец. карабули — стрелок) — длинноствольными фитильными ружьями, которые, однако, в отличие от пушек были намного легче европейских. Уже в 1500 году азиатские народы (и турки в том числе) начинают применять арабский кремневый замок — весьма совершенное огниво с пластинчатой пружиной, ставшее основой и для разработки подобных механизмов на Западе. Длинноствольные фитильные и кремневые карабины в турецком войске в первую очередь получили янычары, в то время как вооружение турецкой конницы сипахи еще долгое время оставалось чисто рыцарским.Таким образом, на Востоке случилось то же самое, что примерно в это же время имело место на Западе. Хорошо вооруженная пехота стала наносить поражения рыцарям, а те повсеместно принялись за совершенствование своих доспехов, рассчитывая на то, что они защитят их и от нового оружия пехоты. На этом пути оружейники и Европы, и Азии сумели к XVI веку добиться практически полной непроницаемости защитной брони. Но на Востоке доспехи стремились ко всему прочему еще и облегчить, поскольку здесь на вооружении тяжеловооруженной конницы продолжал оставаться прославленный восточный лук, из которого в доспехах европейского типа стрелять было невозможно.При султане Сулеймане I Великолепном (1520— 1566), прозванном так за свое могущество и пышность двора, турецкая армия стала одной из сильнейших армий своего времени, в составе которой действовало войско (их называли «рабы двора») и провинциальное ополчение.Вот как отправлялся на войну султан Сулейман I в 1543 году. Конвой султана состоял из 1000 стрелков-карабули, 500 минеров, 800 артиллеристов, 400 солдат обоза с их начальниками, помощниками и писарями. В свите султана следовали все главные придворные чины, включая 300 камергеров. Конных телохранителей было 6000 (по 3000 справа и слева). Вместе с султаном двигались визири вместе со своими чиновниками, посыльными и рабами, султанская охотничья служба (сокольничьи, псари, посыльные и т. д.). Под надзором главных конюших двигались лошади самых разных пород: арабские, персидские, курдские, анатолийские, греческие. Особу султана сопровождали 12 000 янычар с саблями, пиками и аркебузами. Перед султаном несли 7 бунчуков, 7 позолоченных бронзовых штандартов, а 100 трубачей и 100 барабанщиков наполняли воздух неистовым ревом и грохотом. Непосредственно позади султана шли 400 его личных телохранителей, одетых в роскошные костюмы, а после— 150 конных воинов, одетых не менее роскошно. И наконец, в конце этой процессии двигался султанский обоз: 900 вьючных лошадей, 2100 вьючных мулов, 5400 верблюдов, которые были нагружены припасами и снаряжением для бивуаков.Прямой турецкий меч XVII в. Длина 84 см. Вес 548 г. Интересно, что в его ножнах находилось вместилище для дротика. Его можно было неожиданно извлечь и метнуть в противника.Среди частей, находившихся на содержании правительства, особо выделялся янычарский корпус, которому придавались пушкари. Помимо янычарской пехоты султан имел и свою собственную конную гвардию, которая в походах охраняла особу султана, а в бою прикрывала фланги янычар. Потери среди янычар были довольно велики, но количество их постоянно увеличивалось (например, при султане Сулеймане их корпус насчитывал уже 12 000 человек) и пополнять их ряды приходилось всеми доступными способами. Поэтому и набеги союзников турецкого султана — крымских и казанских татар — на русские земли не прекращались, равно как и ответные походы московских государей против Золотой Орды, распавшейся на отдельные ханства. Ведь именно из районов Поволжья, а также Закавказья и Северной Африки поставлялась столь нужная для пополнения корпуса янычар «живая сила», в обмен на которую туда отправлялось турецкое оружие.Воины Казанского ханства начала XV века: 1 – хан, 2 – дворцовый гвардеец конца XV века, 3 – всадник сибирского ханства, союзник казанцев, XV – XVI вв. (Рис. Гэрри и Сэма Эмблетонов)Надо заметить, что воины этих ханств, прежде всего воины Казанского ханства, практически ни в чем не уступали турецкой коннице сипахи и в XV—XVI веках имели очень похожее вооружение. Главным видом холодного оружия в это время еще с XIII века являлась сабля, имевшая клинок длиной около 1 м с овальной выемкой — дол. Клинок заканчивался обоюдоострым расширением — елманью, увеличивавшей силу рубящего удара.В отличие от более ранних образцов сабли XV—XVI веков часто имели большую ширину и кривизну клинка. Они позволяли наносить мощный рубящий удар, а также колоть. Сабли обычно носили в кожаных ножнах с металлическими оковками. Богатые воины могли позволить себе ножны с серебряными и золотыми накладками и навершиями, усыпанными драгоценными камнями. Вообще, сабли традиционно были оружием знати, знаком рыцарского достоинства восточного батыра. Их ношение и использование было наполнено особым смыслом. Например, батыр не должен был в случае ссоры обнажать клинок более чем на треть, так как после этого он мог вложить его обратно, только «отмыв» в крови обидчика. Потерять или отдать саблю означало потерять честь. Неудивительно, что сабли и их детали являются очень редкими находками археологов.«Падение Казани 1552 г.»: 1 – спешенный «офицер», 2 – ногайский пехотинец, 3 – командир казанских союзников – воинов сибирских ханств. (Рис. Гэрри и Сэма Эмблетонов)Универсальные боевые ножи были незаменимы в походе и быту, а в решающую минуту становились последней надеждой воина, так что совсем неслучайно на многих рисунках татары изображены именно с ножами.Копья были весьма разнообразны по форме и области применения. Так, тяжеловооруженные всадники предпочитали копья с узкими, вытянутыми, часто четырехгранными наконечниками, насаженными на длинные (до 3—4 м) древки. Отряд всадников с такими копьями наперевес, с ходу, развернутым строем (лавой) врезался в ряды противника, стараясь пробить доспехи неприятельских воинов, свалить их с коней и, если удастся, обратить в бегство. Пехотинцы имели другие копья — с широкими лезвиями на 2—3-метровых древках. Они были незаменимы при действиях против конных воинов, а также при защите укреплений. Изредка применялись и метательные копья — джериды (по-русски — сулицы).На вооружении татар состояли разнообразные виды боевых топоров, причем часть из них — широколезвийные топоры на длинных топорищах — несомненно оружие пехоты. Знатные воины использовали дорогие топорики с выступающим обухом и узким лезвием (чеканы). Некоторые из них были покрыты затейливым растительным орнаментом.Оружие казанцев из музея на территории Казанского кремля.Дополнительным вооружением восточного рыцаря здесь служили также булавы из железа и бронзы и боевые клевцы с узким клиновидным бойком. Они были незаменимы в ближнем бою и стремительных конных стычках, когда требовалось нанести сильный и неожиданный удар, способный пробить доспехи или оглушить противника. Украшенные золотом, серебром и драгоценными камнями, булавы служили также знаками воинской власти.Продолжение следует…