День Балтийского флота России

18 мая ежегодно отмечается День Балтийского флота, который установлен приказом главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Феликса Громова «О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности» от 15 июля 1996 года.В этот майский день 1703 года Пётр I во главе своей флотилии одержал первую боевую победу, захватив в ходе сражения два шведских боевых судна («Гедан» и «Астрильд»).Балтийский флот – старейший флот России. Он представляет собой крупное разновидное оперативно-стратегическое территориальное объединение ВМФ РФ на Балтийском море, способное эффективно действовать как непосредственно в морской зоне, так в воздухе и на суше. Также Балтфлот ВМФ РФ является основной учебно-испытательной базой ВМФ РФ. В состав флота входят 2 дизельные подводные лодки, 41 надводный корабль, 15 катеров, из них: 9-десантных и 6-ракетных. Флагманом флота является эсминец «Настойчивый».Штаб Балтийского флота располагается в Калининграде. Основные пункты базирования: Балтийск (Калининградская область) и Кронштадт (Санкт-Петербург).Надо сказать, что история становления Балтийского флота тесно связана с историей Санкт-Петербурга. Ведь в мае 1703 года началось строительство города на Неве, а через год здесь начали возводить Адмиралтейскую верфь, которая потом стала одним из центров кораблестроения в России. С тех пор Балтийский флот самоотверженно защищает рубежи Отечества, проходя через все исторические вехи Государства Российского.За время существования Балтийского флота моряками-балтийцами были одержаны выдающиеся победы. Во время Северной войны (1700-1721) они балтийцы мужественно и самоотверженно сражались с силами шведской короны. Доблестно отстояли побережье Балтики во время Крымской войны (1853-1856). В годы Великой Отечественной войны флот принимал участие в обороне Ленинграда (1941-1944), поддерживал наступление Красной Армии в Прибалтике (1944), в Восточной Пруссии и Восточной Померании (1944-1945).На сухопутных фронтах сражались более 110 тыс. моряков-балтийцев. Подводники Балтики уничтожили 52 транспорта и 8 кораблей противника. Флот высадил 24 десанта. Авиация флота произвела более 158 тыс. боевых вылетов, включая вылеты под шквальным огнём противника. Около 82 тыс. моряков-балтийцев были награждены орденами и медалями, из них 173 было присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе четырём – дважды.Балтийский флот стал родоначальником русских кругосветных исследовательских экспедиций. На карте мира можно увидеть имена адмиралов и офицеров Балтийского флота, которые совершили 432 (!) географических открытия. В современных учебниках географии и истории это выдающееся достижение не только отдельно балтийской, но и всей флотоводческой школы страны, сегодня фактически никак не отражено.За выдающиеся заслуги перед Родиной Балтийский флот награждён двумя орденами Красного Знамени в 1928 и 1965 годах.Сейчас в боевом составе Балтфлота имеются современные корабли, новейшее вооружение и технические средства последнего поколения. Практически каждый год на морские просторы выходят новые или модернизированные суда, военные кораблиВ декабре 2016 года поднят Андреевский флаг на корабле «Александр Обухов», созданный для главной базы Балтийского флота. Этот головной корабль проекта 12700 уникален самым большим в мире стеклопластиковым корпусом.Технология выдувного кораблестроения в российском флоте применяется впервые. Она позволяет при увеличении прочности корабля снизить его массу, увеличить срок службы и значительно уменьшить магнитное поле, что обеспечивает дополнительную безопасность при тралении мин.Длина корабля 70 метров, водоизмещение 800 тонн, максимальная скорость 15 узлов, дальность плавания до 1,5 тыс. миль. Благодаря подруливающим устройствам тральщик хорошо маневрирует, много внимания при его создании уделено комфорту экипажа.В настоящее время ещё три корабля проекта 12700 ("Георгий Курбатов", "Иван Антонов" и "Владимир Емельянов") находятся в постройке, а в ближайшие годы планируется создание ещё 20 тральщиков этого типа.Что же касается географии деятельности Балтийского флота, то в настоящее время она очень обширна. Корабли и суда Балтийского флота решают задачи безопасности международного судоходства и борьбы с терроризмом и в удалённых от берегов РФ районах Мирового океана, включая Восточное Средиземноморье.Балтийский флот является форпостом России в западном регионе и обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и государственные интересы страны.